Тіхановська закликала лідерів Європи не визнавати результатів виборів у Білорусі. ВIДЕО

Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська записала звернення до Європейської Ради.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, відео англійською мовою опубліковано в блозі "Країна для життя".

Тіхановська закликає Європу не визнавати результатів виборів президента Білорусі, що відбулися.

"Високоповажні лідери Європи.

Другий тиждень поспіль мій народ мирно бореться за своє конституційне право обирати своїх лідерів. Вибори 9 серпня не були ні чесними, ні прозорими. Їхні результати були сфальсифікованими. Люди, які вийшли захищати свої голоси на вулиці міст по всій Білорусі, були жорстоко побиті, позбавлені волі, зазнали тортур від режиму, який судорожно чіпляється за владу. Сотні поранених, щонайменше двоє людей втратили життя. Це відбувається просто зараз у центрі Європи.

Я закликаю вас не визнавати цих сфальсифікованих виборів. Лукашенко втратив будь-яку легітимність в очах нашого народу і всього світу. З метою сприяти мирній передачі влади, я ініціювала створення Національної координаційної ради Білорусі. Вона очолить процес мирної передачі влади за допомогою діалогу. Вона негайно оголосить нові чесні і демократичні вибори президента за участю міжнародних спостерігачів. Шановні глави держав Європи, я закликаю вас підтримати пробудження Білорусі. Я закликаю всі країни поважати принципи міжнародного права. Я закликаю поважати суверенітет Республіки Білорусь і вибір білоруського народу".

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Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. У Мінську почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

Акції на підтримку білоруських протестувальників вже відбулися і в українських містах, зокрема в Дніпрі.