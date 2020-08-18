Премії в розмірі від 1 до 4 тис. грн отримають бійці Сухопутних військ, поранені цього року на Донбасі, - командування

Командувач Сухопутних Військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Сирський прийняв рішення заохотити тих солдат та офіцерів, які в цьому році зазнали бойових поранень під час захисту територіальної цілісності та незалежності України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу зі зв'язків з громадськістю Командування СВ ЗС України.

Уточнюється, що військовослужбовці, які під час виконання бойових завдань у районі проведення Операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей зазнали бойових поранень ступенів важкості, отримають грошові винагороди у розмірі від 1 до 4 тис. грн.

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