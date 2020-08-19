Сварилися під вікнами: на Дніпропетровщині п'яний чоловік стріляв по дітях із пневматичної зброї. ФОТО
У Кам'янському поліцейські затримали чоловіка, який з пневматичної зброї стріляв у бік дітей. За його словами він намагався налякати неповнолітніх, які вчинили сварку у дворі під його вікнами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Кам'янського відділу поліції.
"17 серпня близько 19:00 в поліцію надійшло повідомлення про те, що з вікна 2-го поверху чоловік стріляє в бік дітей. На щастя, від дій чоловіка, у одного з дітей залишився тільки маленький синець. Поліцейські Південного відділення поліції встановили, що 37-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, з пневматичної зброї здійснив декілька пострілів у бік дітей", - сказано в повідомленні.
Фото: сайт поліції
Наразі зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
З місця події правоохоронці вилучили зброю і кулі, які направлені на експертне дослідження.
За погодженням з місцевою прокуратурою чоловікові повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
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інша справа що у нас закони такі що навіть у власній хаті зброєю оборонятись резиковано, ненароком прибєш злочинця і сядеш на нари.
и выносить кирпичи на мусор
повір пройде що пару років і по дітях(13-18рр.) будуть не з пневматів стріляти.
Розмова про інше, кулька з СО-шки на відстані десять метрів в гіршому випадку зробить невеликий синяк, а бабка з ковінькою може голову розбити чи навіть вбити дитину. Новина з розряду "вчора річкою проплила дохла свиня"