У 19 громадян України, які приїхали до Польщі на роботу, виявили COVID-19

У польській Сілезії коронавірус виявили у 19 громадян України, які приїхали на роботу.

За даними Міністерства охорони здоров'я Польщі, всього в країні за добу зафіксували 597 нових випадків коронавірусної інфекції, 11 смертей і 284 одужання, пише Цензор.НЕТ із посиланням на портал rmf24.pl.

Найбільше нових випадків зараження зафіксовано в Малопольському воєводстві. Серед лідерів залишається Сілезія. І саме там коронавірус виявили у 19 громадян України, які приїхали до Польщі на роботу. Всі вони пройшли тест під час обов'язкового карантину. Зараз інфіковані українці перебувають в ізоляторі. "Вночі деяких з них відвезли в лікарню. Українці попросили про допомогу чиновників місцевої гміни. За їхніми словами, їх не забезпечили необхідною кількістю продуктів, немає також ліків, а частина з них погано почувається", - повідомляє видання.

Вночі кілька бригад швидкої допомоги забрали десять хворих на обстеження в лікарню. Однак, оскільки небезпечних симптомів ні у кого немає, вранці їх відвезли назад.

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