УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13070 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
18 653 251

Версія про те, що бойовиків "Вагнера" заманили в Білорусь СБУ і ГУР МОУ - дезінформація, - Єрмак

Версія про те, що бойовиків

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак називає дезінформацією повідомлення про те, що бойовики ПВК "Вагнера" ​​опинилися в Білорусі в рамках операції українських спецслужб, але затримання зірвалося через витік інформації.

Про це Єрмак заявив у коментарі виданню LB, інформує Цензор.НЕТ.

"Очевидно, що версія про участь українських спецслужб у появі російських бойовиків-найманців у Білорусі напередодні виборів з'явилася не в Україні, а в російських ЗМІ, а саме - в російській "Комсомольській правді" 6 серпня. Це виглядає як добре продумана і спланована дезінформаційна кампанія", - сказав Єрмак.

На питання, чи відповідає дійсності інформація про те, що він пропонував перенести операцію через необхідність проведення переговорів з РФ щодо полонених, Єрмак відповів: "Ні, звичайно, не відповідає".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий начальник ГУР Міноборони заявив, що СБУ не причетна до операції щодо вагнерівців у Білорусі. СБУ мовчить

Відповідаючи на запитання, чи дійсно звільнений з посади начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба вимагав, щоб всі учасники наради, на якій обговорювали спецоперацію, пройшли поліграф, глава Офісу президента сказав, що йому "про це нічого невідомо". "Але, переконаний, що це також не відповідає дійсності, і є частиною дезінформаційної атаки, мета якої - розкол українського суспільства", - підкреслив Єрмак.

Глава Офісу президента висловив здивування тим, "що деякі українські громадяни публічно поширюють саме цю версію подій". "Можна припустити, що деякі внутрішні сили також вирішили використовувати цю дезінформаційну кампанію проти України у власних цілях напередодні виборів. А можливо, комусь дуже хочеться зірвати припинення вогню на Донбасі, яке триває з 27 липня", - додав Єрмак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецоперацію із затримання терористів ПВК "Вагнер" ​​провалили через витік інформації з України, - Бутусов

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Новий керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заперечує причетність СБУ до затримання бойовиків ПВК "Вагнера" в Білорусі.

Автор: 

