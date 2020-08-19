Чубаров просить Зеленського про евакуацію близько сотні громадян України з табору біженців у Сирії

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров звернувся до президента України Володимиру Зеленському з проханням сприяти поверненню українців, які, за його інформацією, понад рік очікують евакуації з табору для біженців Аль-Хол у Сирії.

Про це глава Меджлісу кримськотатарського народу повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановний Володимире Олександровичу, як Ви знаєте, в міжнародному таборі для біженців Аль-Хол (Ель-Хол), що знаходиться на території Сирії, вже більше 1,5 року очікують евакуації на батьківщину близько 100 громадян України – жінки та їхні неповнолітні діти. Особо і повторно акцентую Вашу увагу на тому, що йдеться виключно про жінок і їхніх дітей - громадян України. Міжнародні організації характеризують умови в таборі Аль-Хол як гуманітарну кризу: не вистачає їжі, води і медичної допомоги, діти помирають від хвороб. Щодня вмирають 10-20 осіб", - йдеться в повідомленні.

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За словами Чубарова, ще в травні 2019 року з участю представників профільних задіяних відомств при Кабінеті Міністрів України була створена робоча група для координації дій залучених українських міністерств і відомств у цій ситуації.

"Маю зазначити, що за кілька місяців спільної роботи були виконані всі необхідні дії з підготовки до евакуації громадян України, однак евакуація не відбулася. Про все це і про інші обставини, які не підлягають публічному обговоренню, я двічі - у грудні 2019 року і в липні 2020 року - направляв Вам листи", - додав Чубаров.

Крім того, глава Меджлісу зазначив, що щотижня продовжують надходити звернення громадянок України, які чекають повернення додому.