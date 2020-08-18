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Новини Революція в Білорусі
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Порошенко: білоруський народ захищає своє право вільного вибору, як українці під час Помаранчевої революції в 2004-му

Порошенко: білоруський народ захищає своє право вільного вибору, як українці під час Помаранчевої революції в 2004-му

Білоруський народ вийшов на мирні протести проти фальсифікації виборів, і це дуже схоже на 2004 рік, коли українці вийшли на Помаранчеву революцію, щоб захистити своє право вибору.

Про це п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко сказав в інтерв'ю телеканалу "Настоящее время", інформує Цензор.НЕТ.

"Два українських Майдани, дві українських революції дуже відрізняються одна від одної. Перша, Помаранчева революція 2004 року – це був протест мільйонів українських громадян проти фальсифікації підсумків виборів, проти намагання обдурити людей і спроби захопити владу. Я впевнений в тому, що Помаранчева революція 2004 року має дуже багато спільних рис. Протест громадян був пов’язаний саме з тим, що люди протестували проти фальсифікації виборів, проти спроби захопити владу, проти спроби викривити волевиявлення громадян", – наголосив Порошенко.

"Якщо ви порівнюєте Революцію Гідності, революцію 2014 року, я вважаю, що тут є кардинальні відмінності. Тому що люди в 2014-му вийшли боротися за свій європейський вибір. Вони протидіяли спробам влади зупинити європейську та євроатлантичну інтеграцію, спробам розвернути країну і затягнути її назад в Російську імперію, в Радянський Союз. І протест був викликаний, в першу чергу, саме цими діями недолугої української влади, яка потрапила в повну залежність від Путіна", - додав Порошенко.

"Я твердо переконаний в тому, що Революція Гідності має дуже великі відмінності від тих процесів, які відбуваються зараз в Білорусі. Але викликає величезну повагу рішучість білоруського народу захистити своє право вибору", - вважає Порошенко

Також читайте: Українська влада має визначитися, вона на боці народу Білорусі чи на боці авторитарного режиму, - Порошенко

"В інтересах Білорусі було б запросити ОБСЄ, негайно розпочати діалог з Радою Європи, негайно прийняти дуже важливі рішення для того, щоб зберегти спокій, зберегти стабільність і почати підготовку до нових виборів, які провести в чіткій відповідності зі стандартами демократії і свободи. Це збереже спокій, це суверенітет, це дасть можливість єдиному носію державної влади в країні – білоруському народу – без будь-яких зовнішніх впливів забезпечити захист свого волевиявлення. Жодних інших сценаріїв, спрямованих на підтримку державності Білорусі, не існує. Без виборів вирішити це питання, я можу наголосити на цьому, – є неможливим", – зазначив Петро Порошенко.

Білорусь (7987) Порошенко Петро (15204) Європейська Солідарність (1093)


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Топ коментарі
+32
Порошенко: белорусский народ защищает свое право свободного выбора, как украинцы во время Оранжевой революции в 2004-м - Цензор.НЕТ 6901
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18.08.2020 21:44 Відповісти
+28
Київ 2013. Майдан. 2 мільйони 400 тисяч українців.

