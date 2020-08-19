Канцлер Австрії Курц підтримав санкції за застосування насильства в Білорусі і закликав до проведення нових виборів у країні

Євросоюз має запровадити санкції проти тих, хто несе відповідальність за насильство щодо демонстрантів і представників опозиції в Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sputnik.by, про це заявив канцлер Австрії Себастьян Курц.

"Це вимагає чіткої реакції. Я радий, що відбудеться спеціальний саміт щодо ситуації в Білорусі. Оскільки я вважаю, що це буде мати вирішальне значення: ясна реакція ЄС на таку поведінку. На мій погляд, санкції необхідні проти тих, хто несе відповідальність за насильство", - заявив Курц напередодні саміту Євросоюзу.

Він також вважає, що в країні необхідно провести нові вибори, "які відбудуться вільно і справедливо". Курц зазначив, що у світлі ситуації в країні ситуації необхідний діалог між Олександром Лукашенком і опозицією.

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Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. У Мінську почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

Акції на підтримку білоруських протестувальників вже відбулися і в українських містах, зокрема в Дніпрі.