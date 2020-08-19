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Новини
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Перемовинам Геруса з урядом Лукашенка про постачання струму має бути надана правова оцінка - Кучеренко

Перемовинам Геруса з урядом Лукашенка про постачання струму має бути надана правова оцінка - Кучеренко

Влада має дати правову та політичну оцінку самовільним переговорам Андрія Геруса з урядом Білорусі про постачання електроенергії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив народний депутат Олексій Кучеренко.

"Перемовини з урядом Лукашенка, а конкретно з Міненерго Білорусі, яке кишить резидентурою ФСБ Росії, провів самоуповноважений депутат ВР пан Андрій Герус. За це він був розкритикований МЗС, бо не мав жодного права на такі дії. Правова та політична оцінка цим "переговорам" сподіваюсь буде надана найближчим часом", - написав депутат Кучеренко на своїй сторінці в фейсбуці.

Депутат Кучеренко нагадав, що переговори Геруса з урядом Білорусі про відновлення поставок електричної енергії відбулися в липні 2020 року, коли "вже було зрозуміло, що Лукашенко перетворився в маргінального диктатора".
За словами Кучеренка, схема, про яку домовилися Герус і уряд Білорусі, передбачала створення прецеденту, за яким незначні збиткові поставки "Енергоатому" йшли в обмін на відкриття українського ринку для демпінгової білоруської/російської електроенергії.

Саме імпорт російської електроенергії в тому числі через територію Білорусі, за словами Кучеренка, став причиною кризи в енергетиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд зобов'язав Офіс генпрокурора відкрити провадження проти Геруса за несплату 4,3 млн грн податків, - Москаль

"Наш енергоринок був поставлений навколішки саме імпортом із Росії та Білорусі в період, коли профіцит внутрішніх виробників був максимальним восени 2019 року. З того моменту мільярдні прибутки усі держкомпанії змінили на десятки мільярдів збитків", - нагадав Кучеренко.

Нагадаємо, в кінці липня 2020-го Андрій Герус повідомив, що завдяки переговорам з Білоруссю, почалися поставки атомної енергії з України в Білорусь. Однак через неринкові умови поставок і мізерні обсяги, експерти та народні депутати розцінили цей крок як прикриття для Геруса в його намірах відновити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі в Україну.
Раніше повідомлялося, що проти Андрія Геруса триває розслідування відносно імпорту електроенергії з Росії та Білорусі, що став можливий завдяки поданій ним у порушення регламенту поправки до закону. Саме завдяки так званій поправці Геруса, з жовтня 2019 по березень 2020 року Україна імпортувала електричної енергії більш ніж 1 млрд гривень, що викликало кризу в енергетиці і призвело до зупинки вугільних шахт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москаль заявив про відкриття нового провадження проти "слуги народу" Геруса за поставки електроенергії в "Укрзалізницю"

Минулого тижня Офіс генерального прокурора також відкрив справу проти Геруса за фактом розкрадань коштів "Укрзалізниці" під час закупівлі електричної енергії через підставні фірми, ймовірно пов'язані з головою парламентського комітету з питань енергетики.

Кучеренко Олексій (81) Герус Андрій (447)


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Топ коментарі
+11
Объявляется всеукраинский розыск "рехфолюционеров".

Переговорам Геруса и правительства Лукашенко о поставках тока должна быть дана правовая оценка - Кучеренко - Цензор.НЕТ 1285
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18.08.2020 23:53 Відповісти
+7
Да нормально всё. Это же ее больная тема - энергетика. Ручки сами, по привычке тянутся.
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19.08.2020 00:03 Відповісти
+5
Геруса током, бл..... , током.
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18.08.2020 23:47 Відповісти
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Переговорам Геруса и правительства Лукашенко о поставках тока должна быть дана правовая оценка - Кучеренко - Цензор.НЕТ 5161
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18.08.2020 23:47 Відповісти
Геруса током, бл..... , током.
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18.08.2020 23:47 Відповісти
Объявляется всеукраинский розыск "рехфолюционеров".

