За добу на Львівщині виявили 188 нових випадків COVID-19, загалом 12,4 тис. інфікованих і 338 померлих

За минулу добу у Львові і Львівській області діагностували 188 нових випадків захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.

Загалом коронавірусна інфекція виявлена ​​у 12 448 осіб, 338 осіб померли 3 450 пацієнтів одужали.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1658 ПЛР-тестів, з них 188 - позитивні. Серед них львів'ян - 72.

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Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу на Львівщині було зафіксовано 23 червня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих був 240 осіб.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок середи, 19 серпня, зафіксовано 1 967 нових випадків зараження. Це найвищий показник з початку пандемії. При цьому 812 осіб одужали, 28 захворілих померли.