За місяць суди притягнули до кримінальної відповідальності 98 корупціонерів, до адміністративної - 505, - НАЗК

У липні 2020 року суди притягнули до кримінальної відповідальності 98 корупціонерів і ще 505 - до адміністративної.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного агентства з питань запобігання корупції.

"За липень Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстр корупціонерів), поповнився 611 публічними службовцями. Суд притягнув до кримінальної відповідальності 98 осіб, а до адміністративної - 505. Також на вісьмох осіб накладені дисциплінарні стягнення", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що загалом від початку року до Реєстру корупціонерів внесено 2629 осіб.

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За інформацією НАЗК, з усіх кримінальних злочинів, скоєних протягом липня, 65 стосувалися пропозиції хабаря, 10 були пов'язані зі зловживанням впливом. Ще чотири порушення - це привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.

З усіх адміністративних правопорушень, скоєних у липні, 466 стосуються несвоєчасного подання декларації; 35 - не представлені повідомлення про реальний конфлікт інтересів або ухвалення рішень в умовах реального конфлікту інтересів.