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Новини Хабарники
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Начальник одного з територіальних відділів поліції брав по $800 на місяць за безперешкодну роботу кальян-бару в Києві, - ОГПУ

Начальник одного з територіальних відділів поліції брав по $800 на місяць за безперешкодну роботу кальян-бару в Києві, - ОГПУ

Під процесуальним керівництвом прокуратури Києва повідомлено про підозру начальнику одного з територіальних відділів поліції столиці за фактом одержання неправомірної вигоди - ч. 3 ст. 368 КК України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора, за даними слідства, на початку червня 2020 року поліцейський пропонував власниці кальян-бару, розташованого на Трухановому острові, передавати йому щомісячно 800 доларів за неперешкоджання роботі її закладу та невчинення щодо неї заходів адміністративного впливу працівниками поліції.

Поліцейського викрили прокурори спільно з територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Києві, за матеріалами Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю ГУ СБУ у м. Києві та Київській області під час одержання чергового траншу неправомірної вигоди.

Вирішується питання щодо обрання правоохоронцю запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Дивіться також: Начальник відділу поліції в Кривому Розі піде під суд за підкуп керівництва: 20 тис. грн щомісяця. ФОТО

Автор: 

хабар (4752) Нацполіція (15329) Офіс Генпрокурора (3309)


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Топ коментарі
+6
И тут открылась тайна Полишинеля: оказывается, «реформированная полиция»- насквозь коррумпированна структура! Это же надо! Когда государством фактически управляют олигархи (а это, считай, воры), то и защищают права воров такие же бандиты. Обычных граждан олигархи обкрадывают через «принятые законы», а полицейская свора - по старинке, гоп-стопом
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19.08.2020 04:59 Відповісти
+5
заставить сожрать погоны и на 8 лет с конфискацией!
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19.08.2020 04:15 Відповісти
+4
аваков "реформував" плохо организованную "злочинную" группу "МВД" в монопольную бизнес-структуру. а какие законы зеленые под авакова приняли - просто аут.
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19.08.2020 07:28 Відповісти
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Начальник одного из территориальных отделов полиции брал по $800 в месяц за беспрепятственную работу кальян-бара в Киеве, - ОГПУ - Цензор.НЕТ 2230
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19.08.2020 01:29 Відповісти
Он - всего kишь-мышь, жалкая серая, как всегда - малая и жалкая пешечка в большой шахматной супер-игре, где росчеты шли и спокойно идут по богатому и большому кону.
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19.08.2020 01:51 Відповісти
Начальник одного из территориальных отделов полиции брал по $800 в месяц за беспрепятственную работу кальян-бара в Киеве, - ОГПУ - Цензор.НЕТ 9494
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19.08.2020 02:04 Відповісти
заставить сожрать погоны и на 8 лет с конфискацией!
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19.08.2020 04:15 Відповісти
И тут открылась тайна Полишинеля: оказывается, «реформированная полиция»- насквозь коррумпированна структура! Это же надо! Когда государством фактически управляют олигархи (а это, считай, воры), то и защищают права воров такие же бандиты. Обычных граждан олигархи обкрадывают через «принятые законы», а полицейская свора - по старинке, гоп-стопом
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19.08.2020 04:59 Відповісти
А про то, что все незаконные рынки у метро Киева （Харьковская, Позняки, Осокопки, Славутич и др.）и повсюду в подземных переходах также крышуют такие же "начальники" с полицейскими погонами знают только торговки, отстегивающие их "представителям" от 50 до 250 грн с места（каждый день!）.
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19.08.2020 05:11 Відповісти
Фиксировать на видео получение взяток и создать специальный сайт на примере Антохи Геращенко...Пусть все видят как при зарплате 12000 грн ,нихера толком не делая ,они побираются бедные нещасные ..Но только начнется хайп сразу будет новое кино про борьбу с тероризмом
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19.08.2020 05:57 Відповісти
А ви пам'ятаєете як Петро Олексійович ветував закон про можливість відеофіксації громадянами хабарів для використання як докази в суді? Отож.
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19.08.2020 08:20 Відповісти
А зєбобіки на те що сказали? Викравачам корупції вже виплачують бабосікі?
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19.08.2020 09:23 Відповісти
Кальян запрещён???
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19.08.2020 07:07 Відповісти
Этот начальник ещё говорил что с главным всё согласованно, и попробуйте не заплатить. А главный это главный " слуга народа"! Простой ребус.
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19.08.2020 07:14 Відповісти
а может пришло время центральную продавшуюся ментуру разогнать и создать полицию типа американской?
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19.08.2020 07:16 Відповісти
Нічого дивного типовий представник деградованої аваківської падалі у вигляді поліції ОЗУ. Там всі так працюють. Керівництво покриває всі злочини. Напевно не поділився і здали... МВС під керівництвом Сабакова перетворилось в банальне злочинне угруповання.
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19.08.2020 07:19 Відповісти
аваков "реформував" плохо организованную "злочинную" группу "МВД" в монопольную бизнес-структуру. а какие законы зеленые под авакова приняли - просто аут.
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19.08.2020 07:28 Відповісти
служить и защищать
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19.08.2020 07:56 Відповісти
Правильно делал, надо было тыщу просить, тогда бы не попался.
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19.08.2020 08:06 Відповісти
Он всего лишь МЫТАРЬ и посредник между сАбаковской ментовкой и "подданными" /от слова ДАНЬ/ и брал не только и не столько за себя! Нужно ломать запретительную СИСТЕМУ, легализовать много чего: проституцию, легкую наркоту /травку и спайсы/, игорный бизнес, понизить возраст совершеннолетия до 15 лет, а частичной дееспособности до12 лет!
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19.08.2020 08:42 Відповісти
Это скрытый намек какая мин зп должна быть у легавых шоб не брать на лапу.
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19.08.2020 09:15 Відповісти
Правоохоронець лише займався охороною здоров`я...
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19.08.2020 09:21 Відповісти
500 авакову 300 себе)))
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19.08.2020 09:22 Відповісти
І не дуже його обходить обмеження 5000 грн. розрахунків готівкою. І на РРО ФОПів йому плювати...
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19.08.2020 09:25 Відповісти
Шоб платить 800 $ этому + ??? пожарному +???сан врачу +исчо кому-нибудь.....Надо скока огребать ? Не плохой выходит бизнес ! Да....на фрезерном станке стока не заработать. А мильтон, он просто не занес ,вот ему и напомнили.
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19.08.2020 10:17 Відповісти
зеленая мразота рулит))))ну че зебаран, говоришь собаков потужный министр? ))))
мусарня зечмошника лоха оманского вообще берега потеряла.
я так смотрю к концу срока зебаран с своим завхозом дерьмаком страну окончательно опустит))))
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19.08.2020 11:12 Відповісти
гад ползучий, стрелять таких, как попугаев на соловках. за что? да слишком мало брал, потому и влетел, что в ногу со временем не шел. это не порядок, надо жестко и жестоко избавляться из рядов своих вот от таких бесхребетных, так незззя!
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19.08.2020 13:26 Відповісти
 
 