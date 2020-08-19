УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13070 відвідувачів онлайн
Новини
3 703 28

Сварилися під вікнами: на Дніпропетровщині п'яний чоловік стріляв по дітях із пневматичної зброї. ФОТО

Сварилися під вікнами: на Дніпропетровщині п'яний чоловік стріляв по дітях із пневматичної зброї. ФОТО

У Кам'янському поліцейські затримали чоловіка, який з пневматичної зброї стріляв у бік дітей. За його словами він намагався налякати неповнолітніх, які вчинили сварку у дворі під його вікнами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Кам'янського відділу поліції.

"17 серпня близько 19:00 в поліцію надійшло повідомлення про те, що з вікна 2-го поверху чоловік стріляє в бік дітей. На щастя, від дій чоловіка, у одного з дітей залишився тільки маленький синець. Поліцейські Південного відділення поліції встановили, що 37-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, з пневматичної зброї здійснив декілька пострілів у бік дітей", - сказано в повідомленні.

Сварилися під вікнами: на Дніпропетровщині пяний чоловік стріляв по дітях із пневматичної зброї 01

Фото: сайт поліції

Наразі зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Також дивіться: Чоловік зі штучною бородою і в шапці Діда Мороза стріляв в охоронця комбінату на Донеччині, - Нацполіція. ФОТО

З місця події правоохоронці вилучили зброю і кулі, які направлені на експертне дослідження.

За погодженням з місцевою прокуратурою чоловікові повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Автор: 

