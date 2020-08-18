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Новини Революція в Білорусі
9 103 90

Національний страйковий комітет Білорусі виділяє по $100 тисяч заводам МТЗ, МЗКТ і "Гродноазот"

Національний страйковий комітет Білорусі виділяє по $100 тисяч заводам МТЗ, МЗКТ і

Національний страйковий комітет Білорусі заявив про те, що найближчим часом виділяє по $100 тисяч трьом підприємствам - Мінському тракторному заводу, Мінському заводу колісних тягачів і "Гродноазоту".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написав активіст Андрій Стрижак.

Він зазначив: "Національний страйковий комітет виділяє по 100.000 $ МТЗ, МЗКТ і Гродно Азоту.

Главам інших організованих заводських страйкомів терміново зв'язатися в Телеграмі +375445100511 для отримання солідарної допомоги від народу Білорусі.

Бізнес, хочеш  допомогти робітникам? заповніть форму

Фізособа і хочеш допомогти робітникам? 

Потребуєш допомоги ?

Страйк і наша солідарність - то чого найбільше боїться влада. Продовжуємо страйкувати. поки наші вимоги не будуть виконані".

Білорусь (7987) страйк (208)


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Топ коментарі
+12
Откуда внезапно такие баблища?
Возможно, пуйло уже щупальца в протесты запускает...
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18.08.2020 21:09 Відповісти
+10
А вот и "печеньки" От госдепа.
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18.08.2020 21:08 Відповісти
+8
Я особого оргазма от происходящего не испытываю, хотя и понимаю, что это его заслуженный финал.
Был почти на всех митингах против Рашки и других оппозиционных. Имею опыт запресовывания в переполненный автозак. Но от этих протестов держусь в стороне.
Возможно покажусь ватой, но уж слишком тут смердит влиянием из вне.
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18.08.2020 21:32 Відповісти
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А вот и "печеньки" От госдепа.
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18.08.2020 21:08 Відповісти
И не хватает им только берорусского "Кучмы".
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18.08.2020 21:32 Відповісти
скорее от госдумы, ху@ло лукаша решило убрать его собственными руками, ой боюсь новый режим будет хуже старого
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18.08.2020 21:29 Відповісти
Чем аукнется аншлюс Беларуси Москве



Захват Беларуси Москвой несет большие потери и негативы обеим сторонам. Признав режим Лукашенко, Москва лишается серой зоны обхода санкций. Евросоюз введет санкции, следовательно, норвежских креветок и польских яблок «мэйд ин Беларусь» россияне уже не увидят. Как и не увидит население по обе условные границы белорусских продуктов питания и многих других товаров. Как показывает практика, куда приходит Россия там все превращается в унылое говно российского паршивого качества.
Белорусский бюджет из-за российского налогового диссонанса в нефтяной отрасли ожидают огромные дыры. Москва постоянно снижает уровень экспортной пошлины на нефть, но одновременно повышает налог на добычу полезных ископаемых.
Экономист Института экономики РАН А. Шурубович видит в этом двойную потерю для Беларуси: «Пошлины в Минске унифицировали с российскими. Так что белорусский бюджет недополучит доходы от пошлин, а местные НПЗ будут вынуждены приобретать нефть по более высокой цене». Общие потери для Минска, по расчетам экономистов, могут подпрыгнуть до 10,8 миллиарда долларов.
Следует учесть, что экономики РФ и РБ вошли в крутое пике, падают ВВП, производство, загибается бизнес. Минус на минус в экономике не дает плюс. Но, ватным стратегам виднее. На РФ уже решили отменить большинство «субсидий» Беларуси, а Минск не способен в ближайшей перспективе начать зарабатывать столько, сколько привык тратить.

Жак Миньян из МВФ приводит данные, что ежегодные субсидии для Минска из Москвы составляли до четверти белорусского ВВП. По некоторым данным, с 2005 по 2015 гг. экономика РБ получила от РФ субсидии на сумму более 100 миллиардов долларов.
При аншлюсе либо экономика Беларуси сыграет в ящик, либо Москве придется раскошелиться, как на 10 Крымнашей. Но, на самой Эрефии финансы поют романсы. А ту еще и долги придется прощать

