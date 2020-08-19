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Чубаров просить Зеленського про евакуацію близько сотні громадян України з табору біженців у Сирії

Чубаров просить Зеленського про евакуацію близько сотні громадян України з табору біженців у Сирії

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров звернувся до президента України Володимиру Зеленському з проханням сприяти поверненню українців, які, за його інформацією, понад рік очікують евакуації з табору для біженців Аль-Хол у Сирії.

Про це глава Меджлісу кримськотатарського народу повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановний Володимире Олександровичу, як Ви знаєте, в міжнародному таборі для біженців Аль-Хол (Ель-Хол), що знаходиться на території Сирії, вже більше 1,5 року очікують евакуації на батьківщину близько 100 громадян України – жінки та їхні неповнолітні діти. Особо і повторно акцентую Вашу увагу на тому, що йдеться виключно про жінок і їхніх дітей - громадян України. Міжнародні організації характеризують умови в таборі Аль-Хол як гуманітарну кризу: не вистачає їжі, води і медичної допомоги, діти помирають від хвороб. Щодня вмирають 10-20 осіб", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Чубаров звернувся до Шмигаля із закликом відкрити пункти пропуску в окупований Крим

За словами Чубарова, ще в травні 2019 року з участю представників профільних задіяних відомств при Кабінеті Міністрів України була створена робоча група для координації дій залучених українських міністерств і відомств у цій ситуації.

"Маю зазначити, що за кілька місяців спільної роботи були виконані всі необхідні дії з підготовки до евакуації громадян України, однак евакуація не відбулася. Про все це і про інші обставини, які не підлягають публічному обговоренню, я двічі - у грудні 2019 року і в липні 2020 року - направляв Вам листи", - додав Чубаров.

Крім того, глава Меджлісу зазначив, що щотижня продовжують надходити звернення громадянок України, які чекають повернення додому.

Автор: 

Зеленський Володимир (24607) Сирія (1874) українці (2555) Чубаров Рефат (565) евакуація (2360)


