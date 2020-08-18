Порошенко: білоруський народ захищає своє право вільного вибору, як українці під час Помаранчевої революції в 2004-му
Білоруський народ вийшов на мирні протести проти фальсифікації виборів, і це дуже схоже на 2004 рік, коли українці вийшли на Помаранчеву революцію, щоб захистити своє право вибору.
Про це п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко сказав в інтерв'ю телеканалу "Настоящее время", інформує Цензор.НЕТ.
"Два українських Майдани, дві українських революції дуже відрізняються одна від одної. Перша, Помаранчева революція 2004 року – це був протест мільйонів українських громадян проти фальсифікації підсумків виборів, проти намагання обдурити людей і спроби захопити владу. Я впевнений в тому, що Помаранчева революція 2004 року має дуже багато спільних рис. Протест громадян був пов’язаний саме з тим, що люди протестували проти фальсифікації виборів, проти спроби захопити владу, проти спроби викривити волевиявлення громадян", – наголосив Порошенко.
"Якщо ви порівнюєте Революцію Гідності, революцію 2014 року, я вважаю, що тут є кардинальні відмінності. Тому що люди в 2014-му вийшли боротися за свій європейський вибір. Вони протидіяли спробам влади зупинити європейську та євроатлантичну інтеграцію, спробам розвернути країну і затягнути її назад в Російську імперію, в Радянський Союз. І протест був викликаний, в першу чергу, саме цими діями недолугої української влади, яка потрапила в повну залежність від Путіна", - додав Порошенко.
"Я твердо переконаний в тому, що Революція Гідності має дуже великі відмінності від тих процесів, які відбуваються зараз в Білорусі. Але викликає величезну повагу рішучість білоруського народу захистити своє право вибору", - вважає Порошенко
"В інтересах Білорусі було б запросити ОБСЄ, негайно розпочати діалог з Радою Європи, негайно прийняти дуже важливі рішення для того, щоб зберегти спокій, зберегти стабільність і почати підготовку до нових виборів, які провести в чіткій відповідності зі стандартами демократії і свободи. Це збереже спокій, це суверенітет, це дасть можливість єдиному носію державної влади в країні – білоруському народу – без будь-яких зовнішніх впливів забезпечити захист свого волевиявлення. Жодних інших сценаріїв, спрямованих на підтримку державності Білорусі, не існує. Без виборів вирішити це питання, я можу наголосити на цьому, – є неможливим", – зазначив Петро Порошенко.
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Так якого ж дідька, вони їздять сюди, до нас, в олігархічну Україною, «скупатись», і за пенсіями ?
свои млрд и млн наверное горбом у станка заработали. И откуда вы только сказочники беретесь.
Ленточки какие будут?
Ще й назвати хабадника некошерною свинею! потужно, потужно...
Как-то твое мнение противоречит реальному балансу мнений на форуме.
Не замечал?
Люди думали, что "хуже не будет", выбрали партию Зеленского - оказалось всё стало намного хуже.
Однако, рейтинг Порошенко на президентских выборах был в два раза больше, обогнал ВСЕХ старых политиков.
военные мятежники арестовали президента
Участники госпереворота в стране ранее захватили Генштаб и аэропорт в столице государства.
https://twitter.com/2RPanafricaine/status/1295782749811474434?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1295782749811474434%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.mail.ru%2Fpolitics%2F43020406%2F
звёздами… когда Ангарский перевал , Чатыр-Даг и Демерджи… ты, лежишь в августе возле палатки , смотришь в бесконечность,
на миллионы звёзд, складывающихся в созвездия, они срываются тебе прямо в
раскрытую ладонь…ты философствуешь… а там, завтра , скоро Алушта, а море фосфорит… Это - моё море! Это - МОЙ КРЫМ!
Проклятые рашисты, вы
забрали у меня эту свободу в 2014 году, но я отдам жизнь за неё. Я не прощу вам этого. Никогда! Потому что я - не
боюсь вас !
Пафосные слова (Я не прощу вам этого. Никогда! Потому что я - не
боюсь вас !) это удел людей неспособных на поступок а у тебя его просто через край. Уверен что ты просто ноль и тебе про это уже не раз говорили если ты не школьник..
Не замечал?
Хоча: вибори в другому турі 21.11.2004 з виборами 09.08.2020 - схожі своїми фальсифікаціями. Але ваш касапський "вест мир угорает". В обох випадках
но у вас свои достижения...обнуление-это новое слово в государстенности
Если бы януковощ стал президентом в 2004-м, то кацапские оккупанты остановленные на берегу Днепра нам бы просто победой показались.
Таки нет Петро Олексийович, это не очень похоже.
Лука проиграл Тих и Пе продул Зе примерно с равным счётом, три к одному.