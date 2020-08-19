Нацкорпус протестував під Мін'юстом через відмову Малюськи заборонити ОПЗЖ і "Партію Шарія"
У вівторок, 18 серпня, Нацкорпус пікетував Міністерство юстиції України через відмову Дениса Малюськи задовольнити звернення патріотичних політсил про заборону діяльності партій ОПЗЖ і Шарія.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в Telegram-каналі "Національного Корпусу".
"Причина акції - відмова міністра юстиції Дениса Малюськи забороняти ОПЗЖ і "Партію Шарія". У влади є не тільки всі підстави заборонити кремлівські проєкти в Україні, а й притягнути їхніх керівників до кримінальної відповідальності. Але міністр посилається нібито на відсутність порушень законодавства з боку вищезгаданих партій", - сказано в Telegram-каналі Нацкорпусу.
Під час протесту представники українських патріотів, у свою чергу, посилалися на ст. 5 Закону України "Про політичні партії в Україні", згідно з якою діяльність політсил, яка загрожує державному суверенітету, територіальної цілісності і підриває безпеку держави, потрапляє під обмеження. У Нацкорпусі також заявили, що дії керівників ОПЗЖ і їхні візити до Москви для переговорів з ватажками держави-агресора є державною зрадою (ст. 111 Кримінального кодексу України).
"ОПЗЖ і Партія Шарія - вороги України. Якщо Денис Малюська відмовляється бачити очевидні речі, Нацкорпус готовий вкотре нагадувати, хто реальний ворог України", - заявила політсила.
Нагадаємо, 30 липня "Національний Корпус" разом з іншими українськими патріотичними організаціями офіційно звернулися до Громадської ради при Міністерстві юстиції з вимогою анулювати реєстрацію "Опозиційної платформи - За життя" і "Партії Шарія". А 12 серпня Громадська рада ініціювала процес заборони діяльності вищевказаних політичних сил. Втім, проти розслідування щодо ОПЗЖ і "Партії Шарія" через можливе порушення українського законодавства виступив Міністр юстиції України Денис Малюська. Рішення Громадської ради він назвав некваліфікованим, а саму раду при Мін'юсті запропонував розпустити.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
даже местные зебилы постоянно постят фейки от этих "партий"))
Против расследования в отношении ОПЗЖ и "Партии Шария" из-за возможного нарушения украинского законодательства выступил Министр юстиции Украины Денис Малюська.
Решение Общественного совета он назвал неквалифицированным, а сам совет при Минюсте предложил распустить.
Так що не варто його слухати. Просто варто пропускати. А, якщо зустрічається брехня - кидай в спам їх.
2. Тому, що вибрана иакими як ти напівпокерами, депутатосрань у Раді, ВІДМОВЛЯЛАСЬ підтримати заборону таких партії.
1.1 В одно рило править країною, вибраний такими як ти напівпокерами 21.04.2019 прєЗєдєнт.
2) Конституція України.
«Стаття 5. Обмеження щодо утворення і діяльності політичних партій
Утворення і діяльність політичних партій забороняється, якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на:
1) ліквідацію незалежності України;
2) зміну конституційного ладу насильницьким шляхом;
3) порушення суверенітету і територіальної цілісності України;
4) підрив безпеки держави;
5) незаконне захоплення державної влади;
6) пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечі;
7) посягання на права і свободи людини;
8) посягання на здоров'я населення;
9) пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їх символіки.»
Короче: політика - дуже брудна справа.
а на государственные интересы ему пофиг.
Возле поселка Камышня Миргородского района Полтавской области при строительстве газовой скважины уничтожают уникальное по сохранности городище скифской эпохи.
Как передает Укринформ об этом в https://www.facebook.com/dp.oasu/?tn-str=k*F Фейсбуке сообщает Охранная археологическая служба.
Археологи отмечают, что работами по строительству скважины 60 Камышнянское НГКМ, которые выполняет Филиал ГПУ "Полтавагаздобыча" АО "Укргаздобыча", уже уничтожено свыше 10 тыс. кв. м объекта культурного наследия. Более 200 метров вала сравняли с землей.
Отмечается, что в отвалах собраны, в частности, фрагменты лепных сосудов, фрагменты скифской пряжки и наконечники стрел (V-III вв. до н.э.).
Факт разрушения городища был выявлен экспедицией Охранной археологической службы Украины еще 6 июня, о чем безотлагательно было сообщено Укргаздобыче, https://www.ukrinform.ru/tag-naftogaz Нафтогазу Украины , Департаменту культуры и туризма Полтавской ОГА и Нацполиции.
Однако 17 августа археологов, которые пытались провести обследование разрушенной части, не допустили на объект. Они утверждают, что их оттеснила охрана с автоматическим оружием.
https://www.ukrinform.ru/rubric-regions/3083604-gazoviki-na-poltavsine-unictozaut-unikalnoe-skifskoe-gorodise-arheologi.html
"Бывших рыгов не бывает" - это ваша, порохоботская поговорка.
Она тоже рыговка до сих пор?
https://www.facebook.com/huntaMan18/posts/3379945565400661?__cft__[0]=AZVp2ZHoz1NS1WECWw1rjpPP576Mglufp44LoMSpmEDyaNX6a0qHhm04JuoAcRzoqiv1kpTmwvu6EAtIjpoTTF0XE_k-3SRUrn6s45NUUtbBNQhNYXdBBMVxpIA9eY-tVPc&__tn__=%2CO%2CP-R 13 год ·
Бывший глава «Східного Корпусу», Бывший проукраинский активист Олег Ширяев теперь вместе с Кивой в «ОПЗЖ».
Где там мой попкорн?)
Что вы смогли сделать, это только бегать за Порошенко свинками бросаться. Дебилоиды . А теперь вылезли перед выборами.
Да вы такие же проплаченые мрази, как опзж и шарий.