Порошенко: белорусский народ защищает свое право свободного выбора, как украинцы во время Оранжевой революции в 2004-м - Цензор.НЕТ 7147
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18.08.2020 21:40 Відповісти
+27
Петро Олексійович правий.
Майдан повстав за цивілізаційний вибір - в Європу.
Білоруси в своїй більшості хочуть змістити Луку. Поки що.
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18.08.2020 21:41 Відповісти
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В ОРДЛО немає олігархів.
Так якого ж дідька, вони їздять сюди, до нас, в олігархічну Україною, «скупатись», і за пенсіями ?
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18.08.2020 22:11 Відповісти
Да ладно. А вот эти https://travelask.ru/articles/samye-bogatye-lyudi-belarusi
свои млрд и млн наверное горбом у станка заработали. И откуда вы только сказочники беретесь.
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18.08.2020 22:23 Відповісти
Усе накроется медным тазиком: белорусы не украинцы...
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18.08.2020 21:46 Відповісти
Порошенко: белорусский народ защищает свое право свободного выбора, как украинцы во время Оранжевой революции в 2004-м - Цензор.НЕТ 7872
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18.08.2020 21:49 Відповісти
Так и есть, но сябры думают что кацапы им братья, поэтому проиграют
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18.08.2020 21:49 Відповісти
Стрічки як і завжди будуть власівські як і прапори...
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19.08.2020 03:33 Відповісти
Прикольно будет посмотреть на ближайший парад победы 9 мая 2021-го года.
Ленточки какие будут?
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18.08.2020 21:52 Відповісти
Такие же, как и в этом, оппозиция сказала, мы с россией. Не понимаю, почему Петруха просит, что бы Зеленский их поддержал и почему, некоторые, так рвут ...... за смену власти. Они ясно сказали, мы братский народ. Или я не прав.,,?
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18.08.2020 22:25 Відповісти
Порошенко всегда удивлял своим цинизмом, вместе с Ющенко в 2004 году пришел к власти , и благополучно вместе с ним просрал достижения революции, а потом пошёл министром в услужение к Януковичу , типа к бывшему врагу .Горите все в аду мрази !
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18.08.2020 21:56 Відповісти
Та бачу що за зеленського голосував зебобік ))))
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19.08.2020 03:35 Відповісти
Смотрел в прямом эфире его выступление, вот настоящий президент, ни то что вы избрали, и у нас после выпуска из тюрьмы, будет не хуже Петра Алексеевича. Слава Петру Алексеевичу, Герою Украины)))
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18.08.2020 21:58 Відповісти
"Не хуже" будет точно. Такую жирную вороватую свинью еще поискать нужно.
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18.08.2020 22:03 Відповісти
Жорстко ви про Коломойського.
Ще й назвати хабадника некошерною свинею! потужно, потужно...
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18.08.2020 22:10 Відповісти
Ну для тебе хрипатий наркоша саме то....таке маленьке зелене чмо ))))
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19.08.2020 03:36 Відповісти
Смотрите не облажайтесь. А то как и 73% выберут чмо на чме а потом жалеть будут.
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18.08.2020 22:04 Відповісти
Порошенко: белорусский народ защищает свое право свободного выбора, как украинцы во время Оранжевой революции в 2004-м - Цензор.НЕТ 2958

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18.08.2020 21:58 Відповісти
Таки да. Магадан беларусам нахрен не нужен.
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18.08.2020 22:04 Відповісти
*****, хотя бы молчала, слила Майдан 2004 и Майдан 2014
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18.08.2020 21:59 Відповісти
У ты какой... Проказник!
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18.08.2020 22:02 Відповісти
Такое впечатление, что троли типа Харибды выскакивают только при слове "Порошенко".
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18.08.2020 22:08 Відповісти
Такое впечатление, троли типа "Икс Перда" выскакивают из всех щелей в любой новости о погоде, футболе или падении метеорита с дикими криками и анальной болью : "Зра-ада, праклятый зильоный клован нас предал, завтра доллар по сто, послезавтра ***** в Киеве. Всьо пропало, спасайси кто может! "
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18.08.2020 22:15 Відповісти
это правда. свинята шыкаладного глаза в последнее время ведут себя неадекватно. чувствуют что их заработок на мыролюбном реформизме скоро закончится вместе с посадкой винницкого мыролюбного гения.
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18.08.2020 22:18 Відповісти
Это был мультиПук?
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18.08.2020 22:09 Відповісти
Все, Андрію. Допився. Біла гарячка, Андрію. Викликай швидку.
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18.08.2020 22:12 Відповісти
8,10% в 2019 - молчи уже, вы себя показали...
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18.08.2020 22:19 Відповісти
8,10%

Как-то твое мнение противоречит реальному балансу мнений на форуме. Порошенко: білоруський народ захищає своє право вільного вибору, як українці під час Помаранчевої революції в 2004-му - Цензор.НЕТ 5144
Не замечал?
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18.08.2020 23:05 Відповісти
Уверен? В 2019г партия Петра Порошенко набрала всего смешных 8,10%. Догадайся почему?
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19.08.2020 10:16 Відповісти
Потому что партия была дискредитирована, в целом заслуженная оценка - потому что там был всякий сброд.
Люди думали, что "хуже не будет", выбрали партию Зеленского - оказалось всё стало намного хуже.

