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Новини Революція в Білорусі
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Канцлер Австрії Курц підтримав санкції за застосування насильства в Білорусі і закликав до проведення нових виборів у країні

Канцлер Австрії Курц підтримав санкції за застосування насильства в Білорусі і закликав до проведення нових виборів у країні

Євросоюз має запровадити санкції проти тих, хто несе відповідальність за насильство щодо демонстрантів і представників опозиції в Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sputnik.by, про це заявив канцлер Австрії Себастьян Курц.

"Це вимагає чіткої реакції. Я радий, що відбудеться спеціальний саміт щодо ситуації в Білорусі. Оскільки я вважаю, що це буде мати вирішальне значення: ясна реакція ЄС на таку поведінку. На мій погляд, санкції необхідні проти тих, хто несе відповідальність за насильство", - заявив Курц напередодні саміту Євросоюзу.

Він також вважає, що в країні необхідно провести нові вибори, "які відбудуться вільно і справедливо". Курц зазначив, що у світлі ситуації в країні ситуації необхідний діалог між Олександром Лукашенком і опозицією.

Також читайте: Тіхановська закликала лідерів Європи не визнавати результатів виборів у Білорусі. ВIДЕО

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. У Мінську почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

Акції на підтримку білоруських протестувальників вже відбулися і в українських містах, зокрема в Дніпрі.

Автор: 

Австрія (986) Білорусь (7987) Курц Себастьян (86)


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Топ коментарі
+7
Только у них - за ум и заслуги, а у нас - "отдельное спасибо спонсору".
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19.08.2020 09:33 Відповісти
+3
здрастути.... беларуская оппозиция не хочет повторных выборов...она хочет просто сместить бацьку и поставить тетку...
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19.08.2020 09:33 Відповісти
+3
А без санкцій Біларусь біжить в ЄС?
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19.08.2020 10:15 Відповісти
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Батя хенде хох.
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19.08.2020 09:29 Відповісти
33 года, а уже канцлер, респект. Хотя наш нелох тоже еще молод
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19.08.2020 09:30 Відповісти
Только у них - за ум и заслуги, а у нас - "отдельное спасибо спонсору".
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19.08.2020 09:33 Відповісти
Санкции против Беларуси это не умно.
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19.08.2020 10:15 Відповісти
??? Привет накацапии!
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19.08.2020 10:19 Відповісти
Закусывать надо, рогуль.
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19.08.2020 10:24 Відповісти
О, таки спалил контору, кацапа. Сёма, гуляй огородами отсюда.
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19.08.2020 10:28 Відповісти
Приветы сам передай, если не зассышь, тебе до крыма ближе.
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19.08.2020 10:35 Відповісти
Сёма, быдло кацапское, какое отношение твой "пук" имел к моему коменту?)
И, знаешь, ты сильно неправ: я живу немного севернее Киева, так что до нашего Крыма мне "далеко" да и - пока не зачем!) Так шо - брысь под лавку, накацапа быдлоВАТАя..
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19.08.2020 10:43 Відповісти
"до нашего Крыма мне "далеко" да и - пока не зачем!"

Ты же привет хотел передать вилупок. Или уже передумал?
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19.08.2020 10:46 Відповісти
Так ты ж оттуда, чмошник!))И чего трешься на НАШЕМ украинском ресурсе, кацапа?
У тебя что-то "не слава богу" с ориентацией? Сначала какую-то херню пишешь на мой адекватный пост, потом начинаешь кидаться и цепляться..недоперетрах или недоперепил?))
ВСЁ, Брысь под лавку, кацашавка прааативная! Ты мне неинтересен.
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19.08.2020 10:52 Відповісти
"У тебя что-то "не слава богу" с ориентацией?"
Своих ищешь?
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19.08.2020 10:55 Відповісти
Не Беларуссии а конкретным лицам, а стране всей, да не умно....
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19.08.2020 11:25 Відповісти
Путин мониторит свадебные объявления в интернете. Так хочется ему снова потанцевать на свадьбе в Австрии, да заодно и братана Луку прикрыть.
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19.08.2020 09:33 Відповісти
здрастути.... беларуская оппозиция не хочет повторных выборов...она хочет просто сместить бацьку и поставить тетку...
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19.08.2020 09:33 Відповісти
А та тетка. конечно, любит Беларусь, но - "кацапия - наше фсьо": судя по умничаниям этой домохозяйки.
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19.08.2020 09:36 Відповісти
Два дебила (https://censor.net/user/371210 и https://censor.net/user/430205) - это сила. Один цитирует Лукашенку, другой ему поддакивает. Звеном работаете? Уточните только, пожалуйста, кто у вас ведущий, а кто ведомый, тьху, то есть кто активный, а кто ппассивный.

