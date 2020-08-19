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Новини Агресія Росії проти України
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На Донбасі зберігається режим тиші, порушень з боку найманців РФ не зафіксовано, - штаб ОС

На Донбасі зберігається режим тиші, порушень з боку найманців РФ не зафіксовано, - штаб ОС

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою українським воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню, українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, 18 серпня на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил і надалі дотримуються умов припинення вогню та готові реагувати на будь-які дії з ворожої сторони.

Так, від початку поточної доби, 19 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

"Українські захисники не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - зазначили в штабі.

Також повідомляється, що крім військовослужбовців Збройних Сил України, в районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони.

Також читайте: З початку перемир'я на Донбасі найманці РФ не застосовували важке озброєння, - СЦКК

Так, співробітниками ДФС зі складу Об’єднаних сил в ході огляду транспортного засобу, який рухався через лінію розмежування КПВВ "Новотроїцьке", після детального огляду речей, що були в транспортному засобі, виявлено кошти у сумі 200 тисяч гривень. Складено протокол про адміністративне правопорушення, а гроші вилучено та передано на зберігання.

Цього ж дня у Луганській області встановлено факт придбання, перевезення та зберігання з метою реалізації через роздрібну мережу фальсифікованих алкогольних напоїв, загальним об’ємом 500 л та вартістю 100 тис. грн. Алкогольні напої вилучено до ухвалення відповідного рішення суду.

На Донбасі зберігається режим тиші, порушень з боку найманців РФ не зафіксовано, - штаб ОС 01

Автор: 

Донбас (22358) перемир’я (996) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+12
19 августа 2020 г. в 04:01
Російські окупанти Донбасу від 27 липня використовують всеосяжний режим тиші для просування вперед і захоплення нових територій у "сірій" зоні.
Відеокадри, що засвідчують це, зняли українські військові на передовій Донбасу. Це відео опублікував у Фейсбук волонтер фонду "Повернись живим" Андрій Римарук.
"Саме так російські найманці продовжують порушувати домовленості, риючи нові позиції впритул до наших. Схиляю голову перед витримкою наших бійців, бо вже б давно тихенько накрутив ПБС, шльопнув і закурив би цигарку", - написав у коментарі до відео український волонтер.
Андрій Римарук зазначив, що приготування російських окупантів до активних бойових дій і прагнення ворога просунутись у "сірій зоні" засвідчують, що миру на Донбасі Кремль не прагне.
"До кінця режиму припинення вогню лишилось недовго, враховуючи прибуття гумконвою та чергову порцію погроз з Москви", - зазначив Римарук.
Як повідомляла раніше ІА "7 Днів-Україна", Міноборони України 17 серпня повідомило, що на Приазов'ї зафіксований факт грубого порушення бойовиками умов перемир'я - там російські окупанти зводять нові позиції у бік позицій ЗСУ під Водяним.
https://kriminal.tv › news › bijtsi_zs...
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19.08.2020 07:31 Відповісти
+10
як же наш главком допомагає касабам..
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19.08.2020 07:36 Відповісти
+6
Після облаштування своїх бойових позицій сепари знову почнуть стріляти, а наша відповідь буде менш ефективною.
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19.08.2020 07:40 Відповісти
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19 августа 2020 г. в 04:01
Російські окупанти Донбасу від 27 липня використовують всеосяжний режим тиші для просування вперед і захоплення нових територій у "сірій" зоні.
Відеокадри, що засвідчують це, зняли українські військові на передовій Донбасу. Це відео опублікував у Фейсбук волонтер фонду "Повернись живим" Андрій Римарук.
"Саме так російські найманці продовжують порушувати домовленості, риючи нові позиції впритул до наших. Схиляю голову перед витримкою наших бійців, бо вже б давно тихенько накрутив ПБС, шльопнув і закурив би цигарку", - написав у коментарі до відео український волонтер.
Андрій Римарук зазначив, що приготування російських окупантів до активних бойових дій і прагнення ворога просунутись у "сірій зоні" засвідчують, що миру на Донбасі Кремль не прагне.
"До кінця режиму припинення вогню лишилось недовго, враховуючи прибуття гумконвою та чергову порцію погроз з Москви", - зазначив Римарук.
Як повідомляла раніше ІА "7 Днів-Україна", Міноборони України 17 серпня повідомило, що на Приазов'ї зафіксований факт грубого порушення бойовиками умов перемир'я - там російські окупанти зводять нові позиції у бік позицій ЗСУ під Водяним.
https://kriminal.tv › news › bijtsi_zs...
показати весь коментар
19.08.2020 07:31 Відповісти
як же наш главком допомагає касабам..
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19.08.2020 07:36 Відповісти
Після облаштування своїх бойових позицій сепари знову почнуть стріляти, а наша відповідь буде менш ефективною.
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19.08.2020 07:40 Відповісти
тобто буде більше загиблих і поранених.
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19.08.2020 07:41 Відповісти
На жаль, але наслідки такого перемир'я.
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19.08.2020 07:44 Відповісти
То что тебе этого очень хотелось бы ещё не означает что так будет.
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19.08.2020 10:41 Відповісти
Москва вирішує свої завдання. Місцеві - в Білорусі, геополітичні в Відні. Тому з кремля встановлено заборону на ведення воєнної кампанії. Коли нагальні справи будуть вирішені, найманці отримають нові накази і на донбасі продовжиться стара пісня, або й нова кампанія.
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19.08.2020 12:14 Відповісти
Перемирие на Донбассе началось на две недели раньше до событий в Белоруси да и какое отношение местный белорусский ОМОН бьющийся на дубинках с протестующими глобально влиять на вялотекущий конфликт на Донбассе где в основном воюет местная донбасская пехота? Вы так все
преподносите как будет там многотысячные дивизии и авиационно-ракетные дивизионы кто перебрасывать вынужден.
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19.08.2020 12:21 Відповісти
Для ведення якоїсь операції не обов'язково припиняти інші і щось там перекидати. Але за умови навіть млявих бойових дій випадкові ексцеси є малоконтрольованими. Найкращий для москви спосіб убезпечити себе від неочікуваних подій - встановити перемир'я, поза тим, що Україна саме цього бажає. Але задля того, щоби поставити це під контроль обумовлено додаткове введення "спостерігачів" за українськими вояками. Бо ж яка довіра може бути до українських військових, які, здебільшого, зневажають своє політичне керівництво.
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19.08.2020 12:29 Відповісти
Він вас не зрозумів. А перекладач таку ахінею видав, що бідолашний москаль заплутався ще більше.
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19.08.2020 17:21 Відповісти
Прошу простить за искаженные словосочетания.. т9 тупит жёстко(( с телефона пишу.
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19.08.2020 12:22 Відповісти
А порошенка не робив такої послуги?
На Донбасі зберігається режим тиші, порушень з боку найманців РФ не зафіксовано, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7263
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19.08.2020 08:10 Відповісти
Приведете приклади, чи обійдетесь фотошопчиками?
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19.08.2020 09:39 Відповісти
Дивіться!
https://www.youtube.com/watch?v=OQhrrtr98IY Порошенко дав наказ припинити вогонь
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19.08.2020 12:40 Відповісти
І заборонив захищатися? Прислав "заградотряди". Дав команду відвести війська і розмінувати підступи? "Не помічав" просування і укріплення сепарні у сірій зоні? Чи не?
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19.08.2020 12:45 Відповісти
Що саме Ви особсто пропонуєте? Окрім "повернути пороха і він одразу постріляє всіх кацапів".
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19.08.2020 17:18 Відповісти
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19.08.2020 07:43 Відповісти
Вони ж мирно просовуються вперед? І копають неприцільно і зовсім це не загрожують пану президенту і його мандель, бо вони в Києві. А то, що ДРГ заклало міну, чи інший вибуховий пристрій і підарвалося двоє наших військових, то це не злочин?
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19.08.2020 08:02 Відповісти
"...для просування вперед і захоплення нових територій у "сірій" зоні. Відеокадри, що засвідчують це..." - на видео нет никаких свидетельств и подтверждений о продвижении вперед и захвата новых территорий.
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19.08.2020 08:08 Відповісти
;Вы все врете, их там нету!;
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19.08.2020 08:15 Відповісти
На видео нет никаких свидетельств и подтверждений о продвижении вперед и захвата новых территорий.
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19.08.2020 08:24 Відповісти
По приказу
четырежды уклониста не стреляем и ждем в окопах когда ордынцы принесут нам
оккупированные территории на блюдечке.

