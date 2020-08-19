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Новини Революція в Білорусі
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Тіхановська закликала лідерів Європи не визнавати результатів виборів у Білорусі. ВIДЕО

Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська записала звернення до Європейської Ради.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, відео англійською мовою опубліковано в блозі "Країна для життя".

Тіхановська закликає Європу не визнавати результатів виборів президента Білорусі, що відбулися.

"Високоповажні лідери Європи.

Другий тиждень поспіль мій народ мирно бореться за своє конституційне право обирати своїх лідерів. Вибори 9 серпня не були ні чесними, ні прозорими. Їхні результати були сфальсифікованими. Люди, які вийшли захищати свої голоси на вулиці міст по всій Білорусі, були жорстоко побиті, позбавлені волі, зазнали тортур від режиму, який судорожно чіпляється за владу. Сотні поранених, щонайменше двоє людей втратили життя. Це відбувається просто зараз у центрі Європи.

Я закликаю вас не визнавати цих сфальсифікованих виборів. Лукашенко втратив будь-яку легітимність в очах нашого народу і всього світу. З метою сприяти мирній передачі влади, я ініціювала створення Національної координаційної ради Білорусі. Вона очолить процес мирної передачі влади за допомогою діалогу. Вона негайно оголосить нові чесні і демократичні вибори президента за участю міжнародних спостерігачів. Шановні глави держав Європи, я закликаю вас підтримати пробудження Білорусі. Я закликаю всі країни поважати принципи міжнародного права. Я закликаю поважати суверенітет Республіки Білорусь і вибір білоруського народу".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіхановська записала нове звернення: "Одна людина тримає в страху країну вже 26 років". ВIДЕО

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. У Мінську почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

Акції на підтримку білоруських протестувальників вже відбулися і в українських містах, зокрема в Дніпрі.

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6727) фальсифікація (170) репресії (1626) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+15
Ага... Точно так само мені "галасавальщики" за "Блазня" півтора року тому говорили: "Если абещаний не выполнит, через год скинем, как Янека!...". Ну, і де ці "скидальщики" хрЄнові?...
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19.08.2020 09:01 Відповісти
+12
Так они и не признают...и без этого призыва не признают...
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19.08.2020 08:44 Відповісти
+11
Тіхановська, ну якщо ти закликаєш до невизнання виборів, то йди до кінця - вимагай повторних... Але ж ти "крутиш сракою", а твій штаб хоче визнать вибори "неправильними" лише стосовно Лукашенка, а тебе "произначить" президентом "явочним" порядком"!!!... А це теж не є "легітимним"... Бо перерахунок бюлетенів провести неможливо - невідомо, які з них сфальсифіковані, та й частина вже знищена...
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19.08.2020 08:58 Відповісти
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А найвеличніший недомірок всєя Галактики не лідер.
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19.08.2020 08:44 Відповісти
Тихановская призвала лидеров Европы не признавать результаты выборов в Беларуси - Цензор.НЕТ 6324
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19.08.2020 08:49 Відповісти
Так они и не признают...и без этого призыва не признают...
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19.08.2020 08:44 Відповісти
не все еще высказались.
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19.08.2020 09:19 Відповісти
Єта женщина сказала, что через пол года проведет чесные демократические выборы, а потом через пол годика опача, а мы не будем ничего проводить я вам ничего не обещяла. Завіса!
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19.08.2020 08:50 Відповісти
Щоб ввійти у склад роіссі їй і три доби вистачить.
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19.08.2020 09:39 Відповісти
А она вкусные драники готовит?
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19.08.2020 08:47 Відповісти
Она больше на котлетах специализируется
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19.08.2020 09:16 Відповісти
а вот лукашенко ее котлеты не понравились. Да так что выслал ее из страны.
Значит, хорошие сапоги - надо брать.
Ишь как от простой домохохяйки у кацапов пердаки бомбит. любо-дорого!
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19.08.2020 09:21 Відповісти
Та забирай до себе в роісю, там в тебе таких паперових білоруських патріотів вже з десяток сидить.
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19.08.2020 09:41 Відповісти
Якась непевна, її кидає з одного боку в інший як гімно в ополонці. Визнавайте - не визнавайте, виходьте - не виходьте
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19.08.2020 08:51 Відповісти
з огляду на її "дивну" поведінку можна стверджувати - баришню хтось проффесійно танцює.
хтось ніби знайомий та всеж хотілось би знати напевне. і потім, таке приховати дуже важко, скоро неодмінно спливе. проте, тут дуже важливий фактор часу. щоб не було пізно дізнатися хто ж заказав музику.
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19.08.2020 09:35 Відповісти
На ху починається на ло закінчується той танцюрист.
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19.08.2020 09:42 Відповісти
Да дайте вы уже этой тетке вместо половника руль.

