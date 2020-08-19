УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12079 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
2 777 44

На допомогу працівникам підприємств, що страйкують, і постраждалим від насильства в Білорусі зібрали вже 3,7 млн ​​доларів

На допомогу працівникам підприємств, що страйкують, і постраждалим від насильства в Білорусі зібрали вже 3,7 млн ​​доларів

Для працівників підприємств, що страйкують і можуть фінансово постраждати через невихід на роботу, зібрали допомогу більш ніж на 1,1 млн доларів. Пожертви зробили понад 21 тис. осіб. Для тих, хто постраждав від насильства з боку силовиків, зібрали ще 2,6 млн доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє TUT.by.

До перших підприємств, працівники яких отримають фінансову підтримку від небайдужих людей і організацій, потрапили МТЗ, МЗКТ і "Гродно Азот".

"Національний страйковий комітет виділяє по 100 тисяч доларів МТЗ, МЗКТ і "Гродно Азоту"", - повідомив Андрій Стрижак, один з тих, хто запустив збір коштів для постраждалих і тих, хто втратив роботу через політичні репресії.

Керівників інших організованих заводських страйкомів просять "терміново звернутися для отримання солідарної допомоги від народу Білорусі".

Стрижак зазначає, що працівникам, які потребують допомоги, потрібно перейти за посиланням. Фізосіб, які хочуть допомогти фінансово працівникам, які страйкують, просять перейти за цим посиланням, а організації – за цим.

"Сьогодні як ніколи важливо підтримати кожного, хто втратив роботу через свої політичні переконання, і простягнути руку солідарності з тими, хто хоче жити у вільній і демократичній Білорусі", - пояснювали раніше організатори збору.

Також триває збір коштів для жертв насильницьких репресій. Йдеться про тих, хто постраждав від насильства з боку силовиків. Зібрана сума перевищує 2,6 мільйона доларів. Тобто загалом на допомогу постраждалим від репресій зібрали понад 3,7 мільйона доларів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заявив, що протестувальники хочуть заборонити російську мову. ВIДЕО

Небайдужі білоруси і компанії, які висловлюють солідарність з постраждалими через репресії - як через фізичне насильство, так і через втрату роботи з політичних мотивів, - збирають кошти для допомоги таким людям. Наприклад, одна з мінських IT-компаній вирішила скасувати корпоратив, який був запланований на серпень, і перевести виділені на нього гроші на допомогу постраждалим.

Ще одна компанія вирішила зібрати гроші, але за потреби готова придбати конкретні потрібні речі для тих, хто постраждав.

Раніше, 14 серпня, на відеоконференції міністрів закордонних справ ЄС обговорювалася ситуація в Білорусі. Лінас Лінкявічюс з Литви повідомив, що закликав до створення фонду ЄС з підтримки жертв репресій у Білорусі, а також до проведення спеціальної сесії Комітету з прав людини ООН щодо Білорусі, індивідуальних санкцій за використання надмірної сили і фальсифікацію виборів.

