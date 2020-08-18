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Новини
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Новий начальник ГУР Міноборони заявив, що СБУ не причетна до операції щодо вагнерівців у Білорусі. СБУ мовчить

Новий начальник ГУР Міноборони заявив, що СБУ не причетна до операції щодо вагнерівців у Білорусі. СБУ мовчить

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов спростував інформацію про причетність СБУ до затримання бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Нагадаємо, головний редактор видання Цензор. НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Буданов заявив, що "десятки осіб з досвідом бойових дій в гібридних конфліктах в столиці Білорусі безпосередньо напередодні доленосних президентських виборів" - це спецоперація російських спецслужб.

За його словами, фейкову версію про причетність СБУ до появи "вагнерівців" у Мінську поширили російські спецслужби через російське видання "Комсомольская правда".

"(Чутки про причетність СБУ до затримання "вагнерівцев" з'явилися) через тиждень після затримання бойовиків білоруськими силовиками і публічних звинувачень на адресу Росії з боку білоруської влади у втручанні у внутрішні справи Білорусі і спроби вплинути на результати виборів ... Паралельно цю версію стали підтримувати в українському публічному просторі деякі політологи і соціальні мережі, які можна впевнено називати проросійськими", - заявив глава ГУР Міноборони.

Також читайте: Спецоперацію із затримання терористів ПВК "Вагнер" ​​провалили через витік інформації з України, - Бутусов

За його словами, такі операції готують ретельно і заздалегідь, детально відпрацьовуючи "легенду". Буданов вважає, що російська сторона "заздалегідь готувала фейкову версію про причетність СБУ".

Він додав, що всі бойовики безспосередно підкоряються російським силовим структурам і ніколи не діють без їхнього дозволу або координації. На думку керівника ГУР, основними завданнями "вагнерівців" у Білорусі був психологічний тиск на владу країни, провокація протестувальників і погіршення українсько-білоруських відносин. Також, за словами Буданова, влада Білорусі хотіла змусити спиратися на підтримку РФ.

Також читайте: Бойовики ПВК Вагнера озвучили нову версію: їхали до Венесуели за оголошенням в інтернеті

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Білорусь (7987) розвідка (3896) СБУ (13070) Бутусов Юрій (3625) ПВК Вагнер (1543)


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Топ коментарі
+50
так а за шо твоего предшественника уволили ?
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18.08.2020 22:30 Відповісти
+43
Якже не причетні?
Вони Єрмака з бубочкою прикривають, вже давно статтю за держзраду мали відкрити, але ж ні.
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18.08.2020 22:30 Відповісти
+31
і не кажіть...
зелін зад відбілюють.
чи надовго ?
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18.08.2020 22:33 Відповісти
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Он не 🤢🤡идиот,а ВРАГ Иуда открыто ведущий войну ,против государства Украина ,выполняя все требования путлера и расставляя кротов на важнейшие гос посты
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19.08.2020 00:45 Відповісти
Щось в цьому дусі і робив Порох. Про це свідчать безперешкодний захід рсійських військ на територію України з боку Донбасу, створення військових котлів на нашій території для наших захисників і тисячі загиблих українців, які полягли заради порошенківських парадів і популістських заяв про перемогу за один місяць. Потім був могутній волонтерський рух народу, який підняв і відродив армію країни. Потім була народна віра... Було народне відродження своєї рідної мови. А потім до всього цього прилаштувався жидок Порох який до відродження армії має таке ж відношення, як Гілетей до військової оперативно-стратегічної справи, який до ПЦУ мав таке ж відношення, як Кирило московське має відношення до віри у Христа взагалі. Порох усе своє життя ходив до московського патріархату. Порох завжди розмовляв вдома і з рідними виключно російською і матірною мовами. Порох завжди мав свій бізнес з Росією. Навіть на посаді Президента в умовах війни між Україною і Росією. То ж, спочатку давайте розберемося з цим Іудою. Потім поговоримо про інших гнід.
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19.08.2020 01:44 Відповісти
Зе, звісно ідіот, але не на стільки, щоб не розуміти що те, що він вчиняє є не на користь нашій країні
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19.08.2020 21:38 Відповісти
В ОП опять же зайти.
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19.08.2020 00:16 Відповісти
Почему начальник ГУР МО отвечает за СБУ? Запутанная история...
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19.08.2020 00:17 Відповісти
СБУ це контррозвідка зовнішніх справ. ГУР це зовнішня розвідка. ГУР у своїй справі не співпрацює з СБУ у зовнішніх питаннях. Тому ГУР чітко заявив, що СБУ до "білоруських вагнерівців" не має жодних відношень, крім виявлення їх участі у війні з Україною. Зовнішнім виявленням і знешкодженням ворогів України СБУ не займається. Ще щось потрібно пояснювати?!
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19.08.2020 00:29 Відповісти
В СБУ так же как и в ОП руководят сотрудники квартала95.
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19.08.2020 00:19 Відповісти
Назвіть першу трійку))
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19.08.2020 00:31 Відповісти
Отже, язичок на замок, ручки під щічки, пальчик у рота і баїньки в м"якесенькій люлечці, аж до самого раночку.
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19.08.2020 00:38 Відповісти
Твоих калоземразот уже не отмыть ,зря стараешься ,гебнявый
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19.08.2020 00:52 Відповісти
Будни информационной войны путлера, одна из основных задач дискредитация украинской государственности, гуглим цели и методы информационной войны, в изложении мордорских умов.
Собственно постановка задачи - http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YdGCgpWkO1IJ:https://www.kp.ru/daily/217165/4266019/&hl=ru&gl=ua&strip=1&vwsrc=0 Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины (из кеша гугла, смотреть в текстовом варианте) 6 августа 2020 23:45, все остальное в наших сми реализация поставленной задачи. Тут уж или сбу или некоторые наши сми являются филиалом фсб, в случае с сбу необходимо усложнить конфигурацию, создать ему свойство проходного двора, что бы от туда потекло в некоторые сми, но тогда возникает другой вопрос, к чему тогда такая операция и почему ее не пресекли в самом начале, нет смысла, проходной двор должен быть постоянно а не в определенные моменты времени.

