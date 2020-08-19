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Новини
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До річниці подій під Іловайськом Музей Майдану проведе дискусію "Іловайський котел: спогади учасників"

Сьогодні в Музеї Майдану відбудеться публічне обговорення "Іловайський котел: спогади учасників".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, анонс події опубліковано на сторінці Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності.

Цього року спікерами будуть:

Всеволод Стеблюк ("Айболит") - український вчений медик, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, учасник Революції Гідності, військовий лікар на війні на сході України, учасник боїв під Іловайськом.

Ігор Гевко ("Брокер") - учасник Революції Гідності, координатор Іловайського братства, доброволець батальйону "Донбас", один з тих, хто виходив "зеленим коридором".

Сергій Міщенко ("Яр") - учасник Революції Гідності, доброволець батальйону "Донбас", учасник боїв за Іловайськ, один з тих, хто виходив "зеленим коридором".

Ігор Михайлишин ( "Піаніст") - доброволець батальйону "Донбас", учасник боїв за Іловайськ, один з тих, хто виходив "зеленим коридором".

До річниці подій під Іловайськом Музей Майдану проведе дискусію Іловайський котел: спогади учасників 01

Виставково-освітній простір "М3: Майдан: Меморіальний музей".

Київ, Алея Героїв Небесної Сотні, 3-5.

18:30.

Реєстрація: https://cutt.ly/bd0LUiW

Автор: 

Джерело:  мемориа
пам’ять (1191) Іловайськ (269) Музей Майдану (61)


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Топ коментарі
+14
А генерал хомяк и каломойша, которые этот котел устроили, что пробекают?
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19.08.2020 09:00 Відповісти
+10
Петро?
Ти краще послухай, що про Іловайськ каже Майор Роман Ковальов

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1764400647040306&id=100004111636825

Роман Ковальов
ІЛОВАЙСЬКА АВАНТЮРА
Сьогодні, 5 серпня, річниця події, про яку не згадає в своєму черговому інтерв'ю Арсен Аваков, ........ а "1+1" не покаже про це сюжет.
А, між тим, саме ця подія, яка відбулася в Днепропетровській ОДА 5 серпня 2014 року багато в чому визначила подальшу долю України.
Отже, за повідомленнями самих учасників, 5 серпня 2014 року відбулась так звана "нарада" на який були присутні командири добровольчих батальйонів МВС та НГУ, а саме Андрій Білецький ("Азов"), Андрій Філоненко ("Шахтарськ"), Семен Семенченко ("Донбас") та Юрій Береза ("Дніпро 1") та їх заступники. Нарада проходила під керівництвом Генадія Корбана та Руслана Хомчака. ......... За іншою інформацією, в цей же час в будівлі адміністрації також перебував і очильник ОДА Ігор Валерійович Коломойський, який в нараді участі не брав, але, як стверджували деякі учасники, вищезгаданих командирів таки приймав у себе в кабінеті . Чому вибір пав саме на ці батальйони, спитаєте ви? І я вам відповім - все дуже просто: по-перше всі вони входили до складу МВС або Нацгвардії України, по-друге - всі вони "стояли на фінансовому балансі" Дніпропетрівської ОДА, яку на той час, як ви пам'ятаєте, очолював славнозвісний Ігор Коломойський, а по-трете - всі вони не входили в склад сил АТО і не підпорядковувались .......»
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19.08.2020 09:07 Відповісти
+8
ну явно не вот этот
К годовщине событий под Иловайском Музей Майдана проведет дискуссию "Иловайский котел: воспоминания участников" - Цензор.НЕТ 5398
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19.08.2020 09:04 Відповісти
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Цікаво,шо там Питро промямлить?
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19.08.2020 08:57 Відповісти
А генерал хомяк и каломойша, которые этот котел устроили, что пробекают?
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19.08.2020 09:00 Відповісти
Хто був головнокомандувач?
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19.08.2020 09:01 Відповісти
ну явно не вот этот
К годовщине событий под Иловайском Музей Майдана проведет дискуссию "Иловайский котел: воспоминания участников" - Цензор.НЕТ 5398
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19.08.2020 09:04 Відповісти
Невже Петро?
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19.08.2020 09:30 Відповісти
пэдро- говноком.
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19.08.2020 10:28 Відповісти
Ну да, а у Пети котла нет
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19.08.2020 09:34 Відповісти
"котел" у тебя вместо головы, а в котле говно
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19.08.2020 09:40 Відповісти
пойди послушай, нам расскажешь. Но ты слушать не обучен, только срать
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19.08.2020 09:01 Відповісти
До річниці подій під Іловайськом Музей Майдану проведе дискусію "Іловайський котел: спогади учасників" - Цензор.НЕТ 763
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19.08.2020 09:55 Відповісти
Петро?
Ти краще послухай, що про Іловайськ каже Майор Роман Ковальов