К примеру, только в 2018 г. РФ владела 37,6% белорусского госдолга (7,9 млрд долларов). Но после гибридного аншлюса Москва эти деньги уже не получит.
Как видим, Беларусь нуждается в компенсациях от скрытой оккупации, а российская экономика на такие жертвы уже не способна.
http://rusjev.net/2020/08/17/chem-auknetsya-anshlyus-belarusi-moskve/
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18.08.2020 22:08 Відповісти
На примере Крыма и Донбасса, Кремль не влазит в регионы, где за них меньше 90%. Я хорошо помню как в 2014 из Харькова каждый день приходили сообщения об избиениях проукраинских активистов. Город ватный. Но Москва и пальцем не пошевелила его "освободить".
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18.08.2020 22:27 Відповісти
Не выкинь моторыл из облсовета, провели бы рэхферендум и кацапов бы уже напалмом не выжгли. На волоске висело.
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18.08.2020 23:45 Відповісти
Одним словом - КУПИЛИ.
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18.08.2020 21:09 Відповісти
Вопрос - кто?
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18.08.2020 21:25 Відповісти
Откуда внезапно такие баблища?
Возможно, пуйло уже щупальца в протесты запускает...
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18.08.2020 21:09 Відповісти
100%
Это проект под названием "белоРуссия".
По аналогии с проектом "малоРоссия".
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18.08.2020 21:15 Відповісти
Вообще-то по Украине у рашенфюрера проэкт назывался "Новороссия"
А это будет скорее всего "Бульбаросссия".
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18.08.2020 22:02 Відповісти
Неужели сомневаетесь ? " Их там нет " были там ещё до протестов.
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18.08.2020 21:25 Відповісти
Деньги поступают из ЕС и США и от граждан Беларуси, не гоните дезу
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18.08.2020 21:48 Відповісти
Это называется самоорганизация!
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18.08.2020 21:10 Відповісти
Хотелось бы верить...
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18.08.2020 21:11 Відповісти
Смешно читать ваши комменты после заявления о братской дружбе с расией.
Вы этого хотели?
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18.08.2020 21:13 Відповісти
Моих заявлений о братской дружбе с расией ???!
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18.08.2020 21:17 Відповісти
Ну, ты же оппозиция?
Или оппозиция к оппозиции?
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18.08.2020 21:19 Відповісти
Я особого оргазма от происходящего не испытываю, хотя и понимаю, что это его заслуженный финал.
Был почти на всех митингах против Рашки и других оппозиционных. Имею опыт запресовывания в переполненный автозак. Но от этих протестов держусь в стороне.
Возможно покажусь ватой, но уж слишком тут смердит влиянием из вне.
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18.08.2020 21:32 Відповісти
Согласен.
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18.08.2020 21:35 Відповісти
Все может быть.
Ведь по большему счету, все ваши оппозиционеры или в тюрьме или на кладбище. Тихановскую назвать лидером язык не поворачивается, других кандидатов тоже.
Как насчет парламентской республики?
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18.08.2020 21:14 Відповісти
Тут хотя бы для начала сохранить то, что работает и приносит доход стране...
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18.08.2020 21:19 Відповісти
Та ничё...
Картошка есть.
Сало с молоком тоже.
Проживёте как-нибудь.
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18.08.2020 21:21 Відповісти
Помню мне эта картошка в Украине поперёк горла была в 90-х.
Как на столе так и на огородах...
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18.08.2020 21:24 Відповісти
Ой. А я обожаю картошку во всех ее видах, но ем только по праздникам - жаренную! Для меня лучше этого ничего нет.
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18.08.2020 21:26 Відповісти
Бульбашка.
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18.08.2020 21:33 Відповісти
Так Лукашенко же и сохранил ,а вы не довольны.
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18.08.2020 21:28 Відповісти
Лука обворовал 10-миллионную страну, а своих оппонентов либо убил, либо посадил в тюрьму, либо изгнал из Беларуси за границу. И ты этому тешишься?
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18.08.2020 21:36 Відповісти
Не передёргивай мной написанное. Я написала ,что Лукашенко сохранил предприятия
и ни слова ни об убитых ,ни об изгнанных . Не смей чушь пороть ,дурак !
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18.08.2020 21:41 Відповісти
Кому нужна продукция с этих предприятий? С кем они могут конкурировать?
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18.08.2020 21:50 Відповісти
То есть хочешь сказать ,что они убыточные на сегодня ? Уверен ?
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18.08.2020 22:01 Відповісти
Если забрать господдержку, то убыточны. В нулевых годах кацапы еще покупали продукцию беларусского машиностроения, а теперь - увы. Что-то сами делают, что-то от китайцев тянут.
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18.08.2020 22:09 Відповісти
Запевняю вас ВСІ підприємства ( а вони практично всі державні) там збиткові, всі на дотаціях від держави, це яскравий приклад совковськой планової економіки
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18.08.2020 22:44 Відповісти
Национальный забастовочный комитет Беларуси выделяет по $100 тысяч заводам МТЗ, МЗКТ и "ГродноАзоту" - Цензор.НЕТ 8269
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18.08.2020 21:21 Відповісти
Ой навряд...
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18.08.2020 21:13 Відповісти
Что это? На каждом работает по 10 тыс, человек, получается каждому по 10 баксов.
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18.08.2020 21:10 Відповісти
А бастує теж по 10 000 на кожному? Цікаве походження коштів, для рептілоідів з Нубіру суми маленькі.
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18.08.2020 21:15 Відповісти
Салідарнасць - главные новости Беларуси, [18.08.20 19:38]
[ Фото ]
Собрано 2,6 млн долларов для пострадавших белорусов. Но как их передать?
Ответ здесь: https://telegra.ph/Sobrano-26-mln-dollarov-dlya-postradavshih-belorusov-No-kak-ih-peredat-08-18
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18.08.2020 22:12 Відповісти
Откуда денежки?
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18.08.2020 21:11 Відповісти
С денежной фабрики ведомо...
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18.08.2020 21:16 Відповісти
Фабрика "Гознак"?
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18.08.2020 21:31 Відповісти
Там реально бастует только калийный завод, все остальные работают.
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18.08.2020 21:12 Відповісти
Кто там бастует, а кто нет... реально сейчас масса вбросов фейков. Как и вполне эта инфа может быть тем самым фейком для еще большего "разогрева ситуации".
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18.08.2020 21:16 Відповісти
по Минску и не видно что кто то бастует. сплошной поток машин днём, едут по своим делам. строители работают, например. сложно в рыночной экономике замутить общенациональную стачку. собственников много и не каждый захочет терять прибыль.
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18.08.2020 21:21 Відповісти
Коту под хвост) Все сп**дят и не моргнут, по отчетам пАбидят, Лукашенко вечный, урря!!!!
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18.08.2020 21:14 Відповісти
Вот же ж читаешь и видишь минусы цивилизации. Простой ответ на беспредел.