Дивіться також: 10 тисяч білорусів провели мирний мітинг у центрі Мінська. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Білорусь (7987) допомога (8496) протест (2411)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
"Сегодня как никогда важно поддержать каждого, кто лишился работы из-за своих убеждений, и протянуть руку солидарности с теми, кто хочет жить в свободной и демократической Беларуси", - поясняли ранее организаторы сбора. Источник: https://censor.net.ua/n3214602
Чи хочуть бєларуси жити у демократичному суспільстві?
показати весь коментар
19.08.2020 07:43 Відповісти
+7
Нет блин, мы хотим жить в диктаторском и фашистском суспільстві. Клоун
показати весь коментар
19.08.2020 07:55 Відповісти
+6
Тому у вас всі кандидати у президенти ******* росію і не підтримують ЄС.
показати весь коментар
19.08.2020 07:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Сегодня как никогда важно поддержать каждого, кто лишился работы из-за своих убеждений, и протянуть руку солидарности с теми, кто хочет жить в свободной и демократической Беларуси", - поясняли ранее организаторы сбора. Источник: https://censor.net.ua/n3214602
Чи хочуть бєларуси жити у демократичному суспільстві?
показати весь коментар
19.08.2020 07:43 Відповісти
Дилема..
показати весь коментар
19.08.2020 07:52 Відповісти
Нет блин, мы хотим жить в диктаторском и фашистском суспільстві. Клоун
показати весь коментар
19.08.2020 07:55 Відповісти
Тому у вас всі кандидати у президенти ******* росію і не підтримують ЄС.
показати весь коментар
19.08.2020 07:58 Відповісти
Там у лукашенко новая страшилка про запрет опозицией русского языка!
показати весь коментар
19.08.2020 08:00 Відповісти
А це типовий метод наших регіоналів, тобто кацапів.
показати весь коментар
19.08.2020 08:04 Відповісти
Що було би з Польщею та Фінляндією, якби вони після 1917 не заборонили русскій язик? Не було би зараз а ні Польщі, а ні Фінляндії.
показати весь коментар
19.08.2020 08:30 Відповісти
Это потому, что все кандидаты, которые ******* Беларусь і підтримують ЄС сидят
показати весь коментар
19.08.2020 08:01 Відповісти
А ще ви попали Лукашенка і називали українців майданутими! Кловуни.
показати весь коментар
19.08.2020 08:02 Відповісти
Терпіли Лукашенка...
показати весь коментар
19.08.2020 08:03 Відповісти
Кто вас называл майданутыми? Ты ничего не перепутал? Я из Беларуси, а страна в которой вас так называли немного по-другому называется. Зебил
показати весь коментар
19.08.2020 08:08 Відповісти
Ваші опозиціонери так говорили, а ще вони не хочуть визнавати Крим українським...
показати весь коментар
19.08.2020 08:12 Відповісти
Зебіли це ті, хто підтримував Зе, тому це не до мене.
показати весь коментар
19.08.2020 08:13 Відповісти
Я так зрозумів, що серед зебилів лишились тільки ті хто підтримував, ті що підримують зараз закінчились? Чи то вже *упороті зебіли*?
показати весь коментар
19.08.2020 08:57 Відповісти
Білоруські опозиціонери закликали Москву і Брюссель стати гарантами безпеки координаційної ради. Вони заявляють про намір будувати добросусідські відносини і з РФ, і з ЄС. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3214549
показати весь коментар
19.08.2020 08:28 Відповісти
Фото гуляет по сетям-идут протестующие с плакатом-"Мы не овцы,мы не народец,мы не майданутые"
показати весь коментар
19.08.2020 08:47 Відповісти
Это рабинович,медведчук,кива,мураев,шуфрич,волошин,верещук,бондаренко,ермак,венедиктова,савохагепы-допы ....и прочая кацапская нечисть в Украине этот плакат ЛИЧНО прислали в Беларусь.Один заметьте,увидели только Вы.)) Вы в своем глазу бревна не видите.У вас,после 6 лет войны!!!!!!,по прежнему под танки ВСУ ложатся,а для Зели границы просто отодвинули повстанцы.Это у вас рюзький мир свободно поливает Небесную Сотню и переворотом называют с прокацапских каналов внутри Украины.А вы Беларусь крайней пытаетесь сделать,оправдывая собственную ТРУСОСТЬ и предательство ЗЕБИЛОВ.У нас реальная оппозиция либо сидит,либо в изгнании.Они точно такие плакаты не напишут.Променять Патриота Пороха на предателя шмарклю-иногда лучше жевать и в свою тарелку зыркать.Один патриот на всю Украину осталась-МАРУСЯ ЗВЕРОБОЙ.Остальные даже уже поджопника дать боятся,как при Порохе.
Слава Украине!!!
показати весь коментар
19.08.2020 09:41 Відповісти
