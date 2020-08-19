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Новини
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Нацкорпус протестував під Мін'юстом через відмову Малюськи заборонити ОПЗЖ і "Партію Шарія"

У вівторок, 18 серпня, Нацкорпус пікетував Міністерство юстиції України через відмову Дениса Малюськи задовольнити звернення патріотичних політсил про заборону діяльності партій ОПЗЖ і Шарія.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в Telegram-каналі "Національного Корпусу".

"Причина акції - відмова міністра юстиції Дениса Малюськи забороняти ОПЗЖ і "Партію Шарія". У влади є не тільки всі підстави заборонити кремлівські проєкти в Україні, а й притягнути їхніх керівників до кримінальної відповідальності. Але міністр посилається нібито на відсутність порушень законодавства з боку вищезгаданих партій", - сказано в Telegram-каналі Нацкорпусу.

Під час протесту представники українських патріотів, у свою чергу, посилалися на ст. 5 Закону України "Про політичні партії в Україні", згідно з якою діяльність політсил, яка загрожує державному суверенітету, територіальної цілісності і підриває безпеку держави, потрапляє під обмеження. У Нацкорпусі також заявили, що дії керівників ОПЗЖ і їхні візити до Москви для переговорів з ватажками держави-агресора є державною зрадою (ст. 111 Кримінального кодексу України).

"ОПЗЖ і Партія Шарія - вороги України. Якщо Денис Малюська відмовляється бачити очевидні речі, Нацкорпус готовий вкотре нагадувати, хто реальний ворог України", - заявила політсила.

Нагадаємо, 30 липня "Національний Корпус" разом з іншими українськими патріотичними організаціями офіційно звернулися до Громадської ради при Міністерстві юстиції з вимогою анулювати реєстрацію "Опозиційної платформи - За життя" і "Партії Шарія". А 12 серпня Громадська рада ініціювала процес заборони діяльності вищевказаних політичних сил. Втім, проти розслідування щодо ОПЗЖ і "Партії Шарія" через можливе порушення українського законодавства виступив Міністр юстиції України Денис Малюська. Рішення Громадської ради він назвав некваліфікованим, а саму раду при Мін'юсті запропонував розпустити.

Нацкорпус протестував під Мінюстом через відмову Малюськи заборонити ОПЗЖ і Партію Шарія 01
Нацкорпус протестував під Мінюстом через відмову Малюськи заборонити ОПЗЖ і Партію Шарія 02
Нацкорпус протестував під Мінюстом через відмову Малюськи заборонити ОПЗЖ і Партію Шарія 03
Нацкорпус протестував під Мінюстом через відмову Малюськи заборонити ОПЗЖ і Партію Шарія 04

Автор: 