Білорусь (7987) Міноборони (7527) розвідка (3896) СБУ (13070) ПВК Вагнер (1543) Єрмак Андрій (1391)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+71
У Ермака, кстати, нет права доступа к секретной информации. Он не прошел спецпроверку СБУ. Т.е. Зеля еще раз сознательно нарушил закон и поставил своим решением под угрозу безопасность страны. А это по простому называется "государственная измена". В очередной раз.
показати весь коментар
19.08.2020 10:46 Відповісти
+59
На палю зрадника!
показати весь коментар
19.08.2020 10:44 Відповісти
+59
Прямо агнец божий. Вокруг сплошные "дезинформации и провокации.". Вилку подарить?
показати весь коментар
19.08.2020 10:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
останній кому повірю - єрмак
показати весь коментар
19.08.2020 11:39 Відповісти
Я прослухав момент вербовки вагнеровця есбеушником...Як вагнеровець,захлинаючись,скороговоркою перераховує скільки він танків підбив,скільки літаків,в яких боях приймав участь і скількома значками нагороджений...На мою думку - фуфло голіме...Чуваку сказали - там один хрєн вербує на хорошу роботу за кордоном...Але треба щоб був військовий досвід на Донбасі...І чувак старається,жене пургу,а СБУ то записує,а ми слухаємо...тобто всі при дєлє...
показати весь коментар
19.08.2020 11:40 Відповісти
Чувак прибрехав,щоб отримати бажану роботу.Все природньо.В чому тут туфта?
показати весь коментар
19.08.2020 12:47 Відповісти
Та по якому праву ти ,чучело,взагалі було присутнім на доповіді ,який члєн дозволив тобі,мудило,бути в курсі операції.Ти навіть,теля,не повинно здогадуватись про те що ти зараз мичиш.Пішло нахєр з України,кацапське чмо.
показати весь коментар
19.08.2020 11:41 Відповісти
Ото усьо шо засланий єрмачок сказав - то усьо суща праўда.
показати весь коментар
19.08.2020 11:55 Відповісти
Стан довіри до влади та провладних сил такий , що щоб вони не говорили їм ніхто НЕ ВІРИТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ПОТРІБНО ДОВІРЯТЬ НЕ СЛОВАМ А ДІЯМ. ДІЯМ ЯКІ ЗАРАЗ НА ВІЙНІ, В ЕКОНОМІЦІ, В ЧИСТОПЛОТНОСТІ.
показати весь коментар
19.08.2020 11:56 Відповісти
Глава Офиса президента выразил удивление тем, "что некоторые украинские граждане публично распространяют именно эту версию событий",,,но Отвечая на вопрос, действительно ли уволенный с должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба требовал, чтобы все участники совещания, на котором обсуждали спецоперацию, прошли полиграф, глава Офиса президента сказал, что ему "об этом ничего неизвестно". "Но, убежден, что это также не соответствует действительности, и является частью дезинформационной атаки, цель которой - раскол украинского общества", - подчеркнул Ермак. оказывается "зеленые" есть раскольники украинского общества, иначе бы не увольняли человека,
показати весь коментар
19.08.2020 11:58 Відповісти
Тобто, цей підор-кацапський заперечує слова розробника цієї операції. Боюсь, з таким щастям він, навряд чи дотягне до 24 серпня - дня закінчення його роботи по контракту в ОП. Головне, щоб ніде не загубився....
показати весь коментар
19.08.2020 12:04 Відповісти
А разговоры, интервью и видео вагнеровцев откуда? Опоздал ты, крыса кацапская, с оправданиями.
показати весь коментар
19.08.2020 12:05 Відповісти
Вы реально верите, что эти пацаны (не новички!) так просто всю инфу про себя выложили по телефону непонятно кому? Меня это как раз больше всего смущает. Они, конечно, уроды подпуйловные, но не такой же степени дураки...
показати весь коментар
19.08.2020 12:30 Відповісти
Да эти уроды ничего не бояться,в любом случае их вытащат,хоть из белорусского КГБ,хоть из украинского СБУ.Мемуарами гиркина поинтересуйтесь.
показати весь коментар
19.08.2020 12:51 Відповісти
Вот теперь осталось слушать только кацапского агента-шептуна. Этот не соврет.
показати весь коментар
19.08.2020 12:06 Відповісти
Можна було би повірити, якби так спішно не звільнили Бурбу.
показати весь коментар
19.08.2020 12:11 Відповісти
Можна було б повірити, якби не Єрмак. Але скільки там правди, скільки брехні, з'ясувати не можливо. Напевно, СБУ вело якусь свою гру. А московське ГРУ - свою. Але, на мою думку, загальновідома версія не є справжньою.
показати весь коментар
19.08.2020 12:21 Відповісти
І чого б це?
показати весь коментар
19.08.2020 12:23 Відповісти
Тому що подробиці операцій не розкриваються, якщо для цього нема потреби, пов'язаної з самою операцією. Наразі інформація з'явилась через кадрові зміни. Але навіть незгідний із ними розвідник не буде подавати справжню інформацію. Я вже не кажу про багато хвостів, що з неї стирчать і не стикуються один з одним.
Тому я вважаю цю історію виключно внутрішньополітичною маніпуляцією, коли різні зацікавлені особи використовують її для своїх цілей. Попри те, що в неї є якесь підгрунтя. А Єрмак виправдовується, бо ж треба щось казати, коли звинувачують у державній зраді. Навіть якщо він до неї причетний.
показати весь коментар
19.08.2020 12:41 Відповісти
Тобто, ти вважаєш, що в операції приймали участь і ГУР, і СБУ? Бурбак , каже, що ГУР. За що, власне його і звільнили, формально.
показати весь коментар
19.08.2020 15:08 Відповісти
Якщо так, то ми і не дізнаємось.
Але Єрмак - зрадник.
показати весь коментар
19.08.2020 12:30 Відповісти
Я би класифікував його як спритного підлабузника, який щось навіть робить, але з певної відстані це виявляється плаванням за течією, яку створює "інша сторона".
показати весь коментар
19.08.2020 12:44 Відповісти
Не знаю чи це течія, чи подекуди власна ініціатива..
Але подивишся на деяких осіб, поставлених зелею на переговори з рашкою, і бачиш відверту вату. То чому би не думати погано про всю президентську вертикаль ?
показати весь коментар
19.08.2020 12:51 Відповісти
Не можна бути таким наївним, швидше янелоху повірю ніж єрмаку!
показати весь коментар
19.08.2020 12:26 Відповісти
https://twitter.com/yarkosolon
https://twitter.com/yarkosolon
https://twitter.com/yarkosolon