Мне лично приходилось обшаться с белорусами год назад-многие искренне считают,что у нас гражланская война и Россия тут ни при чем.И Майдан почему был не все понимают.Верят лжи кацапской про "государственный переворот". Может теперь поймут что то про Майдан, когда их избили ни за что и еще обвинили в провокациях.Когда звучат лозунги"Фашизм не пройдет".Когда борющихся за свои права назовут безлельниками и врагами родины.
А то,что у нас пророссийской мразоты полно-знаем.Потому и переживаем за вас,т.к.знаем что это за мерзость. Дай Бог чтоб белорусы не обольщались насчет "братьев",чтоб потом не разочаровываться.
Насчет зебилов согласна-это беда наша.Но и насчет Пороха не обольщайтесь-у него столько было косяков и предательства национальных интересов,что люди от разочарования и выбрали это чудо.
показати весь коментар
19.08.2020 19:39 Відповісти
Они там сидят...по той простой причине что там безопаснее сем в паРаше...от туда не выдадут если скот лука с ****** договорится...
Вот и все...это основная причина...
показати весь коментар
19.08.2020 08:15 Відповісти
У них выбора другого нет, у них вся экономика совковая и заточена на парашу и Китай. Они хотели таракану импичмент сделать еще в 1996 году, у них это почти получилось, но рашка вмешалась и не вышло.
показати весь коментар
19.08.2020 08:27 Відповісти
Якби би хотіли, то зробили би імпічмент Лукашенку значно раніше. А так більшість все влаштовувало.
показати весь коментар
19.08.2020 08:29 Відповісти
Вряд ли. Таракан тогда хотел править на всем славянском пространстве бывшего совка, хотел заключить союз с рашкой сместить Ельцина, он был одержимым этой идеей, но путлер все его планы поломал и сам потом этой фигней загорелся после 2004 года. Я не исключаю, что весь этот скандал с 80%, со зверством омоновцев, с более 70% у опозиции, это все проделки путлера, чтобы отомстить таракану за "обнуление". Оно ведь можно было запросто нарисовать бацьке 51% а Тихановской 40% и прокатило бы так, что комар носа бы не полточил, потому что реально там было, подле анализа, соотношение сторон около 45 на 45 с легким перевесом Тихановской, то есть без подтасовки получился второй круг, а там может быть такакан и прошел бы вполне честно и демократично. Сейчас так уже не получится.
https://42.tut.by/697128
показати весь коментар
19.08.2020 08:48 Відповісти
То есть при условном раскладе 53 на 40 в пользу действующего - комар носа бы не подточил ни по демократичности, ни по статистике. Но предвыборные скандалы, пелена таинства, непонятки с регистрацией членов комиссий и наблюдателей и итоговые 80% стали триггером того, что имеем сейчас.
показати весь коментар
19.08.2020 08:51 Відповісти
Дзякуй за анализ,особенно по 96 году выводы точны.Видно,что следили за событиями в Беларуси с первого дня новой истории.
показати весь коментар
19.08.2020 09:56 Відповісти
Není zač děkovat. Особо нет, не помню, чтобы так уж следил, но то что таракан хотел стать президентом так называемого славянского союза то это знаю давно. Про импичмент узнал я недавно в одной из передач, я уже просто не помню 96й год это почти четверть века. В последнее время смотрю много передач на эту тему на Дожде, на чешском телевидении, RTVI и на Некста (классный канал , молодцы ребята). Ну и сайты ваши (нормальные) читаю. Мне очень нравилась идея Пилсудского "Междуморье", в последнее время подумалось что это бы могло осуществиться. Да и на Украине эти события отразятся.
показати весь коментар
19.08.2020 10:49 Відповісти
По Нехто были сомнения случайности "черта из коробки",контора тодько для глупых глупая.Он никогда не поливал путина.Но сейчас выразил мнение КОНКРЕТНО по Крыму,войне в Украине.россии и путину убийце-и многое развеял,но не ысе.Время покажет,а мы проследим.
показати весь коментар
19.08.2020 11:14 Відповісти
Я там посмотрел интересные сюжеты годичной давности о ваших ментах, омоновцах, судьях. Это просто пиндец. Особенно то что насильнику или буйному ничего не будет, но зато бабушку скрутят за то что дорогу не так перешла или велосипедиста за не такой катафот, а потом еще наркотики подкинут, выбьют любые признания. А судьи потом оформят любой абсурдный приговор.
По началу я думал что силовиками у вас командуют непосредственно из кремля. Но после этих сюжетов, допускаю что зверствуют и пытают у вас силовики пвсегда, просто во время протестов это проявилось на массовом уровне.
