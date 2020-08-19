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Новини Коронавірус і карантин
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За добу COVID-19 виявили у 121 дитини і 105 медпрацівників. Це у нас абсолютний антирекорд, - Степанов

За добу COVID-19 виявили у 121 дитини і 105 медпрацівників. Це у нас абсолютний антирекорд, - Степанов

Від початку пандемії COVID-19 виявили у 6 602 дітей, а також 9 923 медичних працівників.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіло 1 967 осіб. ... З них 121 дитина, а також 105 медпрацівників. Це у нас абсолютний антирекорд в Україні. За минулу добу зафіксували 28 летальних випадків", - зазначив глава МОЗ.

Водночас, одужали 812 пацієнтів.

Також дивіться: Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Крім того, з початку пандемії в Україні захворіли 96 403 особи, з них 6 602 дитини, а також 9 923 медичні працівники.

За минулу добу в Україні всього було проведено 37 771 тест, з них 19 591 методом ПЛР і 18 180 методом ІФА.

Автор: 

діти (5189) карантин (18172) статистика (2251) лікарі (1290) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Тобто, медпрацівники як були незахищеними від КОВІДу так і залишаються. За то асфальт без тендерів з фонду боротьби з КОВІДом добре купується.
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19.08.2020 09:27 Відповісти
+4
Зеленский сказал что он хорошо справился с коронавирусом.
60 миллиардов государственных денег уже потратил. Карантин смягчил.
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19.08.2020 09:27 Відповісти
+4
Думаю, що час вже включати експоненту, скасовувати вибори, оголошувати НС, просити щоб борги пробачили, і ще щоб грошей дали.
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19.08.2020 09:30 Відповісти
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Тобто, медпрацівники як були незахищеними від КОВІДу так і залишаються. За то асфальт без тендерів з фонду боротьби з КОВІДом добре купується.
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19.08.2020 09:27 Відповісти
Зеленский сказал что он хорошо справился с коронавирусом.
60 миллиардов государственных денег уже потратил. Карантин смягчил.
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19.08.2020 09:27 Відповісти
Если не смягчить карантин, то люди с голоду поумирают.
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19.08.2020 09:35 Відповісти
Судя по почти трехмесячному карантину с 12 марта люди только " округлились", и явно не от голода. Про "голод" это конечно ерунда. У нас народ привычный к катаклизмам и всю свою жизнь в ожидании " черного дня", " похорон" и т.д. Плюс жировые накопления ( вы прямом смысле этого слова).. так что 8-12 месяцев уж точно прошли бы уж точно без "голода". Хотя конечно все это не просто, и главное психологически, чисто поэтому человеческая усталость от происходящего по моему мнению имеет трехмесячный запас.. Но это совершенно не про голод. Это не больше чем треп , страшилки и лозунги.
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19.08.2020 09:47 Відповісти
Даже в Киеве многие забили на маски и т.п. Выступал вирусолог и сказал, что польза масок не доказана. Т.е. в доказательной медицине маски не числятся
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19.08.2020 09:53 Відповісти
Труси теж не запобіжник від всирання, але вони хоч втримують гівно на організмі.
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19.08.2020 09:59 Відповісти
Проверял на себе?
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19.08.2020 14:31 Відповісти
Не надо было вводить карантин и уничтожать экономику Украины. Зеленский хочет издеваться над украинцами.
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19.08.2020 09:56 Відповісти
Кроме Беларуси и Швеции все ввели, если бы наши не ввели , то вам подобные их с потрохами сожрали
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19.08.2020 10:12 Відповісти
В Японии не ввели.
Я сразу был против зебильного карантина.
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19.08.2020 10:35 Відповісти
То ли еще будет ой е ей...
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19.08.2020 09:30 Відповісти
Через 2 недели - помним. А трупы на улицах когда ждать?
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19.08.2020 09:36 Відповісти
Все не терпится.. погодить немного придется... ( тут главное во время перейти с производства масок на производство пакетов - мешков.)
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19.08.2020 09:41 Відповісти
Думаю, що час вже включати експоненту, скасовувати вибори, оголошувати НС, просити щоб борги пробачили, і ще щоб грошей дали.
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19.08.2020 09:30 Відповісти
Дєфолт так дєфолт!
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19.08.2020 10:06 Відповісти
ми не Греція . Нам не подарують.
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19.08.2020 12:54 Відповісти
Куди подінуться?
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19.08.2020 13:14 Відповісти
Ппц нам осенью если мед персонала не останется
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19.08.2020 10:42 Відповісти
Вам ? Ви лікарезалежний ?
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19.08.2020 12:55 Відповісти
всегда поражался идиотизму обитателей цензора))))
будем посмотреть что будет творится осенью, зимой. народ реально забил на масочный режим в транспорте и общественных местах. каждый день показатели заражений бьют рекорды. пофигисты думают, что их не коснется проблема ковида. только лучше пере бдеть, чем не до бдеть. спасение утопающих , дело рук самих утопающих. каждый решает сам за себя , болеть или не болеть, подыхать или жить дальше. только когда наступит жопа будут вонять , что правительство хреновое ( в чем нет сомнения).
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19.08.2020 11:04 Відповісти
 
 