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Київ і 13 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину: у столиці і 8 регіонах завантаженість ліжок у лікарнях перевищує 50%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 19 серпня Київ і 13 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
До послаблення карантинних заходів не готові: Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська і Чернівецька області.
Зокрема, в Києві та восьми областях заповненість ліжок у лікарнях першої хвилі пацієнтами з COVID-19 перевищує 50%. Найбільше лікарняних ліжок заповнено у Вінницькій (88,3%), Волинській (80,1%), Івано-Франківській (75,5%) та Чернівецькій (65%) областях.
Топ коментарі
+4 Gennadiy #466698
показати весь коментар19.08.2020 10:15 Відповісти Посилання
+2 Yakov Yakov
показати весь коментар19.08.2020 10:12 Відповісти Посилання
+2 Безенчук
показати весь коментар19.08.2020 10:16 Відповісти Посилання
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Только она спасёт Украину от коронавируса.
У неё в запасе много мудрых советов.
Зелёная нечисть отдаёт государственные деньги врачам-паразитам за должности, а не за вылеченных пациентов.
за час пандемії не створено жодного нового ліжка в інфекційних відділеннях
з фонду на боротьбу з ковідом лише 5% витрачено на медицину
може, проблема в тому, що не "хворих багато", а ліжок замало? може, варто відкривати нові лікарні? може, досить красти?