18 августа 2020Мятежные военные арестовали президента Мали

Восставшие военные арестовали президента Мали Ибрагима Бубакара Кейту. Об этом сообщает Reutershttp://www.reuters.com/ со ссылкой на местные источники в среде силовиков.
Ранее сообщалось, что мятежные военные арестовалиhttps://lenta.ru/news/2020/08/18/premier_v_plenoo/ ряд высших государственных деятелей Мали: премьер-министра и его сына, а также министра обороны и министра экономики и финансов.
О попытке госпереворота в бывшей французской колонии стало известно ранее 18 августа. В ходе столкновений мятежников и их противников погибли не менее пяти человек. Находящиеся в стране российские граждане не пострадали.
С июня в Мали продолжаются массовые протесты против нынешней власти: оппозиция обвиняет правительство и президента Ибрагима Бубакара Кейту в коррупции и неспособности обеспечить безопасность в стране. В ходе столкновений с властями во время протестов погибли по меньшей мере 14 человек, сообщает ООН.
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18.08.2020 21:18 Відповісти
Вважаєте що військові тепер проведуть чесні вибори?
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18.08.2020 21:20 Відповісти
Затрудняюсь ответить. Как в Африке голоса считают. Подозреваю, честно. За фальсификацию привлекут к ответу прямо на выходе из избирательного участка. Моментальная карма!
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18.08.2020 21:25 Відповісти
У них там за время независимости это если не ошибаюсь, четвертый военный переворот. Плюс к тому и свой Даунбасс с мышебратьями имеется.
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18.08.2020 21:38 Відповісти
И каждый переворот сопровождался салютами и карнавалами...
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18.08.2020 23:54 Відповісти
Некому там карнавалить, не до того им, одна из беднейших стран мира..
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19.08.2020 00:11 Відповісти
Звідки баблішко?
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18.08.2020 21:19 Відповісти
Точно не из США и не из ЕС.
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18.08.2020 21:22 Відповісти
Национальный забастовочный комитет Беларуси выделяет по $100 тысяч заводам МТЗ, МЗКТ и "ГродноАзоту" - Цензор.НЕТ 7574
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18.08.2020 21:23 Відповісти
Мда. Велике питання. Чи то не від Бабаріка з рос. Газпрома, чи не з тих грошей, що не знайшли у Тихановського, що в Крим ганяв (знайшли $900 тис.)
А може від https://www.youtube.com/channel/UC5Gx_4dSvOZlmVOtsMxVgTQ ресторатора Прокопьева. Якщо від останнього, то нормально.
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18.08.2020 21:28 Відповісти
Трудно догадаться ? " Старший брат " похоже спонсирует.
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18.08.2020 21:31 Відповісти
Ну, для МЗКТ то вийде по $22 робітника
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18.08.2020 21:21 Відповісти
Полностью поддерживаю Лукашенко. Так как он сейчас наименее токсичный к Украине и наиболее пробеларусский, Любая замена Лукашенко это будет откровенно прокацапская подстилка и дальнейшая "глубокая интеграция" Беларуси в РФию о которой ***** давно мечтает. Протестующие должны разойтись, а Лукашенко остаца президентом, это в интересах Украины. Нам граница с Рашкой с ещё одной стратегически важной стороны нафиг не нужна. Расходитесь уже, хватит...Лукашенко разгоняй протесты! интересы Украины мне важней протестов Беларуси. А в интресах Украины - Лукашенко президент и точка.
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18.08.2020 21:22 Відповісти
Лукашенко источник нестабильности. Что может произойти. Раскол силовиков на своих и чужих. Дальше ввод войск Польши и России для стабилизации обстановки. А там и в Чернигове русский мир обнаружится. Древний город...
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18.08.2020 21:29 Відповісти
порада..порадникам...

