Глава Бундестагу Шойбле закликав Лукашенка припинити насильство щодо протестувальників: "Режиму в Білорусі настав кінець"

Глава Бундестагу Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) закликав владу Білорусі припинити застосування сили проти учасників мирних протестів.

"Коли диктатору настає кінець, найкраще знайти спосіб відмовитися від подальшого насильства", - заявив Шойбле у вівторок, 18 серпня, в інтерв'ю DW, додавши, що для нього є "очевидним, що режиму в Білорусі настав кінець", передає Цензор.НЕТ .

Зі свого боку Європа має з усією чіткістю продемонструвати, що "використовує всі свої можливості для того, щоб наполягати на дотриманні прав людини, демократії та відмові від насильства", - наголосив Шойбле.

При цьому європейці не прагнуть до переділу сфер впливу, а усвідомлюють свою відповідальність - зокрема за своїх сусідів, пояснив німецький політик. "Коли виступають за права людини, принцип ненасильства, демократію, то це спрямоване не проти когось, тим паче не проти Росії", - заявив він.

За словами спікера Бундестагу, важливо врегулювати ситуацію, що склалася ненасильницькими методами. "Для диктатора в Білорусі було б розумним, нарешті, усвідомити, що кадри з демонстрацій - зокрема тих, які він спробував організувати - говорять самі за себе", - додав Шойбле.

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Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.