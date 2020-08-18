УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12955 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з корупцією
1 466 28

Зеленський обговорив із главою ЄБРР програму протидії корупції в "Укравтодорі"

Зеленський обговорив із главою ЄБРР програму протидії корупції в

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з в. о. президента Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Юргеном Рігтерінком і обсудив низку питань, зокрема, запуск пілотного проєкту антикорупційної програми в Укравтодорі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Співрозмовники обговорили підготовку реалізації нового спільного проєкту між Україною та ЄБРР, а також дали оцінку процесу впровадження проєктів, що тривають.

Володимир Зеленський відзначив позитивні результати двосторонньої співпраці, зокрема підписання кредитної угоди між АТ "Укргазвидобування", Міністерством фінансів та ЄБРР на 52 млн євро.

Говорячи про Національну програму "Велике будівництво", Президент України наголосив на пріоритетності проєкту "Розвиток транс’європейської транспортної мережі" на загальну суму 900 млн євро (450 млн євро – залучення коштів Європейського інвестиційного банку, 450 млн євро – залучення коштів ЄБРР).

Також читайте: У Польщі заарештовано четвертого фігуранта у справі про корупцію ексглави "Укравтодору" Новака

Наразі підготовка до реалізації цього проєкту перебуває на фінальній стадії. Консультанти Європейського банку реконструкції та розвитку проводять аудит безпеки дорожнього руху, а також оцінку кліматичних, екологічних і соціальних чинників реалізації проєкту. У межах "Розвитку транс’європейської транспортної мережі" заплановано капітальний ремонт автомобільної дороги М-05 Київ – Одеса загальною протяжністю 300 км та будівництво Північного обходу (м. Львів, Львівська область). Кредитну угоду з ЄБРР заплановано підписати у кінці 2020 – на початку 2021 року.

Під час телефонної розмови сторони також домовилися про підготовку Меморандуму між Україною та ЄБРР щодо впровадження низки антикорупційних заходів у державних компаніях, які реалізують спільні з банком проєкти.

Зокрема, Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) стане першим органом влади, у якому буде розроблено та реалізовано комплексну програму, спрямовану на підвищення якості та прозорості управління проєктами. Перемовини щодо старту цього пілотного проєкту тривали з квітня 2020 року.

Також читайте: За півроку на дорогах України загинули майже 1500 осіб, сталося понад 72 тис. ДТП, - "Укравтодор"

