Національний страйковий комітет Білорусі виділяє по $100 тисяч заводам МТЗ, МЗКТ і "Гродноазот"
Національний страйковий комітет Білорусі заявив про те, що найближчим часом виділяє по $100 тисяч трьом підприємствам - Мінському тракторному заводу, Мінському заводу колісних тягачів і "Гродноазоту".
Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написав активіст Андрій Стрижак.
Він зазначив: "Національний страйковий комітет виділяє по 100.000 $ МТЗ, МЗКТ і Гродно Азоту.
Главам інших організованих заводських страйкомів терміново зв'язатися в Телеграмі +375445100511 для отримання солідарної допомоги від народу Білорусі.
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Страйк і наша солідарність - то чого найбільше боїться влада. Продовжуємо страйкувати. поки наші вимоги не будуть виконані".
Будь ласка, зачекайте...
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Захват Беларуси Москвой несет большие потери и негативы обеим сторонам. Признав режим Лукашенко, Москва лишается серой зоны обхода санкций. Евросоюз введет санкции, следовательно, норвежских креветок и польских яблок «мэйд ин Беларусь» россияне уже не увидят. Как и не увидит население по обе условные границы белорусских продуктов питания и многих других товаров. Как показывает практика, куда приходит Россия там все превращается в унылое говно российского паршивого качества.
Белорусский бюджет из-за российского налогового диссонанса в нефтяной отрасли ожидают огромные дыры. Москва постоянно снижает уровень экспортной пошлины на нефть, но одновременно повышает налог на добычу полезных ископаемых.
Экономист Института экономики РАН А. Шурубович видит в этом двойную потерю для Беларуси: «Пошлины в Минске унифицировали с российскими. Так что белорусский бюджет недополучит доходы от пошлин, а местные НПЗ будут вынуждены приобретать нефть по более высокой цене». Общие потери для Минска, по расчетам экономистов, могут подпрыгнуть до 10,8 миллиарда долларов.
Следует учесть, что экономики РФ и РБ вошли в крутое пике, падают ВВП, производство, загибается бизнес. Минус на минус в экономике не дает плюс. Но, ватным стратегам виднее. На РФ уже решили отменить большинство «субсидий» Беларуси, а Минск не способен в ближайшей перспективе начать зарабатывать столько, сколько привык тратить.
Жак Миньян из МВФ приводит данные, что ежегодные субсидии для Минска из Москвы составляли до четверти белорусского ВВП. По некоторым данным, с 2005 по 2015 гг. экономика РБ получила от РФ субсидии на сумму более 100 миллиардов долларов.
При аншлюсе либо экономика Беларуси сыграет в ящик, либо Москве придется раскошелиться, как на 10 Крымнашей. Но, на самой Эрефии финансы поют романсы. А ту еще и долги придется прощать
К примеру, только в 2018 г. РФ владела 37,6% белорусского госдолга (7,9 млрд долларов). Но после гибридного аншлюса Москва эти деньги уже не получит.
Как видим, Беларусь нуждается в компенсациях от скрытой оккупации, а российская экономика на такие жертвы уже не способна.
http://rusjev.net/2020/08/17/chem-auknetsya-anshlyus-belarusi-moskve/
Возможно, пуйло уже щупальца в протесты запускает...
Это проект под названием "белоРуссия".
По аналогии с проектом "малоРоссия".
А это будет скорее всего "Бульбаросссия".
Вы этого хотели?
Или оппозиция к оппозиции?
Был почти на всех митингах против Рашки и других оппозиционных. Имею опыт запресовывания в переполненный автозак. Но от этих протестов держусь в стороне.
Возможно покажусь ватой, но уж слишком тут смердит влиянием из вне.
Ведь по большему счету, все ваши оппозиционеры или в тюрьме или на кладбище. Тихановскую назвать лидером язык не поворачивается, других кандидатов тоже.
Как насчет парламентской республики?
Картошка есть.
Сало с молоком тоже.
Проживёте как-нибудь.
Как на столе так и на огородах...
и ни слова ни об убитых ,ни об изгнанных . Не смей чушь пороть ,дурак !
[ Фото ]
Собрано 2,6 млн долларов для пострадавших белорусов. Но как их передать?
Ответ здесь: https://telegra.ph/Sobrano-26-mln-dollarov-dlya-postradavshih-belorusov-No-kak-ih-peredat-08-18
18 августа 2020Мятежные военные арестовали президента Мали
Восставшие военные арестовали президента Мали Ибрагима Бубакара Кейту. Об этом сообщает Reutershttp://www.reuters.com/ со ссылкой на местные источники в среде силовиков.
