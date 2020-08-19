За добу на Львівщині виявили 188 нових випадків COVID-19, загалом 12,4 тис. інфікованих і 338 померлих
За минулу добу у Львові і Львівській області діагностували 188 нових випадків захворювання на коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.
Загалом коронавірусна інфекція виявлена у 12 448 осіб, 338 осіб померли 3 450 пацієнтів одужали.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1658 ПЛР-тестів, з них 188 - позитивні. Серед них львів'ян - 72.
Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу на Львівщині було зафіксовано 23 червня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих був 240 осіб.
Як повідомлялося, в Україні станом на ранок середи, 19 серпня, зафіксовано 1 967 нових випадків зараження. Це найвищий показник з початку пандемії. При цьому 812 осіб одужали, 28 захворілих померли.
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