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Новини Революція в Білорусі
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Влада Гродно погодилася на вимоги мітингувальників - опозиція безперешкодно проводитиме мітинги і виступатиме в ЗМІ

Міський виконавчий комітет білоруського міста Гродно відповів на вимоги представників мітингувальників. Міська влада погодилася на вимоги.

Про це йдеться у відповіді міськвиконкому, який оприлюднив телеканал "Гродноплюс", передає Цензор.НЕТ.

Тепер можна мітингувати на центральних площах міста, а влада буде допомагати з технічним обладнанням. Учасників страйку обіцяють не карати.

Крім того, опозиції пообіцяли нададуть телеефір.

Також місцева міліція звільнила затриманих під час протестів і "публічно вибачилася".

Також дивіться: "Тримайтеся, мужики. Важко буде - пришлю мішок-два бульби, фрукти, овочі, флягу-дві молока", - фермер-пенсіонер із Білорусі звернувся до робітників МТЗ і "Гомсільмаш". ВIДЕО

Білорусь (7987) протест (2411)


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Топ коментарі
+20
С начала протестов в Беларуси, подумал почему именно Гродно - самый протестный, самый враждебно настроенный к лукашенко, итд...
Вижу несколько факторов.
1. Гродно - самый близкий (по расстоянию) крупный город Беларуси к Литве и Польше.
2. Советская власть там была меньше времени, чем в остальной Беларуси.
3. Национальный состав. Там меньше заезжих из рашки.
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18.08.2020 23:36 Відповісти
+18
Два дня уже по гос. тв. Гродно+ показывают митинги, Гродно первый пошёл без цензуры, молодцы. Я смотрю Гродно+ в Минске онлайн по ютубу.
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18.08.2020 23:37 Відповісти
+17
Падение Овоща тоже началось во Львове со взятия ОГА
Жыве Беларусь!
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18.08.2020 23:33 Відповісти
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18.08.2020 23:32 Відповісти
Падение Овоща тоже началось во Львове со взятия ОГА
Жыве Беларусь!
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18.08.2020 23:33 Відповісти
овощи с дубов, как правило, опадают ближе к осени...
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18.08.2020 23:40 Відповісти
Не передергивай. Во Львове была только попытка захватить ОГА. Но не удалась. А вот в Донецке - удалась. И в Луганске - удалась .
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19.08.2020 06:29 Відповісти
Западная Беларусь. Её к ссср вместе с Западной Украиной присоединили. Хотя там не такие яркие отличия как у нас.
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18.08.2020 23:34 Відповісти
Були такі самі, москалі масово висилали західних біларусів в Сибір.
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18.08.2020 23:50 Відповісти
Після війни в 40-50-х роках ще масово агітували білоруських селян переселятися в московитські *****. Я бачив плакати про переселення білорусів в Новосибірськ, Томськ, Алтай, Карелію, Молотовську область. Тут ось, - на Кенігсбергщину. )))

