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Новини Коронавірус і карантин
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Харківщина стала лідером щодо захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 247 нових випадків, померли 4 особи

Харківщина стала лідером щодо захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 247 нових випадків, померли 4 особи

Станом на ранок 19 серпня в Харкові і Харківській області на коронавірус захворіли 247 осіб.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Загальна кількість інфікованих становить 6607 осіб.

Загалом від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 166 осіб, за минулу добу - 4. Від початку епідемії одужали 2733 пацієнти.

Станом на 19 серпня кількість активних хворих на Харківщині становить 3708 осіб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні госпіталізували рекордну кількість пацієнтів з коронавірусом - 463. COVID-19 набирає обертів, - Степанов. ВIДЕО

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Харкові і Харківській області зафіксовано 15 серпня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 254 людини.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок середи, 19 серпня, зафіксовано 1967 нових випадків зараження. Це найвищий показник від початку пандемії. При цьому 812 осіб одужали, 28 раніше захворілих померли.

Харківщина стала лідером щодо захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 247 нових випадків, померли 4 особи 01

Автор: 

карантин (18172) Харківщина (6054) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Так сказали же, Кернеса, це універсальний рецепт.
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19.08.2020 10:12 Відповісти
+3
Зато Кернес никаких ограничений вводить не собирается, а глядя на него и остальным похрен, автобусы битком и 90% без масок.
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19.08.2020 09:50 Відповісти
+2
Пока кернеса не вынесут вперед ногами, ничего не изменится.
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19.08.2020 09:44 Відповісти
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Пока кернеса не вынесут вперед ногами, ничего не изменится.
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19.08.2020 09:44 Відповісти
А в нього КОВІД чи просто корона?
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19.08.2020 09:46 Відповісти
у него защитний бюст жукова
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19.08.2020 10:37 Відповісти
Зеленые ублюдки не прекращают приписки КОВИДА всем случаям ОРВИ, бронхитов и пневмоний. Это уже переходит все границы. Им уже и ВОЗ сказала недавно, чтобы прекращали эту липовую пандемию, которой не было, чтобы прекращали этот липовый карантин, а они не реагируют, им понравилось держать людей в масках, дома, запрещать митинги и собрания и ограничивать их гражданские права, нарушать Конституцию.Лишают людей дохода, образования нормального, здоровья и жизни, так как в карантин позакрывали больницы и отменили плановое обследование и лечение, сколько онкобольных пострадало и запустило свои заболевания до стадии неизлечимости, сколько хроников пострадало. Ужас. Сатанячья власть рулит, а народ терпит и молчит, хотя европейцы митингуют против этого беспредела во всех странах.
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19.08.2020 10:41 Відповісти
Дурантинофіли вважають всіх лікарів,котрі написаи в діагнозі "ковід-2019" зеленими ублюдками...

Класно працює порошенківська пи..добратія на зниження його рейтингу...
ВІТАЮ !!
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19.08.2020 11:27 Відповісти
Хотелось бы узнать ваши рецепты для западных областей Украины.
Кого там выносить ногами?
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19.08.2020 10:06 Відповісти
Так сказали же, Кернеса, це універсальний рецепт.
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19.08.2020 10:12 Відповісти
В каждом городе свой Кернес.
Ваших Кернесов уже давно нужно пинками выносить.
Или, всё же, виноваты не Кернесы?
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19.08.2020 10:14 Відповісти
У нас винесли, мера нема, ковід є.
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19.08.2020 10:16 Відповісти
Вот тебе и ответ!
Тупым и Кернес не поможет.
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19.08.2020 10:18 Відповісти
Навіть не знаю, він дійсно стає слабкішим, в мене все більше знайомих хворіє на нього, але останнім часом люди виліковуються за тиждень, може дійсно відступає в летальності.
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19.08.2020 10:25 Відповісти
Не-е, кернес только для Харькова, вам это лекарство не поможет
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19.08.2020 10:45 Відповісти
не в Кернесі справа...

люди самі "уй забили" на свою безпеку...
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19.08.2020 11:31 Відповісти
Браво землячки! пХєрвая сРаліца сруліт!
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19.08.2020 09:47 Відповісти
Зато Кернес никаких ограничений вводить не собирается, а глядя на него и остальным похрен, автобусы битком и 90% без масок.
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19.08.2020 09:50 Відповісти
Что должен сделать Кернес, чтобы до тупых дошло, что нужно беречь СВОЁ здоровье?
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19.08.2020 10:16 Відповісти
Беречь свое здоровье - это совсем не значит носить маску, тем более на пустынной улице, любой медик скажет это. Все 160 дней встречаю медиков выгуливающих своих собак, ни один не носил и не носит маску. Одевать маску надо только тогда когда заходишь в магазин или в общественный транспорт, если своего не имеешь.
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19.08.2020 10:28 Відповісти
Для начала хотя бы кондукторов и водителей обязать носить маски. И определять всех в "тупые" показывает твой уровень
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19.08.2020 10:49 Відповісти
90% - вы КОНКРЕТНО врете. Я сам с Харькова.
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19.08.2020 10:41 Відповісти
И хоть одного кондуктора в маске встречал?
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19.08.2020 10:50 Відповісти
Геня и Ярославский хоть в чём -то лидеры.
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19.08.2020 09:51 Відповісти
Гепа пошлет Степанова с красной зоной нах. Так, что пишите свои циферки сколько хотите. Вас уже райцентры посылают. Вам никто не верит
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19.08.2020 10:44 Відповісти
Айвазян!!? ти був у відпустці,а тепер з новими силами ?
"топити "за АНТИКАРАНТИН ? )))
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19.08.2020 11:29 Відповісти
Какая это все фейковая статистика!!! Я лично знаю людей, что болеет со всеми симптомами летом, обращались к врачу и им даже экспрес тесты не делают (отказываются и не хотят). Болеют семьями.
Реальная картина по ковиду абсолютно иная!!! Вся эта статистика - полнейшее вранье!
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19.08.2020 10:47 Відповісти
У мужа на заводе болеют несколько человек. Вместо того, чтобы изолировать работающих, контактирующих с ними, у них проводили дезинфекцию))
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19.08.2020 10:54 Відповісти
дезинфакція -правильна річ,але без інших заходів -зокрема соціальної дистанції і масок -це безнадійно..
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19.08.2020 11:30 Відповісти
 
 