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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні "рекордні" 1967 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 96 403 особи

В Україні

В Україні станом на ранок середи, 19 серпня, зафіксовано 1967 нових випадків зараження. Це найвищий показник від початку пандемії. При цьому 812 осіб одужали, 28 раніше захворілих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні, 18 серпня, повідомлялося про 1616 нових випадків, 17 серпня - про 1464 нові випадки, 16 серпня - про 1637, 15 серпня - про 1847, 14 серпня - про 1732 інфікованих; 13 серпня було виявлено 1592 випадки.

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок середи 96 403 особи, видужали - 49 737, померли від початку пандемії 2144 людини. Зараз в Україні COVID-19 хворіють 44 522 особи, що на 1127 більше, ніж напередодні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СOVID-19: за добу у світі померли понад 6,3 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 784 тис., інфікованих - 22,3 млн

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (247) області, Києві (215), Львівській (188), Івано-Франківській (163), Чернівецькій (154), Рівненській (125), Одеській (123) та Закарпатській (117) областях.

В Україні рекордні 1967 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 96 403 особи 01
В Україні рекордні 1967 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 96 403 особи 02
В Україні рекордні 1967 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 96 403 особи 03
В Україні рекордні 1967 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 96 403 особи 04
В Україні рекордні 1967 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 96 403 особи 05
В Україні рекордні 1967 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 96 403 особи 06

Автор: 

