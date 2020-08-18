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Новини Місцеві вибори-2020
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ЦВК просить силовиків і військових повідомити про можливість організації місцевих виборів біля лінії зіткнення на Донбасі

ЦВК просить силовиків і військових повідомити про можливість організації місцевих виборів біля лінії зіткнення на Донбасі

Центральна виборча комісія звернулася до компетентних органів із запитом про можливість організації підготовки та проведення перших місцевих виборів на окремих територіях Донецької та Луганської областей, прилеглих до лінії зіткнення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК, відповідне рішення прийнято на черговому засіданні.

"Зважаючи на необхідність забезпечення можливості громадянам України реалізувати їх право на формування органів місцевого самоврядування шляхом участі у відповідних місцевих виборах, існує потреба в уточненні у компетентних органів інформації щодо безпекової ситуації на окремих територіях цих областей, розташованих поблизу лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями", - йдеться в повідомленні.

 Комісія звернулася до Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної поліції України, Командувача об’єднаних сил стосовно надання не пізніше 28 серпня 2020 року актуальної інформації про загрози належній організації підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року на окремих територіях Донецької та Луганської областей, розташованих поблизу лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями, межі та перелік яких затверджено відповідним Указом Президента України від 7 лютого 2019 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місцеві вибори можуть перенести, якщо 50% території України буде в "червоній зоні", - головний санлікар Ляшко

Одночасно ЦВК звернулася до Донецької та Луганської ОДА – ОВЦА стосовно надання не пізніше 28 серпня 2020 року актуальних висновків щодо можливості організації підготовки та проведення відповідно до Виборчого кодексу України місцевих виборів на виборчих дільницях, утворених згідно з постановою ЦВК від 25 червня 2020 року № 117, за встановленою Комісією формою. А також – щодо можливості організації підготовки та проведення відповідно до Виборчого кодексу України виборів депутатів районних рад Донецької та Луганської областей 25 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, 8 серпня Центральна виборча комісія призначила на неділю, 25 жовтня, перші вибори депутатів в сільських, селищних, міських рад територіальних громад, а також сільських, селищних і міських голів.

Того д жня Комісія прийшла до висновку про неможливість проведення виборів у 10 сільських, селищних, міських територіальних громадах Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 - Сєверодонецького і Щастинського районів Луганської області.

Также читайте: Местные выборы в некоторых громадах Донецкой и Луганской областях, где ранее говорилось о невозможности голосования, могут состояться, - ЦИК

місцеві вибори (1366) Нацполіція (15329) СБУ (13070) РНБО (2305) ЦВК (1177) Донбас (22358) Об’єднані сили (598)


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Топ коментарі
+8
Что это за военное понятие "Линия Соприкосновения"? Неточные формулировки вводят в заблуждение. Може таки Фронт, Линия Фронта?
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18.08.2020 20:47 Відповісти
+5
Только через 20 лет. По обе стороны от линии украинско-российского фронта.
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18.08.2020 20:46 Відповісти
+5
Они уже проголосовали за ***** своим "путен введи", чем исчерпали право голоса на много лет вперед.
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18.08.2020 21:06 Відповісти
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Предложите нормально денег- там не выборы пройдут - там война за 12 дней закончится..
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18.08.2020 20:45 Відповісти
Только через 20 лет. По обе стороны от линии украинско-российского фронта.
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18.08.2020 20:46 Відповісти
Что это за военное понятие "Линия Соприкосновения"? Неточные формулировки вводят в заблуждение. Може таки Фронт, Линия Фронта?
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18.08.2020 20:47 Відповісти
ну что вы такое говорите... это ТА сторона и эта ТУТ..но ТА ЖЕ сторона ..но разные....
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18.08.2020 21:02 Відповісти
Ну низзя и шо?
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18.08.2020 20:52 Відповісти
Боятся что партии Медведчука голосов не будет хвата Можно ещё на пропускных пунктах открыть
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18.08.2020 20:52 Відповісти
На Дамбасе шо с кацапской стороны шо с полукацапской отвоеванной нашими украинскими военными стороне нужно ЗАПРЕТИТЬ ГОЛОСОВАТЬ МИНИМУМ НА 7 ЛЕТ.
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18.08.2020 20:53 Відповісти
Нулик у теряли.... 70 по минимуму.... лет.... запретить им вообще даже дышать... через раз....
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18.08.2020 21:03 Відповісти
Они уже проголосовали за ***** своим "путен введи", чем исчерпали право голоса на много лет вперед.
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18.08.2020 21:06 Відповісти
Ермак (агент ФСБ по кличке Козырь) вместе с партией ЗаЖОПу и как велел им путин будут проводить выборы на этих территориях, решение ЦВК и советы военных не имеют значения.
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18.08.2020 22:02 Відповісти
Зебобіки разом з московською п"ятою колоною , любим способом стараються протягнути вибори в прифронтовій зоні на Донбасі. Подивіться як Шмигаль вкотре перевіряє настроі суспільства по питанню подачі води в Крим і все стає ясно з цим "опитуванням".
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19.08.2020 08:46 Відповісти
В начале статьи прочла об обращении ЦИК - подумала, что ОНИ с дуба упали, а после того когда прочла, что они обратились до сипаратистов по поводу проведения местных выборов НО по Украинским Законам - ТАК это правильный ход, хотите выборов! НО только всё должно проходить по Украинским Законам - хороший ход, ПОНЯТНО, что сепараристы откажутся, А Украина на весь мир скажет МЫ им предложили, А ОНИ отказались.
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19.08.2020 09:28 Відповісти
Центральная избирательная комиссия обратилась к компетентным органам с запросом о возможности организации подготовки и проведения первых местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, прилегающих к линии соприкосновения. Источник: https://censor.net/n3214555

ЧИ ПРИП*ЗДЯНІ ? НА ТИХ ТЕРИТОРІЯХ ВИБОРИ ЩЕ Н ЕМОЖНА ПРОВОДИТИ РОКІВ 12 БО ГОЛОСУВАТИ БУДУТЬ ЯКУТИ ЗА ПУКІНА
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19.08.2020 10:40 Відповісти
...Соприкосновения с чем???!
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19.08.2020 11:27 Відповісти
 
 