Національний корпус (390) Шарій Анатолій (228) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (492) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+27
ну как зебильная власть может запретить ЖОПЗ и шария? это же идеологические "мышебратья" зеленского!
даже местные зебилы постоянно постят фейки от этих "партий"))
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19.08.2020 00:08 Відповісти
+18
У партии зельоных недоумков есть все инструменты для этого, вплоть до болшынства под куполом цырка. Так почему же зельоная срань уже полтора года не может решить этот вопрос?
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19.08.2020 09:38 Відповісти
+17
Тому що тільки сліпий не бачить, що опи - це союзники сн і по цілям і по світосприйняттю.
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19.08.2020 09:40 Відповісти
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ну как зебильная власть может запретить ЖОПЗ и шария? это же идеологические "мышебратья" зеленского!
даже местные зебилы постоянно постят фейки от этих "партий"))
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19.08.2020 00:08 Відповісти
12 августа Общественный совет инициировал процесс запрета деятельности вышеуказанных политсил.
Против расследования в отношении ОПЗЖ и "Партии Шария" из-за возможного нарушения украинского законодательства выступил Министр юстиции Украины Денис Малюська.
Решение Общественного совета он назвал неквалифицированным, а сам совет при Минюсте предложил распустить.
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19.08.2020 00:09 Відповісти
а почему этот обчесвеный совет исключительно из дебилов состоит?это было обязательно их туда набирать?Кива на их фоне...умным кажется!
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19.08.2020 10:06 Відповісти
Почему порохосраная власть за 5 лет войны не запретила партию окупантов? Мало того, она еще и расплодила ее в несколько раз
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19.08.2020 09:34 Відповісти
У партии зельоных недоумков есть все инструменты для этого, вплоть до болшынства под куполом цырка. Так почему же зельоная срань уже полтора года не может решить этот вопрос?
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19.08.2020 09:38 Відповісти
Тому що тільки сліпий не бачить, що опи - це союзники сн і по цілям і по світосприйняттю.
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19.08.2020 09:40 Відповісти
Нацкорпус протестовал под Минюстом из-за отказа Малюськи запретить ОПЗЖ и Партию Шария - Цензор.НЕТ 8317
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19.08.2020 09:38 Відповісти
передаст він а не царь. й педофіл в придачу.
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19.08.2020 12:59 Відповісти
Ви ж навіть самі розумієте що несете чпуйню, але цю діарею спинити вже не можна. час кивати на попєрєдніків минув, до того ж бачимо повний злив України шмаркленосцями, яких ви привели до влади. Усе це повністю на вашій совісті, якщо вам відомо що це таке.
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19.08.2020 09:39 Відповісти
Справді, https://censor.net/user/461407 - сабаківський нацжон, він все розуміє, але тепер всі нацсуки юзають тему заборони шаріка. Навіть в маніпулятивному контексті. Бачиш, що вони нацсуки, юзають - мовляв, Порошенко мав вносити "закони" про заборону...

Так що не варто його слухати. Просто варто пропускати. А, якщо зустрічається брехня - кидай в спам їх.
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19.08.2020 10:31 Відповісти
1. Тому, що Україна ПАРЛАМЕНТСЬКО- Президентська Республіка.
2. Тому, що вибрана иакими як ти напівпокерами, депутатосрань у Раді, ВІДМОВЛЯЛАСЬ підтримати заборону таких партії.
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19.08.2020 09:46 Відповісти
Не свисти ты. Парашенко правил страной в одно рыло и все законы которые он хотел он пропихнул. Он даже не вносил на голосование законы запрещающие ети партии. Потому что Парашенко ето и есть РЫГ
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19.08.2020 10:08 Відповісти
1) Тому, що вибрана такими як ти напівпокерами, депутатосрань у Раді, ВІДМОВЛЯЛАСЬ підтримати заборону таких партій.
1.1 В одно рило править країною, вибраний такими як ти напівпокерами 21.04.2019 прєЗєдєнт.

2) Конституція України.
«Стаття 5. Обмеження щодо утворення і діяльності політичних партій
Утворення і діяльність політичних партій забороняється, якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на:
1) ліквідацію незалежності України;
2) зміну конституційного ладу насильницьким шляхом;
3) порушення суверенітету і територіальної цілісності України;
4) підрив безпеки держави;
5) незаконне захоплення державної влади;
6) пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечі;
7) посягання на права і свободи людини;
8) посягання на здоров'я населення;
9) пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їх символіки.»
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19.08.2020 10:31 Відповісти
Ты БПП Порошенко и НФ Яценюка-Турчинова обозвал "ДЕПУТАТОСРАНЬ"?
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19.08.2020 10:36 Відповісти
ти знаєш, як правило, серед депутатів, обраних в складі блоку, навіть "найпатріотичного" блоку - до третини срані. А, депутати, які пройшли по мажоритарці від блоку - чи не всі срань, як правило... Ну, така традиція... І в результаті виборів 2002-го року, і 2006-го, і 2007-го... в складі НУ, НУНС, БЮТ - було вдосталь срані, хоча й тоді мажоритарки не було... Згадай, навіть уряд зформувати не могли... Згадай про тушки, про перебігання з фракції у фракцію, про відвертих злочинців у "найпатріотичних" фракціях... Назову прізвища Портнова, Олійника, Лозинського, Довгого... та список до 200 прізвищ, тільки відомих прізвищ...