карантин (18172) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+20
Карантин : полный провал. Результата ноль. Экономику угробили
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19.08.2020 08:54 Відповісти
+13
всё потому что не надо было зеле разворововать помощь в борбе с ковидом от международных организаций
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19.08.2020 08:48 Відповісти
+11
зеля не хочет праздновать день Независимости
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19.08.2020 08:52 Відповісти
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Давай Зеля запускай школи.
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19.08.2020 08:44 Відповісти
зеля не хочет праздновать день Независимости
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19.08.2020 08:52 Відповісти
А коли в Ізраїля день незалежності?
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19.08.2020 09:14 Відповісти
Саме час.
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19.08.2020 08:45 Відповісти
Ну по зонам. Не у всех же такая вспышка.
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19.08.2020 08:48 Відповісти
З кожним днем лєгчє жіть.
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19.08.2020 08:47 Відповісти
жить становится лутше, жить становится веселей!
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19.08.2020 08:51 Відповісти
Шея стала уже, но зато длинней
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19.08.2020 09:06 Відповісти
Як у Башара?
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19.08.2020 09:15 Відповісти
От раніш не звертав уваги, подивився, такі так шия там ще та.
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19.08.2020 09:21 Відповісти
всё потому что не надо было зеле разворововать помощь в борбе с ковидом от международных организаций
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19.08.2020 08:48 Відповісти
Он типа "дороги строил"... на кладбища, наверное(((((((((
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19.08.2020 08:51 Відповісти
Воры пришли к власти.
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19.08.2020 08:52 Відповісти
Они от нее и не отходили.
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19.08.2020 13:53 Відповісти
А може то такий новий метод боротьби з коронавірусом - асфальто-дорожний? Добудовуєш дорогу Гройсмана, чи кладеш третій тонкий шар асфальту на болото - і вірус не страшний.
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19.08.2020 09:22 Відповісти
хорошо если на дорогу, а не в офшоры куда были переведены от коломойского 42 млн
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19.08.2020 09:28 Відповісти
На яку дорогу? Я Вас прошу! 😊 Дорогу на 80 відсотків побудувала попередня влада "бариґ".
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19.08.2020 09:50 Відповісти
да, но это понимают только 8% в нашей стране...
вообще есть такая общемировая статистика, что 75% дурных и 25% состовляют умные от общего населения страны.. так что всё сходится судя по голосованию 19г ))
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20.08.2020 15:36 Відповісти
Побольше студентов в общаги загнать!!!! Молодежь не жалко!!!!
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19.08.2020 08:49 Відповісти
Еще тысячи хасидов "на помощь" приедут
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19.08.2020 08:53 Відповісти
Карантин : полный провал. Результата ноль. Экономику угробили
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19.08.2020 08:54 Відповісти
Реальный карантин был менее двух месяцев, с конца марта по начало мая. Благодаря ему удалось резкого роста заболеваемости. И многим это вскружило голову, карантин "ослабили", а по существу отменили вовсе. Одни не соблюдают, другие не контролируют, третьи говорят что никакого вируса нет и тд.
Что касается экономики, то она упала бы в любом в случае. Сейчас общий мировой экономический кризис. К примеру квартальное сокращение ВВП той же Швеции, которая не вводила карантин, в апреле-июне является самым крупным с 1980 года.
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19.08.2020 09:20 Відповісти
Лжёшь. В Польше и Румынии рост ВВП.
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19.08.2020 09:35 Відповісти
Падение ВВП в Польше во 2 квартале составило 8,2%
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19.08.2020 09:46 Відповісти
И в Швеции в годовом пересчете за второй квартале - 8,2 %.Они уже себе голову пеплом посыпали.И заболевших больше чем в Китае и экономика завалилась.
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19.08.2020 11:47 Відповісти
Не их экономика обвалилась, а мировой спрос на их товары. И никто там голову пеплом не посыпал.
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19.08.2020 13:55 Відповісти
Лжёте вы
Румыния -10.5%
Польша -8.2%
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19.08.2020 09:56 Відповісти
Схуали там рост? Кассапчег?
