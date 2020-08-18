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Новини Коронавірус і карантин
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У 19 громадян України, які приїхали до Польщі на роботу, виявили COVID-19

У 19 громадян України, які приїхали до Польщі на роботу, виявили COVID-19

У польській Сілезії коронавірус виявили у 19 громадян України, які приїхали на роботу.

За даними Міністерства охорони здоров'я Польщі, всього в країні за добу зафіксували 597 нових випадків коронавірусної інфекції, 11 смертей і 284 одужання, пише Цензор.НЕТ із посиланням на портал rmf24.pl.

Найбільше нових випадків зараження зафіксовано в Малопольському воєводстві. Серед лідерів залишається Сілезія. І саме там коронавірус виявили у 19 громадян України, які приїхали до Польщі на роботу. Всі вони пройшли тест під час обов'язкового карантину. Зараз інфіковані українці перебувають в ізоляторі. "Вночі деяких з них відвезли в лікарню. Українці попросили про допомогу чиновників місцевої гміни. За їхніми словами, їх не забезпечили необхідною кількістю продуктів, немає також ліків, а частина з них погано  почувається", - повідомляє видання.

Вночі кілька бригад швидкої допомоги забрали десять хворих на обстеження в лікарню. Однак, оскільки небезпечних симптомів ні у кого немає, вранці їх відвезли назад.

Також читайте: Польща почала виробництво ліків від коронавірусу

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Топ коментарі
+1
Ну і як це пояснить наш чемпіон світу по боротьбі з Ковід?
Бабло вже в Омані чи ще миють на "Большой Стройке"?
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18.08.2020 21:15 Відповісти
+1
Так они к вам с тем же вашим КОВИ и вернулись...
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18.08.2020 21:30 Відповісти
+1
просто укр заробітчани повертають короновірус, який вони привезли в Україну з польщі в березні-квітні цього року.
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18.08.2020 21:33 Відповісти
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Ну і як це пояснить наш чемпіон світу по боротьбі з Ковід?
Бабло вже в Омані чи ще миють на "Большой Стройке"?
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18.08.2020 21:15 Відповісти
Так они к вам с тем же вашим КОВИ и вернулись...
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18.08.2020 21:30 Відповісти
просто укр заробітчани повертають короновірус, який вони привезли в Україну з польщі в березні-квітні цього року.
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18.08.2020 21:33 Відповісти
Вирус вернулся домой.
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18.08.2020 21:56 Відповісти
Тобто заробітчани захворіли зовсім недавно.
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18.08.2020 22:00 Відповісти
а тебе, дебіла, і так не пустять. дали тобі інтернет в палату дурки- радій.
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19.08.2020 00:36 Відповісти
КОВИДэкспорт
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19.08.2020 00:17 Відповісти
У 19 громадян України, які приїхали до Польщі на роботу, виявили COVID-19 - Цензор.НЕТ 7548У 19 громадян України, які приїхали до Польщі на роботу, виявили COVID-19 - Цензор.НЕТ 7548
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19.08.2020 01:21 Відповісти
У 19 громадян України, які приїхали до Польщі на роботу, виявили COVID-19 - Цензор.НЕТ 7980
показати весь коментар
19.08.2020 01:23 Відповісти
 
 