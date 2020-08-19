Харківщина стала лідером щодо захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 247 нових випадків, померли 4 особи
Станом на ранок 19 серпня в Харкові і Харківській області на коронавірус захворіли 247 осіб.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Загальна кількість інфікованих становить 6607 осіб.
Загалом від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 166 осіб, за минулу добу - 4. Від початку епідемії одужали 2733 пацієнти.
Станом на 19 серпня кількість активних хворих на Харківщині становить 3708 осіб.
Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Харкові і Харківській області зафіксовано 15 серпня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 254 людини.
Як повідомлялося, в Україні станом на ранок середи, 19 серпня, зафіксовано 1967 нових випадків зараження. Це найвищий показник від початку пандемії. При цьому 812 осіб одужали, 28 раніше захворілих померли.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Класно працює порошенківська пи..добратія на зниження його рейтингу...
ВІТАЮ !!
Кого там выносить ногами?
Ваших Кернесов уже давно нужно пинками выносить.
Или, всё же, виноваты не Кернесы?
Тупым и Кернес не поможет.
люди самі "уй забили" на свою безпеку...
"топити "за АНТИКАРАНТИН ? )))
Реальная картина по ковиду абсолютно иная!!! Вся эта статистика - полнейшее вранье!