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19.08.2020 18:59 Відповісти
Если я правильно понимаю, то в период жесткого карантина немного закупили мед оборудования. Иначе совсем печалька была бы.
А дальше никуда не денешься - надо жить и работать...
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19.08.2020 12:27 Відповісти
Посмотрите вокруг - с этим *********.еским народом возможен карантин в принципе? Пол страны дебилов конченных!
Зеленыйе клоуны мудаки, конечно, но с нашими смелыми мачо и не менее геройскими подругами без мозгов (и это обсуждение очередное доказательство) по иному быть и не могло!
Стремительно догоняем в 5 раз большую по населению Кацапию...
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19.08.2020 10:39 Відповісти
https://censor.net/news/3214498/gosstat_rasskazal_o_demograficheskoyi_situatsii_v_ukraine_za_yanvariyun_2020_goda_umerli_na_17_tys_chel
вот что ковидло животворящее делает!
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19.08.2020 08:58 Відповісти
В Украине "рекордные" 1 967 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 96 403 человека - Цензор.НЕТ 5870
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19.08.2020 09:06 Відповісти
У самураев ум и честь - на кончике острия у шеи .....
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19.08.2020 09:12 Відповісти
Количество прошедших тестирование по месяцам - в студию!
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19.08.2020 09:09 Відповісти
А что вам даст количество прошедших тестирование? То что раньше было больных гораздо больше, просто мало тестировали, а значит никакие послабления делать было нельзя? Или то что и сейчас это тоже неполноценная картина, и заболевших гораздо больше, чем в официально подтвержденных цыфраз.
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19.08.2020 09:23 Відповісти
Даю статистику
Зебилу, Авакову, Разумкову, Корниенко, АраМахию и Ко за весь 2020 год сделано 100500 тестов из 100200...
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19.08.2020 10:03 Відповісти
Спасибо вам дорогие украинцы за помощь в распостронении ковида! В маршрутках, местах скоплений считай, никто маски не носит, рекомендации моз соблюдают единицы, с такими соотечественниками и врагов не надо, очень приятно вариться в этом котле, мммм..
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19.08.2020 09:11 Відповісти
Лжёшь. Это не рекомендации, а принуждение. Поэтому свободные люди их не выполняют.
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19.08.2020 09:38 Відповісти
Українцям заборонено красти і вбивати тому деякі вільні люди їх не виконують, оце так логіка...
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19.08.2020 10:26 Відповісти
Таким свободным "людям" место в Павловке!
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19.08.2020 10:40 Відповісти
Нет, место в Павловке истеричным коронафобам.
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19.08.2020 13:58 Відповісти
Хммм, а почему в Чехии, например, считай, корону победили? Там тоже люди свободные, когда началась эпидемия - они ввели жёсткий карантин, а ношение маски стало чуть ли не национальной идеей. Так вот, я лучше буду здоровым, чем "свободным"
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19.08.2020 11:23 Відповісти
Нет, лучше быть и свободным и здоровым, как в скандинавских странах.
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19.08.2020 14:00 Відповісти
ой всё, как только происходит неудобный для власти вброс информации, в данном случае о предательстве в верхах в деле "вагнеровцев", так сразу рекордные 100500 заболевших чем то невиданным. Лохи схавают
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19.08.2020 09:15 Відповісти
"степановский коронавирус на монету" сидит в графе "підозри" і "вявлено".,,,ибо количество умерших и излечившихся указывает .что пидозры и выявлено туфта неподтвержденная
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19.08.2020 09:15 Відповісти
Ну, переліземо через 100 000 ще цього тижня.
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19.08.2020 09:17 Відповісти
Я уже ранее писала, что в начале усиления карантина ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ людишки кричали все в один голос, что это ЗРАДА, А теперь когда карантин послаблен, А наши люди НЕ желают придерживаться простых мер личной безопасности, И число больных увеличилось, ЭТИ же ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ людишки снова кричат ЗРАДА.
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19.08.2020 09:17 Відповісти
так шо, мы все умрем?
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19.08.2020 09:20 Відповісти
5% максимум...
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19.08.2020 09:53 Відповісти
життя - смертельна штука. ще ніхто не вижив...
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19.08.2020 10:13 Відповісти
Зеленский: Мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом

