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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві різко збільшилася кількість хворих на COVID-19: за добу - 215 осіб, загалом інфікованих - майже 11 тис.

У Києві різко збільшилася кількість хворих на COVID-19: за добу - 215 осіб, загалом інфікованих - майже 11 тис.

Станом на ранок 19 серпня в Києві на коронавірус захворіли ще 215 осіб.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Загальна кількість інфікованих становить 10 945.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 155 осіб, за минулу добу не було зафіксовано жодного летального випадку. З початку епідемії одужали 3 484 пацієнти.

Станом на 19 серпня кількість активних хворих у столиці становить 7 306.

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Як пізніше повідомив мер Києва Віталій Кличко, в Києві на коронавірус захворіли: 110 жінок віком від 18 до 90 років;
92 чоловіки віком від 18 до 83 років; 5 дівчаток від 3 до 17 років і 8 хлопчиків від 1 року до 17. Також захворіли шестеро медиків.

Крім того він зазначив, що збільшилася і кількість госпіталізованих. У лікарні столиці потрапили 49 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 26 осіб.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 35, в Подільському - 26, в Деснянському районі - 22 випадки.

У Києві різко збільшилася кількість хворих на COVID-19: за добу - 215 осіб, загалом інфікованих - майже 11 тис. 01

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 15 серпня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих був 232 людини.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок середи, 19 серпня, зафіксовано 1 967 нових випадків зараження. Це найвищий показник з початку пандемії. При цьому 812 осіб одужали, 28 захворілих померли.

У Києві різко збільшилася кількість хворих на COVID-19: за добу - 215 осіб, загалом інфікованих - майже 11 тис. 02

У Києві різко збільшилася кількість хворих на COVID-19: за добу - 215 осіб, загалом інфікованих - майже 11 тис. 03

Автор: 

карантин (18172) Київ (19799) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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19.08.2020 08:59 Відповісти
Это все потому что центральная власть до договоренности с Виталиком и во избежания потери рейтингов в столице подстраивала постоянно нормативы по карантину под столицу.. что бы не дай бог она не попала в другую зону. И это только раз. каждодневные "идиотские" брифинги мэра - пэра-сэра - боксэра кроме того что выглядит как посмешище, показывает что ситуация ухудшается но власть включая городское "руководство" пытается отделаться только статистическими сообщениями и театральными постановками.. Киев по факту уже должен был быть давно как минимум в "оранжевой" зоне.. и явно на подходе к "красной".. все равно когда то это выплывет наружу.. главное что бы не поздно. Ведь как известно " Благими намерениями вымощена дорога в ад"
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19.08.2020 09:08 Відповісти
Так и есть.
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19.08.2020 09:24 Відповісти
При таком развитии, вообще, вызывают сомнение все карантинные меры, которые приводят, с одной стороны, к росту заболеваемости, а с другой - к ухудшению экономической обстановки.
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19.08.2020 10:21 Відповісти
 
 