ЦВК просить силовиків і військових повідомити про можливість організації місцевих виборів біля лінії зіткнення на Донбасі

Центральна виборча комісія звернулася до компетентних органів із запитом про можливість організації підготовки та проведення перших місцевих виборів на окремих територіях Донецької та Луганської областей, прилеглих до лінії зіткнення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК, відповідне рішення прийнято на черговому засіданні.

"Зважаючи на необхідність забезпечення можливості громадянам України реалізувати їх право на формування органів місцевого самоврядування шляхом участі у відповідних місцевих виборах, існує потреба в уточненні у компетентних органів інформації щодо безпекової ситуації на окремих територіях цих областей, розташованих поблизу лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями", - йдеться в повідомленні.

Комісія звернулася до Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної поліції України, Командувача об’єднаних сил стосовно надання не пізніше 28 серпня 2020 року актуальної інформації про загрози належній організації підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року на окремих територіях Донецької та Луганської областей, розташованих поблизу лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями, межі та перелік яких затверджено відповідним Указом Президента України від 7 лютого 2019 року.

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Одночасно ЦВК звернулася до Донецької та Луганської ОДА – ОВЦА стосовно надання не пізніше 28 серпня 2020 року актуальних висновків щодо можливості організації підготовки та проведення відповідно до Виборчого кодексу України місцевих виборів на виборчих дільницях, утворених згідно з постановою ЦВК від 25 червня 2020 року № 117, за встановленою Комісією формою. А також – щодо можливості організації підготовки та проведення відповідно до Виборчого кодексу України виборів депутатів районних рад Донецької та Луганської областей 25 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, 8 серпня Центральна виборча комісія призначила на неділю, 25 жовтня, перші вибори депутатів в сільських, селищних, міських рад територіальних громад, а також сільських, селищних і міських голів.

Того д жня Комісія прийшла до висновку про неможливість проведення виборів у 10 сільських, селищних, міських територіальних громадах Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 - Сєверодонецького і Щастинського районів Луганської області.

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