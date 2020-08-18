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Премії в розмірі від 1 до 4 тис. грн отримають бійці Сухопутних військ, поранені цього року на Донбасі, - командування
Командувач Сухопутних Військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Сирський прийняв рішення заохотити тих солдат та офіцерів, які в цьому році зазнали бойових поранень під час захисту територіальної цілісності та незалежності України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу зі зв'язків з громадськістю Командування СВ ЗС України.
Уточнюється, що військовослужбовці, які під час виконання бойових завдань у районі проведення Операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей зазнали бойових поранень ступенів важкості, отримають грошові винагороди у розмірі від 1 до 4 тис. грн.
Топ коментарі
+20 mrSmith
показати весь коментар18.08.2020 21:59 Відповісти Посилання
+15 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар18.08.2020 22:00 Відповісти Посилання
+14 belge
показати весь коментар18.08.2020 22:00 Відповісти Посилання
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За поранення ?
почему бы за ранение не выплатить тысячу ?
Часи змінились.
Баканов - не кум і не друг по військовій службі.
Кравчук - нове обличчя.
Кортеж з десятка авто - то велосипед...
а как будут определять кому 1 а кому целых 4 тыс грн...
мах премия 4 килобакса?
ребя на раздаче, валите в лугандон, сами заработайте єту 1000 грн
НУ ПРОШУУУУ
4 килогривни.
масштаб помощи настолько огромен, что не помещается в голове.
https://twitter.com/donikroman Роман Донік
По штабам отбирают офицеров ростом от 180 см для участия в каком то действе на 24. Похоже, будут снимать какой то клип с офицерской коробкой.
Даже не знаю как на это реагировать.
как тут устоять ?
Нелюди!!! Детям чиновников на морожное не хватает!
Генерал, спусти свои погоны в унитаз, не позорь ВСУ!
о моральных критериях этого дебила в погонах генерала я уже промолчу)))
офигенные бабки 1000-4000 гривен за ранение, за потерю здоровья?
чувак, убейся об стену)))))дебил, бл*дь)))) вот кто руководит армией, дегенараты хенералы, под чутким руководством трижды уклониста зебарана говнокомандующего))))
это просто какой то трешь)))