Переговорам Геруса и правительства Лукашенко о поставках тока должна быть дана правовая оценка - Кучеренко - Цензор.НЕТ 1285
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18.08.2020 23:53 Відповісти
А сказать то что хотел?
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19.08.2020 00:15 Відповісти
Як же вони всі гнали на Порошенко. І дня не було щоб щось не сотворити. Такі були активні і потяги приварювали до рейок і барикади понабудовували, і всі ігрушки скупили, щоб кидатися ними в Порошенко... А де ви зараз? Вугілля вже йде не з ОРДЛО, а прямо з московії і відкрито, електроенергія з московії, здали кусок території і сепари себе краще почувають в Києві, аніж герої АТО. То де ви вороги України? Де Швабодовці, нацсуки, УНА УНСО??? Де ви патрійоти??? Шарій один обгадив всі ті місця де ви бігали і паскудили, позорили Україну, повилазили старі комуняки і вихваляють ворогів, готові все здати і на могилах захисників Батьківщини знову смажити шашлики, а ви тварини безмозглі бачите тільки Порошенко, що пилинки з його чобіт не варті..
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19.08.2020 08:24 Відповісти
З України виведено більше 10 мільярдів доларів вже після Януковича, - екс заступник Голови НБУ
https://hromadskeradio.org/programs/hromadska-hvylya/z-********-vyvedeno-bilshe-10-milyardiv-dolariv-vzhe-pislya-yanukovycha-eks-zastupnyk-golovy-nbu
Перемовинам Геруса з урядом Лукашенка про постачання струму має бути надана правова оцінка - Кучеренко - Цензор.НЕТ 4289
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19.08.2020 10:21 Відповісти
19 августа 1991 года ГКЧП Путч и тд..Лукашенко звонит Горбачеву...Миша отдай мне белую Рашу па харашему...прашу...Саша сенгодня начальник всего РЮССКАГа Дерьма Боря Елцин..звони ему...
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18.08.2020 23:55 Відповісти
Цей начальник Юлiного ЖЕКу вже задовбав.
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18.08.2020 23:56 Відповісти
Да нормально всё. Это же ее больная тема - энергетика. Ручки сами, по привычке тянутся.
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19.08.2020 00:03 Відповісти
Перемовинам Геруса з урядом Лукашенка про постачання струму має бути надана правова оцінка - Кучеренко - Цензор.НЕТ 4498
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19.08.2020 10:23 Відповісти
Лукашенко не хватило буквально 1.5 года, чтобы осуществить совместные проекты с Китаем, которые бы превратили Беларусь в золотые ворота - Шелковый путь 21 века с Востока на Запад. Это была мечта Лукашенко. Были вложены огромные суммы денег в эти проекты. Что дальше?!....... На сегодняшний день все действия кремля по Республике Беларусь практически напрямую согласовываются с Пекином, а также с Западом. Кому теперь достанутся все лавры Шелкового Пути 21 века и будет ли он вообще?...(с)
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18.08.2020 23:57 Відповісти
Ага.... смешно. Какой шелковый путь без территории транзита по кацапстану.
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19.08.2020 00:04 Відповісти
Мне тоже интересно чем это все закончится .. там идет большая игра между ЕС, Китаем, росией и США , а РБ - просто мелкая разменная монета интерес которой в расчет не берет никто ..
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19.08.2020 00:14 Відповісти
Лука у власти 26 лет. За это время проведено 3 деноминации с обменов 1 к 10, 1 к 1000, 1 к 10000. Обесценивание валюты с 12,7 млн раз !!!
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19.08.2020 00:32 Відповісти
ну дык .. его и всю Беларусь держали на коротком поводке кацапы, да и санкции с ЕС "шли на пользу" - но он все равно брыкался против обьединения с московией как мог...
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19.08.2020 00:37 Відповісти
С 2014 года да, был "бендерой", как говорят в Раше.
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19.08.2020 00:40 Відповісти
Герус покупал дешёвое электричество за границей для балансировка энергосистемы в пиковые часы вместо супер дорогой тепловой генерации Ахметова, тем самым сохраняя деньги гарантированного покупателя для энергоатама и укргидроэнерго, что позволяло не повышать тарифы. Ещё одно ахметовское гавно вылезло.
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18.08.2020 23:58 Відповісти
Задолбал этот Герус, все ищет где покупать дешевую электроенергию, а не золотую как продает Ринат Леонидыч.
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19.08.2020 00:02 Відповісти
кацапы за 30 копеек готовы сдать всё что угодно.. главное - подешевле.. а рашка там или прочая укйня - ен важно. бизнес на крови рулит!
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19.08.2020 00:19 Відповісти
Та геруса не можна, він же Бенін. Що рамси поплутали? Вам дали добро обкечувати 5 президента, то працюйте, а Беніних і зеліних нє!
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19.08.2020 08:15 Відповісти
Це вам не Льоша Ганчеренка від "ЄС" з очільником Порошенко.Які вже порішали всі справи з Зюзєю і баксьором на мерське крісло.
Олексій Кучеренко: «У Києві ми в першу чергу проведемо повний аудит діяльності КМДА та Київради»
http://newformat.info/politics/oleksij-kucherenko-u-kiievi-mi-v-pershu-chergu-provedemo-povnij-audit-diyalnosti-kmda-ta-kiivradi/?fbclid=IwAR3A8WU5W76frpROfTziQBM4-PjimPcF-WZmWyNeT8rA-BtHwq_2nhw5UqE
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19.08.2020 10:31 Відповісти
 
 