Короче: політика - дуже брудна справа.
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19.08.2020 11:25 Відповісти
шавка калоЗеподмойных, так у твоих ,вообще монобольшинство
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19.08.2020 11:39 Відповісти
Ну да... Они вот только зарегистрировались. 5 лет не хватило?
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19.08.2020 10:17 Відповісти
Як же він заборонить ,коли однотуровий пропхнув їх у депутати для створення песозажопної какаліції.
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19.08.2020 10:40 Відповісти
Дотолерастились до потери Крыма и войны на донбассе , а все туда же, мышебратья, онишедети, миру мир, гребанные импотенты...
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19.08.2020 00:09 Відповісти
На второй фотографии, чувак с тату, держит сумку, интересно, а что там? не ужели киндер - сурприз для детворы?
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19.08.2020 00:09 Відповісти
жидовский клоун может запретить козлокацапские партии только в том случае, если поймет, что они тащат у него электорат.
а на государственные интересы ему пофиг.
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19.08.2020 00:16 Відповісти
Уже запретил местные выборы в приграничных с ОРДЛО районах, скоро там, где не удастся набрать голосов и не получится обозвать эти регионы небезопасными для выборов, объявят суперкрасную зону и отложат выборы на надцать лет.
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19.08.2020 10:39 Відповісти
Нацкорпус протестовал под Минюстом из-за отказа Малюськи запретить ОПЗЖ и Партию Шария - Цензор.НЕТ 8967
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19.08.2020 09:36 Відповісти
Как никогда актуально, особенно после вчерашней информации о государственной измене у Зели

Нацкорпус протестовал под Минюстом из-за отказа Малюськи запретить ОПЗЖ и Партию Шария - Цензор.НЕТ 9931
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19.08.2020 09:38 Відповісти
А также всякие великие "патриоты" Смешки, Тягнибоки, Кошулинские, Гриценки, Билецкие, Корчинские и прочие. Пропали все.Как и не случилось ничего.
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19.08.2020 09:43 Відповісти
крайних видил под Мариуполем при строительсве кальчикского вопа ШАРИлись наблюдали а где сейчас наедают морды
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19.08.2020 10:03 Відповісти
Та годі вже шифруватись,Бєліцкій ! Приєднуйся до своїх побратимів ! Вже можна !
Нацкорпус протестовал под Минюстом из-за отказа Малюськи запретить ОПЗЖ и Партию Шария - Цензор.НЕТ 1372
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19.08.2020 09:40 Відповісти
А толку от запрета если ОПЗЖ вторая по популярности партия, просто создадут новую. Запретами людей не изменить.
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19.08.2020 09:41 Відповісти
Не писти "вторая по популярности...". Это ты где, в медведчуковских ТВ телевизорах услышал такую фуйню? Идиот.
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19.08.2020 09:56 Відповісти
Глянь состав Рады.
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19.08.2020 10:44 Відповісти
Нацкорпус протестовал под Минюстом из-за отказа Малюськи запретить ОПЗЖ и Партию Шария - Цензор.НЕТ 8224
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19.08.2020 09:43 Відповісти
напевне зелений електорат... ну дуже схожі.
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19.08.2020 11:40 Відповісти
Газовики на Полтавщине уничтожают уникальное скифское городище - археологи

Возле поселка Камышня Миргородского района Полтавской области при строительстве газовой скважины уничтожают уникальное по сохранности городище скифской эпохи.

