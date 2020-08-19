На Донбасі зберігається режим тиші, порушень з боку найманців РФ не зафіксовано, - штаб ОС
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою українським воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню, українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, 18 серпня на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил і надалі дотримуються умов припинення вогню та готові реагувати на будь-які дії з ворожої сторони.
Так, від початку поточної доби, 19 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.
Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.
"Українські захисники не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - зазначили в штабі.
Також повідомляється, що крім військовослужбовців Збройних Сил України, в районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони.
Так, співробітниками ДФС зі складу Об’єднаних сил в ході огляду транспортного засобу, який рухався через лінію розмежування КПВВ "Новотроїцьке", після детального огляду речей, що були в транспортному засобі, виявлено кошти у сумі 200 тисяч гривень. Складено протокол про адміністративне правопорушення, а гроші вилучено та передано на зберігання.
Цього ж дня у Луганській області встановлено факт придбання, перевезення та зберігання з метою реалізації через роздрібну мережу фальсифікованих алкогольних напоїв, загальним об’ємом 500 л та вартістю 100 тис. грн. Алкогольні напої вилучено до ухвалення відповідного рішення суду.
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Російські окупанти Донбасу від 27 липня використовують всеосяжний режим тиші для просування вперед і захоплення нових територій у "сірій" зоні.
Відеокадри, що засвідчують це, зняли українські військові на передовій Донбасу. Це відео опублікував у Фейсбук волонтер фонду "Повернись живим" Андрій Римарук.
"Саме так російські найманці продовжують порушувати домовленості, риючи нові позиції впритул до наших. Схиляю голову перед витримкою наших бійців, бо вже б давно тихенько накрутив ПБС, шльопнув і закурив би цигарку", - написав у коментарі до відео український волонтер.
Андрій Римарук зазначив, що приготування російських окупантів до активних бойових дій і прагнення ворога просунутись у "сірій зоні" засвідчують, що миру на Донбасі Кремль не прагне.
"До кінця режиму припинення вогню лишилось недовго, враховуючи прибуття гумконвою та чергову порцію погроз з Москви", - зазначив Римарук.
Як повідомляла раніше ІА "7 Днів-Україна", Міноборони України 17 серпня повідомило, що на Приазов'ї зафіксований факт грубого порушення бойовиками умов перемир'я - там російські окупанти зводять нові позиції у бік позицій ЗСУ під Водяним.
https://kriminal.tv › news › bijtsi_zs...
преподносите как будет там многотысячные дивизии и авиационно-ракетные дивизионы кто перебрасывать вынужден.
https://www.youtube.com/watch?v=OQhrrtr98IY Порошенко дав наказ припинити вогонь
четырежды уклониста не стреляем и ждем в окопах когда ордынцы принесут нам
оккупированные территории на блюдечке.
Подивись на свій прапорець, і сиди мовчки за парєбрікам
Но кричать "зрада", оно конечно привычнее ))
Жити стає краще, жити стає веселіше (с)
Пока рулят ВСУ тупые, совковые генералы в ГенШтабе. ВСУ будет проигрывать. Если попрут регулярные войска РФ...ой не знаю чем все закончится.