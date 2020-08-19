Сварилися під вікнами: на Дніпропетровщині п'яний чоловік стріляв по дітях із пневматичної зброї. ФОТО

У Кам'янському поліцейські затримали чоловіка, який з пневматичної зброї стріляв у бік дітей. За його словами він намагався налякати неповнолітніх, які вчинили сварку у дворі під його вікнами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Кам'янського відділу поліції.

"17 серпня близько 19:00 в поліцію надійшло повідомлення про те, що з вікна 2-го поверху чоловік стріляє в бік дітей. На щастя, від дій чоловіка, у одного з дітей залишився тільки маленький синець. Поліцейські Південного відділення поліції встановили, що 37-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, з пневматичної зброї здійснив декілька пострілів у бік дітей", - сказано в повідомленні.

Фото: сайт поліції

Наразі зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

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З місця події правоохоронці вилучили зброю і кулі, які направлені на експертне дослідження.

За погодженням з місцевою прокуратурою чоловікові повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.