Если сябры реально проснулись, через год они эту тетку скинут и посадят.
Если нет, то поделом - будут, как мы с тупой ватной звездой у руля жить.
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19.08.2020 08:56 Відповісти
Ага... Точно так само мені "галасавальщики" за "Блазня" півтора року тому говорили: "Если абещаний не выполнит, через год скинем, как Янека!...". Ну, і де ці "скидальщики" хрЄнові?...
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19.08.2020 09:01 Відповісти
А разве уже тогда не было понятно, шо никого они не скинут? Просто кишка тонка.

Собственно, поэтому они так и сцутся Пороха и "порохоботов" - потому что скидывание это по части свидомых украинцев, а не комнатных амеб.

Так что хоршо это или плохо - но страдать этим хомячкам дальше пока их снова не выведут на другой путь. Сами они никуда выйти не способны.
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19.08.2020 09:06 Відповісти
Ну так зато ж "понтов" было - выше крыши... А сейчас "языки в жопу позатягивали" и "сопят в три дырки...".
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19.08.2020 09:12 Відповісти
Я тебя умоляю... Ты, как первый день живешь. У жлобов всегда понты заменяют все.

Когда я в очередной раз поздно вечером возвращался с Майдана, то застал во дворе изумительную сценку:
Сидят мужики, решительно бухают (в этом ничего необычного) и на весь двор провозглашают тост "За наш героический народ".

Вот сопричастность к Майдану и войне, не выходя из дома, и создала у этого сизомордого жлобья иллюзию, что они могут скинуть кого угодно. Уверен, что они и сами в это верили.

