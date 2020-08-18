Порошенко: білоруський народ захищає своє право вільного вибору, як українці під час Помаранчевої революції в 2004-му

Білоруський народ вийшов на мирні протести проти фальсифікації виборів, і це дуже схоже на 2004 рік, коли українці вийшли на Помаранчеву революцію, щоб захистити своє право вибору.

Про це п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко сказав в інтерв'ю телеканалу "Настоящее время", інформує Цензор.НЕТ.

"Два українських Майдани, дві українських революції дуже відрізняються одна від одної. Перша, Помаранчева революція 2004 року – це був протест мільйонів українських громадян проти фальсифікації підсумків виборів, проти намагання обдурити людей і спроби захопити владу. Я впевнений в тому, що Помаранчева революція 2004 року має дуже багато спільних рис. Протест громадян був пов’язаний саме з тим, що люди протестували проти фальсифікації виборів, проти спроби захопити владу, проти спроби викривити волевиявлення громадян", – наголосив Порошенко.

"Якщо ви порівнюєте Революцію Гідності, революцію 2014 року, я вважаю, що тут є кардинальні відмінності. Тому що люди в 2014-му вийшли боротися за свій європейський вибір. Вони протидіяли спробам влади зупинити європейську та євроатлантичну інтеграцію, спробам розвернути країну і затягнути її назад в Російську імперію, в Радянський Союз. І протест був викликаний, в першу чергу, саме цими діями недолугої української влади, яка потрапила в повну залежність від Путіна", - додав Порошенко.

"Я твердо переконаний в тому, що Революція Гідності має дуже великі відмінності від тих процесів, які відбуваються зараз в Білорусі. Але викликає величезну повагу рішучість білоруського народу захистити своє право вибору", - вважає Порошенко

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"В інтересах Білорусі було б запросити ОБСЄ, негайно розпочати діалог з Радою Європи, негайно прийняти дуже важливі рішення для того, щоб зберегти спокій, зберегти стабільність і почати підготовку до нових виборів, які провести в чіткій відповідності зі стандартами демократії і свободи. Це збереже спокій, це суверенітет, це дасть можливість єдиному носію державної влади в країні – білоруському народу – без будь-яких зовнішніх впливів забезпечити захист свого волевиявлення. Жодних інших сценаріїв, спрямованих на підтримку державності Білорусі, не існує. Без виборів вирішити це питання, я можу наголосити на цьому, – є неможливим", – зазначив Петро Порошенко.