Київ і 13 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину: у столиці і 8 регіонах завантаженість ліжок у лікарнях перевищує 50%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 19 серпня Київ і 13 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

До послаблення карантинних заходів не готові: Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська і Чернівецька області.

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Зокрема, в Києві та восьми областях заповненість ліжок у лікарнях першої хвилі пацієнтами з COVID-19 перевищує 50%. Найбільше лікарняних ліжок заповнено у Вінницькій (88,3%), Волинській (80,1%), Івано-Франківській (75,5%) та Чернівецькій (65%) областях.