https://twitter.com/yarkosolon
https://twitter.com/yarkosolon

Cтарий жидобандерівець

@yarkosolon

·https://twitter.com/yarkosolon/status/1295778853051392000 15 ч

В ответ
https://twitter.com/EspresoTV @EspresoTV

Антоненка можна засудити за сфабрикованими звинуваченнями, Єрмака засудити нереально, навіть якщо оприлюднять плівки із його шпигунською діяльністю на ворога
показати весь коментар
19.08.2020 12:23 Відповісти
Засудити можна! Але для початку требо посадити няшу№2 на нари, вже є за що...
показати весь коментар
19.08.2020 12:32 Відповісти
а що він мав сказати "да, я зрадник і працюю на рашку"?
показати весь коментар
19.08.2020 12:28 Відповісти
Воно мало написати: "В мой смерти ни кого не винить! Прошу прощение у Украины", та мовчки повіситись
показати весь коментар
19.08.2020 12:38 Відповісти
Андрей Ермак является установленным агентом фсб рф, давно и плодотворно сотрудничает на добровольной основе со спецслужбами врага (москальщины/кацапстана). Ермак сорвал уже несколько важнейших спецопераций спецслужб Украины и не только на Донбассе. Используя свое служебное положение, он всячески блокирует любые движения в сторону Ес и НАТО. Фактически Ермак совершил целый ряд тяжких преступлений, он государственный преступник, шпион и предатель, которого покрывает во всем президент 73% зелибобиков некто зеленский.
Васе Бурбе и Руслану Баранецкому респект! Окончательно вскрыли кацапскую консерву. Ермаки должны сидеть в тюрьме.
показати весь коментар
19.08.2020 12:30 Відповісти
Ну, а презЕ...ив янелох, что? Совсем не при чём??? Как в определённые годы, у ***** айфон был през...вом? =)
Судя по реакции янелоха на проверку, он с ермаком сладкая парочка для *****, "Твикс" так сказать от зЕбилов и П#Расов!
показати весь коментар
19.08.2020 15:26 Відповісти
Чего пристали? Служба Бакланова Украины вагнеровцами, как впрочем, и другими террористами не занимается! Бизнес отжать, наехать, распилить бюджетные деньги это да, а террористы и операции это не их профиль.
показати весь коментар
19.08.2020 12:32 Відповісти
Єрмак пердн.в і усі повірили.
показати весь коментар
19.08.2020 12:34 Відповісти
Як завжди бреше.
показати весь коментар
19.08.2020 12:36 Відповісти
ну звичайно, і Єрмак - не зрадник, а укрофашист
показати весь коментар
19.08.2020 12:43 Відповісти
консерва рашизму!
показати весь коментар
19.08.2020 12:44 Відповісти
Бреше кнуряка.
Перемир'я тривожить більше, ніж гаряча війна.
На яких умовах вони домовились?
показати весь коментар
19.08.2020 12:47 Відповісти
https://censor.net/comments/locate/3214576/019214c6-f11e-7118-92ca-4cff4505ad2d
От постановки задачи путлером до исполнения.
показати весь коментар
19.08.2020 13:00 Відповісти
почему ему нужно верить?
показати весь коментар
19.08.2020 13:00 Відповісти
Оце насмішив. Скільки воно там ще протримається? Чи треба вила показати?
показати весь коментар
19.08.2020 13:06 Відповісти
Кто бы сомневался! Ведь в случае подтверждения - не отставка, а тюрьма. Вместе с Зебилом.
Интересно, а военной разведке и БУ есть понятие "офицерская честь"?
показати весь коментар
19.08.2020 13:07 Відповісти
То-есть не верить Бутусову, а этому чмошнику?
показати весь коментар
19.08.2020 13:25 Відповісти
"Как и версия о том, что мой брат торговал должностями, это тоже дезинформация," - добавил ярмак
показати весь коментар
19.08.2020 14:11 Відповісти
дерьмака на нары!
показати весь коментар
19.08.2020 14:15 Відповісти
брешуть вони все - у цієї кодли янєлоха жодної краплини честі, совісті та ділової репутації. Гнати їх сцяними тряпками потрібно з країни!
показати весь коментар
19.08.2020 14:52 Відповісти
Возможно, такая операция и разрабатывалась. Хотелось бы верить, что наши тоже кое-что умеют.
Слабым звеном здесь была посадка самолета в Украине. Пилот не наш, вдруг бы не захотел сесть? Был бы полный провал.
А тут как раз лука посадил вагнеровцев за якобы желание его свержения.
Наши стали договариваться с лукашенко, чтобы он их выдал.
Но лукашенко - точно такое же брехливое говно, как и все дикаторы во главе с ******.
Операция окончательно провалилась.
показати весь коментар
19.08.2020 15:15 Відповісти
Вы уверены, что была такая операция? Она возникла постфактум, ретранслируя расейские фейки,что то 'вагнеровцы-ихтамнеты'. .
показати весь коментар
19.08.2020 15:19 Відповісти
Пилот хоть наш или не наш, как говорил янелох: "какаяразница", есть международные правила, садить самолёт обязан на ближайшем аэродроме! Такая же ситуация с современными пиратами, оказать помощь, мать ихнюю...
показати весь коментар
19.08.2020 15:38 Відповісти
І що характерно,ніхто не понесе ніякої відповідальності...
показати весь коментар
19.08.2020 15:16 Відповісти
Пытаешься пролезть в игольное ушко, гаденыш, предатель Украины, дружок *****. Да, это и есть внутренняя суть гадюжных актеришек проститутов.....ссы в глаза, скажет божья роса......внутри одна гниль была и есть...только вонь *********** бабла притягивает таких тварей как ермачок- козырь......и у зелечки такая же гниль внутри...ничего святого...
показати весь коментар
19.08.2020 17:45 Відповісти
Навіщо розслідування? Якщо віриш зеленій банді, то ДЕЗінформація. Та то дрібниці в порівнянні з картинами Порошенка. От що треба розслідувати. Принижена Україна. Народ дуже помилився, аби тільки не смертельно.
показати весь коментар
19.08.2020 19:11 Відповісти
пдрст Ермаку никто не верит
показати весь коментар
19.08.2020 20:40 Відповісти
хахаха.... Це сказав БАКАНОВ.....
показати весь коментар
19.08.2020 20:44 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 