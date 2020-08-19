Харківщина стала лідером щодо захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 247 нових випадків, померли 4 особи

Станом на ранок 19 серпня в Харкові і Харківській області на коронавірус захворіли 247 осіб.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Загальна кількість інфікованих становить 6607 осіб.

Загалом від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 166 осіб, за минулу добу - 4. Від початку епідемії одужали 2733 пацієнти.

Станом на 19 серпня кількість активних хворих на Харківщині становить 3708 осіб.

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Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Харкові і Харківській області зафіксовано 15 серпня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 254 людини.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок середи, 19 серпня, зафіксовано 1967 нових випадків зараження. Це найвищий показник від початку пандемії. При цьому 812 осіб одужали, 28 раніше захворілих померли.