Создается впечатление что омоновцы засцали разбираться с буйными подстрекателями и другими провокаторами с криминальной внешностью, дали им нормально уйти, потому что кишка тонка, а потом пошли вызверяться против простых людей, случайных прохожих, женщин, подростков, ставиков...
Может быть я ошибаюсь, но у вас похоже не работает правоохранительная система - это просто бандиты в погонах. Понятно что людям стало страшно жить, появляться на улице, выходить на работу, в школу, в магазин. И не только правоохранительная система, похоже все в ступоре.
Такое впечатление, что путлеру не надо было вмешиваться, а просто выжидать, все происходит само собой...
Желаю вам с этим справиться. Но походу нужно все менять полностью, новую страну строить, может даже и это руское название сменить (не только герб и флаг) на совсем другое, например Литвиния.
показати весь коментар
20.08.2020 00:42 Відповісти
По твоей логике ты если бы не хотел,то и Крым бы не отдал и лугандонию лаптям?) Я тебе с 2014 года говорю,что Майдан замутка ********** с самого начала,Севас откусить с базой,весь Крым откусить по ходу пришло.Вам же очевидное признать духа не хватает.Зеля с ермаками СЕГОДНЯ творит все что хочет-где ваш Майдан?((
показати весь коментар
19.08.2020 09:53 Відповісти
В конце вашей речи, это ваша подпись?
показати весь коментар
19.08.2020 08:04 Відповісти
За половину этой суммы ..а возможно и за меньше...можно нанять киллера...и все проблемы решатся...
показати весь коментар
19.08.2020 07:45 Відповісти
Или Лукашенку отдать что-бы он себе в Ростове на свалке истории возле Януковича что-то приквупитил!
показати весь коментар
19.08.2020 07:59 Відповісти
"это все запад финансирует"!
показати весь коментар
19.08.2020 07:50 Відповісти
Хм... А ты думаешь восток?
показати весь коментар
19.08.2020 08:05 Відповісти
2700000: 21000 = 176 $
Каждый! должен был сдать по 176$ . Или 4809 грн. Ха!
показати весь коментар
19.08.2020 07:55 Відповісти
Варианты что кто то дал эквивалент 4700 грн...а кто то 100 грн не рассматриваются???
показати весь коментар
19.08.2020 07:59 Відповісти
Если кто-то дал 100 грн, то второму уже надо дать 9500 грн.
показати весь коментар
19.08.2020 08:32 Відповісти
Да именно так...и в чем проблема?? Это разве не возможно??
показати весь коментар
19.08.2020 08:41 Відповісти
Возможно. Один дал 3,7 млн. А остальные по рублю. Вобщем это говорит, что протесты поддерживаются извне кем-то богатым. Сначала кинут косточку, а когда предприятия раззорятся и начнутся сокращения, то виноватого не найдешь. Без помощи забастовки длились бы максимум месяц- до первой получки. А так - длительней. Как раз хватит, чтобы завод разорился.
показати весь коментар
19.08.2020 10:04 Відповісти
На помощь работникам бастующих предприятий и пострадавшим от насилия в Беларуси собрали уже 3,7 млн долларов - Цензор.НЕТ 3106
показати весь коментар
19.08.2020 08:02 Відповісти
Наліпки ..за символічну плату ..і кошти на підтримку .
показати весь коментар
19.08.2020 08:03 Відповісти
Люди бастуют и им за это кто то (не известно кто ) платит баксы! люди идут меняют баксы на рубли и потом на эти рубли покупают пожрать!! таким образом люди пополняют бюджет валютой! не нужны заводы не нужна производственная цепочка не надо искать покупателя произведенного товара иди бастуй и приноси в бюджет валюту! охеренная экономическая модель! да затакое бацька сам должен ездить по заводам и призывать к забастовкам! пусть бастующии пополняют бюджет валютой!!
показати весь коментар
19.08.2020 08:50 Відповісти
Просто кацапские олигархи очень хотят прибрать к рукам белорусские государственные заводы , по тому им и надо убрать Луку , а вместо него привести к власти такого же ватника , но более сговорчивого.
показати весь коментар
19.08.2020 09:19 Відповісти
Ніт. Це підступна Еуропа, руками українських бендеровців, хоче все це провернути. А ще під шумок запрєтіть ім абщятса на русском ізикє.
показати весь коментар
19.08.2020 09:30 Відповісти
Помощь на лечение пострадавших - да.
Помощь работникам бастующих заводов - нет.
Хотят водить хороводы с цветами - пусть водят за свои.
Или пусть берут шины и идут под дворец Луки.
показати весь коментар
19.08.2020 09:53 Відповісти
 
 