Однако, рейтинг Порошенко на президентских выборах был в два раза больше, обогнал ВСЕХ старых политиков.
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20.08.2020 02:01 Відповісти
Все ольгинские тролли и ЗЕботы в спаме Без меня почистили мусор. Молодцы
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18.08.2020 22:16 Відповісти
вилазять, так що не припиняй.
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18.08.2020 22:20 Відповісти
В Мали 18.08.2020г.
военные мятежники арестовали президента

Участники госпереворота в стране ранее захватили Генштаб и аэропорт в столице государства.

https://twitter.com/2RPanafricaine/status/1295782749811474434?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1295782749811474434%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.mail.ru%2Fpolitics%2F43020406%2F
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18.08.2020 22:16 Відповісти
И шо вы говорите) без вас мы бы не поняли)
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18.08.2020 22:20 Відповісти
Моя свобода пахнет жизнью и бесконечностью, луной и
звёздами… когда Ангарский перевал , Чатыр-Даг и Демерджи… ты, лежишь в августе возле палатки , смотришь в бесконечность,
на миллионы звёзд, складывающихся в созвездия, они срываются тебе прямо в
раскрытую ладонь…ты философствуешь… а там, завтра , скоро Алушта, а море фосфорит… Это - моё море! Это - МОЙ КРЫМ!

Проклятые рашисты, вы
забрали у меня эту свободу в 2014 году, но я отдам жизнь за неё. Я не прощу вам этого. Никогда! Потому что я - не
боюсь вас !
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18.08.2020 22:21 Відповісти
Ничего ты не отдашь, ты просто пукнешь в диван, почешешь пузо и перевернешься на другой бок.
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18.08.2020 23:22 Відповісти
мразь ! ты судишь по себе?
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18.08.2020 23:56 Відповісти
По тебе, пустобрех.
Пафосные слова (Я не прощу вам этого. Никогда! Потому что я - не
боюсь вас !) это удел людей неспособных на поступок а у тебя его просто через край. Уверен что ты просто ноль и тебе про это уже не раз говорили если ты не школьник..
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19.08.2020 10:08 Відповісти
Скажите ему кто нибудь что он уже не президент и его мнение интересует не более 8% Украинцев
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18.08.2020 22:22 Відповісти
Как-то твое мнение противоречит реальному балансу мнений на форуме.
Не замечал?
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18.08.2020 23:04 Відповісти
Це буде для Петі страшний удар )
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19.08.2020 08:30 Відповісти
ви, касапи вважаєте власну мордву за "весь мир".
Хоча: вибори в другому турі 21.11.2004 з виборами 09.08.2020 - схожі своїми фальсифікаціями. Але ваш касапський "вест мир угорает". В обох випадках
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18.08.2020 22:34 Відповісти
та кто угорал то?только раха и ее лапти .
но у вас свои достижения...обнуление-это новое слово в государстенности
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18.08.2020 22:35 Відповісти
ну конечно...это ж не обнуление .зачем запоминать?
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18.08.2020 22:44 Відповісти
у тебя память какая то мозаичная...в результате померанчевой революции яныкодло оставили на передержку на 5 лет .но потом мудрый нарит таки пробил ему местечко,которое он с успехом просрал
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18.08.2020 22:34 Відповісти
все нормально у меня с памятью, а вот у тебя херовато. отрыжка той "революции", прыщавый ющер, усадил януковоща и рыгоаналов на царствование, просрав все полимеры.
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18.08.2020 22:37 Відповісти
а так то ты запретил в 2004 янычаре стать президентом?
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18.08.2020 22:39 Відповісти
так ты и в ростов отправляешь?ну ты крутой...
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18.08.2020 22:46 Відповісти
ну не всем же, как тебеподобным, за януковоща топить и буденовки менять...
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18.08.2020 22:50 Відповісти
более идиотских мыслей сложно и представить
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18.08.2020 22:56 Відповісти
В 2004-м так же спасли Украину как и в 2014-м.
Если бы януковощ стал президентом в 2004-м, то кацапские оккупанты остановленные на берегу Днепра нам бы просто победой показались.
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18.08.2020 22:54 Відповісти
"и это очень похоже на 2004"
Таки нет Петро Олексийович, это не очень похоже.
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18.08.2020 23:19 Відповісти
..............
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19.08.2020 05:02 Відповісти
Да, а потом Янукович опять выиграл.
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19.08.2020 06:01 Відповісти
Нафталіновий Питро проснувся )
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19.08.2020 08:31 Відповісти
всё верно сказал.
Лука проиграл Тих и Пе продул Зе примерно с равным счётом, три к одному.
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19.08.2020 08:47 Відповісти
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