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1764400647040306&id=100004111636825

Роман Ковальов
ІЛОВАЙСЬКА АВАНТЮРА
Сьогодні, 5 серпня, річниця події, про яку не згадає в своєму черговому інтерв'ю Арсен Аваков, ........ а "1+1" не покаже про це сюжет.
А, між тим, саме ця подія, яка відбулася в Днепропетровській ОДА 5 серпня 2014 року багато в чому визначила подальшу долю України.
Отже, за повідомленнями самих учасників, 5 серпня 2014 року відбулась так звана "нарада" на який були присутні командири добровольчих батальйонів МВС та НГУ, а саме Андрій Білецький ("Азов"), Андрій Філоненко ("Шахтарськ"), Семен Семенченко ("Донбас") та Юрій Береза ("Дніпро 1") та їх заступники. Нарада проходила під керівництвом Генадія Корбана та Руслана Хомчака. ......... За іншою інформацією, в цей же час в будівлі адміністрації також перебував і очильник ОДА Ігор Валерійович Коломойський, який в нараді участі не брав, але, як стверджували деякі учасники, вищезгаданих командирів таки приймав у себе в кабінеті . Чому вибір пав саме на ці батальйони, спитаєте ви? І я вам відповім - все дуже просто: по-перше всі вони входили до складу МВС або Нацгвардії України, по-друге - всі вони "стояли на фінансовому балансі" Дніпропетрівської ОДА, яку на той час, як ви пам'ятаєте, очолював славнозвісний Ігор Коломойський, а по-трете - всі вони не входили в склад сил АТО і не підпорядковувались .......»
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19.08.2020 09:07 Відповісти
Иловайский котел это хороший пример для тех кто до сих пор не понял , что получается когда ты начинаешь верить ***** и кацапам.
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19.08.2020 09:08 Відповісти
предложи свой вариант выхода из той ситуации.
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19.08.2020 09:13 Відповісти
Из Иловайска вышли все кто не поверил кацапам , сожгли технику и пошли пешком , там идти надо было 10-20 км , нескольких таких пацанов , я знаю лично. Кацапы не создавали сплошное кольцо , а держали вокруг Иловайска сеть опорников .....
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19.08.2020 09:24 Відповісти
задним числом все умные. интересно, что бы предъявили командиру, отдавшему приказ на уничтожение собственной техники?
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19.08.2020 09:39 Відповісти
Ну отдать боеспособную технику врагу оно ж конечно лучше., в апреле 15 го года я на Шахте Бутовка был , когда Захар во всю орал , что 9 мая проведет парад в Авдеевке и мы ждали кацапского наступления , я тогда взял у наших саперов тротил , для того что бы в случае отступления подорвать БК , оба ДШК и АГС . Война это такая штука надо уметь не только наступать , но и отступать , потому что отход и оставление своих позиций гораздо более сложный маневр.
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19.08.2020 10:06 Відповісти
100%
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19.08.2020 09:47 Відповісти
Вот и послушаем о роли или бездеятельности Шоколадной Лолиты.
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19.08.2020 09:09 Відповісти
Послушай.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1764400647040306&id=100004111636825 Р. Ковальов. ІЛОВАЙСЬКА АВАНТЮРА
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19.08.2020 09:10 Відповісти
https://censor.net/video_news/3135999/matios_poobeschal_priglasit_na_dopros_kak_svidetelya_po_delu_ilovayiska_poroshenko_video