Влада Гродно погодилася на вимоги мітингувальників - опозиція безперешкодно проводитиме мітинги і виступатиме в ЗМІ - Цензор.НЕТ 5087
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19.08.2020 00:57 Відповісти
В мене знайомі є в Гродно - справжні бандерівці. Завжди підтримували Україну та ненавиділи москалів. Але, нажаль в інших містах Беларусі - дзеркальна картина. Їм завжди важко було сперечатись та відстоювати свою точку взору - вата цькувала завжди гродненців...
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18.08.2020 23:36 Відповісти
Я прожил там почти 30 лет. Ешк в начале 70х там проходили антисоветские выступления
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19.08.2020 09:50 Відповісти
С начала протестов в Беларуси, подумал почему именно Гродно - самый протестный, самый враждебно настроенный к лукашенко, итд...
Вижу несколько факторов.
1. Гродно - самый близкий (по расстоянию) крупный город Беларуси к Литве и Польше.
2. Советская власть там была меньше времени, чем в остальной Беларуси.
3. Национальный состав. Там меньше заезжих из рашки.
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18.08.2020 23:36 Відповісти
Ще Брест.
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18.08.2020 23:51 Відповісти
С Брестом сложнее ситуация.
Хоть и на границе с Польшей. но там видимо оселилось много заезжих военных отставников с семьями из рашки, было там много воинских частей при совке.
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18.08.2020 23:55 Відповісти
Там кодись було багато українців, Брест входив в УНР.
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19.08.2020 00:00 Відповісти
Украинцев массово депортировали оттуда в Сибирь, Казахстан а на их место туда заселяли рашистов... Так было повсеместно сначала в восточных регионах Украины, после голодомора а потом в Западных областях Украины, когда НКВД боролась против УПА.
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19.08.2020 00:08 Відповісти
С последним пунктом вы не правы. Очень много. Например, тот же Азот, который создавался на основе приезжих кадров из Кемерово, Березников, Новомосковска, Днепра и т.д. Сегодня Азот флагман забастовок.
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19.08.2020 10:01 Відповісти
Два дня уже по гос. тв. Гродно+ показывают митинги, Гродно первый пошёл без цензуры, молодцы. Я смотрю Гродно+ в Минске онлайн по ютубу.
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18.08.2020 23:37 Відповісти
У нас в Украине тоже очень много каналов показывают ваши протесты, а на Прямом регулярно включают в эфире ваших оппозиционеров
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18.08.2020 23:40 Відповісти
тех, кто говорит, що в Украине "гражданская война"?
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18.08.2020 23:53 Відповісти
Так там все "оппозиционеры" такие!
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19.08.2020 01:37 Відповісти
скоро інше заспівають
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19.08.2020 08:02 Відповісти
Сябры держитесь,
Жыве Беларусь!
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18.08.2020 23:39 Відповісти
Власти каждого города должны признавать новое правительство. Тогда Лука останется один со своими мусорами среди поля.
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18.08.2020 23:43 Відповісти
Лука сейчас с помощью языга будет пытаться стравить регионы между собой. Будем надеяться что беларусы не поведутся на его брехню и будут гасить Таракана вместе до конца.
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18.08.2020 23:45 Відповісти
Мария Колесникова, которая выступала в поддержку оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую , и является главным координатором на президентских выборах, а так же она имеет ПМЖ в Германии заявила, что россия является важным партнером для Беларуси..(с) .. Тушим свет... Беларуси больше нет !!! .. и не тешьте себя иллюзиями...
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18.08.2020 23:45 Відповісти
Россия действительно важный партнер, больше половины экономики завязано на РФ.
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19.08.2020 00:06 Відповісти
это все потому что в ЕС у Луки санкции... эти партнера большие спецы по кидку(примеры я надеюсь приводить не нужно по партнерству кацапо-мразей) !! нах их в топку - или РБ - оопа !!!
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19.08.2020 00:10 Відповісти
Скажите, а Вы ничего не слышали за торговлю Украины с расеей. Вроде и санкций в ЕС у Украины нет, и Украине не оопа, и свет Вы не тушите, а расея по-прежнему продолжает оставаться для Украины "важным партнёром".
Это как, Игорь?
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19.08.2020 09:55 Відповісти
конечно слышал ... это называется торговля на крови... этим занимаются барыги-предатели во все времена.. жаль что нет реакции органов в Украине.
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19.08.2020 12:12 Відповісти
Гродненский городской исполнительный комитет на требования выдвинутые представителями объединенного штаба Светланы Тихоновской, профсоюзов предприятий г. Гродно, представителей демократической общественности г. Гродно, политических партий в рамках компетенции местных органов власти, определенных Законом Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении», сообщает:
1. Создан Совет общественного согласия г. Гродно в составе представителей гражданского общества и органов исполнительной и законодательной власти.
2. В решение Гродненского городского исполнительного комитета от 19 октября 2011 г. № 540 «Об определении мест для проведения массовых в городе Гродно» внесены изменения, разрешено проведение мероприятий на пл. Ленина и пл. Советской.
3. При поступлении уведомлений о проведении массовых мероприятий будет обеспечено медицинское, техническое и информационное сопровождение.
4. Гродненским областным Советом депутатов в органы прокуратуры и суд подготовлено ходатайство по объективному рассмотрению дел. Руководством управления внутренних дел Гродненского облисполкома принесены публичные извинения.
5. По сообщению управления внутренних дел Гродненского областного исполнительного комитета по всем фактам обращений граждан о причинении вреда здоровью организованы разбирательства. О результатах проверок заинтересованные лица будут проинформированы в установленном порядке. В настоящее время задержанные за участие в несанкционированных массовых мероприятиях граждане освобождены.
6. На митинге 17.08.2020г. присутствовали депутаты Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по г. Гродно, депутаты областного и городского Совета депутатов.
7. Право граждан на свободу собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и забастовок закреплено в статьях 35 и 41 Конституции Республики Беларусь.
8. Гродненским городским исполнительным комитетом и Гродненским городским Советом депутатов приняты меры по недопущению применения административного ресурса в отношении работников принявших участие в забастовке. Данная информация 18 августа 2020г. была доведена в Гродненском областном исполнительном комитете руководителям предприятий города.
9. Данный документ опубликован на официальном сайте Гродненского городского исполнительного комитета, сайте КУП «ТРК «Гродно Плюс» и в социальных сетях.
10. Представителям демократической общественности г. Гродно, профсоюзов, политических партий и др. будет обеспечена возможность выступления в эфире «Гродно Плюс».
Все возникающие вопросы по достижению мира и спокойствия в городе Гродно Гродненский исполнительный комитет и Гродненский городской Совет депутатов готовы обсуждать в рамках Совета общественного согласия г. Гродно.
Гродненский городской исполнительный комитет
Гродненский городской Совет депутатов
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18.08.2020 23:46 Відповісти
Пл Леніна і пл Совєтська....
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18.08.2020 23:57 Відповісти
Законсервований совок...

