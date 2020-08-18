Національний страйковий комітет Білорусі виділяє по $100 тисяч заводам МТЗ, МЗКТ і "Гродноазот"

Національний страйковий комітет Білорусі заявив про те, що найближчим часом виділяє по $100 тисяч трьом підприємствам - Мінському тракторному заводу, Мінському заводу колісних тягачів і "Гродноазоту".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написав активіст Андрій Стрижак.

Він зазначив: "Національний страйковий комітет виділяє по 100.000 $ МТЗ, МЗКТ і Гродно Азоту.

Главам інших організованих заводських страйкомів терміново зв'язатися в Телеграмі +375445100511 для отримання солідарної допомоги від народу Білорусі.

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Страйк і наша солідарність - то чого найбільше боїться влада. Продовжуємо страйкувати. поки наші вимоги не будуть виконані".