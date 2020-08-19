Сторона обвинувачення у справі кримчанина Приходька використовує як доказ дані з "Вікіпедії", - адвокат Шейхмамбетов
Під час засідання в Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону з'ясувалося, що один із доказів обвинувачення проти проукраїнського активіста з Криму Олега Приходька взято з онлайн-енциклопедії "Вікіпедія".
Про це повідомила сторона захисту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Зазначається, що документ – це довідка про участь Приходька в організації українських націоналістів, у ній слідство посилається на статтю "Вікіпедії". Захист кримчанина висловив сумніви на рахунок цієї інформації.
На думку адвокатів, офіційні дані про організацію можуть бути тільки в Міністерстві юстиції України, тому захист клопотав про взяття програми і статуту партії з реєстру відомства. Адвокат Приходька Назім Шейхмамбетов зазначає, що створити статтю у "Вікіпедії" може кожна людина.
При цьому російський прокурор вважає звинувачення "достатніми". Він зазначив, що оцінку доказам даватиме суд у дорадчій кімнаті.
Наступне засідання у справі кримчанина заплановано на 27 серпня.
Нагадаємо, 8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук у Олега Приходька в окупованому селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України. 10 жовтня окупанти затримали проукраїнського активіста з Сак Приходька. Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Криму заарештував активіста на два місяці. 26 грудня окупаційний "суд" у Криму залишив під вартою до лютого українського активіста Приходька. Пізніше йому продовжили арешт до 15 вересня.
1 квітня 2020 року стало відомо, що обвинуваченого в підготовці до теракту жителя Сакського району Криму Олега Приходька незаконно етапували з сімферопольського СІЗО в Росію. 7 квітня стало відомо, що Приходька доставили в СІЗО Ростова-на-Дону.
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