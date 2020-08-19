Начальник одного з територіальних відділів поліції брав по $800 на місяць за безперешкодну роботу кальян-бару в Києві, - ОГПУ
Під процесуальним керівництвом прокуратури Києва повідомлено про підозру начальнику одного з територіальних відділів поліції столиці за фактом одержання неправомірної вигоди - ч. 3 ст. 368 КК України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора, за даними слідства, на початку червня 2020 року поліцейський пропонував власниці кальян-бару, розташованого на Трухановому острові, передавати йому щомісячно 800 доларів за неперешкоджання роботі її закладу та невчинення щодо неї заходів адміністративного впливу працівниками поліції.
Поліцейського викрили прокурори спільно з територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Києві, за матеріалами Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю ГУ СБУ у м. Києві та Київській області під час одержання чергового траншу неправомірної вигоди.
Вирішується питання щодо обрання правоохоронцю запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.
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мусарня зечмошника лоха оманского вообще берега потеряла.
я так смотрю к концу срока зебаран с своим завхозом дерьмаком страну окончательно опустит))))