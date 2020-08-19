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Новини Боротьба з корупцією
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За місяць суди притягнули до кримінальної відповідальності 98 корупціонерів, до адміністративної - 505, - НАЗК

За місяць суди притягнули до кримінальної відповідальності 98 корупціонерів, до адміністративної - 505, - НАЗК

У липні 2020 року суди притягнули до кримінальної відповідальності 98 корупціонерів і ще 505 - до адміністративної.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного агентства з питань запобігання корупції.

"За липень Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстр корупціонерів), поповнився 611 публічними службовцями. Суд притягнув до кримінальної відповідальності 98 осіб, а до адміністративної - 505. Також на вісьмох осіб накладені дисциплінарні стягнення", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що загалом від початку року до Реєстру корупціонерів внесено 2629 осіб.

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За інформацією НАЗК, з усіх кримінальних злочинів, скоєних протягом липня, 65 стосувалися пропозиції хабаря, 10 були пов'язані зі зловживанням впливом. Ще чотири порушення - це привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.

З усіх адміністративних правопорушень, скоєних у липні, 466 стосуються несвоєчасного подання декларації; 35 - не представлені повідомлення про реальний конфлікт інтересів або ухвалення рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

Автор: 

корупція (4725) НАЗК (1699)


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Топ коментарі
+6
10 тысяч судей и 20 тысяч прокуроров и полмиллиона полицейских привлекли к ответсвенности 98 человек? Это насмешка! У нас в городе только в одном департаменте градостроительства горсовета можно за постоянные взятки садить 30 человек, а в самом горсовете - все 2 тысячи.
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19.08.2020 04:48 Відповісти
+3
На фото у человека руки в наручниках, а он все равно пачку долларов держит. Вот так и борьба с коррупцией. Смело.
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19.08.2020 03:04 Відповісти
+3
А що Бєню вже арештували?
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19.08.2020 05:01 Відповісти
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Лучше привлекать к финансовой ответственности, с конфискацией непосильно нажитого
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19.08.2020 03:03 Відповісти
А как тогда будут жить наши прокуроры？ Ведь там нет ни одного честного и порядочного человека. Как и среди судей, там подбираются исключительно подлецы, не знаюшие, что такое совесть, закон, право.
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19.08.2020 06:55 Відповісти
На фото у человека руки в наручниках, а он все равно пачку долларов держит. Вот так и борьба с коррупцией. Смело.
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19.08.2020 03:04 Відповісти
То він для судді приготував,щоб в адміністративку справу перевести.(або слідаку,щоб перевів з суспільно небезпечного діяння, в кримінальний проступок).
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19.08.2020 03:12 Відповісти
Ух ты! Порошенко за все года правления столько взяточников не пересадил.
Главное не забывать ихнее бабло конфисковывать!
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19.08.2020 04:10 Відповісти
А що Бєню вже арештували?
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19.08.2020 05:01 Відповісти
10 тысяч судей и 20 тысяч прокуроров и полмиллиона полицейских привлекли к ответсвенности 98 человек? Это насмешка! У нас в городе только в одном департаменте градостроительства горсовета можно за постоянные взятки садить 30 человек, а в самом горсовете - все 2 тысячи.
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19.08.2020 04:48 Відповісти
Мы случайно не в одном городе живём))
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19.08.2020 07:20 Відповісти
Іноді поліція щось знаходить, а це теж горяча тема!

В Киеве задержан гражданин Армении, который сообщил в полицию ложную информацию о минировании двух посольств. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Киева на https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/3697184523626216 Facebook .
Киевская местная прокуратура № 3 выяснила, что в субботу, 1 августа текущего года правонарушитель с собственного мобильного телефона совершил два телефонных звонка на линию "102" и предоставил сообщение о минировании зданий посольств США и республики Турция в Украине.
Полиция проверила посольства и не нашла в нихвзрывчатых материалов и устройств. Следовательно,сообщение о минировании оказалось ложным. Человека, солгавшего полиции о минировании, удалось установить и задержать.
46-летнему псевдоминеру сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 259 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
За совершенное мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
Напомним, в https://112.ua/kiev/v-kieve-zaderzhali-chetyreh-minerov-zdaniy-i-metro-544719.html конце июля в Киеве задержали четырех человек , которые сообщали полицейским о "минировании" зданий и метро.
https://112.ua/obshchestvo/v-kieve-poymali-armyanina-kotoryy-solgal-policii-o-minirovanii-dvuh-posolstv-546947.html
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19.08.2020 05:24 Відповісти
Баканов! Лови чёрта Геруса. 🤡
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19.08.2020 05:31 Відповісти
А когда начнут привлекать руководство страны за госизмену? После выборов президента?
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19.08.2020 05:32 Відповісти
Зі славетним святом хочу привітати вас -

Настав Преображення день, Яблучний наш Спас!

Яблучка смакують і діти, і старі,

Будьте ви здорові і вічно молоді!(с)
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19.08.2020 05:58 Відповісти
Это просто ПОБЕДА над коррупцией,а точнее мелкими взяточниками и протеже !!!

Всё это мышиная возня для СТАТИСТИКИ и оправдания НЕИМОВЕРНЫХ расходов бюджетных средств
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19.08.2020 06:07 Відповісти
За месяц суды привлекли к уголовной ответственности 98 коррупционеров, к административной - 505, - НАПК - Цензор.НЕТ 2234
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19.08.2020 06:48 Відповісти
просто не умеют они правильно "отмазаться"! учитесь как надо !
За месяц суды привлекли к уголовной ответственности 98 коррупционеров, к административной - 505, - НАПК - Цензор.НЕТ 6256
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19.08.2020 07:06 Відповісти
Это что за бред? И для кого для лохов клоуна?
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19.08.2020 07:10 Відповісти
потому что career.gov.ua, туфта для плебса и отмыв бабок, всё равно туда берут только своих, как и bezbroni.net хер кто даже откликаеться на обращение, тоже самое.
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19.08.2020 12:34 Відповісти
 
 