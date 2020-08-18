Новий начальник ГУР Міноборони заявив, що СБУ не причетна до операції щодо вагнерівців у Білорусі. СБУ мовчить

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов спростував інформацію про причетність СБУ до затримання бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Нагадаємо, головний редактор видання Цензор. НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Буданов заявив, що "десятки осіб з досвідом бойових дій в гібридних конфліктах в столиці Білорусі безпосередньо напередодні доленосних президентських виборів" - це спецоперація російських спецслужб.

За його словами, фейкову версію про причетність СБУ до появи "вагнерівців" у Мінську поширили російські спецслужби через російське видання "Комсомольская правда".

"(Чутки про причетність СБУ до затримання "вагнерівцев" з'явилися) через тиждень після затримання бойовиків білоруськими силовиками і публічних звинувачень на адресу Росії з боку білоруської влади у втручанні у внутрішні справи Білорусі і спроби вплинути на результати виборів ... Паралельно цю версію стали підтримувати в українському публічному просторі деякі політологи і соціальні мережі, які можна впевнено називати проросійськими", - заявив глава ГУР Міноборони.

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За його словами, такі операції готують ретельно і заздалегідь, детально відпрацьовуючи "легенду". Буданов вважає, що російська сторона "заздалегідь готувала фейкову версію про причетність СБУ".

Він додав, що всі бойовики безспосередно підкоряються російським силовим структурам і ніколи не діють без їхнього дозволу або координації. На думку керівника ГУР, основними завданнями "вагнерівців" у Білорусі був психологічний тиск на владу країни, провокація протестувальників і погіршення українсько-білоруських відносин. Також, за словами Буданова, влада Білорусі хотіла змусити спиратися на підтримку РФ.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.