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19.08.2020 07:48 Відповісти
Ты ж, как я понял, великий стратег? А про осаду не слышал. Не?
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19.08.2020 08:14 Відповісти
Нулёвка консервированная, о какой осаде ты пишешь, наверное про мифическую блокаду, о которой верещит Скабеева?
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19.08.2020 08:36 Відповісти
"Нулёвка"???
Подивись на свій прапорець, і сиди мовчки за парєбрікам
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19.08.2020 12:37 Відповісти
Зеленський настоЯщий Президент Украины. Такого при свЫГне не було.
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19.08.2020 07:51 Відповісти
Яка краса. Так може там пора кордон робити і хай прикордонники КСП, колючій дріт і митний контроль ставлять?..
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19.08.2020 08:09 Відповісти
Война мин пуль и снарядов остановлена. Началась война нервов. Сепары копают к нам, мы к ним.
Но кричать "зрада", оно конечно привычнее ))
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19.08.2020 08:15 Відповісти
Сєпарам ніколи стріляти поки що... "Несистемним" вогнем вони вже позиції пристріляли, а тепер укріплюють фортифікаційні споруди, комплектують зброю та техніку боєкомплектами, ремонтують техніку...
Жити стає краще, жити стає веселіше (с)
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19.08.2020 08:25 Відповісти
вы фсё вретиии, зрадааааа.
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19.08.2020 08:49 Відповісти
Один в 2014 струхнул а второй зрадив.
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19.08.2020 11:12 Відповісти
ответ на эту новость,-зЕленский поц!!!!
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19.08.2020 16:52 Відповісти
поц не катит. чмо, продет
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19.08.2020 18:15 Відповісти
Все таки, о чем Ермак (Козырь) договорился с Путиным? То, что это перемирие сделано для помощи Зеленскому на выборах, сомнений нет, а вот какая выгода для Путина от этого перемирия?
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19.08.2020 18:21 Відповісти
а зачем им, преривать добровольную сдачу Украинны? в ОП все свои. а теперь и в разведке.и сдавшие вагнеровццев из ОП неприкасаемые,Зелень увольняет разведчиков, кто називает предателей а может и САМ, работает не на нас?и служат все они из ОП, ну ни как не Украинскому народу. вот потому сепары и не стреляют!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.08.2020 18:26 Відповісти
Украинская армия тактически слаба, потому и проигрывает, Дебальцево показало все, и так далее.
Пока рулят ВСУ тупые, совковые генералы в ГенШтабе. ВСУ будет проигрывать. Если попрут регулярные войска РФ...ой не знаю чем все закончится.
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20.08.2020 02:54 Відповісти
 
 