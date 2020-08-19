Глава Бундестагу Шойбле закликав Лукашенка припинити насильство щодо протестувальників: "Режиму в Білорусі настав кінець"
Глава Бундестагу Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) закликав владу Білорусі припинити застосування сили проти учасників мирних протестів.
"Коли диктатору настає кінець, найкраще знайти спосіб відмовитися від подальшого насильства", - заявив Шойбле у вівторок, 18 серпня, в інтерв'ю DW, додавши, що для нього є "очевидним, що режиму в Білорусі настав кінець", передає Цензор.НЕТ .
Зі свого боку Європа має з усією чіткістю продемонструвати, що "використовує всі свої можливості для того, щоб наполягати на дотриманні прав людини, демократії та відмові від насильства", - наголосив Шойбле.
При цьому європейці не прагнуть до переділу сфер впливу, а усвідомлюють свою відповідальність - зокрема за своїх сусідів, пояснив німецький політик. "Коли виступають за права людини, принцип ненасильства, демократію, то це спрямоване не проти когось, тим паче не проти Росії", - заявив він.
За словами спікера Бундестагу, важливо врегулювати ситуацію, що склалася ненасильницькими методами. "Для диктатора в Білорусі було б розумним, нарешті, усвідомити, що кадри з демонстрацій - зокрема тих, які він спробував організувати - говорять самі за себе", - додав Шойбле.
Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.
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Капелюшок із фольги не знімай, бо 5g прийде)))
да и как показала практика в Белоруси многие из силовиков в итоге присоединяются к протестующим, тоже ж люди и им тоже надоел этот беспредел властей
В Поставах Витебской области у здания городской поликлиники сейчас проходит акция солидарности медиков. В свою очередь заместитель главного врача Михаил Рабизо призвал медработников НЕ оказывать медицинскую помощь протестующим в случае, если это понадобится.
NEXTA Live, [19.08.20 10:24]
В Минске только что пытались провести «марш скорби». У филармонии собралось около 150 человек. Однако приехал ОМОН и разогнал людей. Участники марша после разгона стали двигаться вдоль Независимости в сторону Академии наук, но сотрудники ОМОНа продолжали следить за этим. К маршу также пригнали много тихарей с камерами. В итоге люди разошлись. Судя по всему, Лукашенко перестал играть в «доброго правителя» и в ход снова пошли старые методы.
[Переслано від TUT.BY новости]
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