В Україні "рекордні" 1967 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 96 403 особи
В Україні станом на ранок середи, 19 серпня, зафіксовано 1967 нових випадків зараження. Це найвищий показник від початку пандемії. При цьому 812 осіб одужали, 28 раніше захворілих померли.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Напередодні, 18 серпня, повідомлялося про 1616 нових випадків, 17 серпня - про 1464 нові випадки, 16 серпня - про 1637, 15 серпня - про 1847, 14 серпня - про 1732 інфікованих; 13 серпня було виявлено 1592 випадки.
Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок середи 96 403 особи, видужали - 49 737, померли від початку пандемії 2144 людини. Зараз в Україні COVID-19 хворіють 44 522 особи, що на 1127 більше, ніж напередодні.
Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (247) області, Києві (215), Львівській (188), Івано-Франківській (163), Чернівецькій (154), Рівненській (125), Одеській (123) та Закарпатській (117) областях.
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вообще есть такая общемировая статистика, что 75% дурных и 25% состовляют умные от общего населения страны.. так что всё сходится судя по голосованию 19г ))
Что касается экономики, то она упала бы в любом в случае. Сейчас общий мировой экономический кризис. К примеру квартальное сокращение ВВП той же Швеции, которая не вводила карантин, в апреле-июне является самым крупным с 1980 года.
Румыния -10.5%
Польша -8.2%
А дальше никуда не денешься - надо жить и работать...
Зеленыйе клоуны мудаки, конечно, но с нашими смелыми мачо и не менее геройскими подругами без мозгов (и это обсуждение очередное доказательство) по иному быть и не могло!
Стремительно догоняем в 5 раз большую по населению Кацапию...
вот что ковидло животворящее делает!
Зебилу, Авакову, Разумкову, Корниенко, АраМахию и Ко за весь 2020 год сделано 100500 тестов из 100200...
Украина-20 мая 2020, 12:40
https://ru.slovoidilo.ua/2020/07/09/novost/obshhestvo/gosstate-utochnili-statistiku-smertnosti-ukraine За это время, как утверждается, от коронавируса умерли 252 человека, в том числе от неидентифицированного вируса - 10 человек.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/07/09/novost/obshhestvo/gosstate-utochnili-statistiku-smertnosti-ukraine Больше всего украинцы умирали от болезней системы кровообращения - 133560 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 92141 человек.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/07/09/novost/obshhestvo/gosstate-utochnili-statistiku-smertnosti-ukraine Рак стал причиной смерти 25877 граждан, инфекционные и паразитарные болезни - 2659 человек, среди них туберкулез - 1168, от СПИДа умерло 1124 украинцев.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/07/09/novost/obshhestvo/gosstate-utochnili-statistiku-smertnosti-ukraine Кроме того, грипп и пневмония стали причиной смерти 2358 человек (в том числе, в апреле - 384).
https://ru.slovoidilo.ua/2020/07/09/novost/obshhestvo/gosstate-utochnili-statistiku-smertnosti-ukraine Еще 9252 человека погибли в результате внешних причин: ДТП - 1116, утопление - 297, гибель на пожаре - 472, случайное отравление (кроме алкоголя) - 638, отравление алкоголем - 872, самоубийства - 1860, умышленные убийства - 485.
В Австралии за 6 месяцев коронобесия образовалсь параллельная экономика (как мы и предупреждали).
Начальный оборотный капитал этой экономики составляли пол-миллиарда долларов (именно столько денег с начала кризиса снято со счетов и припрятано, как пишут СМИ), как оборот сейчас - лично я Х/З.
Предсказываю: если еще коронобесие продолжат с дурантином и отменят наличные рассчеты, то будет не только параллельная экономика (без уплаты налогов естесснно), но и параллельная валюта (какой конкретно та параллельная валюта будет - роли не играет, хоть юани, хоть водка, хоть взаимозачеты/долговые обязательства, как в древнем Египте, где денег вообще не было тысячелетиями, вот не было самой концепции денег, а экономика - и империя были).
То же самое и в Украине: насколько сократились налоговые поступления в бюджет из-за дурантина, а, суслики вы тупые, прокладки ростшильдовские, Ляшко-Степанов?
