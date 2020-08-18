Новий начальник ГУР Міноборони заявив, що СБУ не причетна до операції щодо вагнерівців у Білорусі. СБУ мовчить
Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов спростував інформацію про причетність СБУ до затримання бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
Нагадаємо, головний редактор видання Цензор. НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Буданов заявив, що "десятки осіб з досвідом бойових дій в гібридних конфліктах в столиці Білорусі безпосередньо напередодні доленосних президентських виборів" - це спецоперація російських спецслужб.
За його словами, фейкову версію про причетність СБУ до появи "вагнерівців" у Мінську поширили російські спецслужби через російське видання "Комсомольская правда".
"(Чутки про причетність СБУ до затримання "вагнерівцев" з'явилися) через тиждень після затримання бойовиків білоруськими силовиками і публічних звинувачень на адресу Росії з боку білоруської влади у втручанні у внутрішні справи Білорусі і спроби вплинути на результати виборів ... Паралельно цю версію стали підтримувати в українському публічному просторі деякі політологи і соціальні мережі, які можна впевнено називати проросійськими", - заявив глава ГУР Міноборони.
За його словами, такі операції готують ретельно і заздалегідь, детально відпрацьовуючи "легенду". Буданов вважає, що російська сторона "заздалегідь готувала фейкову версію про причетність СБУ".
Він додав, що всі бойовики безспосередно підкоряються російським силовим структурам і ніколи не діють без їхнього дозволу або координації. На думку керівника ГУР, основними завданнями "вагнерівців" у Білорусі був психологічний тиск на владу країни, провокація протестувальників і погіршення українсько-білоруських відносин. Також, за словами Буданова, влада Білорусі хотіла змусити спиратися на підтримку РФ.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".
Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
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Собственно постановка задачи - http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YdGCgpWkO1IJ:https://www.kp.ru/daily/217165/4266019/&hl=ru&gl=ua&strip=1&vwsrc=0 Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины (из кеша гугла, смотреть в текстовом варианте) 6 августа 2020 23:45, все остальное в наших сми реализация поставленной задачи. Тут уж или сбу или некоторые наши сми являются филиалом фсб, в случае с сбу необходимо усложнить конфигурацию, создать ему свойство проходного двора, что бы от туда потекло в некоторые сми, но тогда возникает другой вопрос, к чему тогда такая операция и почему ее не пресекли в самом начале, нет смысла, проходной двор должен быть постоянно а не в определенные моменты времени.
Но связь с мордором определенно есть она видна в материалах сми.
В итоге, основной выгодоприобретатель мордор, и боевиков эвакуировал, и отмазал их и дискредитировал украинскую государственность, вторичные выгодоприобретатели некоторые политические силы ведущие антигосударственную деятельность, выполняющие основные задачи информационной войны поставленные путлером. Цель сего дискредитация нашей государственности.
Я не верю нынешней власти. Бубочка, его начальник Дерьмак,Рюкзаков - за всеми тянется особый скандалище. С приходом клоуна на сцену, заметьте, недели не проходит без зашкваров. Это стало до того обыденным, что просто перестаешь обращать внимание. Ну а забывается уже через день.
Более тупого выбора украинцы еще не делали. Был йенукович, будет еще мертвеччук, но отупеть настолько, чтобы избрать себе президентом придурка-зеленьськава, блеад, в голове до сих пор не укладывается...
Буданов, с каких это пор "Цензор Нет" стал проросийским изданием, где ФСБ вбрасывает фейковую информацию.
Орда имеет доступ через агентурную сеть к важнейшей секретной информации страны, которую крышует "янелох", как в таких условиях защищать ее безопасность.
По совместительству подрабатывает у Коломойского.
Другое дело, почему они в списках Миротворца, а не Интерпола как международные преступники...
І затям собі - переважна більшість тих, хто голосував за Блазня, робили це з однієї причини: щоби Барига не став знову президентом!
Чи важко було здогадатися, що переобирати президента з рейтинґом 5% та антирейтингом у понад 50% - то найкращий спосіб передати владу опоненту?
Коли розумну людину позбавляєш вибору і змушуєш голосувати за того, за кого він рішуче не бажає голосувати - тоді отримуєш те, що й мусив отримати.
Тому, дебіли тут не ті, хто голосував за Блазня, а ті, хто витяг антирейтингового Баригу у другий тур.
В то время, как действия СБУ комментирует ГУР, сама СБУ продолжает вырабатывать позицию и по-прежнему молчит и не комментирует, молчит и Офис президента.
Люблю такие кейсы. Новый начальник ГУР МО опроверг причастность к скандалу с «вагнеровцами»… Службы безопасности Украины!
Об этом сегодня ночью https://www.facebook.com/butusov.yuriy написал в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов, реагируя на соответствующее заявление:
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B3%D1%83%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC.html Начальник ГУР повторил отмазку по темникам ОП насчет вагнеровцев в Беларуси. Баканов и Бурба молчат
«Но почему-то ничего не сказал о причастности подчиненного ему ведомства - самого ГУР МО!
В то время, как действия СБУ комментирует ГУР, сама СБУ продолжает вырабатывать позицию и по-прежнему молчит и не комментирует, молчит и Офис президента.
Остроумное опровержение, очень остроумное))» - иронично прокомментировал журналист
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Напомню, накануне Юрий Бутусов обнародовал резонансное расследование:
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.html Экстренная новость! Свору предателей Украины возглавляет и покрывает лично Зеленский: доказательства
На которое вечером ответил советник главы ОП Михаил Подоляк:
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BD%D1%83.html Советник Ермака пытается опровергнуть обвинения Бутусова, но отмазка от ОП не убеждает
А чуть позднее эти же тезисы повторил и новый начальник ГУР МО…
Возможно провал операции ГУР в Крыму - 7его рук дело !?