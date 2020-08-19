У Києві різко збільшилася кількість хворих на COVID-19: за добу - 215 осіб, загалом інфікованих - майже 11 тис.
Станом на ранок 19 серпня в Києві на коронавірус захворіли ще 215 осіб.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Загальна кількість інфікованих становить 10 945.
Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 155 осіб, за минулу добу не було зафіксовано жодного летального випадку. З початку епідемії одужали 3 484 пацієнти.
Станом на 19 серпня кількість активних хворих у столиці становить 7 306.
Як пізніше повідомив мер Києва Віталій Кличко, в Києві на коронавірус захворіли: 110 жінок віком від 18 до 90 років;
92 чоловіки віком від 18 до 83 років; 5 дівчаток від 3 до 17 років і 8 хлопчиків від 1 року до 17. Також захворіли шестеро медиків.
Крім того він зазначив, що збільшилася і кількість госпіталізованих. У лікарні столиці потрапили 49 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 26 осіб.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 35, в Подільському - 26, в Деснянському районі - 22 випадки.
Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 15 серпня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих був 232 людини.
Як повідомлялося, в Україні станом на ранок середи, 19 серпня, зафіксовано 1 967 нових випадків зараження. Це найвищий показник з початку пандемії. При цьому 812 осіб одужали, 28 захворілих померли.
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