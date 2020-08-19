За добу COVID-19 виявили у 121 дитини і 105 медпрацівників. Це у нас абсолютний антирекорд, - Степанов

Від початку пандемії COVID-19 виявили у 6 602 дітей, а також 9 923 медичних працівників.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіло 1 967 осіб. ... З них 121 дитина, а також 105 медпрацівників. Це у нас абсолютний антирекорд в Україні. За минулу добу зафіксували 28 летальних випадків", - зазначив глава МОЗ.

Водночас, одужали 812 пацієнтів.

Також дивіться: Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Крім того, з початку пандемії в Україні захворіли 96 403 особи, з них 6 602 дитини, а також 9 923 медичні працівники.

За минулу добу в Україні всього було проведено 37 771 тест, з них 19 591 методом ПЛР і 18 180 методом ІФА.