« дело расследовано, причинное следствие того что произошло - это следствие прямой агрессии Российской федерации - почти 15 тысяч человек, некоторые нарушения ряда должностных лиц Минобороны - это Муженко, Литвин, Назаров, Хомчак, но они не есть причиной Иловайской трагедии. Это нарушение уставных требований, которые не совсем корреспондируются с конструкцией АТО.
И эта дилемма, эта юридическая колизия не дает нам никаких, подчеркиваю никаких, оснований для объявления подозрений нашим военным, которые командовали операцией".Источник: https://censor.net/v3135999
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19.08.2020 09:30 Відповісти
А зовсім не Каламойша, що хотів віджати підприємства у Ахмета...
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19.08.2020 09:32 Відповісти
И что ты скажешь на это: https://censor.net/video_news/3135999/matios_poobeschal_priglasit_na_dopros_kak_svidetelya_po_delu_ilovayiska_poroshenko_video?
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19.08.2020 10:44 Відповісти
https://censor.net/video_news/3135999/matios_poobeschal_priglasit_na_dopros_kak_svidetelya_po_delu_ilovayiska_poroshenko_video

« дело расследовано, причинное следствие того что произошло - это следствие прямой агрессии Российской федерации - почти 15 тысяч человек, некоторые нарушения ряда должностных лиц Минобороны - это Муженко, Литвин, Назаров, Хомчак, но они не есть причиной Иловайской трагедии. Это нарушение уставных требований, которые не совсем корреспондируются с конструкцией АТО.
И эта дилемма, эта юридическая колизия не дает нам никаких, подчеркиваю никаких, оснований для объявления подозрений нашим военным, которые командовали операцией".Источник: https://censor.net/v3135999
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19.08.2020 12:08 Відповісти
Це ж саме цей лугандонець тикав мені це посилання.
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19.08.2020 15:21 Відповісти
А його справа- тицьнути посилання, в надії що ніхто перевіряти не буде. Так і працюють. Ботоферма Медведчука.
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19.08.2020 15:26 Відповісти
А то ти копі-паст саме МІЙ текст, йому.
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19.08.2020 15:46 Відповісти
Головне- заткнути бота Медведчука. Хіба не так?
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19.08.2020 15:50 Відповісти
Как быть с гундявым недоразумением. Пока на банковой сидел Порох там была Администрация президента Украины, а когда там появилась зеленая шмаркля это стало офисом зезедента,слово Украина куда то делось,скоро и страна кудато денется. Офис,если ты не понял,это контора торговой фирмы.
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19.08.2020 09:25 Відповісти
Шо ты мелешь ,как быть с кондитером,отвечать надо,По любому,а гундявого позже время прийдёт,виноват -отвечай
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19.08.2020 09:34 Відповісти
Как быть посоветуйся с бенедиктовой и другими портнорвыми, которые годт носами землю роют, а хочешь присоединяйся к ним.
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19.08.2020 14:58 Відповісти
Ті українці, що обрали "мир" і "хліб" у 1922-му, вже через десять років їли своїх власних дітей....! . Українці, що "втомлювалися", "зневірювалися", припиняючи підтримувати український повстанський рух у сорокові-п'ятдесяті все одно були або розстріляні, або вислані на Сибір.....! . Смерть і війна приходить в наш дім не через нашу войовничість, а зовсім навпаки, через нашу толерантність, гостинність, по-справжньому мрійливу європейську вдачу, через гуманістичні принципи, якими ми, в силу християнських чеснот, наділяємо нашого одвічного ворога, вбачаючи і в ньому "таку ж людину, що і ми". Але вони розуміють, що ми інші, тому й бажають нам смерті, різними шляхами і у різний спосіб в історичній перспективі доводячи свою справу до кінця. Тому, аби вижити нам треба облишити будь-які сантименти на адресу московітів, зрозумівши одну дуже важливу річ - що б не казали, що б не робили, як не апелювали росіянці до якихось там загальнолюдських цінностей, вірити їм ніколи не можна. Будь-якими шляхами вони будуть робити все можливе, аби приспати нашу увагу, знову повірити