тим,хто вибирає якщо не комуняку,то алкаша...якщо не Бєздарь,то Баригу або Клоуна..

БІЛОРУСИ БЕЗ ПОРАД СОПЛИВИХ ОБІЙДУТЬСЯ !
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18.08.2020 22:15 Відповісти
лукашєнко не Маннергейм і не Пілсудський. Йому були не потрібні рускіє війська в Білорусі аби вони не заважали йому гнобити свій народ власноруч. Поки для того вистачало білоруських же беркутівців. Як не вистачатиме - то введе він рускіє війська не вагаючись. Власна дупа для нього важливіша за Україну.
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18.08.2020 22:47 Відповісти
Вот интересно...
Кто же музыку заказывает?
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18.08.2020 21:23 Відповісти
120 месячных зарплат на 12 000 работников очень поддержат уволенных!
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18.08.2020 21:23 Відповісти
ХЕ ХЕ! Возникает вполне резонный вопрос "ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БАНКЕТ?"
Не я токо за что выделяют бабло но:
1 Кто конкретно будет распределять деньги
2 Какие гарантии что тот кто распределяет деньги распределит их справедливо а не по принципу "я себе не обделил"
3 Каким каком деньги помогут сместить Лукашенко если по закону он уже все законно избранный!! законных методов его смещения нет!! (ну кроме смерти и добровольной отставки)
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18.08.2020 21:25 Відповісти
Выделите эти бабосы мне и я вашу проблему за пару дней решу.. а доплатите три нуля - ещё и проблему касапов порешаем..
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18.08.2020 21:27 Відповісти
- Ты где деньги берешь?
- В тумбочке.
- А откуда они там?
- Жена кладет.
- А у нее откуда?
- Я даю.
- Ну а ты-то где их берешь?
- В тумбочке...
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18.08.2020 21:27 Відповісти
Национальный забастовочный комитет Беларуси выделяет по $100 тысяч заводам МТЗ, МЗКТ и "ГродноАзоту" - Цензор.НЕТ 3216
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18.08.2020 21:30 Відповісти
А вот с этого места поподробней!
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18.08.2020 21:32 Відповісти
Сто тысяч долларов собрать с такой мировой поддержкой- это легко. Просто в другом случае половину бы стырили, но вот в Беларуси ,все больше убеждаюсь, живут по-настоящему европейские и честные люди. За все время протестов не разграбили ни одного магазина, не было разбито ни одной витрины и тд.

Все у вас получится!
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18.08.2020 21:33 Відповісти
100% - молодці
організація , в білорусів , стає з кожним днем все кращою ...
Нам є чого в них повчитися
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18.08.2020 21:38 Відповісти
Главный соперник Александра Лукашенко в выборах президента Беларуси Светлана Тихановская считает, что в 2014 году Россия аннексировала Крым после масштабных боевых действий.

На вопрос, как она относится к событиям 2014 года и аннексии полуострова Светлана Тихановская заявила: "Как я могу к этому относиться? Я могу относиться к этому только с точки зрения обычного человека.

