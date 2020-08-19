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Новини День Незалежності
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До Дня Незалежності "Укрзалізниця" призначила ще два додаткові поїзди з Одеси до Києва та Львова

До Дня Незалежності

З огляду на підвищений попит на пасажирські перевезення у святкові дні, Укрзалізниця призначила додаткові поїзди до Дня Незалежності України. Вони вирушать з Одеси до Львова та Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зокрема, 22 та 24 серпня в обох напрямках здійснить рейси поїзд №224/223 Одеса — Київ. З Києва відправлення о 08:06 та прибуття до Одеси о 18:18. Відправлення з Одеси об 11:03 та прибуття до Києва о 20:31.

Поїзд №168/167 Львів — Одеса в обох напрямках здійснить рейси 22, 24, 26, 28 та 30 серпня. Відправлення зі Львова о 09:40 та прибуття до Одеси о 20:23. У зворотному напрямку відправлення о 10:16 та прибуття до Львова о 21:05.

Квитки незабаром можна буде придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До Дня Незалежності з Києва до Харкова запустять додаткові поїзди Інтерсіті+

Нагадаємо, що всі поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Також посилено обробку постільної білизни під час прання. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд.

Для посадки в поїзд пасажири обов'язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона. З огляду на заходи безпеки пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися по вагонах.

Автор: 

День Незалежності (701) Львів (3103) Одеса (5548) потяг (1992) Укрзалізниця (6932)


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Топ коментарі
+2
Ко Дню Независимости "Укрзализныця" назначила еще два дополнительных новых места для чиновников "наглядачів" с зарплатой и премиальными 1 500 000 млн. гривен в месяц + добавки за чиновничьи услуги.
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19.08.2020 10:10 Відповісти
+1
А парад будет на День Независимости?
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19.08.2020 09:56 Відповісти
+1
та да! пройдут парадом от входа к центральной трибуне верховнойзрады разжиревшие и зажравшиеся слуги народные (и слуги народа зеленые центральной колонной)))) снимая все на гаждеты...(а потом в буфете или еще гденить полирнут шампанью под хор верёвкой (виселаписенька)))... и фсё!
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19.08.2020 10:03 Відповісти
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А парад будет на День Независимости?
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19.08.2020 09:56 Відповісти
та да! пройдут парадом от входа к центральной трибуне верховнойзрады разжиревшие и зажравшиеся слуги народные (и слуги народа зеленые центральной колонной)))) снимая все на гаждеты...(а потом в буфете или еще гденить полирнут шампанью под хор верёвкой (виселаписенька)))... и фсё!
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19.08.2020 10:03 Відповісти
Зебилы, приезжайте во Львов. Коронавирусом всех обеспечим.
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19.08.2020 10:04 Відповісти
Чего-чего, а этого добра у вас навалом.
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19.08.2020 10:09 Відповісти
Так есть эпидемия или нет?
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19.08.2020 10:08 Відповісти
Если до тебя ещё не дошло, то эпидемии нет.
А когда дойдёт, то будет поздно.
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19.08.2020 10:11 Відповісти
Что должно дойти: эпидемия которой нет, по вашему, или то когда вы определитесь есть эпидемия или нет?
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19.08.2020 10:17 Відповісти
Чего ты занервничал?
Я ж не про умственные способности.
Дойдёт до тебя (в смысле - заболеешь), значит - есть.
Не заболеешь, чего тебе желаю, значит - нет.
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19.08.2020 10:20 Відповісти
У вас ещё и смысл там был? Да вы наверно не нервничающий гений! Ну так объясните пожалуйста всё таки с поездами: это там в них заболеют или нет, дойдёт по вашему до пассажиров поезда или не дойдёт? Вы наконец то определились есть эпидемия или нет?
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19.08.2020 10:45 Відповісти
Ко Дню Независимости "Укрзализныця" назначила еще два дополнительных новых места для чиновников "наглядачів" с зарплатой и премиальными 1 500 000 млн. гривен в месяц + добавки за чиновничьи услуги.
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19.08.2020 10:10 Відповісти
Отыскались скрытые резервы.
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19.08.2020 10:12 Відповісти
Щось я не впоропаю: коли було по 500 випадків на добу, то табу ставили на все! Зараз до 2-х тисяч "рекорди" б"ємо і додаткові потяги... Це як?
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19.08.2020 10:26 Відповісти
Козлы!
Это день независимости, а не новый год что бы ехать на майдан и смотреть на ёлку
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19.08.2020 10:37 Відповісти
Про справидливость вдруг заговорила на Московском РТР беременная маргарита куян(была симонян) дир.неРаша тудей(там русских нет и не было вообще).Вчера у Малахова СОЗДАТЕЛЬ ФЕЙКА О РАСПЯТЫХ ДЕТЯХ В УКРАИНЕ И КАРАБАХЕ(2016г.) вместе с бывшим пом.Старовойтовой( раньше она в перерывах передачи шла в туалет,а зрителям г.что звонила в Карабах,где очень плохо арабам) и еще одним арабохаем +остальная свора напали на артиста Ефремова ЗА ЕГО АНТИПУТИНСКИЕ СТИШКИ И "БЕССОВЕСТНОСТЬ" и заодно им подвернулся одэр(азэр) Эльман Пашаев-адвокат дьявола как визжал вор милонов.-депутат от С.Е.Поймав против.сторону на фальшивом(искуственном видео-"доказательстве"?) Эльман оставил всех без улик, а скоро конец суда.И пошла помойка на канале "РТР" Входящий в тройку самых оплачеваемых адвокатов России Эльман вдруг стал вчера безденежным,незнакомым(первый раз слышым г.араб завистливый),его машина "дешевая",живет в бане(??) -другие подученые,Жирик тоже подк-ся,а ведь куян НАФИГ послали президенты 7 крупных стран мира.Она не только "распяла" детей ,но вели(ее уроды) из Одэрбэйджана в 1916г.РЕПОРТАЖ,ГДЕ С ОДЭРИ ПЕРЕВЕЛИ ВСЕ АБСОЛЮТНО НАОБОРОТ.также корреспондет Сагал с ЧИСТЕЙШИМ МОСКОВСКИМ картавым акцентом,НО ЖИЛ 50лет(КОГДА?) в Сирии и "НАШЕЛ" там квитанции с турецких фабрик,где шьют форму для ИГИЛА(???-неРаша тудей.)Россия разваливается,а эти ускоряют.Скоро их ТВ прев-ся в дерьмо.21 сентября Древние Кампитальные(12 Кантапинских улиц Баку=12Ватиканам-Бек Отец Кровей) праздники Омура(Жизнь)-наоборт РИМ.Наши Древние Общие праздники- СТРАШНЫЙУДАР ПО ЗАХВАТЧИКАМ КРЕМЛЯ!
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19.08.2020 10:46 Відповісти
 
 