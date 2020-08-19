До Дня Незалежності "Укрзалізниця" призначила ще два додаткові поїзди з Одеси до Києва та Львова

З огляду на підвищений попит на пасажирські перевезення у святкові дні, Укрзалізниця призначила додаткові поїзди до Дня Незалежності України. Вони вирушать з Одеси до Львова та Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зокрема, 22 та 24 серпня в обох напрямках здійснить рейси поїзд №224/223 Одеса — Київ. З Києва відправлення о 08:06 та прибуття до Одеси о 18:18. Відправлення з Одеси об 11:03 та прибуття до Києва о 20:31.

Поїзд №168/167 Львів — Одеса в обох напрямках здійснить рейси 22, 24, 26, 28 та 30 серпня. Відправлення зі Львова о 09:40 та прибуття до Одеси о 20:23. У зворотному напрямку відправлення о 10:16 та прибуття до Львова о 21:05.

Квитки незабаром можна буде придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.

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Нагадаємо, що всі поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Також посилено обробку постільної білизни під час прання. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд.

Для посадки в поїзд пасажири обов'язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона. З огляду на заходи безпеки пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися по вагонах.