На допомогу працівникам підприємств, що страйкують, і постраждалим від насильства в Білорусі зібрали вже 3,7 млн доларів
Для працівників підприємств, що страйкують і можуть фінансово постраждати через невихід на роботу, зібрали допомогу більш ніж на 1,1 млн доларів. Пожертви зробили понад 21 тис. осіб. Для тих, хто постраждав від насильства з боку силовиків, зібрали ще 2,6 млн доларів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє TUT.by.
До перших підприємств, працівники яких отримають фінансову підтримку від небайдужих людей і організацій, потрапили МТЗ, МЗКТ і "Гродно Азот".
"Національний страйковий комітет виділяє по 100 тисяч доларів МТЗ, МЗКТ і "Гродно Азоту"", - повідомив Андрій Стрижак, один з тих, хто запустив збір коштів для постраждалих і тих, хто втратив роботу через політичні репресії.
Керівників інших організованих заводських страйкомів просять "терміново звернутися для отримання солідарної допомоги від народу Білорусі".
Стрижак зазначає, що працівникам, які потребують допомоги, потрібно перейти за посиланням. Фізосіб, які хочуть допомогти фінансово працівникам, які страйкують, просять перейти за цим посиланням, а організації – за цим.
"Сьогодні як ніколи важливо підтримати кожного, хто втратив роботу через свої політичні переконання, і простягнути руку солідарності з тими, хто хоче жити у вільній і демократичній Білорусі", - пояснювали раніше організатори збору.
Також триває збір коштів для жертв насильницьких репресій. Йдеться про тих, хто постраждав від насильства з боку силовиків. Зібрана сума перевищує 2,6 мільйона доларів. Тобто загалом на допомогу постраждалим від репресій зібрали понад 3,7 мільйона доларів.
Небайдужі білоруси і компанії, які висловлюють солідарність з постраждалими через репресії - як через фізичне насильство, так і через втрату роботи з політичних мотивів, - збирають кошти для допомоги таким людям. Наприклад, одна з мінських IT-компаній вирішила скасувати корпоратив, який був запланований на серпень, і перевести виділені на нього гроші на допомогу постраждалим.
Ще одна компанія вирішила зібрати гроші, але за потреби готова придбати конкретні потрібні речі для тих, хто постраждав.
Раніше, 14 серпня, на відеоконференції міністрів закордонних справ ЄС обговорювалася ситуація в Білорусі. Лінас Лінкявічюс з Литви повідомив, що закликав до створення фонду ЄС з підтримки жертв репресій у Білорусі, а також до проведення спеціальної сесії Комітету з прав людини ООН щодо Білорусі, індивідуальних санкцій за використання надмірної сили і фальсифікацію виборів.
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Чи хочуть бєларуси жити у демократичному суспільстві?
Слава Украине!!!
А то,что у нас пророссийской мразоты полно-знаем.Потому и переживаем за вас,т.к.знаем что это за мерзость. Дай Бог чтоб белорусы не обольщались насчет "братьев",чтоб потом не разочаровываться.
Насчет зебилов согласна-это беда наша.Но и насчет Пороха не обольщайтесь-у него столько было косяков и предательства национальных интересов,что люди от разочарования и выбрали это чудо.
Вот и все...это основная причина...
https://42.tut.by/697128
По началу я думал что силовиками у вас командуют непосредственно из кремля. Но после этих сюжетов, допускаю что зверствуют и пытают у вас силовики пвсегда, просто во время протестов это проявилось на массовом уровне.
Создается впечатление что омоновцы засцали разбираться с буйными подстрекателями и другими провокаторами с криминальной внешностью, дали им нормально уйти, потому что кишка тонка, а потом пошли вызверяться против простых людей, случайных прохожих, женщин, подростков, ставиков...
Может быть я ошибаюсь, но у вас похоже не работает правоохранительная система - это просто бандиты в погонах. Понятно что людям стало страшно жить, появляться на улице, выходить на работу, в школу, в магазин. И не только правоохранительная система, похоже все в ступоре.
Такое впечатление, что путлеру не надо было вмешиваться, а просто выжидать, все происходит само собой...
Желаю вам с этим справиться. Но походу нужно все менять полностью, новую страну строить, может даже и это руское название сменить (не только герб и флаг) на совсем другое, например Литвиния.
Каждый! должен был сдать по 176$ . Или 4809 грн. Ха!
Помощь работникам бастующих заводов - нет.
Хотят водить хороводы с цветами - пусть водят за свои.
Или пусть берут шины и идут под дворец Луки.