Ранее сообщалось, что мятежные военные арестовалиhttps://lenta.ru/news/2020/08/18/premier_v_plenoo/ ряд высших государственных деятелей Мали: премьер-министра и его сына, а также министра обороны и министра экономики и финансов.
О попытке госпереворота в бывшей французской колонии стало известно ранее 18 августа. В ходе столкновений мятежников и их противников погибли не менее пяти человек. Находящиеся в стране российские граждане не пострадали.
С июня в Мали продолжаются массовые протесты против нынешней власти: оппозиция обвиняет правительство и президента Ибрагима Бубакара Кейту в коррупции и неспособности обеспечить безопасность в стране. В ходе столкновений с властями во время протестов погибли по меньшей мере 14 человек, сообщает ООН.
А може від https://www.youtube.com/channel/UC5Gx_4dSvOZlmVOtsMxVgTQ ресторатора Прокопьева. Якщо від останнього, то нормально.
тим,хто вибирає якщо не комуняку,то алкаша...якщо не Бєздарь,то Баригу або Клоуна..
БІЛОРУСИ БЕЗ ПОРАД СОПЛИВИХ ОБІЙДУТЬСЯ !
Кто же музыку заказывает?
Не я токо за что выделяют бабло но:
1 Кто конкретно будет распределять деньги
2 Какие гарантии что тот кто распределяет деньги распределит их справедливо а не по принципу "я себе не обделил"
3 Каким каком деньги помогут сместить Лукашенко если по закону он уже все законно избранный!! законных методов его смещения нет!! (ну кроме смерти и добровольной отставки)
- В тумбочке.
- А откуда они там?
- Жена кладет.
- А у нее откуда?
- Я даю.
- Ну а ты-то где их берешь?
- В тумбочке...
Все у вас получится!
організація , в білорусів , стає з кожним днем все кращою ...
Нам є чого в них повчитися
На вопрос, как она относится к событиям 2014 года и аннексии полуострова Светлана Тихановская заявила: "Как я могу к этому относиться? Я могу относиться к этому только с точки зрения обычного человека.
Видео части интервью кандидата в президенты Беларуси опубликовал Telegram-канал "Саваничи". Ранее Тихановская пыталась избежать политических вопросов, связанных с Украиной. Так, она признавалась, что не может говорить о Крыме, так как опасается быть непонятой частью белорусов. К слову, не только Тихановская, но и ее коллеги по оппозиционному лагерю в Беларуси старались как можно меньше говорить об аннексии полуострова, но в вопросе Донбасса зачастую назвали войну с Россией внутренним конфликтом. Позже Валерию Цепкало пришлось приносить извинения за слова о Донбассе. Позиция Александра Лукашенко относительно противостояния Украины и России всегда оставалась четкой: он признавал участие Москвы в войне на Донбассе и не поддерживал "переход" Крыма под контроль Кремля.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/world/213489_1597770389
Бацька,чи Тіхановська -пофік...
ВОНИ НЕ ПОВИННі ОРІЄНТУВАТИСЬ У СВОЇХ ПОГЛЯДАХ І ВИСЛОВЛЮВАННЯХ ІНТЕРЕСАМИ УКРАЇНИ..
Щоб не получилося ***..ство "а-ля Тимошенко"...
Коли вона "рятувала Європу від замерзання" ціною підписання КАБАЛЬНОГО газового договору.
От есть другое определение: "Тимошенко рятувала Схід УКРАЇНИ . запустивши реверсне перекачування газу..."
"....Через холоди постала загроза колапсу всієї української системи ЖКГhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-124 [ . 6 січня Європейська комісія і чеське президентство в ЄС заявили, що якщо потік газу не буде відновлено негайно і в повному обсязі, то репутації України та Росії як надійних партнерів ЄС буде завдано непоправної шкоди. 7 січня Росія повністю припинила його транзит через територію України. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7 ЄС виступив із низкою заяв, у яких вимагав від Росії й України негайно розв'язати конфлікт і відновити постачання газу до країн ЄС."
https://censor.net.ua/forum/3214239/belorusskaya_mnogohodovka_putina#comments
Это была война, это было кровопролитие. Так не должно быть в XXI веке. А политические взаимоотношения - я не вникала тогда в это. Я видела только человеческую боль".
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/world/213489_1597770389
В.В.}{уйло
Кто забашлял???
1.*****
2.Госдеп
3.Свои олигархи недовольные кланом луки
4.рабочие собрали деньги в кассу...
Вычеркните лишнее