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Топ коментарі
+19
А где мужья и папы этих женщин и деток? Воюют с кровавым режимом и головы своим противникам того?...В последнее время всё чаще слышим странные инициативы от Чубарова
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19.08.2020 09:57 Відповісти
+19
Великобритания отказывается возвращать своих граждан, потому что это лагерь членов семей боевиков "Исламского государства".
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19.08.2020 10:06 Відповісти
+18
Это лагерь где находятся бывшие бойцы ИГ, их жены и дети.
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19.08.2020 09:58 Відповісти
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19.08.2020 09:54 Відповісти
ага..та щаз..... он же не каламойшу попросил ))))
преЗЕдент только может взять это под личный контроль (но... от этого только хуже)
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19.08.2020 09:55 Відповісти
Вопрос в другом, как граждане Украины оказались
в сирийском лагере беженцев и живут там уже не один год?
Гражданин Украины запросто может сесть в автобус
доехать до турции а оттуда без проблем попасть в Украину...
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19.08.2020 10:35 Відповісти
наверное если б было так просто - доехали давно...
думаю там серьезная проблема, раз они не смогли бежать (может документы а может...папы этих деток...где-то...не там)
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19.08.2020 10:41 Відповісти
А где мужья и папы этих женщин и деток? Воюют с кровавым режимом и головы своим противникам того?...В последнее время всё чаще слышим странные инициативы от Чубарова
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19.08.2020 09:57 Відповісти
Папы, будучи в Украине наобеШШали нашим дурехам золотые горы и что будут они шейхинями, у них будут лакеи ну и все прочее... Лохушки уши развесили, приняли ислам, натрахали кучу детишек и вуаля А шейх оказался с голой жопой, ну правда не пЬЙОт, у них верой заприШШено
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19.08.2020 10:19 Відповісти
Это лагерь где находятся бывшие бойцы ИГ, их жены и дети.
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19.08.2020 09:58 Відповісти
Мужики бородатые в Европе новую жизнь начали. Забыли про своих наложниц.
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19.08.2020 09:59 Відповісти
Зачем нам семьи террористов?
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19.08.2020 10:01 Відповісти
принцев хотели..а пошло немного не так..
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19.08.2020 10:05 Відповісти
Великобритания отказывается возвращать своих граждан, потому что это лагерь членов семей боевиков "Исламского государства".
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19.08.2020 10:06 Відповісти
Зато для эвакуации 33 человек ( тещи, дети, любовницы) из Вены весной гоняли президентский борт
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19.08.2020 10:07 Відповісти
бубочка как раз почти полтора года с булавой...
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19.08.2020 10:09 Відповісти
А як вони туди попали? Якщо це родини іділівців, нехай москалі їх вивозять.
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19.08.2020 10:14 Відповісти
Зегнида с ярмаком уже раздерибанили бабло
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19.08.2020 10:22 Відповісти
Если у них нет собачки, то Чубаров обратился не по адресу
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19.08.2020 10:25 Відповісти
Эти "украинки", жены убитых или находящихся в тюрьмах головорезов из ИГИЛ ! А детки -это личинки будущих убийц .Если погуглить, то можно найти интервью этих "украинок", где они оправдывают ИГИЛ и своих муженьков .Так что Чубаров , извини, но они тут нахрен не нужны , пусть там остаются !
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19.08.2020 10:29 Відповісти
Там скорее всего крымские татары , Чубар видимо надеется , что они в Крым рванут ***** дразнить.
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19.08.2020 10:32 Відповісти
А в Крым их и не пустят , дразнить будут нас.
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19.08.2020 10:41 Відповісти
И к бабке не ходи.Мало нам треть страны ватноголовых , так еще и ИГИЛа не хватает для полноты ощущений.
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19.08.2020 10:43 Відповісти
Скорей всего это не украинки а татарки ..., с паспортом Украины .
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19.08.2020 10:41 Відповісти
Так на цензоре это норма , путать украинцев и граждан Украины.
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19.08.2020 10:44 Відповісти
Постарів ти Рефат , хрєнь якусь городишь !!))
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19.08.2020 10:31 Відповісти
чупакабром решил опять поиграть в шыкаладное мыролюбство.
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19.08.2020 10:41 Відповісти
Темная личность...
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19.08.2020 10:51 Відповісти
какие нах граждане Украины? чубаров че на дурь подсел? граждане Украины находятся у себя дома. а там шалупень игиловская.
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19.08.2020 10:52 Відповісти
Дивився документальний фільм про цих жінок терористів. Знімали в тому таборі про який каже Чубаров.
Проблема в тому, що у них нема документів, а часто і родичів в Украіні. Встановити громадянами якоі краіни вони є насправді важко. Готові назватись громадянами хоч Зімбабве, аби вирватись з того табору. Але іх не випускають, бо багато з них мають кримінальне минуле.
Велике питання що виросте з тих дітей, вихованних на ненависті. Велике питання що в головах тих жінок. Зараз вони готові на все щоб втекти. А що потім??? Потім візьмуться за старе. Іх колишнє знайде іх в Украіні. Знайде і покладе бомбу в руки.
Навіщо нам таке? Хай несуть відповідальність за власне життя та вчинки
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19.08.2020 11:16 Відповісти
Никаких эвакуаций не должно быть !Эти придурки попёрлись за мужьями которые воевали за Игил.Если нет мозгов то пусть там и сидят. Такие идиотки с с детьми здесь нафиг не нада.
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19.08.2020 11:20 Відповісти
Аль-Хол (Эль-Хол, Эль-Хольhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%BE%D0%BB#cite_note-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%BE%D0%BB#cite_note-2 [2] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA араб. الهول‎‎) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F сирийский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2 лагерь беженцев в https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%BE%D0%BB_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)&action=edit&redlink=1 одноимённом городе https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Hawl [en] в районе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Эль-Хасака мухафазы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B0) Эль-Хасака на северо-востоке Сирииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%BE%D0%BB#cite_note-bbc-3 [3] , в 38 км к юго-востоку от города https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B0 Эль-Хасака .

Значить автобус до Стамбула туди не ходить. Якщо вони ще громадяни України то мож забрати, москалі забрали тільки дітей-сиріт (видно народились в рашці).
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19.08.2020 11:28 Відповісти
Півтора року і стали українки, а раніше ким були?
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19.08.2020 11:49 Відповісти
Как оттяпать Крым - так Татары.
Если нужна помощь - Украинцы.
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19.08.2020 12:05 Відповісти
Великий ерогований член йому по всій морді. Не вистачало нам тут ще мусульманського мракобісся.
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19.08.2020 12:52 Відповісти
Почитал про этот лагерь, там много гражданок из разных стран, и большинство не спешит их забирать. Французы забрали только детей-сирот, британцы в полный отказ ушли, а кого-то даже гражданства лишили. Так что вопрос тут не однозначный. К тому же если дети родились там, они наверняка получили местное гражданство, и их матери возможно получили гражданство, ведь получается не первый год там. Тогда как бы получается, что дети совсем не граждане Украины, а их матери - кандидатки на лишение гражданства по причине добровольного вступления в другое. Но тут полагаю, нужен индивидуальный подход, нужно отправить психологов, чтобы выяснили, насколько они пропитались игиловской пропагандой или они реально жертвы, которых нужно срочно забирать домой.
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19.08.2020 12:52 Відповісти
Немцы лишают их гражданства. Нет граждан - нет проблемы.

Чубаров просить Зеленського про евакуацію близько сотні громадян України з табору біженців у Сирії - Цензор.НЕТ 5925
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19.08.2020 12:58 Відповісти
 
 