Да, я так полагаю, это сейчас к тетке спецбортом в Минск кто-то из руководства ФСБ прилетал?
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19.08.2020 09:41 Відповісти
а шо ты сказать хотело??? озабоченое
веди себя прилично и научись вести дискуссию, не переходя на личности...
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19.08.2020 09:46 Відповісти
Белорусская оппозиция хочет новых выборов.
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19.08.2020 10:14 Відповісти
было бы наверное, отлично... но звучат заявления о мирной передаче власти на основе сфальсифицированных результатов и не возможности провести пересчет голосов...
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19.08.2020 10:17 Відповісти
о мирной передаче власти и проведении новых выборов с участием международных наблюдателей.
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19.08.2020 10:22 Відповісти
это было бы цивилизованно и правильно, при одном условии - раша не входит в число "наблюдателей"... но это не реально!... да и бацька так просто не сдаст власть и раша так просто не позволит ему это сделать (чтоб не упустить Беларусь из сферы своих интересов)
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19.08.2020 10:26 Відповісти
Чому не входить, нехай входить нарівні з європейцями, нащо давати повід для невизнання.
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19.08.2020 10:29 Відповісти
така недовіра до цих "наблюдателей", що здається і під наглядом вони щось утнуть...
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19.08.2020 10:38 Відповісти
Але ти дурнуВАТЕ..
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19.08.2020 10:20 Відповісти
судя по ее метаниям, она еще сама не поняла что она любит больше...и куда она всунулась ))
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19.08.2020 09:44 Відповісти
Угомонись уже, специалист по теткам.

Это не тот ресурс, где про "всовывать" , ты спросонья перепутал.
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19.08.2020 09:46 Відповісти
повторяю еще раз :
а шо ты сказать хотело??? озабоченое
веди себя прилично и научись вести дискуссию, не переходя на личности...
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19.08.2020 09:47 Відповісти
Сказал "В спам", подстилка луковая!

Пересказывать свежее, еще дымящееся плявузганье дряхлеющего психопата ("она, а-та-та, главное, выпустит из тюрьмы своего Сирожу и никаких вам перевыборов не разрешит, а я вам их, правда, тоже жыстачайша не разрешаю) будешь у Соловьева.

Рукоблюдить на теток - на одном из тысяч соответствующих сайтов.

А здесь смешивать два этих ремесла ни к чему. Тут вас, таких дешевых ботов, целая очередь стоит.
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19.08.2020 10:05 Відповісти
Не тупи Руслан, це проукраїнський форумчанин, і вас заспамлять швидше за нього. Ви просто не зрозуміли один одного.
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19.08.2020 10:07 Відповісти
Те що він проукраїнський не означає що в нього є розум.
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19.08.2020 10:16 Відповісти
Я вважаю що є, у вас може бути інша думка, хоча мені в голову не приходило так підходити до питання.
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19.08.2020 10:17 Відповісти
дивно.. як Ви так швидко зуміли поставити діагноз?
на шо Ви спирались у своїх висновках ? (цікаво)
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19.08.2020 10:21 Відповісти
"беларуская оппозиция не хочет повторных выборов" це Ваша брехня, чи путінська брехня.

