Канцлер Австрії Курц підтримав санкції за застосування насильства в Білорусі і закликав до проведення нових виборів у країні
Євросоюз має запровадити санкції проти тих, хто несе відповідальність за насильство щодо демонстрантів і представників опозиції в Білорусі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sputnik.by, про це заявив канцлер Австрії Себастьян Курц.
"Це вимагає чіткої реакції. Я радий, що відбудеться спеціальний саміт щодо ситуації в Білорусі. Оскільки я вважаю, що це буде мати вирішальне значення: ясна реакція ЄС на таку поведінку. На мій погляд, санкції необхідні проти тих, хто несе відповідальність за насильство", - заявив Курц напередодні саміту Євросоюзу.
Він також вважає, що в країні необхідно провести нові вибори, "які відбудуться вільно і справедливо". Курц зазначив, що у світлі ситуації в країні ситуації необхідний діалог між Олександром Лукашенком і опозицією.
Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. У Мінську почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.
У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися.
Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.
Акції на підтримку білоруських протестувальників вже відбулися і в українських містах, зокрема в Дніпрі.
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И, знаешь, ты сильно неправ: я живу немного севернее Киева, так что до нашего Крыма мне "далеко" да и - пока не зачем!) Так шо - брысь под лавку, накацапа быдлоВАТАя..
Ты же привет хотел передать вилупок. Или уже передумал?
У тебя что-то "не слава богу" с ориентацией? Сначала какую-то херню пишешь на мой адекватный пост, потом начинаешь кидаться и цепляться..недоперетрах или недоперепил?))
ВСЁ, Брысь под лавку, кацашавка прааативная! Ты мне неинтересен.
Своих ищешь?
Да, я так полагаю, это сейчас к тетке спецбортом в Минск кто-то из руководства ФСБ прилетал?
веди себя прилично и научись вести дискуссию, не переходя на личности...
Это не тот ресурс, где про "всовывать" , ты спросонья перепутал.
а шо ты сказать хотело??? озабоченое
веди себя прилично и научись вести дискуссию, не переходя на личности...
Пересказывать свежее, еще дымящееся плявузганье дряхлеющего психопата ("она, а-та-та, главное, выпустит из тюрьмы своего Сирожу и никаких вам перевыборов не разрешит, а я вам их, правда, тоже жыстачайша не разрешаю) будешь у Соловьева.
Рукоблюдить на теток - на одном из тысяч соответствующих сайтов.
А здесь смешивать два этих ремесла ни к чему. Тут вас, таких дешевых ботов, целая очередь стоит.
на шо Ви спирались у своїх висновках ? (цікаво)
Ви вірите путінській брехні.
так я згоден з Вами - нові вибори (з спостерігачами) це було б справедливе і цілком оправдане рішення...(але сатрап лука...і його закадичний ...кліщ х*йло будуть дуже перешкоджати цьому)
1. мое личное дело, что мне высказывать, если мои высказывания не задевают никого лично
2. про мое отношение к теткам - это еще более мое личное интимное дело и советов мне чужих здесь не надо, тем более ты сам попутал сайты... здесь совсем не об этом (но озабоченные видят проблему свою в каждой теме)))) и рукоблудят по клавишам)))))
3. советов вообще не спрашивал и более того в дискуссию озабоченых не приглашал)))
4. самое последнее предложение требует подтвержденных фактов ...
Вот, почти доделал:
https://s7.gifyu.com/images/Poslanie2020.gif
))
Нажимаете ее, в открывшемся окошке вставляете адрес.
Если бы санкции были в отношении только Луки и его компании то это одно. А причем здесь все беларусы?
Читай внимательно. "Евросоюз должен ввести санкции против тех, кто несет ответственность за насилие в отношении демонстрантов и представителей оппозиции в Беларуси"
Теперь угадайте с трех раз где они ее получат?
Если санкции есть - денег у Лукашенко меньше - нечем платить зарплату.
Но по моему единственный шанс у Луки не повторить судьбу Каддафи, это безоговорочно "оттдаться" кремлю если запад для него закроется. Конечно в этом случае он из президентов перейдет в губернаторы, но другого способа остаться в живых у него не остается.
В кратком пересказе от вашего проукраинского форумчанина выше получилось вот это:
Рабочие напомнили Лукашенко, что, по официальным данным, его не поддержали около 700 тысяч человек: «Это большая сила, с ними надо разговаривать».
Лукашенко согласился, но тут же заговорил о Тихановской и том, что ради нее готовы бросить первого президента. На замечание рабочего, что президенты должны меняться, как и рабочие - смену отработал и ушел, Лукашенко ответил:
- Если президент будет у вас посменно работать, труба вам.
Он стал говорить, что со страной сотворили неизвестно что, и опять вспомнил Тихановскую:
- Чэсныя и нячэсныя выбары… «Потом я приду проведу чэсныя», - процитировал Лукашенко. - Победила. Что будет следующим ее шагом? Вот подумайте. Они же сказали - выпустить политзаключенных. Почему? Там же Сережа сидит (Сергей Тихановский). Выйдет Сережа оттуда и никаких повторных выборов не будет. Рулить будет он, она будет зачитывать. Ну что мы - идиоты, этого не понимаем?
Лукашенко заявил, что знает все эти технологии.
- И даже Витьку Бабарико никто не выпустит, потому что он уже потом им будет мешать.
Читать полностью: https://news.tut.by/economics/697037.html