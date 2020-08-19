На допомогу працівникам підприємств, що страйкують, і постраждалим від насильства в Білорусі зібрали вже 3,7 млн ​​доларів

Для працівників підприємств, що страйкують і можуть фінансово постраждати через невихід на роботу, зібрали допомогу більш ніж на 1,1 млн доларів. Пожертви зробили понад 21 тис. осіб. Для тих, хто постраждав від насильства з боку силовиків, зібрали ще 2,6 млн доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє TUT.by.

До перших підприємств, працівники яких отримають фінансову підтримку від небайдужих людей і організацій, потрапили МТЗ, МЗКТ і "Гродно Азот".

"Національний страйковий комітет виділяє по 100 тисяч доларів МТЗ, МЗКТ і "Гродно Азоту"", - повідомив Андрій Стрижак, один з тих, хто запустив збір коштів для постраждалих і тих, хто втратив роботу через політичні репресії.

Керівників інших організованих заводських страйкомів просять "терміново звернутися для отримання солідарної допомоги від народу Білорусі".

Стрижак зазначає, що працівникам, які потребують допомоги, потрібно перейти за посиланням. Фізосіб, які хочуть допомогти фінансово працівникам, які страйкують, просять перейти за цим посиланням, а організації – за цим.

"Сьогодні як ніколи важливо підтримати кожного, хто втратив роботу через свої політичні переконання, і простягнути руку солідарності з тими, хто хоче жити у вільній і демократичній Білорусі", - пояснювали раніше організатори збору.

Також триває збір коштів для жертв насильницьких репресій. Йдеться про тих, хто постраждав від насильства з боку силовиків. Зібрана сума перевищує 2,6 мільйона доларів. Тобто загалом на допомогу постраждалим від репресій зібрали понад 3,7 мільйона доларів.

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Небайдужі білоруси і компанії, які висловлюють солідарність з постраждалими через репресії - як через фізичне насильство, так і через втрату роботи з політичних мотивів, - збирають кошти для допомоги таким людям. Наприклад, одна з мінських IT-компаній вирішила скасувати корпоратив, який був запланований на серпень, і перевести виділені на нього гроші на допомогу постраждалим.

Ще одна компанія вирішила зібрати гроші, але за потреби готова придбати конкретні потрібні речі для тих, хто постраждав.

Раніше, 14 серпня, на відеоконференції міністрів закордонних справ ЄС обговорювалася ситуація в Білорусі. Лінас Лінкявічюс з Литви повідомив, що закликав до створення фонду ЄС з підтримки жертв репресій у Білорусі, а також до проведення спеціальної сесії Комітету з прав людини ООН щодо Білорусі, індивідуальних санкцій за використання надмірної сили і фальсифікацію виборів.

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