Версія про те, що бойовиків "Вагнера" заманили в Білорусь СБУ і ГУР МОУ - дезінформація, - Єрмак
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак називає дезінформацією повідомлення про те, що бойовики ПВК "Вагнера" опинилися в Білорусі в рамках операції українських спецслужб, але затримання зірвалося через витік інформації.
Про це Єрмак заявив у коментарі виданню LB, інформує Цензор.НЕТ.
"Очевидно, що версія про участь українських спецслужб у появі російських бойовиків-найманців у Білорусі напередодні виборів з'явилася не в Україні, а в російських ЗМІ, а саме - в російській "Комсомольській правді" 6 серпня. Це виглядає як добре продумана і спланована дезінформаційна кампанія", - сказав Єрмак.
На питання, чи відповідає дійсності інформація про те, що він пропонував перенести операцію через необхідність проведення переговорів з РФ щодо полонених, Єрмак відповів: "Ні, звичайно, не відповідає".
Відповідаючи на запитання, чи дійсно звільнений з посади начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба вимагав, щоб всі учасники наради, на якій обговорювали спецоперацію, пройшли поліграф, глава Офісу президента сказав, що йому "про це нічого невідомо". "Але, переконаний, що це також не відповідає дійсності, і є частиною дезінформаційної атаки, мета якої - розкол українського суспільства", - підкреслив Єрмак.
Глава Офісу президента висловив здивування тим, "що деякі українські громадяни публічно поширюють саме цю версію подій". "Можна припустити, що деякі внутрішні сили також вирішили використовувати цю дезінформаційну кампанію проти України у власних цілях напередодні виборів. А можливо, комусь дуже хочеться зірвати припинення вогню на Донбасі, яке триває з 27 липня", - додав Єрмак.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".
Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Новий керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заперечує причетність СБУ до затримання бойовиків ПВК "Вагнера" в Білорусі.
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ПОТРІБНО ДОВІРЯТЬ НЕ СЛОВАМ А ДІЯМ. ДІЯМ ЯКІ ЗАРАЗ НА ВІЙНІ, В ЕКОНОМІЦІ, В ЧИСТОПЛОТНОСТІ.
Тому я вважаю цю історію виключно внутрішньополітичною маніпуляцією, коли різні зацікавлені особи використовують її для своїх цілей. Попри те, що в неї є якесь підгрунтя. А Єрмак виправдовується, бо ж треба щось казати, коли звинувачують у державній зраді. Навіть якщо він до неї причетний.
Але Єрмак - зрадник.
Але подивишся на деяких осіб, поставлених зелею на переговори з рашкою, і бачиш відверту вату. То чому би не думати погано про всю президентську вертикаль ?
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Cтарий жидобандерівець
@yarkosolon
·https://twitter.com/yarkosolon/status/1295778853051392000 15 ч
В ответ
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Антоненка можна засудити за сфабрикованими звинуваченнями, Єрмака засудити нереально, навіть якщо оприлюднять плівки із його шпигунською діяльністю на ворога
Васе Бурбе и Руслану Баранецкому респект! Окончательно вскрыли кацапскую консерву. Ермаки должны сидеть в тюрьме.
Судя по реакции янелоха на проверку, он с ермаком сладкая парочка для *****, "Твикс" так сказать от зЕбилов и П#Расов!
Перемир'я тривожить більше, ніж гаряча війна.
На яких умовах вони домовились?
От постановки задачи путлером до исполнения.
Интересно, а военной разведке и БУ есть понятие "офицерская честь"?
Слабым звеном здесь была посадка самолета в Украине. Пилот не наш, вдруг бы не захотел сесть? Был бы полный провал.
А тут как раз лука посадил вагнеровцев за якобы желание его свержения.
Наши стали договариваться с лукашенко, чтобы он их выдал.
Но лукашенко - точно такое же брехливое говно, как и все дикаторы во главе с ******.
Операция окончательно провалилась.