Как передает Укринформ об этом в https://www.facebook.com/dp.oasu/?tn-str=k*F Фейсбуке сообщает Охранная археологическая служба.
Археологи отмечают, что работами по строительству скважины 60 Камышнянское НГКМ, которые выполняет Филиал ГПУ "Полтавагаздобыча" АО "Укргаздобыча", уже уничтожено свыше 10 тыс. кв. м объекта культурного наследия. Более 200 метров вала сравняли с землей.
Отмечается, что в отвалах собраны, в частности, фрагменты лепных сосудов, фрагменты скифской пряжки и наконечники стрел (V-III вв. до н.э.).
Факт разрушения городища был выявлен экспедицией Охранной археологической службы Украины еще 6 июня, о чем безотлагательно было сообщено Укргаздобыче, https://www.ukrinform.ru/tag-naftogaz Нафтогазу Украины , Департаменту культуры и туризма Полтавской ОГА и Нацполиции.
Однако 17 августа археологов, которые пытались провести обследование разрушенной части, не допустили на объект. Они утверждают, что их оттеснила охрана с автоматическим оружием.

https://www.ukrinform.ru/rubric-regions/3083604-gazoviki-na-poltavsine-unictozaut-unikalnoe-skifskoe-gorodise-arheologi.html Нацкорпус протестовал под Минюстом из-за отказа Малюськи запретить ОПЗЖ и Партию Шария - Цензор.НЕТ 7710
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19.08.2020 09:44 Відповісти
Демократия вообще вредная штука.
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19.08.2020 09:45 Відповісти
И шо самое интеесное, шо какое-то непонятное чмо сидит в интернете за кгб-овские российские деньги на вилле в Италии а в Украине за него будут прокацапские бараны троллейбусные и метровские смартфончики голосовать. И что самое интересное, проголосуют же, бла. Это пистес. Дожили, курва.
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19.08.2020 09:52 Відповісти
так ото ж. саме через цих кончаних ідіотів країна борсається в лайні і ніяк звідти не вилізе. здебільше це лохторат яким від 60 і далі. це і є ті нікчемні 18% на яких спираються рашапоїдні ЗАЖопи і кусок гівна шаріков. доведеться чекати поки не виздихають.
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19.08.2020 11:23 Відповісти
Партия пропагандирующая педофелию и фашизм должна быть запрещена!
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19.08.2020 09:53 Відповісти
Нацкорпус протестовал под Минюстом из-за отказа Малюськи запретить ОПЗЖ и Партию Шария - Цензор.НЕТ 19
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19.08.2020 09:54 Відповісти
И он из них самый умный...
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19.08.2020 10:24 Відповісти
шо за дибіл рожу корчить? в нього справка є?
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19.08.2020 11:38 Відповісти
Я бы и минюст запретил. От него кроме вреда ни чего нет.
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19.08.2020 09:55 Відповісти
Шо, и Тимошенко не запретили?
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19.08.2020 09:57 Відповісти
жиденько,жиденько...
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19.08.2020 09:57 Відповісти
Жопоблок і Шарія не заборонювати потрібно, а знищувати як бур'ян.
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19.08.2020 10:07 Відповісти
За призывы к гражданской войне в Украине будет деактив ника.
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19.08.2020 10:11 Відповісти
Знищення козломордих це громадянська війна чи очищення території від кацапської зарази?
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19.08.2020 10:18 Відповісти
Русский который родился и вырос в Украине не является кацапом. КАЦАП это русский ненавидящий Украину и украинцев.
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19.08.2020 10:31 Відповісти
Шарій, рабинович, медведчук русские?
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19.08.2020 10:42 Відповісти
У них всех украинское гражданство, национальность в паспорте давно упразднена.
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19.08.2020 11:37 Відповісти
У немалого количества особей в кацапизмом головного мозга имеются паспорта граждан Украины.
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19.08.2020 11:47 Відповісти
Я десь написав про "русских"?
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19.08.2020 11:08 Відповісти
Неподобство, заважають малюсьці займатись готельним бізнеском по СІЗО!
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19.08.2020 10:19 Відповісти
Наполняет бюджет, больше нечем...
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19.08.2020 10:25 Відповісти
Запретить и пересажать рыгов - это начало победы Украины. Кто это сделает,тот станет национальным героем на уровне Бандеры.
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19.08.2020 10:35 Відповісти
Петро Порошенко рыг. Его туда?
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19.08.2020 10:45 Відповісти
В каком году?
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19.08.2020 10:48 Відповісти
С самого основания, практически отец Партии Регионов.
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19.08.2020 11:15 Відповісти
В каком году он оттуда ушел?
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19.08.2020 11:20 Відповісти
Это имеет значение?
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19.08.2020 11:27 Відповісти
Конечно. После кратковременного пребывания там во времена царя гороха, он ушел в "Нашу Украину" и был на стороне Украины на двух Майданах, в отличие от медведчуков, кравчуков и своры рыгов, до сегодняшнего дня ненавидящих Украину.
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19.08.2020 11:50 Відповісти
Ага, ушел, потому, что оттеснили от корыта более крепкие свиньи.
"Бывших рыгов не бывает" - это ваша, порохоботская поговорка.
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19.08.2020 12:15 Відповісти
Кужель з Батькивщины была с Яныком в 2004-2005 годах.
Она тоже рыговка до сих пор?
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19.08.2020 12:19 Відповісти
По Вашему усмотрению ))
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19.08.2020 10:54 Відповісти
«Партию регионального возрождения Украины» создавал Валерий Петросов в 1993. Стержень программы - перераспределение доходов в пользу регионов. Никакой политики. Фуфло про русский язык и дружбу СНГ прилепили позже, когда Пети уже там не было. Но, реализовал главный принцип 1993 именно он в реформе местного самоуправления. Благодаря чему, на родине Петросова, Харькове, бюджет Кернеса увеличился на 50%
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19.08.2020 11:30 Відповісти
https://www.facebook.com/huntaMan18?__cft__[0]=AZVp2ZHoz1NS1WECWw1rjpPP576Mglufp44LoMSpmEDyaNX6a0qHhm04JuoAcRzoqiv1kpTmwvu6EAtIjpoTTF0XE_k-3SRUrn6s45NUUtbBNQhNYXdBBMVxpIA9eY-tVPc&__tn__=-UC%2CP-R Олег Скрипник