Но связь с мордором определенно есть она видна в материалах сми.

В итоге, основной выгодоприобретатель мордор, и боевиков эвакуировал, и отмазал их и дискредитировал украинскую государственность, вторичные выгодоприобретатели некоторые политические силы ведущие антигосударственную деятельность, выполняющие основные задачи информационной войны поставленные путлером. Цель сего дискредитация нашей государственности.
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19.08.2020 00:59 Відповісти
На кого такі заяви розраховані? На виборців зеленського? Та їх це і не цікавить.
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19.08.2020 01:40 Відповісти
А я больше верю Чумаку. Сюжеты роssийских помоек это операция прикрытия агентов ФСБ в ОП.
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19.08.2020 02:19 Відповісти
Версия КП, НТВ и других российских инфопомоек выглядит как операция прикрытия агентов ФСБ в ОП. Я больше доверяю Чумаку.
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19.08.2020 02:47 Відповісти
Ага,тільки на відміну від Єрмака зєлєй і Бутусова і сам Цензор дуже складно ідентифікувати як проросійстькі,тому й решту художнього свисту немає чого слухати.Забрехався і ти хлопець,не тому ти служиш,твоя державна посада не означає що ти особистий вассал Єрмака с зєлєй,почитай ще раз присягу.Не покривай злочинців,не ганьби форму.
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19.08.2020 04:10 Відповісти
там есть одна заковыка, которая могла бы пролить свет на ситуацию. Говорится, что был доклад ГРУ, и план был опротестован Дерьмаком в связи с предстоящим обменом преступников на таксистов. И теперь версии бубочки и его начальника блекнут перед былью. Был доклад или нет? Был Дерьмаковый скандал или нет? Ну и причину внезапного увольнения хотелось бы услышать.
Я не верю нынешней власти. Бубочка, его начальник Дерьмак,Рюкзаков - за всеми тянется особый скандалище. С приходом клоуна на сцену, заметьте, недели не проходит без зашкваров. Это стало до того обыденным, что просто перестаешь обращать внимание. Ну а забывается уже через день.
Более тупого выбора украинцы еще не делали. Был йенукович, будет еще мертвеччук, но отупеть настолько, чтобы избрать себе президентом придурка-зеленьськава, блеад, в голове до сих пор не укладывается...
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19.08.2020 07:50 Відповісти
Зеленский должен проваливать вместе с ярмаками и шмыголями
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19.08.2020 05:09 Відповісти
Теперь опять разведку полностью развалят, как уже было при зеке-президенте, опять придется с нуля ее воссоздавать.
Буданов, с каких это пор "Цензор Нет" стал проросийским изданием, где ФСБ вбрасывает фейковую информацию.
Орда имеет доступ через агентурную сеть к важнейшей секретной информации страны, которую крышует "янелох", как в таких условиях защищать ее безопасность.
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19.08.2020 05:56 Відповісти
Он таким был всегда.
По совместительству подрабатывает у Коломойского.
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19.08.2020 06:43 Відповісти
Літак іноземної авіакомпанії, вважається за міжнародним законодавством територією суверенної держави. Яким чином СБУ могла б затримати кого-то всередині турецького або білоруського літака, не викликавши найжорстокіший дипломатичний скандал? Дайте відповідь, казкарі
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19.08.2020 07:26 Відповісти
да как-то ж убедили бы экстерриториальную сторону... оно ж хоть и анклав с крыльями, а все ж на украинской земле...
Другое дело, почему они в списках Миротворца, а не Интерпола как международные преступники...
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19.08.2020 07:57 Відповісти
А що тут вас зупиняє?Посадили,виявили терористів,повідомили відповідну державу і затримали.
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19.08.2020 07:59 Відповісти
Чудеса в решете
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19.08.2020 07:38 Відповісти
А, че - смешно получилось. ГУР доложил, что СБУ помогали ФСБ, в которой участвовал Зеленский, в операции с нулевым результатом. И самое главное никто от этого не выиграл, все только проиграли - что не верю я в такие комбинации.
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19.08.2020 07:57 Відповісти
При уклоністі обгадили всі спецпідрозділи, посмварили між собою, виставили невдахами на весь світ. То як думаєте Україну захищати?
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19.08.2020 08:27 Відповісти
Если новом начальнику,как в случае с морпехом, за незаслуженные заслуги гундявый очередную погремуху выдаст,значит он точно брехал.
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19.08.2020 08:35 Відповісти
Наш клоун працює не на Україну,а на відвічного ворога--росію. Все шобло біля нього--це обо лохі ,або агенти росії (ШПИГУНИ). і велика частина пристосуванці і боягузи.Всіх керівників в державних установах--цей маланець звільняє,якщо вони держать проукраїнську позицію. ЗЕБІЛИ__вицього хотіли коли вибирали україноненависника, брехуна,обшорника і сцикуна?
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19.08.2020 09:13 Відповісти
Рік пройшов - зміни мантру!
І затям собі - переважна більшість тих, хто голосував за Блазня, робили це з однієї причини: щоби Барига не став знову президентом!
Чи важко було здогадатися, що переобирати президента з рейтинґом 5% та антирейтингом у понад 50% - то найкращий спосіб передати владу опоненту?
Коли розумну людину позбавляєш вибору і змушуєш голосувати за того, за кого він рішуче не бажає голосувати - тоді отримуєш те, що й мусив отримати.

