Версія про те, що бойовиків "Вагнера" заманили в Білорусь СБУ і ГУР МОУ - дезінформація, - Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак називає дезінформацією повідомлення про те, що бойовики ПВК "Вагнера" ​​опинилися в Білорусі в рамках операції українських спецслужб, але затримання зірвалося через витік інформації.

Про це Єрмак заявив у коментарі виданню LB, інформує Цензор.НЕТ.

"Очевидно, що версія про участь українських спецслужб у появі російських бойовиків-найманців у Білорусі напередодні виборів з'явилася не в Україні, а в російських ЗМІ, а саме - в російській "Комсомольській правді" 6 серпня. Це виглядає як добре продумана і спланована дезінформаційна кампанія", - сказав Єрмак.

На питання, чи відповідає дійсності інформація про те, що він пропонував перенести операцію через необхідність проведення переговорів з РФ щодо полонених, Єрмак відповів: "Ні, звичайно, не відповідає".

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Відповідаючи на запитання, чи дійсно звільнений з посади начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба вимагав, щоб всі учасники наради, на якій обговорювали спецоперацію, пройшли поліграф, глава Офісу президента сказав, що йому "про це нічого невідомо". "Але, переконаний, що це також не відповідає дійсності, і є частиною дезінформаційної атаки, мета якої - розкол українського суспільства", - підкреслив Єрмак.

Глава Офісу президента висловив здивування тим, "що деякі українські громадяни публічно поширюють саме цю версію подій". "Можна припустити, що деякі внутрішні сили також вирішили використовувати цю дезінформаційну кампанію проти України у власних цілях напередодні виборів. А можливо, комусь дуже хочеться зірвати припинення вогню на Донбасі, яке триває з 27 липня", - додав Єрмак.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Новий керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заперечує причетність СБУ до затримання бойовиків ПВК "Вагнера" в Білорусі.