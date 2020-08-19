СOVID-19: за добу у світі померли понад 6,3 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 784 тис., інфікованих - 22,3 млн

Станом на ранок 19 серпня у світі зареєстрували 253 842 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6312 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 22 307 265 випадків інфікування і 784 353 смерті через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 175 074 (+1358 за добу), хворих - 5 655 974 (+43 999 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - ​​3 411 872 інфікованих (+48 637 за добу) і 110 019 (+1365 за добу) летальних випадків.

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Індія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 2 766 626 осіб (+65 022 за добу), кількість смертей - 53 014 (+1089 за добу).

У Росії 932 493 хворих (+4748 за добу) і 15 872 летальні випадки (+132 за добу).

Південна Африка на п'ятому місці за кількістю інфікованих коронавірусом: кількість хворих там досягла 592 44 осіб (+2258 за добу), кількість смертей - 12 264 (+282 за добу).