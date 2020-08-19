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Новини Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
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Глава Бундестагу Шойбле закликав Лукашенка припинити насильство щодо протестувальників: "Режиму в Білорусі настав кінець"

Глава Бундестагу Шойбле закликав Лукашенка припинити насильство щодо протестувальників:

Глава Бундестагу Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) закликав владу Білорусі припинити застосування сили проти учасників мирних протестів.

"Коли диктатору настає кінець, найкраще знайти спосіб відмовитися від подальшого насильства", - заявив Шойбле у вівторок, 18 серпня, в інтерв'ю DW, додавши, що для нього є "очевидним, що режиму в Білорусі настав кінець", передає Цензор.НЕТ .

Зі свого боку Європа має з усією чіткістю продемонструвати, що "використовує всі свої можливості для того, щоб наполягати на дотриманні прав людини, демократії та відмові від насильства", - наголосив Шойбле.

При цьому європейці не прагнуть до переділу сфер впливу, а усвідомлюють свою відповідальність - зокрема за своїх сусідів, пояснив німецький політик. "Коли виступають за права людини, принцип ненасильства, демократію, то це спрямоване не проти когось, тим паче не проти Росії", - заявив він.

За словами спікера Бундестагу, важливо врегулювати ситуацію, що склалася ненасильницькими методами. "Для диктатора в Білорусі було б розумним, нарешті, усвідомити, що кадри з демонстрацій - зокрема тих, які він спробував організувати - говорять самі за себе", - додав Шойбле.

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Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

Автор: 

Білорусь (7987) Німеччина (7539) Лукашенко Олександр (2669) репресії (1626) Шойбле (5)


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Топ коментарі
+8
Соросята, рептилоїди, планета Нібіру)))

Капелюшок із фольги не знімай, бо 5g прийде)))
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19.08.2020 08:54 Відповісти
+7
Бацка сказал шо выбары новые будут только через его труп. Тут как бы больше вариантов нету
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19.08.2020 08:42 Відповісти
+4
Силовикам-пох,кому служить.Как только маятник качнется от бацки-все будут в "оппозиции".
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19.08.2020 08:52 Відповісти
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- Шо й бле?
Глава Бундестага Шойбле призвал Лукашенко прекратить насилие в отношении протестующих: "Режиму в Беларуси пришел конец" - Цензор.НЕТ 6305


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19.08.2020 08:40 Відповісти
пипец.....дальше соросята и кредиты МВФ.....токо бульба останется от заводов...
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19.08.2020 08:51 Відповісти
Соросята, рептилоїди, планета Нібіру)))

Капелюшок із фольги не знімай, бо 5g прийде)))
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19.08.2020 08:54 Відповісти
Це капелюшок від путіна.
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19.08.2020 09:46 Відповісти
Соросята/ Соросята двух сортов: Хорошие и плохие.Хороших воспитывает хороший Сорос. Плохих соросят воспитывает плохой Сорос.Плохой Сорос это рептилоїди, планета Нібіру, капелюшок із фольги, это еврейский Интернационал и мировое правительство, которые -все знают-в природе не существуют. Хорошие соросята-наши, плохие-ихние.
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19.08.2020 09:51 Відповісти
Это как призывать ***** вывести оккупационные войска с Донбасса и вернуть Крым.
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19.08.2020 08:41 Відповісти
Бацка сказал шо выбары новые будут только через его труп. Тут как бы больше вариантов нету
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19.08.2020 08:42 Відповісти
А лопата в жопе-не вариант?
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19.08.2020 08:50 Відповісти
росиянам надо брать пример, и также выходить всем на улицы свергать диктатора хвв
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19.08.2020 08:41 Відповісти
Революции происходят в столицах. А в мацквабаде там это не реально, тоталитраная машина задавит. В регионах же происходят бунты, которые будут придушиваться любой ценой и толку от них как от козла молока...
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19.08.2020 08:43 Відповісти
все реально если выйдут все, никакого омона и армии им не хватит
да и как показала практика в Белоруси многие из силовиков в итоге присоединяются к протестующим, тоже ж люди и им тоже надоел этот беспредел властей
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19.08.2020 08:45 Відповісти
Силовикам-пох,кому служить.Как только маятник качнется от бацки-все будут в "оппозиции".
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19.08.2020 08:52 Відповісти
админ, а меня за нечто вроде Шойбле банили... кипит мой разум возмущенный...
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19.08.2020 08:55 Відповісти
а дурний ішак до сих пір мовчить.
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19.08.2020 09:33 Відповісти
А Лука подумает.. вы говорили с "глубочайшей озабоченностью" что режиму Мадуры - венесуэльскому "конец", Ассаду - дамасскому " пи-дец" и т.д. Но все и поныне там.. благодаря " старшему брату" он же и " отец родной" - царю Мордора Вольдемару - Крысиный глаз. Так что я обожду.. пока.. авось пронесет и меня... Ну буду теперь уж я не князюшкой Минско - Полоцким, а столбовым дворянином при царе то батюшке.., ну и х-н с ним, все равно на кормлении , опять таки и Коля при мне, авось каку не каку посаду в опричнине то дадут.
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19.08.2020 09:38 Відповісти
NEXTA Live, [19.08.20 10:15]

В Поставах Витебской области у здания городской поликлиники сейчас проходит акция солидарности медиков. В свою очередь заместитель главного врача Михаил Рабизо призвал медработников НЕ оказывать медицинскую помощь протестующим в случае, если это понадобится.

NEXTA Live, [19.08.20 10:24]

В Минске только что пытались провести «марш скорби». У филармонии собралось около 150 человек. Однако приехал ОМОН и разогнал людей. Участники марша после разгона стали двигаться вдоль Независимости в сторону Академии наук, но сотрудники ОМОНа продолжали следить за этим. К маршу также пригнали много тихарей с камерами. В итоге люди разошлись. Судя по всему, Лукашенко перестал играть в «доброго правителя» и в ход снова пошли старые методы.

[Переслано від TUT.BY новости]
Ситуация в Купаловском: По информации актеров, в театре появились люди в специальных костюмах для санобработки. Они вскрыли все кабинеты и гримерки.
При попытках попасть на работу сотрудникам театра отказывают в объяснениях и выталкивают за двери.
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19.08.2020 10:35 Відповісти
Пришел конец режима Луки, наступает начало режима кремля. За что копья ломаются и люди гибнут???
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19.08.2020 11:10 Відповісти
 
 