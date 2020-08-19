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За минулу добу під час розмінування на Луганщині виявили 10 артилерійських снарядів, 18 мінометних мін і 3 гранати, - ДСНС

За минулу добу під час розмінування на Луганщині виявили 10 артилерійських снарядів, 18 мінометних мін і 3 гранати, - ДСНС

Піротехнічні підрозділи ДСНС України на Луганщині за минулу добу обстежили 2,97 га території області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Зазначається, що в Попаснянському та Новоайдарському районах виявлено та вилучено 10 артилерійських снарядів, 18 мінометних мін і 3 гранати.

Крім того, обстежено 0,1606 га в Попаснянському районі, де виявлено та передано під охорону Національної гвардії 6 вибухонебезпечних предметів.

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Автор: 

Донбас (22358) ДСНС (5194) розмінування (1010) Луганська область (4902)


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Вот вам и так называемое перемирие!
Никакого перемирия нет.
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19.08.2020 10:22 Відповісти
 
 