Украина-20 мая 2020, 12:40
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19.08.2020 09:19 Відповісти
спасибо зе-команде за рекордный урожай короновируса в стране.
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19.08.2020 09:19 Відповісти
Выбы зебильная власть так уж явно не наглели бы и малювали уже не по 100 а по 300 в день в будние дни,один себе уже нарисовал 80%
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19.08.2020 09:20 Відповісти
Темпы растут как снежный ком, причина в том что власть в борьбе за остатки рейтингов и удовлетворения требований лоббистов пошла по факту на полную отмену карантина ( все что от него осталось, это чисто показуха, блеф и поселковый театр) .. Результат не заставил себя долго ждать. Я сразу задал по этому поводу вопрос , еще в конце мая " А кто после этого понесет уголовную ответственность". Ведь последствия явно проглядывались. Ну да ладно.. Сейчас это только цветочки. Число заразившихся продолжает расти как и смертность и число госпитализированных - а вперед окончание " туристического сезона" ( а ведь это не работа основной массы населения, это можно было бы и попридержать, как и межобласное сообщение и заграница), ну а потом по возвращению всех по местам жительства откроются школы, садики, высшие уч. заведения ( и вроде вот тут то все нужно.. но после того что сделали в июне - августе это уже почти контрольный выстрел).. Ну и "вишенка" на крышку ГР это приход октября с ее ОРЗ, ОРВИ гриппом и разулявшейся "короной".., который продлятся минимум до апреля 2021 Ну и тогда " суши весла" Считаю ( хотя многие со мной не согласятся потому что " устали") что власть допустила ( по разным причинам) мягко говоря ошибку ( а в нынешней ситуации это преступление) отпустив "корону" в свободное по факту плавание с конца мая по нынешнее время, и тем свела предыдущий трех месячный карантин к "0", тогда либо нужно было идти по шведско- белорусскому варианту ( какая тогда к черту разница, либо вводить карантин с не с марта а с мая, либо несмотря ни на что удерживать карантин ( в его основных параметрах) до конца августа. Но есть как есть. А это уже совсем другая история.
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19.08.2020 09:27 Відповісти
В Беларусии вон сотни тысяч людей на митингах без масок и ничего, не берет их ковид, наверное потому что много картошки едят
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19.08.2020 10:17 Відповісти
А может дело не в картошке, а в светошумовых гранатах, дубинках и водометах... ( извините за черный юмор)
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19.08.2020 10:30 Відповісти
Тут скорее хочется задать вопрос , а кто будет нести ответственность за халатность китайских властей? Они же скрывали первые вспышки и позволили распространиться заразе.
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19.08.2020 11:26 Відповісти
https://bykvu.com/ru/bukvy/hto-nikoli-ne-zahvoriie-na-covid-19-bbc/ Кто никогда не заболеет COVID-19, - BBC
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19.08.2020 09:29 Відповісти
Лікарям, які захворіли, треба збільшити премії. Бо досі щось мало хворих. Несерйозно те виглядає на фоні навіть Італії та Іспанії. Там також думали замутити дефолт, і мутки з виборами, але коли зрозуміли, що не пролізе , епідемія швидко пішла на спад .
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19.08.2020 09:33 Відповісти
Для дятла з кривою рожею це плато?! Всіяне могилами українців!
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19.08.2020 09:33 Відповісти
https://ru.slovoidilo.ua/2020/07/09/novost/obshhestvo/gosstate-utochnili-statistiku-smertnosti-ukraine Госстат Украины опубликовал уточненные данные о смертности в стране за первые четыре месяца текущего года с учетом COVID-19. Всего за этот период умерли 195 287 человек.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/07/09/novost/obshhestvo/gosstate-utochnili-statistiku-smertnosti-ukraine За это время, как утверждается, от коронавируса умерли 252 человека, в том числе от неидентифицированного вируса - 10 человек.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/07/09/novost/obshhestvo/gosstate-utochnili-statistiku-smertnosti-ukraine Больше всего украинцы умирали от болезней системы кровообращения - 133560 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 92141 человек.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/07/09/novost/obshhestvo/gosstate-utochnili-statistiku-smertnosti-ukraine Рак стал причиной смерти 25877 граждан, инфекционные и паразитарные болезни - 2659 человек, среди них туберкулез - 1168, от СПИДа умерло 1124 украинцев.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/07/09/novost/obshhestvo/gosstate-utochnili-statistiku-smertnosti-ukraine Кроме того, грипп и пневмония стали причиной смерти 2358 человек (в том числе, в апреле - 384).
https://ru.slovoidilo.ua/2020/07/09/novost/obshhestvo/gosstate-utochnili-statistiku-smertnosti-ukraine Еще 9252 человека погибли в результате внешних причин: ДТП - 1116, утопление - 297, гибель на пожаре - 472, случайное отравление (кроме алкоголя) - 638, отравление алкоголем - 872, самоубийства - 1860, умышленные убийства - 485.
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19.08.2020 09:33 Відповісти
Фиг что пойми. У нас толи просто цифры рисуют как на выборах, толи реально все это полубред, но по 80 человек в сутки. При этом все все равно боятся следующих волн.
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19.08.2020 09:34 Відповісти
Нефиг так много проверять. В Судане сделали 400 тестов и нашли 12 тысяч больных. Экономия налицо.
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19.08.2020 09:34 Відповісти
мастера спорта по ковиду работают
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19.08.2020 09:37 Відповісти
При Тимошенко было бы еще хуже.
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19.08.2020 09:50 Відповісти
А что, Тимошенко уже того... отгуляла старушка?
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19.08.2020 09:58 Відповісти
ВОНА працює. Не гоните волну на ВОНУ. ))
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19.08.2020 10:31 Відповісти
Харьков уже неделю в "лидерах". Когда в красную зону внесете? Или колясочник отстегивает?
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19.08.2020 10:29 Відповісти
люди сами винувати треба думати головою ане кишечником
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19.08.2020 13:55 Відповісти
Слушайте сюда, Ляшко-Степанов и прочие "бубочки";
В Австралии за 6 месяцев коронобесия образовалсь параллельная экономика (как мы и предупреждали).
Начальный оборотный капитал этой экономики составляли пол-миллиарда долларов (именно столько денег с начала кризиса снято со счетов и припрятано, как пишут СМИ), как оборот сейчас - лично я Х/З.
Предсказываю: если еще коронобесие продолжат с дурантином и отменят наличные рассчеты, то будет не только параллельная экономика (без уплаты налогов естесснно), но и параллельная валюта (какой конкретно та параллельная валюта будет - роли не играет, хоть юани, хоть водка, хоть взаимозачеты/долговые обязательства, как в древнем Египте, где денег вообще не было тысячелетиями, вот не было самой концепции денег, а экономика - и империя были).
То же самое и в Украине: насколько сократились налоговые поступления в бюджет из-за дурантина, а, суслики вы тупые, прокладки ростшильдовские, Ляшко-Степанов?