"Она хотела бы жить на Манхеттене, но как же бизнес - торговля котлетами".
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19.08.2020 09:25 Відповісти
За звичай скидають то ті кому не подобається,і якщо в тебе є така воля і можливість то чому б і ні? Хто і що тебе стримує?
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19.08.2020 10:04 Відповісти
В тому-то і справа, що я у "професійні асенізатори" не наймався... Мені наше бидло подобається - Януковича скидали активісти, патріоти України, а вони сиділи, "сопучи в три дірки, і чекали, хто переможе... Коли почалася війна, воювать пішли ті ж самі патріоти, а бидло вичікувало, буркочучи, як їм надоїв "марадьор" і "барига"... Коли їм видалась можливість анонімно прийнять доленосне рішення, вони його "прийняли" - "прогаласували"... Тепер сидять, бурчать про "брехуна", "клоуна", і вичікують, коли патріоти піднімуться і скинуть "Блазня", бо і він їх вже не влаштовує... А ти про якусь "волю" мені торочиш...
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19.08.2020 10:24 Відповісти
Терпіли мародьора ,потерпите і блазня, патріоти.
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19.08.2020 10:35 Відповісти
Якось воно в білорусів все через дупу.Братаються з ****** ,а за допомогою до Європи..Може якось, чи до гарних чи до розумних?
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19.08.2020 08:57 Відповісти
Вони не хочуть ніякої "Європи"... Вони хочуть замінить "галаву калгаса"... Вище цього у них "думалка" не сягає... Точно так же, як в Московії - всі повстання ішли під ідеєю пошуків "правильного царя"...Болотніков, ніби-то, у обозі возив "царевича Дімітрія", Разін тягав за собою "Струг" під чорним вітрилом, на якому, нібито, плив "мужицький" патріарх Никон, Пугачов, взагалі себе Петром ІІІ проголосив... (В Україні ні одне повстання не піднімалося з ідеєю "пошуків "чесного, мужицького короля", а керівники чесно виступали під своїми справжніми іменами...).
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19.08.2020 09:08 Відповісти
Тіхановська, ну якщо ти закликаєш до невизнання виборів, то йди до кінця - вимагай повторних... Але ж ти "крутиш сракою", а твій штаб хоче визнать вибори "неправильними" лише стосовно Лукашенка, а тебе "произначить" президентом "явочним" порядком"!!!... А це теж не є "легітимним"... Бо перерахунок бюлетенів провести неможливо - невідомо, які з них сфальсифіковані, та й частина вже знищена...
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19.08.2020 08:58 Відповісти
выбирай вырежения - это первое. Второе: выборы по тем же законам что и прошедшие, будут иметь ровно такой же результат - насчитают победу Луке.
Поэтому она очень правильно и сказала - нужно поменять законодательство. И провести выборы с независимыми наблюдателями на участках. На этих выборах наблюдатели наблюдали за подсчетом со двора в бинокли.
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19.08.2020 09:23 Відповісти
Я вирежения" вибирать не буду... Бо не хочу... І хто ти такий, щоб мені вказувать?... А вибори визнають "неправильними" не з-за "неправильного" закону, а тому, що були сфальсифіковані бюлетені та протоколи дільничних комісій... "Закон" тут ні до чого...
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19.08.2020 09:46 Відповісти
Ну... честно говоря, не увидел в ее обращении слов о назначении ее президентом... Вся власть --- Учредительному собр... Национальному совету. Может, это и есть выход из юридического тупика....
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19.08.2020 12:36 Відповісти
Тобі нагадать, чим закінчилося "Учредительное собрание" у 1917-му? Прийшов матрос Желєзняк і сказав : "Караул устал...". І всіх розігнав... Те ж саме буде і зараз... Тобі підказать, хто буде "Желєзняком", чи сам здогадаєшся? І коли він розжене "Національну раду"?...
А "юридичного тупика" я не бачу...Вихід, законний, один - призначення повторних виборів... Під контролем міжнародних спостерігачів...
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19.08.2020 12:49 Відповісти
Та знаю, чим закінчилося... Але --- хто зараз в Бєларусі може законно призначити повторні вибори? Лука зі своєю гоп-компанією?
Поки що -- два виходи : Национальный координационный совет, або ж --- шини, штурм президентської резиденції, але... нема зброї, невідомо, чи підуть люди в наступ, потрібен єдиний керівний центр ( той же Координаційний), та й при перших же пострілах Лука зарепетує на весь Кремль : "Ратуйте!!", а там цього тільки й чекають. Дилемма....
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19.08.2020 13:21 Відповісти
А парламент там навіщо? Це ж "законодавчий орган" держави!!!
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19.08.2020 13:25 Відповісти
Доооо! Закон -- тайга, медведь --- хозяин!
Пане Холодний Яр -- це був сарказм??))
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19.08.2020 13:40 Відповісти
Ти поставив питання, хто "законно" може призначить повторні вибори... Я тобі відповів, як юрист... При чому тут сарказм? А "Національна Рада" - орган, думаю, позазаконний, не передбачений конституцією...
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19.08.2020 13:54 Відповісти
Сарказм при тому, що вся влада в Бєларусі --- це Лукашенко (як би вона не називалася)...
Р.S. я хоч і не юрист, але здогадувався про існування парламенту в Бєларусі, також як і в Росії, та й в нас зараз, в Україні теж є парламент, господипрости....
Будемо вважати, що ми порозумілися, на все добре!
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19.08.2020 14:07 Відповісти
Тіхановська закликала лідерів Європи не визнавати результатів виборів у Білорусі - Цензор.НЕТ 8210
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19.08.2020 09:01 Відповісти
Ватная белорусская домохозяйка переживает за своего мужа ватника которого посадил ватный диктатор Лука . Короче как не крути ***** победил при любом раскладе. И очень сильно сомневаюсь , что ему надо вводить армию в Белоруссию .
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19.08.2020 09:15 Відповісти
