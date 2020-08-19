На Донбасі зберігається режим тиші, порушень з боку найманців РФ не зафіксовано, - штаб ОС

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою українським воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню, українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, 18 серпня на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил і надалі дотримуються умов припинення вогню та готові реагувати на будь-які дії з ворожої сторони.

Так, від початку поточної доби, 19 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

"Українські захисники не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - зазначили в штабі.

Також повідомляється, що крім військовослужбовців Збройних Сил України, в районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони.

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Так, співробітниками ДФС зі складу Об’єднаних сил в ході огляду транспортного засобу, який рухався через лінію розмежування КПВВ "Новотроїцьке", після детального огляду речей, що були в транспортному засобі, виявлено кошти у сумі 200 тисяч гривень. Складено протокол про адміністративне правопорушення, а гроші вилучено та передано на зберігання.

Цього ж дня у Луганській області встановлено факт придбання, перевезення та зберігання з метою реалізації через роздрібну мережу фальсифікованих алкогольних напоїв, загальним об’ємом 500 л та вартістю 100 тис. грн. Алкогольні напої вилучено до ухвалення відповідного рішення суду.