Влада Гродно погодилася на вимоги мітингувальників - опозиція безперешкодно проводитиме мітинги і виступатиме в ЗМІ - Цензор.НЕТ 9023
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19.08.2020 01:07 Відповісти
Что бы ни делать, лишь бы не работать!
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18.08.2020 23:58 Відповісти
Согласно расовой теории нацистов - "Труд освобождает" (надпись на входе в концлагерь)
Нацисты современности - представители "русского мира", переняли этот лозунг у Третьего Рейха

Влада Гродно погодилася на вимоги мітингувальників - опозиція безперешкодно проводитиме мітинги і виступатиме в ЗМІ - Цензор.НЕТ 4645
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19.08.2020 00:03 Відповісти
Там в концлагере была еще одна надпись - Jedem das Seine - каждому свое...
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19.08.2020 00:49 Відповісти
Кто танцует и поёт то поёт и пляшет.
А кто пашет и куёт тот куёт и пашет.

Работайте РАБЫ! Пока Андрей Соколов 1b6fe907 в пальцетык китайский свои гениальные идеи копипастит.
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19.08.2020 08:14 Відповісти
Влада Гродно погодилася на вимоги мітингувальників - опозиція безперешкодно проводитиме мітинги і виступатиме в ЗМІ - Цензор.НЕТ 4778
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19.08.2020 00:51 Відповісти
Серпень, всі нормальні люди у відпустках - відпочивають, в морі купаються, по горах мандрують і т.д.
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19.08.2020 00:06 Відповісти
Работать на фашистов? Конечно нет!
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19.08.2020 00:45 Відповісти
Работать на себя. У вас же предприятия государственные. Значит свои как бы.
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19.08.2020 06:32 Відповісти
Во как жить надо .Знай себе митингуй.А я как дурак,работаю
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19.08.2020 00:17 Відповісти
Просто тьl -дьlрявая ватная фуфайка.
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19.08.2020 00:24 Відповісти
В Беларуси работаешь?
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19.08.2020 00:46 Відповісти
Итог выборов в Беларуси:

