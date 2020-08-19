За минулу добу під час розмінування на Луганщині виявили 10 артилерійських снарядів, 18 мінометних мін і 3 гранати, - ДСНС
Піротехнічні підрозділи ДСНС України на Луганщині за минулу добу обстежили 2,97 га території області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Зазначається, що в Попаснянському та Новоайдарському районах виявлено та вилучено 10 артилерійських снарядів, 18 мінометних мін і 3 гранати.
Крім того, обстежено 0,1606 га в Попаснянському районі, де виявлено та передано під охорону Національної гвардії 6 вибухонебезпечних предметів.
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