діти (5189) Нацполіція (15329) стрілянина (1801) Дніпропетровська область (3958)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+18
Летом в открытые окна постоянно долетает визгливый детский (9-11 лет) трехэтажный мат со спортивной площадки и просто с улицы. Может и накопилось у мужика? ПОРА В ШКОЛУ!!!
показати весь коментар
19.08.2020 10:32 Відповісти
+12
Дайте угадаю - "детям" было по 16 лет, они пили пивко, курили на лавочке под окнами и матюкались на весь двор, в ответ на замечание мужика - послали его нахрен.
показати весь коментар
19.08.2020 11:00 Відповісти
+11
Хотілося б дізнатись, яка сварка виникла між дітьми та вік цих неповнолітніх ( адже неповнолітніми вважаються діти від 14 до 18 років). У нас на районі такі самі неповнолітні понабухуються і вищать під вікнами від 20.00 до 04.00 години, а інколи влаштовують дискотеки. На зауваження не реагують, ще й можуть послати. Неодноразові виклики поліції ні до чого не приводять - тільки роз'яснювальна робота, яка їм по цимбалам. Таких "малолєток" я й сам якщо б не перестріляв би, то змусив би поважати інших і на 15 діб громадських робіт по збиранню недопалків, пляшок, використаних ними же презервативів та тп.
показати весь коментар
19.08.2020 11:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Летом в открытые окна постоянно долетает визгливый детский (9-11 лет) трехэтажный мат со спортивной площадки и просто с улицы. Может и накопилось у мужика? ПОРА В ШКОЛУ!!!
показати весь коментар
19.08.2020 10:32 Відповісти
Эти малость не доделанные "детки" в 2 ночи устраивают свои "разборки" в песочнице в стиле "ауе" ,тупо перед окнами домов спящих граждан, которым уже сегодня на работу вставать. Поэтому там надо начинать с родителей, которые непонятно как их воспитывают и полицию, которая трубку не берёт, привлекать почаще
показати весь коментар
19.08.2020 11:04 Відповісти
37 лет алконавту, уже мозг разрушен.
показати весь коментар
19.08.2020 10:34 Відповісти
мужчина стреляет в сторону детей. /Было бы оружие не только у бандюганов родители детей стреляли бы ответ в сторону мужчины. Для пользы мужчины и детей.
показати весь коментар
19.08.2020 10:39 Відповісти
пфф, мати зброю тобі ніхто не забороняє, зібрав пару довідок і купляй собі.
інша справа що у нас закони такі що навіть у власній хаті зброєю оборонятись резиковано, ненароком прибєш злочинця і сядеш на нари.
показати весь коментар
19.08.2020 11:01 Відповісти
Есть такие компашки что реально хочется выйти и прибить парочку, но потом вспоминаешь себя такого и отпускает.
показати весь коментар
19.08.2020 10:41 Відповісти
а представьте каково тем людям, которые начинают "вспоминать себя такого" - а оказывается ты был нормальный и под окнами не орал и не матюкался
показати весь коментар
19.08.2020 11:13 Відповісти
Ну всё!!!! Теперь он на своём втором этаже раз десять будет стеклить окна
и выносить кирпичи на мусор
показати весь коментар
19.08.2020 10:41 Відповісти
Пффф, СО2 пукаль даже термина "пневматическое оружие" недостоин.
показати весь коментар
19.08.2020 10:42 Відповісти
что бы инвалидом сделать на всю жизнь, этого хватит?
показати весь коментар
19.08.2020 10:45 Відповісти
Разве что в глаз попасть.
показати весь коментар
19.08.2020 10:53 Відповісти
в том то и дело.
показати весь коментар
19.08.2020 10:56 Відповісти
так то і з рогатки можна в око поцілити
показати весь коментар
19.08.2020 11:03 Відповісти
суть в том, что гребаный 37 летний алкаш стрелял в сторону детей, а не в том, с чего именно он стрелял.
показати весь коментар
19.08.2020 11:19 Відповісти
потрібно розуміти, що діти зараз не ангели яких у школі навчають поважати старших.
повір пройде що пару років і по дітях(13-18рр.) будуть не з пневматів стріляти.
показати весь коментар
19.08.2020 11:49 Відповісти
жесть, вы считаете нормой, то, что утырок стрелял в сторону детей и даже попал?
показати весь коментар
19.08.2020 12:01 Відповісти
Дайте угадаю - "детям" было по 16 лет, они пили пивко, курили на лавочке под окнами и матюкались на весь двор, в ответ на замечание мужика - послали его нахрен.
показати весь коментар
19.08.2020 11:00 Відповісти
Хотілося б дізнатись, яка сварка виникла між дітьми та вік цих неповнолітніх ( адже неповнолітніми вважаються діти від 14 до 18 років). У нас на районі такі самі неповнолітні понабухуються і вищать під вікнами від 20.00 до 04.00 години, а інколи влаштовують дискотеки. На зауваження не реагують, ще й можуть послати. Неодноразові виклики поліції ні до чого не приводять - тільки роз'яснювальна робота, яка їм по цимбалам. Таких "малолєток" я й сам якщо б не перестріляв би, то змусив би поважати інших і на 15 діб громадських робіт по збиранню недопалків, пляшок, використаних ними же презервативів та тп.
показати весь коментар
19.08.2020 11:02 Відповісти
важко навіть порахувати скільки разів я півночі розробляв план метання пляшок з даху будинку по компанії неповнолітніх довбодятлів, що регочуть, як купа навіжених бісів і грають на гітарі "владімірскій цєнтрал вєтєр сєвєрний", і врешті в районі 3 ночі переходив спати на інший бік квартири, що виходить вікнами на вулицю
показати весь коментар
19.08.2020 11:19 Відповісти
Вам повезло. У меня все окна выходят на одну сторону и эти малолетние ублюдки уже задолбали своими воплями и музоном. Тоже охота их пострелять.
показати весь коментар
19.08.2020 11:41 Відповісти
В такому випадку, держава повинна забезпечувати порядок сама. Бо вже дістали крики й матюки під вікнами від вечора до ранку, обдовбані й п'яні "дітки" не дають спати людям. До речі, молоді, яка на канікулах всю ніч сидить, спілкується й співає під тими ж вікнами, закинути нічого - це саме їхній час, самі такими були.
показати весь коментар
19.08.2020 11:17 Відповісти
а в мене під будинком за малими дітьми до 10 років бігала стара баба з ковінькою. Вражаюча дія ковіньки в багато разів перевищує дію цієї СО-шки.
показати весь коментар
19.08.2020 11:44 Відповісти
Бабця одна, дітей багато... Вони просто обступають її з усіх боків і починають цькувати, особливо відбиті кидають скалки та каміння. Тож дія там чудова, але переважно на саму таку відчайдушну бабцю...
показати весь коментар
19.08.2020 13:22 Відповісти
Ні, діти просто гралися на дитячій площадці. Звичайні діти, бігали один за другим та галасували. Бабця стара і вже несповна розуму, для неї було забагато дитячого вереску. Деякі за таке навіть вбивають дітей.
Розмова про інше, кулька з СО-шки на відстані десять метрів в гіршому випадку зробить невеликий синяк, а бабка з ковінькою може голову розбити чи навіть вбити дитину. Новина з розряду "вчора річкою проплила дохла свиня"
показати весь коментар
19.08.2020 13:43 Відповісти
Всім, кого дістають компанії неповнолітніх під вікнами рекомендую звернути увагу на потужні пищалки частотою біля 18КГц. Доросла людина вже не чує цих звуків, а для осіб до 18 років це, створює реальний дискомфорт.
показати весь коментар
19.08.2020 11:48 Відповісти
Тобто коли ця шпана в 3 ночі буха в хламіну оре під твоїми вікнами і посилає всіх нах - це для поліції норм, а як трохи клепки їм у макітри вбити кількома пострілами із пневматики - це вже кримінал... Дебілізм нашого законодавства та недолугість поліції все ще вражає своєю неприхованою прямотою...
показати весь коментар
19.08.2020 13:21 Відповісти
П'яні підлітки для поліції то, гемморой, а ось "мужик стріляв в дітей!" це, на кримінал тягне. Перспективна справа.
показати весь коментар
19.08.2020 13:45 Відповісти
 
 