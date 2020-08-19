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Новини Коронавірус і карантин
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СOVID-19: за добу у світі померли понад 6,3 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 784 тис., інфікованих - 22,3 млн

СOVID-19: за добу у світі померли понад 6,3 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 784 тис., інфікованих - 22,3 млн

Станом на ранок 19 серпня у світі зареєстрували 253 842 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6312 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 22 307 265 випадків інфікування і 784 353 смерті через коронавірус.

СOVID-19: за добу у світі померли понад 6,3 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 784 тис., інфікованих - 22,3 млн 01

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 175 074 (+1358 за добу), хворих - 5 655 974 (+43 999 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - ​​3 411 872 інфікованих (+48 637 за добу) і 110 019 (+1365 за добу) летальних випадків.

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Індія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 2 766 626 осіб (+65 022 за добу), кількість смертей - 53 014 (+1089 за добу).

У Росії 932 493 хворих (+4748 за добу) і 15 872 летальні випадки (+132 за добу).

Південна Африка на п'ятому місці за кількістю інфікованих коронавірусом: кількість хворих там досягла 592 44 осіб (+2258 за добу), кількість смертей - 12 264 (+282 за добу).

СOVID-19: за добу у світі померли понад 6,3 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 784 тис., інфікованих - 22,3 млн 02

Автор: 

карантин (18172) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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А вот бы статистику на каком месте смертность от вируса помимо прочих причин?
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19.08.2020 07:58 Відповісти
СOVID-19: за сутки в мире умерли более 6,3 тыс. человек. Общее число жертв превысило 784 тыс., инфицированных - 22,3 млн - Цензор.НЕТ 7151
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19.08.2020 08:08 Відповісти
а, да, тут приводили, я еще высрал: че, ишемию вирус не вызывает? - не думаю(шо не вызывает) - статья даже была недавно слева на главной
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19.08.2020 10:57 Відповісти
Ну, когда у человека резервы системы кровообращения исчерпаны, то даже небольшие нагрузки и неблагоприятные факторы типа ОРВ, кронавируса или даже умеренной из. нагрузки могут вызвать ишемию. Но ишемическая болезнь сердца - это весьма частный случай ишемии.
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19.08.2020 11:09 Відповісти
ну так именно шо вирус сосуды поражает - не "неблагопр. фактор", а причина.
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19.08.2020 11:15 Відповісти
Саме час відкрити школи і центри надання соціальної допомоги, адже туди ходить найбільше людей котрі ніколи не одягають масок і не миють руки.
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19.08.2020 08:22 Відповісти
Причины смерти запретили устанавливать патологоанатомам. Как и вскрытия тел умерших для определения этих причин. Так откуда тогда эти цифры? Все притянуто нагло за уши и высосано из пальца ради денежной выгоды. Врачам ВОЗа веры нет!
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19.08.2020 09:30 Відповісти
 
 