в міф про "один народ" лише для того, аби всівшись за одним столом, щоб разом пити за "мир і дружбу", підсипати нам в келих отрути, задушити в "братських обіймах" чи всадити ніж в спину, коли ми потягнемося за найкращим шматком для нашого дорогого гостя. Часом, дійсно, дуже важко уявити всю ступінь їхньої брехні, моральної деградації, підступу та людоненависництва, але для того щоб вижити, нам варто засвоїти головний принцип в спілкуванні з ними - зброя, сила і стійке несприйняття всього, що містить бодай одну смертельну для нас молекулу "рускаго міра" - ось рецепт життя. Все інше веде до загибелі, бо для них "миру" без прикметника "рускій" не буває.!!!!!!!!!!!!
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19.08.2020 09:44 Відповісти
10000%
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19.08.2020 10:08 Відповісти
Так все пороки русских за 1000 лет генетически обусловлены?Это доказано английскими учеными?
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19.08.2020 11:33 Відповісти
А что ? Надо было отменять парад ?? .
.
Это что то бы помогло ? .
.
и Как ? .
.
Реально , как ? .
.Или бы навредило ?.
.
В то время 2/3 территории ужэ освободили , но рф послало РЕГУЛЯРНЫЕ ЧАСТИ .. , ПОДЛО и никто не верил в такую возможность и ПОДЛОСТЬ касапии ! .
..
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19.08.2020 09:48 Відповісти
после отжима крыма не верил в подлость ватанов только идиот. похоже в руководстве страны одни идиоты.)
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19.08.2020 10:35 Відповісти
40% хахлов і зараз не вірять в подлость ватанов.
Вони вважають, що то не Путін/Россія 20.02. 2014 по узгодженню з Януковичем, почали операцію по захопленню Криму, а це зробив Порошенко, який став Президентом України 17.06. 2014.
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19.08.2020 10:49 Відповісти
порохобота узнаёшь по упоминанию его идола в каждом комменте. ты ведь порохобот. сколько тебе пэтя платит за высеры, дружок?
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19.08.2020 11:50 Відповісти
Ні. копійки.
Тобі, платному боту, цього ніколи не зрозуміти.
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19.08.2020 15:27 Відповісти
Если шмаркля и остальные засланные дерьмачки,за которых ты тянешь мазу, останутся у власти,то через год кроме илловайска,еще будет что вспомнить.
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19.08.2020 09:20 Відповісти
Шоколадный интерестно как совесть не грызет ?воины ВСУ умирали в это время а оно з будуна парад организовало принимало
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19.08.2020 09:20 Відповісти
Полудурок, там принимали участие добробаты, ВСУ там небыло.
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19.08.2020 09:27 Відповісти
https://censor.net/photo_news/3214556/unichtojennuyu_tehniku_armii_rf_nashli_pod_rostovom_smi_fotoreportaj
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19.08.2020 09:31 Відповісти
Вже півтора роки як квартальний клован закінчив війну!
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19.08.2020 09:33 Відповісти
та чё там пiвтора! пэпик её закончил за 2 недели ещё в 2014-ом!
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19.08.2020 10:32 Відповісти
А де ти сам був в 2014?
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19.08.2020 12:09 Відповісти
Не в оккупированном лугандоне - 100%.
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19.08.2020 15:37 Відповісти
Дідусь Фрейд зараз загадково посміхнувся.
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19.08.2020 15:39 Відповісти
https://was.media/microformats/kak-umer-frejd/
Гыыы! Ну если Фрейд жив, то ты ще не народилось!
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19.08.2020 15:45 Відповісти
Ти настільки тупий, що аж смішно. Я мав на увазі що коли я запитав тебе де ти живеш- ти тут же згадав про лугандон. Можу з впевненістю сказати що ти з Донбасу.
Пострілював, Еліон?
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19.08.2020 15:49 Відповісти
Не угадал, я не Элион, а производное от Алёна. Без окончания т.е. Для конспирации, по Фрейду. Поняло, острый? Конспирация.
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19.08.2020 15:53 Відповісти
