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Новини Операція Об'єднаних сил
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Премії в розмірі від 1 до 4 тис. грн отримають бійці Сухопутних військ, поранені цього року на Донбасі, - командування

Премії в розмірі від 1 до 4 тис. грн отримають бійці Сухопутних військ, поранені цього року на Донбасі, - командування

Командувач Сухопутних Військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Сирський прийняв рішення заохотити тих солдат та офіцерів, які в цьому році зазнали бойових поранень під час захисту територіальної цілісності та незалежності України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу зі зв'язків з громадськістю Командування СВ ЗС України.

Уточнюється, що військовослужбовці, які під час виконання бойових завдань у районі проведення Операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей зазнали бойових поранень ступенів важкості, отримають грошові винагороди у розмірі від 1 до 4 тис. грн.

Премії в розмірі від 1 до 4 тис. грн отримають бійці Сухопутних військ, поранені цього року на Донбасі, - командування 01

Також читайте: Воїни-піхотинці в зоні ООС отримали відомчі нагороди від Міноборони та Генштабу ЗСУ. ФОТОрепортаж

премія (387) ЗСУ (7723) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725) Сирський Олександр (668)


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Топ коментарі
+20
Самое настоящее неуважение.
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18.08.2020 21:59 Відповісти
+15
Премии в размере от 1 до 4 тыс. грн получат бойцы Сухопутных войск, раненые в этом году на Донбассе, - командование - Цензор.НЕТ 750
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18.08.2020 22:00 Відповісти
+14
Сразу и не придумаешь на что столько бабла можно потратить.
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18.08.2020 22:00 Відповісти
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ПРЕМІЇЇ ???
За поранення ?
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18.08.2020 21:59 Відповісти
Ну Серёга Лещенко ж за волонтёрство получил 400 тыщ,

почему бы за ранение не выплатить тысячу ?
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18.08.2020 22:01 Відповісти
Я би назвала це компенсацією, а не премією.
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18.08.2020 22:14 Відповісти
ну так і я назвав би 400 тисяч Лещенку саме премією, а не компенсацією за волонтерство, як він сам це назвав.

Часи змінились.

Баканов - не кум і не друг по військовій службі.

Кравчук - нове обличчя.

Кортеж з десятка авто - то велосипед...
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18.08.2020 22:20 Відповісти
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19.08.2020 00:00 Відповісти
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18.08.2020 21:59 Відповісти
Самое настоящее неуважение.
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18.08.2020 21:59 Відповісти
Сразу и не придумаешь на что столько бабла можно потратить.
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18.08.2020 22:00 Відповісти
Премии в размере от 1 до 4 тыс. грн получат бойцы Сухопутных войск, раненые в этом году на Донбассе, - командование - Цензор.НЕТ 750
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18.08.2020 22:00 Відповісти
жлобы зеленые
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18.08.2020 22:04 Відповісти
особенно суммы впечатляют ...
а как будут определять кому 1 а кому целых 4 тыс грн...
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18.08.2020 22:04 Відповісти
Получил небольшой осколок - штука, пулю - две, оторвало ноги четыре. Всё же просто у коЗеманды
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18.08.2020 22:20 Відповісти
я аж желчью захлебнулась.
мах премия 4 килобакса?
ребя на раздаче, валите в лугандон, сами заработайте єту 1000 грн
НУ ПРОШУУУУ
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18.08.2020 22:04 Відповісти
уппс
4 килогривни.
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18.08.2020 22:06 Відповісти
зі
масштаб помощи настолько огромен, что не помещается в голове.
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18.08.2020 22:07 Відповісти
Та вже було, що це матеріальна допомога, а не премії. Просто українські фінансові інструменти ніде не вчилися.
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18.08.2020 22:05 Відповісти
150$ --- Ого го в Польше на складе премии больше за выход 100% смен в месяц.
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18.08.2020 22:06 Відповісти
Норм чого ж. Могли б і по хотдогу "вручть в торжествєнной обстановкє". Це, блд, якийсь троллінг...
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18.08.2020 22:06 Відповісти
https://twitter.com/donikroman

https://twitter.com/donikroman Роман Донік



По штабам отбирают офицеров ростом от 180 см для участия в каком то действе на 24. Похоже, будут снимать какой то клип с офицерской коробкой.
Даже не знаю как на это реагировать.
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18.08.2020 22:07 Відповісти
Нормальные офицеры от клоунады должны бы отказаться. С клоуном « главнокомандующим» позора не оберёшься
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18.08.2020 22:13 Відповісти
а если им по 1000 гривень предложат ?