P.S. Когда лахтинским в ответ на их глумление "а ты покажи украинские монеты 19-го века" было сказано, что в древнем Египте денег - как концепции - вообще не было, а экономика была и империя была, да еще тысячелетиями, то лахтинские впали в ступор, из которого так и не вышли. Видать, обратились к историческим источникам и оказалось, что именно так все и было: денег в деевнем Египте не было, а экономика и империя были, да еще тысячелетиями.

P.P.S. Между прочим, Степанов-Ляшко, финансы - это единственное, что вы пока хоть как-то контролируете. Не проср*те и этот ресурс.
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19.08.2020 14:02 Відповісти
* Ошибка у меня
50 (!) миллиардов долларов, то есть по 2 тысячи баксов на каждого австралийца
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19.08.2020 15:33 Відповісти
Народ с ума сходит.
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19.08.2020 14:04 Відповісти
Будь ласка відкорегуйте назву допису!
нових випадків захворювання: 1127
всього випадків: 1967
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19.08.2020 14:06 Відповісти
план по отмене выборов выполняется.
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19.08.2020 14:29 Відповісти
ну хоть по кафешкам пошастали ....вируса же нет ...его выдумал Бил Гейтс!
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19.08.2020 14:30 Відповісти
За две прошедшие недели, количество дневных заражений "Короной" в Германии удвоилось.
Об этом сообщил Институт Коха и Канцлер.
Основных источника два -- возвратившиеся из отпусков и участники совместных семейных, дружеских и молодёжных вечеринок.
Вот это и есть "вторая волна".
Маски носят только в помещениях и транспорте, но уже не так строго, как раньше, стали ходить к друг другу в гости и полицейский контроль социальной дистанции в общественных местах не проводится.
7 сентября заканчиваются каникулы и отпускной период -- к концу сентября, надо полагать, ещё раз эта жопа удвоится...
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19.08.2020 15:05 Відповісти
Ну, нарешті! А то все антирекорди та антирекорди...
Мінбудьздоров'я, з огляду на амністію для азартних ігр, може влаштувати всеукраїгський тоталізатор для бажаючих вгадати, коли і на скільки Наша Епідемія поб'є нинішній рекорд.
А Міносвіти може приймати ставки на те, коли розпочнеться новий сезон у середніх, спеціальних та вищих навчальних закладах.
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19.08.2020 21:48 Відповісти
Ну шо? Завтра будет 2к?
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20.08.2020 00:41 Відповісти
Наши австралийские коммунистические зайчики, власти штата Виктория, Австралия, обещают продолжение банкета всех ограничений 4-го уровня, пока число (зараженных в активной фазе) не станет меньше 10.
Не будем говорить о том, что коммунистические зайчики ср*т на законы, ведь state of Disaster не может продолжаться дольше 6 месяцев, а ограничения действуют уже с марта и потому 13 сентября все ограничения должны быть сняты.
В конце концов, ср*ть на законы - это добрая трациция коммуняк всех мастей и пород.
Беспокоюсь я о другом.
Так как комментатоторы в SkyNews youtube откровенно пишут о том, по какой статье будет обвинен Премьер штата Виктория, Эндрюс, вместе с его кабалой (criminal negligence) и по какой статье их посадят (manslaughter), то беспокоит меня, что у кабалы есть высокий шанс не дожить до суда, поскольку обеднение населения растет в геометрической прогрессии, и люди не просто злы, а близки к озверению.

Итак Степанов, Ляшко, Шмыгаль и "бубочка" тоже должны сесть по статьям criminal negligence и manslaughter.
Надеюсь, что они доживут до суда.
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20.08.2020 07:06 Відповісти
А поясню, почему обнищание населения в Австралии растет в геометрической прогрессии.
Делов том, что сходила я сегодня на рыночек...
Есть в моем районе рыночек, хожу я на него редко, он хороший, но очень дорогой.
И зашла я на него за одним товаром, который в других местах не купишь: курицей на бульон, а лучший бульон, как известно, варится из несушки, которая уже "отнеслась", то есть boiling fowl или boiler.
Зайдя на рынок, я офанарела.
Во-первых, он был практически пуст: нет покупателей (улицы Мельбурна сегодня вообще совершенно пусты).
Во-вторых, таких низких цен на овощи и фрукты я на этом рынке не видела, и это понятно, ведь нет покупателей.
Аптека, куда я, собственно говоря и ездила, тоже совершенно пуста.
Все понятно?
У населения нет денег.
Замечу, что речь идет о населении очень дорогого района города.
Я даже не могу себе представить, какого уровня достигло обнищание население в районах-новостройках (там все закредитованы по самые кончики ушей).
Вот в чем состоит главная опасность для коммунистических зайчиков: из-за обнищания возмет владелец кокогоьнибудь разоренного бизнеса в руки монтировку да как вломит тому зайчику, что под руку попадется. И что примечательно, зайчики и не могут узнать заранее, а какой владелец так им вломит. И чем больше разоренных бизнесов, тем выше вероятность взятия в руки монтировки.
Я, собственно к тому, что дурантин стал очень опасен для зайчиков даже когда идут выплаты по ковиду...
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20.08.2020 07:25 Відповісти
 
 