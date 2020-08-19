До річниці подій під Іловайськом Музей Майдану проведе дискусію "Іловайський котел: спогади учасників"

Сьогодні в Музеї Майдану відбудеться публічне обговорення "Іловайський котел: спогади учасників".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, анонс події опубліковано на сторінці Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності.

Цього року спікерами будуть:

Всеволод Стеблюк ("Айболит") - український вчений медик, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, учасник Революції Гідності, військовий лікар на війні на сході України, учасник боїв під Іловайськом.

Ігор Гевко ("Брокер") - учасник Революції Гідності, координатор Іловайського братства, доброволець батальйону "Донбас", один з тих, хто виходив "зеленим коридором".

Сергій Міщенко ("Яр") - учасник Революції Гідності, доброволець батальйону "Донбас", учасник боїв за Іловайськ, один з тих, хто виходив "зеленим коридором".

Ігор Михайлишин ( "Піаніст") - доброволець батальйону "Донбас", учасник боїв за Іловайськ, один з тих, хто виходив "зеленим коридором".

Виставково-освітній простір "М3: Майдан: Меморіальний музей".

Київ, Алея Героїв Небесної Сотні, 3-5.

18:30.

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