Видео части интервью кандидата в президенты Беларуси опубликовал Telegram-канал "Саваничи". Ранее Тихановская пыталась избежать политических вопросов, связанных с Украиной. Так, она признавалась, что не может говорить о Крыме, так как опасается быть непонятой частью белорусов. К слову, не только Тихановская, но и ее коллеги по оппозиционному лагерю в Беларуси старались как можно меньше говорить об аннексии полуострова, но в вопросе Донбасса зачастую назвали войну с Россией внутренним конфликтом. Позже Валерию Цепкало пришлось приносить извинения за слова о Донбассе. Позиция Александра Лукашенко относительно противостояния Украины и России всегда оставалась четкой: он признавал участие Москвы в войне на Донбассе и не поддерживал "переход" Крыма под контроль Кремля.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/world/213489_1597770389
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18.08.2020 21:34 Відповісти
Білорусь має власні інтереси...
Бацька,чи Тіхановська -пофік...

ВОНИ НЕ ПОВИННі ОРІЄНТУВАТИСЬ У СВОЇХ ПОГЛЯДАХ І ВИСЛОВЛЮВАННЯХ ІНТЕРЕСАМИ УКРАЇНИ..

Щоб не получилося ***..ство "а-ля Тимошенко"...
Коли вона "рятувала Європу від замерзання" ціною підписання КАБАЛЬНОГО газового договору.
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18.08.2020 22:19 Відповісти
по Тимошенко: то, что она "рятувала Европу от замерзания" вам сказали регионалы или порошенковцы?

От есть другое определение: "Тимошенко рятувала Схід УКРАЇНИ . запустивши реверсне перекачування газу..."

"....Через холоди постала загроза колапсу всієї української системи ЖКГhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-124 [ . 6 січня Європейська комісія і чеське президентство в ЄС заявили, що якщо потік газу не буде відновлено негайно і в повному обсязі, то репутації України та Росії як надійних партнерів ЄС буде завдано непоправної шкоди. 7 січня Росія повністю припинила його транзит через територію України. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7 ЄС виступив із низкою заяв, у яких вимагав від Росії й України негайно розв'язати конфлікт і відновити постачання газу до країн ЄС."
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18.08.2020 22:51 Відповісти
Откуда деньги,Зин?
https://censor.net.ua/forum/3214239/belorusskaya_mnogohodovka_putina#comments
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18.08.2020 21:34 Відповісти
Пропуск кусочка слов Тихановской:

Это была война, это было кровопролитие. Так не должно быть в XXI веке. А политические взаимоотношения - я не вникала тогда в это. Я видела только человеческую боль".

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/world/213489_1597770389
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18.08.2020 21:36 Відповісти
"если протестом нельзя управлять, его нужно во3главить"
В.В.}{уйло
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18.08.2020 21:38 Відповісти
О...это то о чем я говорил...революция без спонсора невозможна...И она будет иметь успех только тогда когда спонсор будет уничтожен....
Кто забашлял???
1.*****
2.Госдеп
3.Свои олигархи недовольные кланом луки
4.рабочие собрали деньги в кассу...
Вычеркните лишнее
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18.08.2020 21:38 Відповісти
https://uatv.ua/mvs-zabezpechyt-provedennya-mistsevyh-vyboriv-za-najvyshhymy-standartamy-avakov/ МВС забезпечить проведення місцевих виборів за найвищими бiлоруськiми стандартами, - Аваков ...на юго востоке Украины всё идёт к тому ,что на выборах победит партия ОПЗЖ. и СБУ тихо сидит в засаде и полиции дан приказ как на фронте,чтобы не "стреляли"
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18.08.2020 21:39 Відповісти
Национальный забастовочный комитет Беларуси выделяет по 100 тысяч американских денег.
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18.08.2020 21:45 Відповісти
Национальный забастовочный комитет Беларуси выделяет по $100 тысяч заводам МТЗ, МЗКТ и "ГродноАзоту" - Цензор.НЕТ 877
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18.08.2020 21:45 Відповісти
а НПЗ?
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18.08.2020 21:46 Відповісти
Та вже відомо, що без бабла не обійшося. Не було б і корольових лєворюцій, якби не бабло.
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18.08.2020 22:01 Відповісти
прі каммунізмє дєнєг нє будєт
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18.08.2020 22:08 Відповісти
так в Україні вже комунізм?
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18.08.2020 22:09 Відповісти
Аткуда дравишки ? Із леса вестима
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18.08.2020 22:47 Відповісти
Это что же выходит! люди юастуют за своё бастование получают на руки валюту идут в банк сдают валюту за рубли на рубли покупабт пожрать! т.е. забастовщики поолняют бюджет валютой? та за такой подвиг Лукашенко сам должен ездить по заводам и призывать людей на забастовку чтобы люди побольше валюты в бюджет приносили!!
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18.08.2020 23:55 Відповісти
Бабло побеждает зло!
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19.08.2020 01:00 Відповісти
 
 