P.S. Когда лахтинским в ответ на их глумление "а ты покажи украинские монеты 19-го века" было сказано, что в древнем Египте денег - как концепции - вообще не было, а экономика была и империя была, да еще тысячелетиями, то лахтинские впали в ступор, из которого так и не вышли. Видать, обратились к историческим источникам и оказалось, что именно так все и было: денег в деевнем Египте не было, а экономика и империя были, да еще тысячелетиями.
P.P.S. Между прочим, Степанов-Ляшко, финансы - это единственное, что вы пока хоть как-то контролируете. Не проср*те и этот ресурс.
50 (!) миллиардов долларов, то есть по 2 тысячи баксов на каждого австралийца
нових випадків захворювання: 1127
всього випадків: 1967
Об этом сообщил Институт Коха и Канцлер.
Основных источника два -- возвратившиеся из отпусков и участники совместных семейных, дружеских и молодёжных вечеринок.
Вот это и есть "вторая волна".
Маски носят только в помещениях и транспорте, но уже не так строго, как раньше, стали ходить к друг другу в гости и полицейский контроль социальной дистанции в общественных местах не проводится.
7 сентября заканчиваются каникулы и отпускной период -- к концу сентября, надо полагать, ещё раз эта жопа удвоится...
Мінбудьздоров'я, з огляду на амністію для азартних ігр, може влаштувати всеукраїгський тоталізатор для бажаючих вгадати, коли і на скільки Наша Епідемія поб'є нинішній рекорд.
А Міносвіти може приймати ставки на те, коли розпочнеться новий сезон у середніх, спеціальних та вищих навчальних закладах.
банкетавсех ограничений 4-го уровня, пока число (зараженных в активной фазе) не станет меньше 10.
Не будем говорить о том, что коммунистические зайчики ср*т на законы, ведь state of Disaster не может продолжаться дольше 6 месяцев, а ограничения действуют уже с марта и потому 13 сентября все ограничения должны быть сняты.
В конце концов, ср*ть на законы - это добрая трациция коммуняк всех мастей и пород.
Беспокоюсь я о другом.
Так как комментатоторы в SkyNews youtube откровенно пишут о том, по какой статье будет обвинен Премьер штата Виктория, Эндрюс, вместе с его кабалой (criminal negligence) и по какой статье их посадят (manslaughter), то беспокоит меня, что у кабалы есть высокий шанс не дожить до суда, поскольку обеднение населения растет в геометрической прогрессии, и люди не просто злы, а близки к озверению.
Итак Степанов, Ляшко, Шмыгаль и "бубочка" тоже должны сесть по статьям criminal negligence и manslaughter.
Надеюсь, что они доживут до суда.
Делов том, что сходила я сегодня на рыночек...
Есть в моем районе рыночек, хожу я на него редко, он хороший, но очень дорогой.
И зашла я на него за одним товаром, который в других местах не купишь: курицей на бульон, а лучший бульон, как известно, варится из несушки, которая уже "отнеслась", то есть boiling fowl или boiler.
Зайдя на рынок, я офанарела.
Во-первых, он был практически пуст: нет покупателей (улицы Мельбурна сегодня вообще совершенно пусты).
Во-вторых, таких низких цен на овощи и фрукты я на этом рынке не видела, и это понятно, ведь нет покупателей.
Аптека, куда я, собственно говоря и ездила, тоже совершенно пуста.
Все понятно?
У населения нет денег.
Замечу, что речь идет о населении очень дорогого района города.
Я даже не могу себе представить, какого уровня достигло обнищание население в районах-новостройках (там все закредитованы по самые кончики ушей).
Вот в чем состоит главная опасность для коммунистических зайчиков: из-за обнищания возмет владелец кокогоьнибудь разоренного бизнеса в руки монтировку да как вломит тому зайчику, что под руку попадется. И что примечательно, зайчики и не могут узнать заранее, а какой владелец так им вломит. И чем больше разоренных бизнесов, тем выше вероятность взятия в руки монтировки.
Я, собственно к тому, что дурантин стал очень опасен для зайчиков даже когда идут выплаты по ковиду...