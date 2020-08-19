У Сумах через збільшення хворих на COVID-19 відкривають лікарню "другої хвилі"

Нею стане Сумська міська клінічна лікарня № 5

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на міського голову Сум Олександра Лисенка, передає Цензор.НЕТ.

За словами мера Сум, опорними з коронавірусу в місті були визначені дитяча клінічна лікарня Св.Зинаїди та обласна інфекційна лікарня ім.Зиновія Красовицького. Остання наразі переповнена, тож виникла потреба у відкритті чергового медзакладу для лікування хворих на COVID-19.

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Лисенко наголосив, що епідеміологічна ситуація в місті ускладнюється.