такая мысль не сильно популярна, я вот тоже так думаю, хотел бы ошибиться..
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19.08.2020 09:19 Відповісти
вы там чо, троляки ольгинские, без сна строчите?
чо, так деньги нужны? шли бы что ли поработали. ну там котлеты пожарили.
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19.08.2020 09:24 Відповісти
иди броди лаптеногое.
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19.08.2020 09:27 Відповісти
Чо чо... Через плечо, лапоть!
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19.08.2020 09:45 Відповісти
Тихановская,учи матчасть ! Англии у нас среди стран ЕС больше нет. Смени язык !
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19.08.2020 09:47 Відповісти
А з Європи Англія теж втікла, вона тепер в Азії?
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19.08.2020 09:57 Відповісти
Вона острів, Ївропа - материк.
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19.08.2020 10:03 Відповісти
Друзья, у Вас есть возможность отвесить оплеуху сами знаете кому и поддержать белорусов. Есть пример Гуайдо. Так там выборов то не было. Что я предлагаю. Нужно заблокировать корсчета гос. банков. Прежде всего в долларах США. Поэтому собирайтесь у здания своего правительства, к посольства США и стран евросоюза. Требование одно - заблокировать корсчета Беларусбанка и Агропромбанка. Это в первую очередь. Именно в этих банках получают зп все чиновники и силовики. ПОМОГИТЕ НАМ!!!!
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19.08.2020 10:15 Відповісти
Очередная глупость от розовых пони.
Берете шины, материал для баррикад и идете под дворец Луки. Все.
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19.08.2020 10:21 Відповісти
Причём это не глупость, а ********** хотелки
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19.08.2020 10:28 Відповісти
не стоит недооценивать человеческую глупость.
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19.08.2020 10:41 Відповісти
Отвечу тебе притчей: "Шёл по дороге Конфуций с учениками. Видят - бьётся крестьянин с телегой, застрявшей в грязи... Носит хворост, мостит под колёса... Конфуций говорит: "Помогите...". Ученики взялись и вытолкали телегу из грязи... Идут дальше... Видят - провалился буйвол в яму. Хозяин сидит, плачет... Конфуций прошёл мимо... Ученики спросили: "читель, почему Вы прошли мимо? Почему не сказали помочь?" Конфуций ответил: "Помогать в чём? "Плакать?..."
Украинцы, в 2014, не плакали, а стояли за свои идеалы, целую зиму, в мороз, под брандспойтами и пулями... И мир помог... А вы получили один день по заднице дубинками, взяли в руки цветочки, и плачете, чтобы украинцы вам помогали?
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19.08.2020 10:52 Відповісти
Я могу тебе ответить, что те беларусы которые могли шли и помогали Вам. В любом случае, как бы ни сложилось, уход Лукашенко это удар по Путину. Ну а мы все равно дожмем его. А помощь ведь бывает разная, и не всегда боевая .У Вас вон какое волонтерское движение было. Вам ли не знать. Что будет после ухода Лукашенко я не знаю, но все равно надеюсь что мы будем дальше от агрессивного путинизма - здесь уверены что мы победим, если только Путин не введет войска. Да, у нас разделяют россиян и Путина. Многие относятся с симпатией к России но НИКТО не относится с симпатией к Путину, только совсем уж отморозки. Я уже писал когда Путин поздравил Лукашенко с "победой" он все равно что плюнул в лицо каждому беларусу. И мы же видим как Путин боится что возьмут и скинут не сменяемого - и естественно задумывается о своей судьбе.
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19.08.2020 12:13 Відповісти
Ну так берите пример с нас и создавайте СВОЁ волонтёрское движение... Я не видел "массовой" поддержки беларусами Майдана - пара десятков человек, при десятимилионном народе - не в счёт... А ты требуешь именно массовой поддержки украинцами вашего "непонятно чего...". Вы сами хоть понимаете, чего хотите? Майдан - знал...
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19.08.2020 12:59 Відповісти
Добавлю - "И заявляете о дружбе с нашим врагом - Россией, которая оккупировала часть украинской территории и убивает украинцев...". Так "с какого перепугу" вам помогать?...
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19.08.2020 10:54 Відповісти
Скажіть будь ласка,а чим кращий наш президент,він що,розумніший за Тихановську?Зеленський править країною в рази більшою за білорусь вже майже півтора року,то чому ж він до сих пір не підтримує колегу?Мабуть тут щось не так!!!
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19.08.2020 10:18 Відповісти
а после прихода ее к власти начнут резко появляться Гомельская республика, Витебская республика, Гродненская, Брестская и т.п. беларусы, проснитесь и не делайте глупостей... потому что у вас придет к власти очень сильный президент типа зеленского...
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19.08.2020 11:26 Відповісти
Хочу огорчить белорусов, революцию свою они уже профукали..., лука останется у власти. А митинги.., через пару недель, затухнут. Можно записать в блокнотиках.. ))
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19.08.2020 13:08 Відповісти
Готовьтесь, ЗЕбилы, скоро ивас присоединят.
Российский академик монографию тиснул, теперь одиннароТ официально включает в себя русских, беларусов и украинцев:
"- Владимир Михайлович, так какова же главная идея книги о ментальности?
- В ней говорится о том, что Россия, Украина и Белоруссия составляют общее - единую православно-славянскую цивилизацию, цивилизацию восточных славян."
(в МК статья, комментарии в МК отключены навечно, видать, там так "****** непотребными словами" Царя, что комментарии публиковать стало более нельзя).

Все поняли, ЗЕбобики?
Вы в очереди на АсвАбАждение следующие, вон, Макрыч старается.
При Порошенко Макарыч, по его же словам," спал в обнимку с ружьем", а при "бубочке" ведет переговоры о вашем, ЗЕбилье, обьединении с "одним нароТом".

"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)
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19.08.2020 13:50 Відповісти
 
 