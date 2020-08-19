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За добу COVID-19 виявили у 121 дитини і 105 медпрацівників. Це у нас абсолютний антирекорд, - Степанов
Від початку пандемії COVID-19 виявили у 6 602 дітей, а також 9 923 медичних працівників.
Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіло 1 967 осіб. ... З них 121 дитина, а також 105 медпрацівників. Це у нас абсолютний антирекорд в Україні. За минулу добу зафіксували 28 летальних випадків", - зазначив глава МОЗ.
Водночас, одужали 812 пацієнтів.
Крім того, з початку пандемії в Україні захворіли 96 403 особи, з них 6 602 дитини, а також 9 923 медичні працівники.
За минулу добу в Україні всього було проведено 37 771 тест, з них 19 591 методом ПЛР і 18 180 методом ІФА.
Топ коментарі
+5 Костянтин Залізняк
показати весь коментар19.08.2020 09:27 Відповісти Посилання
+4 Максим Атаманюк #439819
показати весь коментар19.08.2020 09:27 Відповісти Посилання
+4 Йозеф Швейк
показати весь коментар19.08.2020 09:30 Відповісти Посилання
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60 миллиардов государственных денег уже потратил. Карантин смягчил.
Я сразу был против зебильного карантина.
будем посмотреть что будет творится осенью, зимой. народ реально забил на масочный режим в транспорте и общественных местах. каждый день показатели заражений бьют рекорды. пофигисты думают, что их не коснется проблема ковида. только лучше пере бдеть, чем не до бдеть. спасение утопающих , дело рук самих утопающих. каждый решает сам за себя , болеть или не болеть, подыхать или жить дальше. только когда наступит жопа будут вонять , что правительство хреновое ( в чем нет сомнения).