https://www.facebook.com/huntaMan18/posts/3379945565400661?__cft__[0]=AZVp2ZHoz1NS1WECWw1rjpPP576Mglufp44LoMSpmEDyaNX6a0qHhm04JuoAcRzoqiv1kpTmwvu6EAtIjpoTTF0XE_k-3SRUrn6s45NUUtbBNQhNYXdBBMVxpIA9eY-tVPc&__tn__=%2CO%2CP-R 13 год ·

Бывший глава «Східного Корпусу», Бывший проукраинский активист Олег Ширяев теперь вместе с Кивой в «ОПЗЖ».

Где там мой попкорн?)
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19.08.2020 10:35 Відповісти
Східний корпус помню давно ещё светился во всякой нездоровой пуйне... Я уже почти забыл про них. Объявились, лять...
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19.08.2020 11:52 Відповісти
толку мочи ть и х надо
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19.08.2020 11:16 Відповісти
Свинками их закидайте! Или за это уже не платят с обеспечением всем необходимым?
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19.08.2020 11:47 Відповісти
Ні на що не натякаю,але нагадаю одну дуже просту істину..."Коли гівнюк когось захищає,то рейтинг того "когось" падає.Коли гівнюк когось звинувачує,то рейтинг цього "когось" піднімається"...
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19.08.2020 11:55 Відповісти
Мишебратьяіхтамнєтскогонасєлєнія с тої сторони шукають родичів жопезежістов і шарікових.
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19.08.2020 11:55 Відповісти
Повылазило. А где вы были, когда зе вернул всю шоблу януковическую, где вы когда зе и его команда уничтожают истинных патриотов, где вы когда зе назначает конченых тварей времён Януковича, где вы были когда в вас действительно нуждались?
Что вы смогли сделать, это только бегать за Порошенко свинками бросаться. Дебилоиды . А теперь вылезли перед выборами.
Да вы такие же проплаченые мрази, как опзж и шарий.
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19.08.2020 15:49 Відповісти
 
 