Начальник одного з територіальних відділів поліції брав по $800 на місяць за безперешкодну роботу кальян-бару в Києві, - ОГПУ

Під процесуальним керівництвом прокуратури Києва повідомлено про підозру начальнику одного з територіальних відділів поліції столиці за фактом одержання неправомірної вигоди - ч. 3 ст. 368 КК України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора, за даними слідства, на початку червня 2020 року поліцейський пропонував власниці кальян-бару, розташованого на Трухановому острові, передавати йому щомісячно 800 доларів за неперешкоджання роботі її закладу та невчинення щодо неї заходів адміністративного впливу працівниками поліції.

Поліцейського викрили прокурори спільно з територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Києві, за матеріалами Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю ГУ СБУ у м. Києві та Київській області під час одержання чергового траншу неправомірної вигоди.

Вирішується питання щодо обрання правоохоронцю запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

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