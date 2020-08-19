Перемовинам Геруса з урядом Лукашенка про постачання струму має бути надана правова оцінка - Кучеренко

Влада має дати правову та політичну оцінку самовільним переговорам Андрія Геруса з урядом Білорусі про постачання електроенергії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив народний депутат Олексій Кучеренко.

"Перемовини з урядом Лукашенка, а конкретно з Міненерго Білорусі, яке кишить резидентурою ФСБ Росії, провів самоуповноважений депутат ВР пан Андрій Герус. За це він був розкритикований МЗС, бо не мав жодного права на такі дії. Правова та політична оцінка цим "переговорам" сподіваюсь буде надана найближчим часом", - написав депутат Кучеренко на своїй сторінці в фейсбуці.

Депутат Кучеренко нагадав, що переговори Геруса з урядом Білорусі про відновлення поставок електричної енергії відбулися в липні 2020 року, коли "вже було зрозуміло, що Лукашенко перетворився в маргінального диктатора".

За словами Кучеренка, схема, про яку домовилися Герус і уряд Білорусі, передбачала створення прецеденту, за яким незначні збиткові поставки "Енергоатому" йшли в обмін на відкриття українського ринку для демпінгової білоруської/російської електроенергії.

Саме імпорт російської електроенергії в тому числі через територію Білорусі, за словами Кучеренка, став причиною кризи в енергетиці.

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"Наш енергоринок був поставлений навколішки саме імпортом із Росії та Білорусі в період, коли профіцит внутрішніх виробників був максимальним восени 2019 року. З того моменту мільярдні прибутки усі держкомпанії змінили на десятки мільярдів збитків", - нагадав Кучеренко.

Нагадаємо, в кінці липня 2020-го Андрій Герус повідомив, що завдяки переговорам з Білоруссю, почалися поставки атомної енергії з України в Білорусь. Однак через неринкові умови поставок і мізерні обсяги, експерти та народні депутати розцінили цей крок як прикриття для Геруса в його намірах відновити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі в Україну.

Раніше повідомлялося, що проти Андрія Геруса триває розслідування відносно імпорту електроенергії з Росії та Білорусі, що став можливий завдяки поданій ним у порушення регламенту поправки до закону. Саме завдяки так званій поправці Геруса, з жовтня 2019 по березень 2020 року Україна імпортувала електричної енергії більш ніж 1 млрд гривень, що викликало кризу в енергетиці і призвело до зупинки вугільних шахт.

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Минулого тижня Офіс генерального прокурора також відкрив справу проти Геруса за фактом розкрадань коштів "Укрзалізниці" під час закупівлі електричної енергії через підставні фірми, ймовірно пов'язані з головою парламентського комітету з питань енергетики.