Ви вірите путінській брехні.
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19.08.2020 10:25 Відповісти
ні...не вірю... складаю свою думку з декількох джерел (раши там нема) з висловів багаточисельних опозиціонерів Беларусі... деякі дивляться з надією у бік братів руцьких, а деякі тільки в цивілізацію - в Ервопу... тому і підходи до повалення толалітарно-авторитарного режиму різняться (і головне - хай жыве Беларусь! і буде вільною і незалежною)
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19.08.2020 10:34 Відповісти
Це не означає що нові вибори не потрібні.
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19.08.2020 10:43 Відповісти
склалось таке враження, що Ви мене вмовляєте))))
так я згоден з Вами - нові вибори (з спостерігачами) це було б справедливе і цілком оправдане рішення...(але сатрап лука...і його закадичний ...кліщ х*йло будуть дуже перешкоджати цьому)
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19.08.2020 10:54 Відповісти
Оно иначе не может и не умеет, бесполезно взывать к разуму - его там "не стояло".
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19.08.2020 10:54 Відповісти
смешно...
1. мое личное дело, что мне высказывать, если мои высказывания не задевают никого лично
2. про мое отношение к теткам - это еще более мое личное интимное дело и советов мне чужих здесь не надо, тем более ты сам попутал сайты... здесь совсем не об этом (но озабоченные видят проблему свою в каждой теме)))) и рукоблудят по клавишам)))))
3. советов вообще не спрашивал и более того в дискуссию озабоченых не приглашал)))
4. самое последнее предложение требует подтвержденных фактов ...
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19.08.2020 10:15 Відповісти
Мой ответ вам и букову ниже, вместе с цитатами того, за кем вы повторяете. Случайно мимо запостился.
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19.08.2020 10:18 Відповісти
Как в сообщении поставить изображение? Подскажите, впервые пишу.
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19.08.2020 09:36 Відповісти
В панели сообщения вверху - значок с картинкой после смайлика. Но только вставить как вложение с компа/телефона нельзя. Нужна ссылка на изображение в Интернет. То есть либо копируете адрес картинки со странички, где ее нашли, либо, если она есть только на вашем устройстве, публикуете на любом бесплатном хостинге изображений и вставляете ссылку.
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19.08.2020 09:44 Відповісти
Понял, спасибо!!!!

Вот, почти доделал:
https://s7.gifyu.com/images/Poslanie2020.gif

))
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19.08.2020 09:46 Відповісти
Ви не картинку намагаєтесь покласти, а гіфку.
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19.08.2020 10:05 Відповісти
gif тоже картинка. Он пытается выложить видео.
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19.08.2020 10:18 Відповісти
Таки гифку. Ниже выложил.
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19.08.2020 10:20 Відповісти
https://s7.gifyu.com/images/Poslanie2020.gif
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19.08.2020 09:45 Відповісти
Да нет же. На панели редактирования сообщения есть кнопка с картинкой.

Канцлер Австрії Курц підтримав санкції за застосування насильства в Білорусі і закликав до проведення нових виборів у країні - Цензор.НЕТ 8468

Нажимаете ее, в открывшемся окошке вставляете адрес.
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19.08.2020 09:55 Відповісти
Так это панель у меня просто серая, без значков. Я с телефона, может поэтому?
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19.08.2020 09:57 Відповісти
Канцлер Австрії Курц підтримав санкції за застосування насильства в Білорусі і закликав до проведення нових виборів у країні - Цензор.НЕТ 2761
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19.08.2020 10:19 Відповісти
Помог чем смог.
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19.08.2020 10:22 Відповісти
Зеле нужно срочно отказаться от переговоров в Минске и предложить перенести их в Австрию!
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19.08.2020 10:01 Відповісти
В Австрію динирян не пустять.
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19.08.2020 10:04 Відповісти
а пусть Расия выдаст им дипломатические паспорта!
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19.08.2020 10:16 Відповісти
Угу, аж бігом, хто холопам видає диппаспорта.
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19.08.2020 10:18 Відповісти
Давно с телефона не заходил. Не помню, как там. Может у вас еще какие-то скрипты в браузере/прокси отключены/не работают.
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19.08.2020 10:03 Відповісти
Вот так вы хотели.

Канцлер Австрії Курц підтримав санкції за застосування насильства в Білорусі і закликав до проведення нових виборів у країні - Цензор.НЕТ 5185
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19.08.2020 10:07 Відповісти
Какой умный! Этими санкциями он просто подталкивает Беларусь в объятия кремля.
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19.08.2020 10:13 Відповісти
А без санкцій Біларусь біжить в ЄС?
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19.08.2020 10:15 Відповісти
А с санкциями біжит?
Если бы санкции были в отношении только Луки и его компании то это одно. А причем здесь все беларусы?
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19.08.2020 10:18 Відповісти
С санкциями не будет Лукашенко в Беларуси.
Читай внимательно. "Евросоюз должен ввести санкции против тех, кто несет ответственность за насилие в отношении демонстрантов и представителей оппозиции в Беларуси"
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19.08.2020 10:20 Відповісти
Хочешь сказать что эти санкции будут касаться только конкретных людей? Что то не верится.
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19.08.2020 10:23 Відповісти
А санкції завжди стосувались окремих людей, навіть проти московитів спочатку були санкції проти окремих людей, окремих підприємств...
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19.08.2020 10:27 Відповісти
Ну, "будем посмотреть" как говорится.
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19.08.2020 10:29 Відповісти
Мы комментируем заявление Курца. Он говорит о персональных санкциях. Будут санкции - прокомментируем санкции. Я за то чтобы санкции были на всю экономику, а не только персональные. Так быстрее беларусы смогут скинуть Лукашенко.
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19.08.2020 10:29 Відповісти
Глупость. Лукашенко и так в объятиях путина.
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19.08.2020 10:18 Відповісти
Он лизал то тем, то этим, в зависимости от обстановки. А сейчас из двух стульев на которых он пытался сидеть одновременно у него останется один.
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19.08.2020 10:21 Відповісти
Поэтому не надо поддерживать такого багатовекторного Кучму.
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19.08.2020 10:30 Відповісти
"Швеция замораживает помощь госструктурам Беларуси, - министр Эрикссон"