Влада Гродно погодилася на вимоги мітингувальників - опозиція безперешкодно проводитиме мітинги і виступатиме в ЗМІ - Цензор.НЕТ 1206

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19.08.2020 00:23 Відповісти
Жалко собачку. Всю жизнь трудилась, охраняла.😕
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19.08.2020 06:34 Відповісти
Эх,если бы еще и шашлыки жарить разрешили..... Лепота......
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19.08.2020 00:47 Відповісти
Ха! Прикольне відео забацали білоруси, - велетенські кулі в національних кольорах женуть по вулиці кулю з мармизою Лукашеску під скандування "Ухаді!".
https://www.instagram.com/p/CEB1GIpoOXH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again

Влада Гродно погодилася на вимоги мітингувальників - опозиція безперешкодно проводитиме мітинги і виступатиме в ЗМІ - Цензор.НЕТ 3791
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19.08.2020 01:39 Відповісти
Влада Гродно погодилася на вимоги мітингувальників - опозиція безперешкодно проводитиме мітинги і виступатиме в ЗМІ - Цензор.НЕТ 2824
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19.08.2020 01:44 Відповісти
ну шо ото ОНО играется?
ЧЕМАДАН... ВЕРТОЛЁТ И... И ПОСАДКА В БАРВИХЕ РЯДОМ С ЯНУКОВИЧЕМ
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19.08.2020 04:18 Відповісти
Очень важно, что они получили доступ к СМИ. 'Почта, телеграф , телефон'- в современной интерпретации самые важные составляющие захвата власти ( в данном случае законного )
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19.08.2020 05:59 Відповісти
Вот то же должен был сделать Лукашенко, если он согласился на реформы. А он пошел по пути запугивания. Ему долго удавалось сидеть на двух стульях: совок и капитализм; РФ и ЕС. Но последние события заставляют его выбрать один стул. Ой, не тот стул он выбрал. Судя по передаче вагнеровцев РФ и его обидных словах против Украины ,Польши и даже Нидерландов - он выбрал РФ с путиным , лег под него. Поэтому сейчас для Украины уже не важно, кто там Главный. Лукашенко не хочет союза ни с Украиной, ни с Польшей, а бросился в объятья РФ . Не то он делает, не то. Ему реформы надо было делать европейские, разрешить собрания, как в Украине, провести внутреннее расследование в милиции по превышению полномочий. А он ордена раздал.
Все же все больше убеждаюсь в правоте Порошенко, который не стал закручивать гайки, как Лукашенко. Хотя многие требовали более жёстких действий с ватниками, и я в том числе. Он оказался умнее и добрее.
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19.08.2020 06:48 Відповісти
Продолжу. Экономика Белоруси сильно зависит от РФ. По экспорту:Партнери
Росія 39 %
Велика Британія 11,2 %
Україна 9,5 %
Нідерланди 4,3 %
Німеччина 4,1 %(2015)
......по импорту:
Партнери
Росія 56,6 %
КНР 7,9 %
Німеччина 4,6 % (2015)
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19.08.2020 07:07 Відповісти
Переключиться на европейские рельсы было бы болезненно, но необходимо. Когда Яценюк отказался от российского газа это было болезненно. И когда Гонтарева выгнала российские банки с Украины было тоже болезненно.Но сейчас мы должны им быть благодарны, что мы пошли все же по европейскому пути и часть этого уже пройдена. И заменяем пророссийскую иглу на нормальную торговлю.
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19.08.2020 07:12 Відповісти
Мы на пороге большого шухера
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19.08.2020 08:25 Відповісти
Гродно всегда был самым прогрессивным городом в Беларуси. Сегодня здорово в этом отношении и Брест подтянулся, и Лида, и ряд других городов.
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19.08.2020 09:48 Відповісти
Эх....
Вот белорусам бы начать стягиваться в Гродно...
Для победы нужен центр кристаллизации, Майдан!
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19.08.2020 10:00 Відповісти
 
 