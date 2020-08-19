Нацкорпус протестував під Мін'юстом через відмову Малюськи заборонити ОПЗЖ і "Партію Шарія"

У вівторок, 18 серпня, Нацкорпус пікетував Міністерство юстиції України через відмову Дениса Малюськи задовольнити звернення патріотичних політсил про заборону діяльності партій ОПЗЖ і Шарія.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в Telegram-каналі "Національного Корпусу".

"Причина акції - відмова міністра юстиції Дениса Малюськи забороняти ОПЗЖ і "Партію Шарія". У влади є не тільки всі підстави заборонити кремлівські проєкти в Україні, а й притягнути їхніх керівників до кримінальної відповідальності. Але міністр посилається нібито на відсутність порушень законодавства з боку вищезгаданих партій", - сказано в Telegram-каналі Нацкорпусу.

Під час протесту представники українських патріотів, у свою чергу, посилалися на ст. 5 Закону України "Про політичні партії в Україні", згідно з якою діяльність політсил, яка загрожує державному суверенітету, територіальної цілісності і підриває безпеку держави, потрапляє під обмеження. У Нацкорпусі також заявили, що дії керівників ОПЗЖ і їхні візити до Москви для переговорів з ватажками держави-агресора є державною зрадою (ст. 111 Кримінального кодексу України).

"ОПЗЖ і Партія Шарія - вороги України. Якщо Денис Малюська відмовляється бачити очевидні речі, Нацкорпус готовий вкотре нагадувати, хто реальний ворог України", - заявила політсила.

Нагадаємо, 30 липня "Національний Корпус" разом з іншими українськими патріотичними організаціями офіційно звернулися до Громадської ради при Міністерстві юстиції з вимогою анулювати реєстрацію "Опозиційної платформи - За життя" і "Партії Шарія". А 12 серпня Громадська рада ініціювала процес заборони діяльності вищевказаних політичних сил. Втім, проти розслідування щодо ОПЗЖ і "Партії Шарія" через можливе порушення українського законодавства виступив Міністр юстиції України Денис Малюська. Рішення Громадської ради він назвав некваліфікованим, а саму раду при Мін'юсті запропонував розпустити.