как тут устоять ?
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18.08.2020 22:23 Відповісти
ты, малохольный, на каких фронтах ранен был, шо тебе за ранение премию не дали ?
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18.08.2020 22:24 Відповісти
Стаховку виплачували. По 200 тисяч
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18.08.2020 22:24 Відповісти
ні, просто "з-за Петра" розмір страховки щорічно збільшували, і не на одну тисячу
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18.08.2020 23:21 Відповісти
а не дохрена ли ?
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18.08.2020 22:18 Відповісти
Это чо стеб ,146 $ в лучшем случае
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18.08.2020 22:26 Відповісти
Это же издевательство. Может, от 1 до 4 млн.?
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18.08.2020 22:27 Відповісти
премия издевательства Зе власти Вы представляет сколько этим раненым еще придется своих кровных отдать за лечение балаган
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18.08.2020 22:39 Відповісти
Как можно так государственные деньги транжирить??? Пока руководители гос предприятий и наб советов голодают с их 50К в месяц???
Нелюди!!! Детям чиновников на морожное не хватает!
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18.08.2020 22:39 Відповісти
зеленый кондом просто издевается над бойцами.
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18.08.2020 22:42 Відповісти
Плевок в лицо а не премия
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18.08.2020 22:52 Відповісти
если бы они на рехабе тротуарную плитку укладывали целый месяц, премия была бы 6 тыщ.
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18.08.2020 22:57 Відповісти
Фурацилин копеечный стоит 51 гривну, ахахаха ну на 1000 знатно подлечатся, может еще на курорте оздоровятся.
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18.08.2020 22:59 Відповісти
Навіть якщо мене у дупу поранять я не погоджуся на премію у 4 штуки грн...)))
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18.08.2020 23:12 Відповісти
Вся чиновничья рать чуть не обоссалась от смеха!У них просто за выход на работу(не считая зарплаты)премия минимум в 10 раз больше!
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18.08.2020 23:47 Відповісти
За первую половину августа осел оманский только на перелеты по стране потратил полтора миллиона грв.Куда таскался и зачем --неизвестно...
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18.08.2020 23:55 Відповісти
А що для них ці кілька тисяч, якщо їхнє життя та здоров'я ще шість років тому в один тур було застраховане на мільйон?
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19.08.2020 00:14 Відповісти
********* абарзєла! Можу тільки увити, що собі зараз думать ті захисники, які віддали свої голоси за абинєпорох.
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19.08.2020 00:30 Відповісти
Где суки 1,5% на армию с доходов всех украинцев? Поощрить... ранения.
Генерал, спусти свои погоны в унитаз, не позорь ВСУ!
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19.08.2020 00:44 Відповісти
Подельники клоуна На.б и лещнко за месяц получают на порядок больше
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19.08.2020 02:50 Відповісти
1000 гривен? Это издевательство. Агент Козырь такую мелочь выбрасывает, за ненадобностью.
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19.08.2020 02:51 Відповісти
тим, хто ризикував своїм життям, рятуючи Україну - премію в 1 - 4 тисячі гривень, тим, хто ризикує життям України, паразитуючи на ній - по 300 - 500 тисяч. Зєлена логіка
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19.08.2020 06:21 Відповісти
пусть бы командование сухопутных войск эти "деньги" себе в задницу засунуло, падлы...
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19.08.2020 08:02 Відповісти
Скрутите в трубочку вашу тысячу и засуньте себе в ЖОПУ.......твари зелёные
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19.08.2020 08:08 Відповісти
"...під час виконання бойових завдань ... отримають грошові винагороди у розмірі від 1 до 4 тис. грн." - жобаний стид, це від 36 до 148 доларів США. Так над воїнами ЗСУ останній раз при Зеку знущались. Клоун і його російські агенти знищують армію.
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19.08.2020 09:37 Відповісти
мне интересно, какой ай кю у генерал-лейтенанта Александра Сырского ? )))
о моральных критериях этого дебила в погонах генерала я уже промолчу)))
офигенные бабки 1000-4000 гривен за ранение, за потерю здоровья?
чувак, убейся об стену)))))дебил, бл*дь)))) вот кто руководит армией, дегенараты хенералы, под чутким руководством трижды уклониста зебарана говнокомандующего))))
это просто какой то трешь)))
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19.08.2020 11:40 Відповісти
 
 