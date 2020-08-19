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Сторона обвинувачення у справі кримчанина Приходька використовує як доказ дані з "Вікіпедії", - адвокат Шейхмамбетов

Сторона обвинувачення у справі кримчанина Приходька використовує як доказ дані з

Під час засідання в Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону з'ясувалося, що один із доказів обвинувачення проти проукраїнського активіста з Криму Олега Приходька взято з онлайн-енциклопедії "Вікіпедія".

Про це повідомила сторона захисту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Зазначається, що документ – це довідка про участь Приходька в організації українських націоналістів, у ній слідство посилається на статтю "Вікіпедії". Захист кримчанина висловив сумніви на рахунок цієї інформації.

На думку адвокатів, офіційні дані про організацію можуть бути тільки в Міністерстві юстиції України, тому захист клопотав про взяття програми і статуту партії з реєстру відомства. Адвокат Приходька Назім Шейхмамбетов зазначає, що створити статтю у "Вікіпедії" може кожна людина.

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При цьому російський прокурор вважає звинувачення "достатніми". Він зазначив, що оцінку доказам даватиме суд у дорадчій кімнаті.

Наступне засідання у справі кримчанина заплановано на 27 серпня.

Нагадаємо, 8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук у Олега Приходька в окупованому селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України. 10 жовтня окупанти затримали проукраїнського активіста з Сак Приходька. Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Криму заарештував активіста на два місяці. 26 грудня окупаційний "суд" у Криму залишив під вартою до лютого українського активіста Приходька. Пізніше йому продовжили арешт до 15 вересня.

1 квітня 2020 року стало відомо, що обвинуваченого в підготовці до теракту жителя Сакського району Криму Олега Приходька незаконно етапували з сімферопольського СІЗО в Росію. 7 квітня стало відомо, що Приходька доставили в СІЗО Ростова-на-Дону.

Автор: 

росія (66520) суд (11765) Приходько Олег (45)


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Топ коментарі
+12
Тримайтеся, діду! Кацапи бандерівців бояться до усрачкі, просто пам'ятайте про це.
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19.08.2020 00:52 Відповісти
+12
Щось там кацапи знайшли у Приходька і судять. Насправді їхній незаконний суд просто переслідує людину за те, що він відкрито говорив про окупантів і не визнає Крим російським.
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19.08.2020 01:12 Відповісти
+10
так и против Порошенко в деле о картинах точно так же
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19.08.2020 00:38 Відповісти
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так и против Порошенко в деле о картинах точно так же
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19.08.2020 00:38 Відповісти
Ну так нынешняя рыговская прокуратура такая же талантливая, как кацапская.
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19.08.2020 01:52 Відповісти
тепер треба створити в Вікіпедії статтю, що кацапський прокурор учасник ІДІЛ
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19.08.2020 11:00 Відповісти
Более того, на разных языках статьи в Вики могут существенно различаться и это не результат перевода, их писали разные люди.
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19.08.2020 00:42 Відповісти
.. я жду, когда уже наступит это "лето", такое лето, что б ВСЕ сгорело у кацапов накуй !!! - без остатка, без этих всяких полумер !!!(с)
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19.08.2020 00:44 Відповісти
Тримайтеся, діду! Кацапи бандерівців бояться до усрачкі, просто пам'ятайте про це.
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19.08.2020 00:52 Відповісти
Щось там кацапи знайшли у Приходька і судять. Насправді їхній незаконний суд просто переслідує людину за те, що він відкрито говорив про окупантів і не визнає Крим російським.
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19.08.2020 01:12 Відповісти
Це наш другий Балух. Такий самий кримський бандерівець.
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19.08.2020 01:18 Відповісти
І цікаво, що досі деякіx українці не хочуть бачити репресій росіян проти українців та кримських татар. І ці деякі спокійно їздять на росію і в окупований Крим.
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19.08.2020 01:21 Відповісти
Ну, тогда пускай тот суд признает и это доказательство Сторона обвинения по делу крымчанина Приходько использует как доказательство данные из "Википедии", - адвокат Шейхмамбетов - Цензор.НЕТ 9756

Уладзі́мір Уладзі́міравіч Пу́цін-***** (https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 руск. : Влади́мир Влади́мирович Пу́тин-*****; нар. https://be.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0 7 кастрычніка https://be.wikipedia.org/wiki/1952 1952 , https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%86%D1%8F%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Ленінград ) - прэзідэнт https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%8D%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8B%D1%8F Расійскай Федэрацыі (https://be.wikipedia.org/wiki/2000 2000 -https://be.wikipedia.org/wiki/2008 2008 і з 2012), прэм'ер-міністр Расійскай Федэрацыі (2008-2012).
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19.08.2020 07:06 Відповісти
Ну, миротворец можно а википедию нельзя? Несправедливо
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19.08.2020 08:23 Відповісти
"Миротворець", це доказова база, від якої у вас, ватних, дупи горять.
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19.08.2020 09:31 Відповісти
Да да, вот и там Википедия такая же база, хавай
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19.08.2020 09:40 Відповісти
Та ти шо? Для вас, ватанів, немає різниці між фактами і брехнею? Як "неочікувано".
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19.08.2020 09:51 Відповісти
Попробуй сначала что ни буть поредактировать в Миротворце, а потом в Википедии.
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19.08.2020 10:20 Відповісти
Ну понятно что на миротворцев все редакторы это "следователь по осо важным делам" антонина и её подчиненные
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19.08.2020 10:35 Відповісти
 
 