ЄБРР (897) Зеленський Володимир (24607) Укравтодор (1200)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Якщо коротко - кловуна висмикнули на килим за корупцію в усіх сферах.
показати весь коментар
18.08.2020 22:13 Відповісти
+4
Зеленский обсудил с главой ЕБРР программу противодействия коррупции в "Укравтодоре" - Цензор.НЕТ 6567
показати весь коментар
18.08.2020 22:21 Відповісти
+4
Не зупиняючись з тракторного причепа лопатами розкидати асфальт , оце нанотехнологія !!))))
показати весь коментар
18.08.2020 22:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо коротко - кловуна висмикнули на килим за корупцію в усіх сферах.
показати весь коментар
18.08.2020 22:13 Відповісти
Після погроз Портнова та Бужанського журналістам спалили авто. Чи буде реакція Зеленського?
https://www.youtube.com/watch?v=J9ueHP-46jQ
показати весь коментар
18.08.2020 22:14 Відповісти
Зеленский обсудил с главой ЕБРР программу противодействия коррупции в "Укравтодоре" - Цензор.НЕТ 7908
показати весь коментар
18.08.2020 22:14 Відповісти
это о чем такой бред? В самый быстрый ямочный ремонт на дорогах, который кроме как Украины нигде не делают?
показати весь коментар
18.08.2020 22:17 Відповісти
Не зупиняючись з тракторного причепа лопатами розкидати асфальт , оце нанотехнологія !!))))
показати весь коментар
18.08.2020 22:23 Відповісти
Уточню - старый асфальт!
показати весь коментар
18.08.2020 22:31 Відповісти
Коли захрєнячили на лобове скло то я не раздивився ,старий чи новий , але холодний ,це точно !!))
показати весь коментар
18.08.2020 22:50 Відповісти
Що сказати ,Ося Бендер відпочиває !!))
показати весь коментар
18.08.2020 22:17 Відповісти
А розсипається те "швидке будівництво" ще швидше...
показати весь коментар
19.08.2020 06:07 Відповісти
...результат обсуждения: "...противодействовать невозможно - значит, надо возглавить..."
показати весь коментар
18.08.2020 22:14 Відповісти
а оно **** надо?
а не лучше ли собрать глав всех своих (4-6) антикоррупционных как бы органов плюс Генпрокурорша и .....и все равно результат один - бла-бла-бла и зарплат им не хватает на прожить ...
показати весь коментар
18.08.2020 22:20 Відповісти
Зеленский обсудил с главой ЕБРР программу противодействия коррупции в "Укравтодоре" - Цензор.НЕТ 6567
показати весь коментар
18.08.2020 22:21 Відповісти
Ти сцикло не парся, ще будеш відповідати де гроші дів з коронавірусного фонду. Ото ще тобі буде.
показати весь коментар
18.08.2020 22:21 Відповісти
Зеленский обсудил с главой ЕБРР программу противодействия коррупции в "Укравтодоре" - Цензор.НЕТ 45
показати весь коментар
18.08.2020 22:27 Відповісти
ось така новина-
https://korrespondent.net/ukraine/4264655-u-kravchuka-est-varyanty-perehovorov-s-ordlo
показати весь коментар
18.08.2020 22:32 Відповісти
какая программа противодействия ? ..... расстрелять шт 5 особо одаренных остальные сами убегут
показати весь коментар
18.08.2020 22:34 Відповісти
-"Мы предложим варианты, может круглые столы с теми людьми, которые там и тут. Попросим нейтрального человека, чтобы он был модератором. Чтобы люди сели и над ними никто не был начальником, общались и искали пути решения этого вопроса", - отметил он."...
що й треба було "решить"...прямі переговори з ОРДЛо...а кацаби-"пасредники"...вони не при ділах...просто-"та старана"...
показати весь коментар
18.08.2020 22:35 Відповісти
Да не в борьбу с коррупцией надо вкладывать деньги, а в покупку патронов и оборудование новых кладбищ.

Крысы, которых растили 29 лет, не воровать не могут.
показати весь коментар
18.08.2020 22:49 Відповісти
Что значит профессию не пропьешь, кем бы не был, а ЮМОРИТ.
показати весь коментар
18.08.2020 22:56 Відповісти
а нахера **** , нахера так мучаться?
едешь, берёшь нормативную пробу асфальта ( столбик квадратный 20 х 20 х 50 см) на любом участке новой дороги и в лабораторию, если не соответствует - начальник получает 10 лет тюрьмы. тчк
показати весь коментар
18.08.2020 23:28 Відповісти
Смеялса пол часа от такого словосочетания Зеленский обсудил с главой **** программу противодействия коррупции в "Укравтодоре" человек не имеющий уже не авторитета не малейшего понятия в экономике отдавший страну на растерзание феодалам и ворью и сдающий ее врагу играющий роль президента обсудил
показати весь коментар
18.08.2020 23:58 Відповісти
чо там абсуждать?
по старой схеме действуй
показати весь коментар
19.08.2020 04:21 Відповісти
https://censor.net/news/3214597/za_mesyats_sudy_privlekli_k_ugolovnoyi_otvetstvennosti_98_korruptsionerov_k_administrativnoyi_505_napk

.
показати весь коментар
19.08.2020 04:22 Відповісти
Зеленский гнилой клован
показати весь коментар
19.08.2020 05:11 Відповісти
Главный коррупционер поведал как он будет с собой бороться🤡
показати весь коментар
19.08.2020 05:28 Відповісти
Клоун забыл рассказать о требовании аудита перед подписанием меморандума.
показати весь коментар
19.08.2020 07:22 Відповісти
 
 