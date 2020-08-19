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У Сумах через збільшення хворих на COVID-19 відкривають лікарню "другої хвилі"
Нею стане Сумська міська клінічна лікарня № 5
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на міського голову Сум Олександра Лисенка, передає Цензор.НЕТ.
За словами мера Сум, опорними з коронавірусу в місті були визначені дитяча клінічна лікарня Св.Зинаїди та обласна інфекційна лікарня ім.Зиновія Красовицького. Остання наразі переповнена, тож виникла потреба у відкритті чергового медзакладу для лікування хворих на COVID-19.
Лисенко наголосив, що епідеміологічна ситуація в місті ускладнюється.
Топ коментарі
+2 Максим Атаманюк #439819
показати весь коментар19.08.2020 10:56 Відповісти Посилання
+2 Yuriy Smith
показати весь коментар19.08.2020 10:58 Відповісти Посилання
+2 Мартин Брест
показати весь коментар19.08.2020 10:58 Відповісти Посилання
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Как у здорового может быть симптомаитика средней тяжести, "инфекционист"?
на том видео говорю же - мужики себе как дома анекдоты какие-то травят, как на диванах лежат, правда, вроде, без пиваса. они "средние" или "тяжелые"?
а если и доплачивают(писал тут кто-то вчера шо по 10к.), а они "мутят", то ответственность д.б. - 10 лет с конфискацией и местом под нарами.
вроде же тут было
исследовали шо из палаты за 6ч. вирус уже по всему учреждению. новость тут тоже была.
**** мне ИВЛ-не-ИВЛ то?
все, базар окончен - ты новость не нашел, а разорался как ватник - тыфсефрешь.
Исследовали, что далее 1,5 мерров от зараженного капли с вирусом практически не распространяются. Таких новостей - валом. А если зараженный дышит на аппарате ИВЛ, то и того меньше.
Жги еще.
в Татарстане сняли видео в Казани - современное обор-ние, но наложили коек букв. впритык - какое тогда же у нас соц. дистанционирование?
исследо.ватель, тут, повторяю, була новость шо установили - 6ч. и вирус по всей больнице.
и это не наши исследовали.
я тебе факты - смотри только, а ты кривляешься - ок., давай до св.
предметно вести дискуссию, ты не обучен, засим, с ненавистью(к Сталину) завершаю срач.
неинтересно
срешьсядиспутируешь
Тому відверта "робота" ольгінських на тему :"вірус нестрашний-від пневмонії гине більше" або"заражайся Україно весело і здихай" буде продовжена.
ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.
Максим Атаманюк 044e8751
Обычный грипп. У моих родственников был коронавирус. Повышенная температура около недели.
Николай Влад
Пока будет финансирование на короновирус, всем больных с обычной пневмонией, гриппом, итд. будут записывать диагноз - короновирус.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
ua Татьяна Лавренко
раби не розуміють, вони роблять так, як наказав їм пан
завтра скажуть відро на голові носити, вони бігом виконають
ua Саша Полтава
Известный европейский патолог сообщает, что он и его коллеги по всей Европе не нашли никаких свидетельств смерти от нового коронавируса на этом континенте.
Д-р Стоян Алексов назвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) «преступной медицинской организацией» за создание во всем мире страха и хаоса без предоставления объективно проверяемых доказательств пандемии.
Іван Басаврюк
Маланці крутять нами як циган сонцем з цим вірусом. Чорти би їх взяли в пекло хоча прийде час то заберуть.
ua Эдуард Силенко
А взагалі, це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону
As As ed2896ce
Все таки есть толк от британских ученых
Мне эта "пандемия" напоминает миссионерскую деятельность проповедников. СМИ может выдумывать бесконечное множество болезней и под этот мотив превращать "перісічного громадянина" в послушное животное, которое под действием страха будет носить маски,сидеть добровольно в заперти, делать КУ, подставлять свое тело под вакцинацию, а не согласным - штраф в 600 долларов,а то и насильственная ликвидация "еретиков"
ua Александр Айвазян/'зашкварився' і покинув Цензор
Когда это фашист перестанет нести свою ахинею про "смертельный вирус"? Швеция и Беларусь все всем показали. Хватит нести чушь! Ваш лоховирус - фэйк
ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
Андрей Дидовик
А раньше значит от пневмоний не умирали? Пандемия это когда некуда и некому складывать трупы а не когда один человек за два месяца умер.
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ua Cambridge English Teacher(***новачок,але відразу розпочав з посилання на якогось "колорада")
ПЦР тесты, в отличие от всех остальных официально признанных медицинских тестов, не прошли обязательную гос сертификацию (а как они пройдут, если показывают наличие коронавирусов везде?) в Германии https://youtu.be/SEdiK_geCbk?t=221
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
юра Лонг
На ютубе 11 врачей против короновируса. В частности -чисто от кароноаируса в Италии умерло 20 человек остальное подтасовки и патологии.
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
mihail kucherenko
Я вам скажу, почему данные препараты не влияют на выживаемость. Потому что от короны умирают люди, которые должны были умереть в этом году полюбому.
Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
ахаха, ну так реально може в 80% з них ніхто зі знайомих не здох, ото й не вірять. Я як особливо православний, не боюсь даже сотони(її просто нема ), а не то шо якогось мікроба. кхи-кхи, о б*же(бросається звонить на скору)
шоб или сдохнуть или шо то другое...
да и не во все многоэтажки войдёшь без кода и попки у двери шо бдить покой жильцов..
Всі начальники ще менти
Це солдати себе поліцією звуть...
- а чочу він в тебе жосткий? Що пробігаючий бобік відкусив і тепер протез стоїть?
- таки протез