У Києві різко збільшилася кількість хворих на COVID-19: за добу - 215 осіб, загалом інфікованих - майже 11 тис.

Станом на ранок 19 серпня в Києві на коронавірус захворіли ще 215 осіб.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Загальна кількість інфікованих становить 10 945.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 155 осіб, за минулу добу не було зафіксовано жодного летального випадку. З початку епідемії одужали 3 484 пацієнти.

Станом на 19 серпня кількість активних хворих у столиці становить 7 306.

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Як пізніше повідомив мер Києва Віталій Кличко, в Києві на коронавірус захворіли: 110 жінок віком від 18 до 90 років;

92 чоловіки віком від 18 до 83 років; 5 дівчаток від 3 до 17 років і 8 хлопчиків від 1 року до 17. Також захворіли шестеро медиків.

Крім того він зазначив, що збільшилася і кількість госпіталізованих. У лікарні столиці потрапили 49 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 26 осіб.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 35, в Подільському - 26, в Деснянському районі - 22 випадки.

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 15 серпня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих був 232 людини.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок середи, 19 серпня, зафіксовано 1 967 нових випадків зараження. Це найвищий показник з початку пандемії. При цьому 812 осіб одужали, 28 захворілих померли.