Теперь угадайте с трех раз где они ее получат?
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19.08.2020 10:36 Відповісти
Они её получали с 1996 года из россии. И продолжают получать. Если бы не деньги россии Лукашенко уже скинули бы. Беларусь была бы как Литва или Польша. Поэтому нужны санкции против Беларуси.
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19.08.2020 10:45 Відповісти
Вангую резкое потепление отношений, вплоть до интеграции Беларуси и РФ после таких санкций. Никаких других вариантов Луке не оставили.
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19.08.2020 10:50 Відповісти
Лучше так, чем оставить Лукашенко.
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19.08.2020 10:55 Відповісти
Вот так он до смерти от естественных причин рулить будет.
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19.08.2020 10:58 Відповісти
Наоборот, если не вводить санкции - то будет рулить. А если ввести санкции - то белорусы его быстрее скинут.
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19.08.2020 11:00 Відповісти
Не вижу связи. Наверное я тупой.
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19.08.2020 11:02 Відповісти
Если нет санкций - белорусы получают зарплату - думают что Лукашенко нормально руководит, и ничего не меняют.
Если санкции есть - денег у Лукашенко меньше - нечем платить зарплату.
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19.08.2020 11:10 Відповісти
Может быть так.
Но по моему единственный шанс у Луки не повторить судьбу Каддафи, это безоговорочно "оттдаться" кремлю если запад для него закроется. Конечно в этом случае он из президентов перейдет в губернаторы, но другого способа остаться в живых у него не остается.
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19.08.2020 11:21 Відповісти
Ну, видимо, сначала он не понял, а потом уже я его. У него, выходит, тоже Лукашенко спаситель Украины? Зачем ему за мерзавцем повторять?

В кратком пересказе от вашего проукраинского форумчанина выше получилось вот это:

Рабочие напомнили Лукашенко, что, по официальным данным, его не поддержали около 700 тысяч человек: «Это большая сила, с ними надо разговаривать».
Лукашенко согласился, но тут же заговорил о Тихановской и том, что ради нее готовы бросить первого президента. На замечание рабочего, что президенты должны меняться, как и рабочие - смену отработал и ушел, Лукашенко ответил:
- Если президент будет у вас посменно работать, труба вам.
Он стал говорить, что со страной сотворили неизвестно что, и опять вспомнил Тихановскую:
- Чэсныя и нячэсныя выбары… «Потом я приду проведу чэсныя», - процитировал Лукашенко. - Победила. Что будет следующим ее шагом? Вот подумайте. Они же сказали - выпустить политзаключенных. Почему? Там же Сережа сидит (Сергей Тихановский). Выйдет Сережа оттуда и никаких повторных выборов не будет. Рулить будет он, она будет зачитывать. Ну что мы - идиоты, этого не понимаем?
Лукашенко заявил, что знает все эти технологии.
- И даже Витьку Бабарико никто не выпустит, потому что он уже потом им будет мешать.

Читать полностью: https://news.tut.by/economics/697037.html
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19.08.2020 10:16 Відповісти
Да не виходить у нього Лука рятівником, звичайна недовіра до опозиції, можна подумати, що ви впевнені в ній на 100 відсотків. Це взагалі ваша країна, ваша справа, але дуже слизька у вас альтернатива, єдиний її плюс це проведення дійсно незалежних виборів, хоч подивимся на реальні відсотки вати.
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19.08.2020 10:21 Відповісти
Проведення незалежних виборів це найважливіший плюс.
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19.08.2020 10:32 Відповісти
Такой красавец-канцлер! Ах...
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19.08.2020 11:18 Відповісти
 
 