Тому, дебіли тут не ті, хто голосував за Блазня, а ті, хто витяг антирейтингового Баригу у другий тур.
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19.08.2020 09:29 Відповісти
Учитывая уровень жизни и зарплату простого украинца, в Украине за 30 лет независимости вообще не было ничего проукраинского, окромя лозунгов. Но лозунги - для дурачков.
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19.08.2020 14:18 Відповісти
Бутусов посмеялся над дебильными отмазками власти, предавшей Украину Август 19, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/08/%d0%b1%d1%83%d1%82%d1%83%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%8f%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d0%b4-%d0%b4%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%bc.html#respond Комментарии: 0
Новий начальник ГУР Міноборони заявив, що СБУ не причетна до операції щодо вагнерівців у Білорусі. СБУ мовчить - Цензор.НЕТ 8099В то время, как действия СБУ комментирует ГУР, сама СБУ продолжает вырабатывать позицию и по-прежнему молчит и не комментирует, молчит и Офис президента.
Люблю такие кейсы. Новый начальник ГУР МО опроверг причастность к скандалу с «вагнеровцами»… Службы безопасности Украины!
Об этом сегодня ночью https://www.facebook.com/butusov.yuriy написал в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов, реагируя на соответствующее заявление:
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B3%D1%83%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC.html Начальник ГУР повторил отмазку по темникам ОП насчет вагнеровцев в Беларуси. Баканов и Бурба молчат
«Но почему-то ничего не сказал о причастности подчиненного ему ведомства - самого ГУР МО!
В то время, как действия СБУ комментирует ГУР, сама СБУ продолжает вырабатывать позицию и по-прежнему молчит и не комментирует, молчит и Офис президента.
Остроумное опровержение, очень остроумное))» - иронично прокомментировал журналист
***
Напомню, накануне Юрий Бутусов обнародовал резонансное расследование:
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.html Экстренная новость! Свору предателей Украины возглавляет и покрывает лично Зеленский: доказательства
На которое вечером ответил советник главы ОП Михаил Подоляк:
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BD%D1%83.html Советник Ермака пытается опровергнуть обвинения Бутусова, но отмазка от ОП не убеждает
А чуть позднее эти же тезисы повторил и новый начальник ГУР МО…
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19.08.2020 10:03 Відповісти
А если бы пилот отказался садится в Украине? Накрылась бы вся операция, так, что похоже это фейк, которому многие поверили.
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19.08.2020 10:09 Відповісти
Да, приземление в Украине - самое слабое и наивное место этого плана.
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19.08.2020 14:15 Відповісти
Я уже начинаю думать, что неудачное покушение на Буданова агентами масковии - это не случайность ! А постановка для создания положительного имиджа своему агенту - Буданову...
Возможно провал операции ГУР в Крыму - 7его рук дело !?
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19.08.2020 20:08 Відповісти
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