Чубаров просить Зеленського про евакуацію близько сотні громадян України з табору біженців у Сирії
Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров звернувся до президента України Володимиру Зеленському з проханням сприяти поверненню українців, які, за його інформацією, понад рік очікують евакуації з табору для біженців Аль-Хол у Сирії.
Про це глава Меджлісу кримськотатарського народу повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Шановний Володимире Олександровичу, як Ви знаєте, в міжнародному таборі для біженців Аль-Хол (Ель-Хол), що знаходиться на території Сирії, вже більше 1,5 року очікують евакуації на батьківщину близько 100 громадян України – жінки та їхні неповнолітні діти. Особо і повторно акцентую Вашу увагу на тому, що йдеться виключно про жінок і їхніх дітей - громадян України. Міжнародні організації характеризують умови в таборі Аль-Хол як гуманітарну кризу: не вистачає їжі, води і медичної допомоги, діти помирають від хвороб. Щодня вмирають 10-20 осіб", - йдеться в повідомленні.
За словами Чубарова, ще в травні 2019 року з участю представників профільних задіяних відомств при Кабінеті Міністрів України була створена робоча група для координації дій залучених українських міністерств і відомств у цій ситуації.
"Маю зазначити, що за кілька місяців спільної роботи були виконані всі необхідні дії з підготовки до евакуації громадян України, однак евакуація не відбулася. Про все це і про інші обставини, які не підлягають публічному обговоренню, я двічі - у грудні 2019 року і в липні 2020 року - направляв Вам листи", - додав Чубаров.
Крім того, глава Меджлісу зазначив, що щотижня продовжують надходити звернення громадянок України, які чекають повернення додому.
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преЗЕдент только может взять это под личный контроль (но... от этого только хуже)
в сирийском лагере беженцев и живут там уже не один год?
Гражданин Украины запросто может сесть в автобус
доехать до турции а оттуда без проблем попасть в Украину...
думаю там серьезная проблема, раз они не смогли бежать (может документы а может...папы этих деток...где-то...не там)
Проблема в тому, що у них нема документів, а часто і родичів в Украіні. Встановити громадянами якоі краіни вони є насправді важко. Готові назватись громадянами хоч Зімбабве, аби вирватись з того табору. Але іх не випускають, бо багато з них мають кримінальне минуле.
Велике питання що виросте з тих дітей, вихованних на ненависті. Велике питання що в головах тих жінок. Зараз вони готові на все щоб втекти. А що потім??? Потім візьмуться за старе. Іх колишнє знайде іх в Украіні. Знайде і покладе бомбу в руки.
Навіщо нам таке? Хай несуть відповідальність за власне життя та вчинки
Значить автобус до Стамбула туди не ходить. Якщо вони ще громадяни України то мож забрати, москалі забрали тільки дітей-сиріт (видно народились в рашці).
Если нужна помощь - Украинцы.