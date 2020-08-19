В Україні "рекордні" 1967 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 96 403 особи

В Україні станом на ранок середи, 19 серпня, зафіксовано 1967 нових випадків зараження. Це найвищий показник від початку пандемії. При цьому 812 осіб одужали, 28 раніше захворілих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні, 18 серпня, повідомлялося про 1616 нових випадків, 17 серпня - про 1464 нові випадки, 16 серпня - про 1637, 15 серпня - про 1847, 14 серпня - про 1732 інфікованих; 13 серпня було виявлено 1592 випадки.

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок середи 96 403 особи, видужали - 49 737, померли від початку пандемії 2144 людини. Зараз в Україні COVID-19 хворіють 44 522 особи, що на 1127 більше, ніж напередодні.

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Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (247) області, Києві (215), Львівській (188), Івано-Франківській (163), Чернівецькій (154), Рівненській (125), Одеській (123) та Закарпатській (117) областях.











