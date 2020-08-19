За місяць суди притягнули до кримінальної відповідальності 98 корупціонерів, до адміністративної - 505, - НАЗК
У липні 2020 року суди притягнули до кримінальної відповідальності 98 корупціонерів і ще 505 - до адміністративної.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного агентства з питань запобігання корупції.
"За липень Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстр корупціонерів), поповнився 611 публічними службовцями. Суд притягнув до кримінальної відповідальності 98 осіб, а до адміністративної - 505. Також на вісьмох осіб накладені дисциплінарні стягнення", - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що загалом від початку року до Реєстру корупціонерів внесено 2629 осіб.
За інформацією НАЗК, з усіх кримінальних злочинів, скоєних протягом липня, 65 стосувалися пропозиції хабаря, 10 були пов'язані зі зловживанням впливом. Ще чотири порушення - це привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.
З усіх адміністративних правопорушень, скоєних у липні, 466 стосуються несвоєчасного подання декларації; 35 - не представлені повідомлення про реальний конфлікт інтересів або ухвалення рішень в умовах реального конфлікту інтересів.
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В Киеве задержан гражданин Армении, который сообщил в полицию ложную информацию о минировании двух посольств. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Киева на https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/3697184523626216 Facebook .
Киевская местная прокуратура № 3 выяснила, что в субботу, 1 августа текущего года правонарушитель с собственного мобильного телефона совершил два телефонных звонка на линию "102" и предоставил сообщение о минировании зданий посольств США и республики Турция в Украине.
Полиция проверила посольства и не нашла в нихвзрывчатых материалов и устройств. Следовательно,сообщение о минировании оказалось ложным. Человека, солгавшего полиции о минировании, удалось установить и задержать.
46-летнему псевдоминеру сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 259 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
За совершенное мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
Напомним, в https://112.ua/kiev/v-kieve-zaderzhali-chetyreh-minerov-zdaniy-i-metro-544719.html конце июля в Киеве задержали четырех человек , которые сообщали полицейским о "минировании" зданий и метро.
https://112.ua/obshchestvo/v-kieve-poymali-armyanina-kotoryy-solgal-policii-o-minirovanii-dvuh-posolstv-546947.html
Настав Преображення день, Яблучний наш Спас!
Яблучка смакують і діти, і старі,
Будьте ви здорові і вічно молоді!(с)
Всё это мышиная возня для СТАТИСТИКИ и оправдания НЕИМОВЕРНЫХ расходов бюджетных средств