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Новини Коронавірус і карантин
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Київ і 13 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину: у столиці і 8 регіонах завантаженість ліжок у лікарнях перевищує 50%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Київ і 13 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину: у столиці і 8 регіонах завантаженість ліжок у лікарнях перевищує 50%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 19 серпня Київ і 13 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

До послаблення карантинних заходів не готові: Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська і Чернівецька області.

Також читайте: Харківщина стала лідером щодо захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 247 нових випадків, померли 4 особи

Зокрема, в Києві та восьми областях заповненість ліжок у лікарнях першої хвилі пацієнтами з COVID-19 перевищує 50%. Найбільше лікарняних ліжок заповнено у Вінницькій (88,3%), Волинській (80,1%), Івано-Франківській (75,5%) та Чернівецькій (65%) областях.

Київ і 13 областей не відповідають вимогам для помякшення карантину: у столиці і 8 регіонах завантаженість ліжок у лікарнях перевищує 50%, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5407) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Где подевались 65 млрд. грв. выделенных на борьбу с COVID-19? Может пора заводить уголовное дело в связи с не целевой растратой средств?
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19.08.2020 10:15 Відповісти
+2
якщо міністра стєпанова замінити на попугая, гірше не стане.
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19.08.2020 10:12 Відповісти
+2
Но на кого менять, на Супрун?
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19.08.2020 10:16 Відповісти
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якщо міністра стєпанова замінити на попугая, гірше не стане.
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19.08.2020 10:12 Відповісти
Но на кого менять, на Супрун?
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19.08.2020 10:16 Відповісти
Да!!!
Только она спасёт Украину от коронавируса.
У неё в запасе много мудрых советов.
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19.08.2020 10:24 Відповісти
Зеленые ублюдки не прекращают приписки КОВИДА всем случаям ОРВИ, бронхитов и пневмоний. Это уже переходит все границы. Им уже и ВОЗ сказала недавно, чтобы прекращали эту липовую пандемию, которой не было, чтобы прекращали этот липовый карантин, а они не реагируют, им понравилось держать людей в масках, дома, запрещать митинги и собрания и ограничивать их гражданские права, нарушать Конституцию.Лишают людей дохода, образования нормального, здоровья и жизни, так как в карантин позакрывали больницы и отменили плановое обследование и лечение, сколько онкобольных пострадало и запустило свои заболевания до стадии неизлечимости, сколько хроников пострадало. Ужас. Сатанячья власть рулит, а народ терпит и молчит, хотя европейцы митингуют против этого беспредела во всех странах.
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19.08.2020 10:40 Відповісти
Вы думаете, что кто-то действовал бы по другому? А о приписках Вы откуда знаете? Считали? Вам бы только митинговать, есть конкретные идеи?
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19.08.2020 10:51 Відповісти
Адвокатов сатаны прошу не писать под моими комментариями.
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19.08.2020 10:54 Відповісти
Сатана- это с рогами и фостом?
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19.08.2020 11:04 Відповісти
Менять только на Супрун.
Зелёная нечисть отдаёт государственные деньги врачам-паразитам за должности, а не за вылеченных пациентов.
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19.08.2020 10:52 Відповісти
Методичку опять запостили. Смените пластинку.
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19.08.2020 10:54 Відповісти
путинская методичка у вас. Я пишу своё мнение. Пусть врачи-паразиты не трогают мои деньги.
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19.08.2020 10:57 Відповісти
Путин причем тут? Вы вменяемый?
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19.08.2020 11:01 Відповісти
Ще й як "стане"! Йому и його жінці - сімейному "бізнесу" гаплик!
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19.08.2020 10:16 Відповісти
Где подевались 65 млрд. грв. выделенных на борьбу с COVID-19? Может пора заводить уголовное дело в связи с не целевой растратой средств?
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19.08.2020 10:15 Відповісти
Президент Степанов рулит.
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19.08.2020 10:39 Відповісти
Коли всі кошти з фонду розікрадені, а лікарні "оптимізовано", тобто тупо закрито (на вимогу економічного вбивці - МВФ) то дійсно коли жива одна лікарня на область то в неї всі ліжка будуть зайняті, а ще скоро осінь і Біллу Гейтсу потрібно відбити ті кошти, які він надав на розробку ковидла корпорації СЕРІ і доктору Баріку і доктору Фаучі і Імперському коледжу, і кошти на хабарі ВООЗ. Зелені дармоїди також раді закрити щоб ще щось розпродати для гешефту і без протестів вулиці.
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19.08.2020 10:52 Відповісти
Лікарні потрібно було закрити. Такої кількості лікарів-паразитів Україні не треба.
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19.08.2020 10:59 Відповісти
Вы явно псих
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19.08.2020 11:03 Відповісти
За вашою логікою і населення потрібно теж скоротити, бо такої кількості ідіотів теж не потрібно Україні. Що і робить МВФ в смичці з владою і дурнями які її вибрали, коли земля дісталась дурням її відберуть більш розумні і агресивні нації.
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19.08.2020 11:04 Відповісти
Розумні нації слухають поради МВФ, а такі типу Північної Кореї, Венесуели і Зімбабве не слухають.
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19.08.2020 11:08 Відповісти
Ну і назвіть ті нації які стали успішними завдякі МВФ? Ви мабуть не читали Confessions of an Economic Hit Man Д. Перкінса.
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19.08.2020 11:13 Відповісти
Естонія.
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19.08.2020 11:34 Відповісти
Не смішіть людей шановний , цей економічний убивця - МВФ знизив прогноз росту економіки Естонії в цьому році на третину до 1,5%, хоч ще в квітні фонд очікував зростання економіки Естонії на 2,2%. МВФ проти пенсійної реформи в Естонії, проти підвищення заплат робітникам, тобто, МВФ це знаряддя міжнародних корпорацій для заганяння країн в борги і відстоювання інтересів саме міжнародних корпорацій і політики тихої колонізації, це загарбання корпораціями мінеральних родовищ, захапування землі і прісної води, знищення урядів, які проводять незалежну економічну політику, заганяння в боргову яму і потім диктування уряду боржнику як і що треба робити. .
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19.08.2020 13:12 Відповісти
"загруженность коек в больницах превышает 50%"

за час пандемії не створено жодного нового ліжка в інфекційних відділеннях
з фонду на боротьбу з ковідом лише 5% витрачено на медицину

може, проблема в тому, що не "хворих багато", а ліжок замало? може, варто відкривати нові лікарні? може, досить красти?
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19.08.2020 11:20 Відповісти
 
 