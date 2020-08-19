Тіхановська закликала лідерів Європи не визнавати результатів виборів у Білорусі. ВIДЕО
Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська записала звернення до Європейської Ради.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, відео англійською мовою опубліковано в блозі "Країна для життя".
Тіхановська закликає Європу не визнавати результатів виборів президента Білорусі, що відбулися.
"Високоповажні лідери Європи.
Другий тиждень поспіль мій народ мирно бореться за своє конституційне право обирати своїх лідерів. Вибори 9 серпня не були ні чесними, ні прозорими. Їхні результати були сфальсифікованими. Люди, які вийшли захищати свої голоси на вулиці міст по всій Білорусі, були жорстоко побиті, позбавлені волі, зазнали тортур від режиму, який судорожно чіпляється за владу. Сотні поранених, щонайменше двоє людей втратили життя. Це відбувається просто зараз у центрі Європи.
Я закликаю вас не визнавати цих сфальсифікованих виборів. Лукашенко втратив будь-яку легітимність в очах нашого народу і всього світу. З метою сприяти мирній передачі влади, я ініціювала створення Національної координаційної ради Білорусі. Вона очолить процес мирної передачі влади за допомогою діалогу. Вона негайно оголосить нові чесні і демократичні вибори президента за участю міжнародних спостерігачів. Шановні глави держав Європи, я закликаю вас підтримати пробудження Білорусі. Я закликаю всі країни поважати принципи міжнародного права. Я закликаю поважати суверенітет Республіки Білорусь і вибір білоруського народу".
Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. У Мінську почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.
У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися.
Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.
Акції на підтримку білоруських протестувальників вже відбулися і в українських містах, зокрема в Дніпрі.
Будь ласка, зачекайте...
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Значит, хорошие сапоги - надо брать.
Ишь как от простой домохохяйки у кацапов пердаки бомбит. любо-дорого!
хтось ніби знайомий та всеж хотілось би знати напевне. і потім, таке приховати дуже важко, скоро неодмінно спливе. проте, тут дуже важливий фактор часу. щоб не було пізно дізнатися хто ж заказав музику.
Если сябры реально проснулись, через год они эту тетку скинут и посадят.
Если нет, то поделом - будут, как мы с тупой ватной звездой у руля жить.
Собственно, поэтому они так и сцутся Пороха и "порохоботов" - потому что скидывание это по части свидомых украинцев, а не комнатных амеб.
Так что хоршо это или плохо - но страдать этим хомячкам дальше пока их снова не выведут на другой путь. Сами они никуда выйти не способны.
Когда я в очередной раз поздно вечером возвращался с Майдана, то застал во дворе изумительную сценку:
Сидят мужики, решительно бухают (в этом ничего необычного) и на весь двор провозглашают тост "За наш героический народ".
Вот сопричастность к Майдану и войне, не выходя из дома, и создала у этого сизомордого жлобья иллюзию, что они могут скинуть кого угодно. Уверен, что они и сами в это верили.
"Она хотела бы жить на Манхеттене, но как же бизнес - торговля котлетами".
Поэтому она очень правильно и сказала - нужно поменять законодательство. И провести выборы с независимыми наблюдателями на участках. На этих выборах наблюдатели наблюдали за подсчетом со двора в бинокли.
А "юридичного тупика" я не бачу...Вихід, законний, один - призначення повторних виборів... Під контролем міжнародних спостерігачів...
Поки що -- два виходи : Национальный координационный совет, або ж --- шини, штурм президентської резиденції, але... нема зброї, невідомо, чи підуть люди в наступ, потрібен єдиний керівний центр ( той же Координаційний), та й при перших же пострілах Лука зарепетує на весь Кремль : "Ратуйте!!", а там цього тільки й чекають. Дилемма....
Пане Холодний Яр -- це був сарказм??))
Р.S. я хоч і не юрист, але здогадувався про існування парламенту в Бєларусі, також як і в Росії, та й в нас зараз, в Україні теж є парламент, господипрости....
Будемо вважати, що ми порозумілися, на все добре!
чо, так деньги нужны? шли бы что ли поработали. ну там котлеты пожарили.
Берете шины, материал для баррикад и идете под дворец Луки. Все.
Украинцы, в 2014, не плакали, а стояли за свои идеалы, целую зиму, в мороз, под брандспойтами и пулями... И мир помог... А вы получили один день по заднице дубинками, взяли в руки цветочки, и плачете, чтобы украинцы вам помогали?
Российский академик монографию тиснул, теперь одиннароТ официально включает в себя русских, беларусов и украинцев:
"- Владимир Михайлович, так какова же главная идея книги о ментальности?
- В ней говорится о том, что Россия, Украина и Белоруссия составляют общее - единую православно-славянскую цивилизацию, цивилизацию восточных славян."
(в МК статья, комментарии в МК отключены навечно, видать, там так "****** непотребными словами" Царя, что комментарии публиковать стало более нельзя).
Все поняли, ЗЕбобики?
Вы в очереди на АсвАбАждение следующие, вон, Макрыч старается.
При Порошенко Макарыч, по его же словам," спал в обнимку с ружьем", а при "бубочке" ведет переговоры о вашем, ЗЕбилье, обьединении с "одним нароТом".
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)