Ну ладно, тебе признаюсь: в Италии був (була). Скорей второе. А как по Фрейду - хз.
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19.08.2020 15:47 Відповісти
Да, полезно вспомнить, как несколько тысяч героев с артиллерией и техникой пошли наказывать 800 боевиков без артиллерии и техники (см. доклад Генштаба по Иловайску) и какой пердимонокль приключился.
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19.08.2020 09:21 Відповісти
800 ??? . .
.
А не 4 БРИГАДЫ рф ??? Внезапно вторжехшись с южного и восточного направлений - почти в тыл ?? ..
..
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19.08.2020 09:51 Відповісти
В докладе написано, что боевиков было 800, а ЗА ГРАНИЦЕЙ вся мощь армии РФ. В связи с этим вроде как выходит, что шли легко и просто подавить бунтовщиков, но не так обернулось.
С другой стороны, уже был опыт в Луганской области решающего применения росс. артиллерии по укр. войскам около границы, так что генералы вполне могли подозревать, что и на этот раз РФ не даст разгромить боевиков. В таком случает украинских сил было явно недостаточно и возникает вопрос: что реально планировалось высшим руководством?
У меня есть подозрение, что в планах высшего руководства как раз и было спровоцировать открытое вмешательство армии РФ с четко зафиксированным заходом на укр. территорию ради мирового возмущения, при этом разгром наступающих укр. сил предполагался изначально. Облом вышел в том, что наступающие очень слабо сопротивлялись и армии РФ не пришлось многочисленно, надолго и глубоко залезать в Украину.
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19.08.2020 10:11 Відповісти
Так дисскуссию или все же восспонинания?!
Или планируется участие участников с "той стороны"?! При нынешней власти такое более чем реально! могли еще назвать "дискуссия на тему: Иловайский котел правда или вымысел"
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19.08.2020 09:27 Відповісти
Спірітічєскій сеанс, з Гіві, Моторолою, Захаром....
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19.08.2020 09:29 Відповісти
Не забудьте пригласить Хомчака-Иловайского.
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19.08.2020 09:35 Відповісти
До річниці подій під Іловайськом Музей Майдану проведе дискусію "Іловайський котел: спогади учасників" - Цензор.НЕТ 2688
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19.08.2020 09:39 Відповісти
До річниці подій під Іловайськом Музей Майдану проведе дискусію "Іловайський котел: спогади учасників" - Цензор.НЕТ 8465
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19.08.2020 09:52 Відповісти
Там на початку пропущений текст:
«З 21.04.2019....
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19.08.2020 10:52 Відповісти
Бої за Іловайськ - бойові дії, що розгорнулися під містом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA Іловайськ Донецької області у ході https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 війни на сході України у серпні 2014 року.
18 серпня, у ході запеклих боїв, українські силовики, що значною частиною складалися з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B7_2014) добровольчих батальйонів , увійшли в Іловайськ. Вони змогли взяти під свій контроль частину міста, однак після заходу значних сил https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B7_2014) регулярних російських військ 23-24 серпня у тил українського угрупування з території РФ, а також через https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE дезертирство окремих українських підрозділів, іловайське угрупування опинилося в оточенні. У ніч з 28 на 29 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Путін звернувся до «сил ополчення» із закликом відкрити гуманітарний коридор для українських військових, що опинилися в оточенні.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%86%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA#cite_note-kremlin_corridor-2 [2] 29 серпня о 6:00 ранку російський офіцер прибув до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F Многопілля і повідомив українській стороні, що вихід має відбуватися без зброї. Керівництво українськими збройними силами мовчки нехтувало цими вимогами. О 8:15 українські військові організованими колонами почали рух із міста за попередньо домовленими з російською стороною маршрутами. Спершу українські колони безперешкодно рухалися повз російські укріплені позиції, проте через деякий час російські війська відкрили вогонь, розстрілявши колони на марші.
Бої під Іловайськом стали одним з переломних моментів війни на сході України: Збройні сили України втратили ініціативу на Донбасі та перейшли від атаки до оборони.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%86%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA#cite_note-3 [3] Важкі втрати спонукали українське керівництво до укладення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(2014) Мінського перемир'я в рамках контактної групи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росія - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%84 ОБСЄ із залученням представників російських бойовиків.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%86%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA#cite_note-4 [4]
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19.08.2020 09:56 Відповісти
Петья ні в чом нє вінават!
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19.08.2020 09:59 Відповісти
Это порох виноват , а не ПУКин ?
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19.08.2020 10:02 Відповісти
Як може бути винуватий той, хто нічого не робив? )))
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19.08.2020 10:08 Відповісти
3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
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. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
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19.08.2020 10:14 Відповісти
Есть такая птица. Называется Кукушка. Она свои яйца откладывает в чужие гнезда. Из этих яиц вылупляются птенцы которые выкидывают своих "братьев" из гнезда (те естественно гибнут) в силу своей прожорливости да бы им доставалась вся пища.
Такой незатейливый сценарий ...
Вот так и возник "Кукушкин мир".
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19.08.2020 10:13 Відповісти
Годна ассоціація щодо «русского міра».
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19.08.2020 10:54 Відповісти
НЕЛЬЗЯ ДАТЬ ЗАБЫТЬ или,хуже того, "ЗАТЕРЕТЬ" властям тему военных предательств !!!
Главные следственные органы совместно с комитетом ветеранов-добровольцев и парламентской следственной группой должны расследовать все действия командования и политической власти Украины в те времена,включая сдачу Крыма.огсобую оценку следствие джолжно дать Генпрокурорам и военным прокурорам.
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19.08.2020 10:32 Відповісти
https://www.facebook.com/monovaolena?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDR5uxbQRxo5sn6zUkFAb6nTxsD-MFiEUS6QBPgpBYMPtlUIEAtQ8cYQcAwE5vYt1Fpk5ftWGSFJhle&hc_ref=ARRmeEQhPg3bQcateO3M7czEx6_uiQyYLE1s6nzPICENSUGqx-VEzDwkL4uulppFShs&fref=nf Олена Монова
https://www.facebook.com/monovaolena/posts/3558018140898254 14 год ·

Наостанок по цій історії, яка так потужно здетонувала в попередньому пості.
Ви тільки тоді будете самодостатньою людиною, а не маріонеткою в чужій складній грі, коли знайдете в собі сили фільтрувати будь-яку інформацію, навіть якщо вона стосується людини або людей, які вам гостро антипатичні. Або навіть ви їх ненавидите до піни з рота. Коли ви перестанете все побачене, почуте або прочитане насильно вкладати, впихувати в свою картину світу, перестанете сприймати інформацію в парадигмі "та від них/нього/неї можна чекати всього, чого завгодно, тому я вірю із закритими очима", а натомість будете шукати факти і їх стовідсоткове підтвердження - тільки тоді ви самостійно мисляча одиниця, а не просто частка натовпу, якому можна згодувати будь-що.
Але, звісно, кому що подобається. Комусь бути вільним, комусь бути в натовпі.
Закриваю поки що цю тему.
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19.08.2020 11:14 Відповісти
Падлошенка так і не посадили за цей злочин
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19.08.2020 15:14 Відповісти
Що не зрівняв Донецьк і Луганськ, як Путін Грозний ?
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19.08.2020 15:44 Відповісти
 
 