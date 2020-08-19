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У Росії заарештували блогера Пижа за "перевезення в Україну секретних даних про московське метро"

У Росії заарештували блогера Пижа за

У кримінальній справі блогера Андрія Пижа, підозрюваного в незаконному доступі до державної таємниці, фігурують засекречені документи про станції московського метрополітену.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це ТАСС розповіло джерело в правоохоронних органах.

"Його звинувачують у провезенні на територію України даних, пов'язаних з лініями метрополітену в Москві, а також підземними транспортними спорудами мобілізаційного призначення, які охороняються законом і правоохоронними органами РФ. Ці відомості належать до держтаємниці", - заявив співрозмовник агентства.

6 серпня Андрія Пижа заарештував Міщанський суд Москви в рамках кримінальної справи за пунктом "д" частини 2 статті 283.1 КК РФ (незаконне отримання відомостей, що становлять держтаємницю, поєднане з її поширенням або переміщенням за кордон). Покарання за цією статтею передбачає від трьох до восьми років колонії.

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За версією слідства, на флешці, яку Пиж перевіз на Україну, були знайдені документи, що становлять держтаємницю. Адвокат блогера Олексій Хальзев повідомляв, що ці дані "пов'язані з якимось транспортом, але це не має стосунку до військових". Захисник також додав, що блогер не збирався торгувати цією інформацією.

Пиж частково визнав свою провину, стверджує Хальзев.

Андрій Пиж, що має громадянство Росії і України, веде ютьюб-канал urbanturizm, в якому викладає ролики з промислових об'єктів, в тому числі закритих. На його блог підписано 799 тисяч.

Автор: 

затримання (4357) росія (66520) блогер (184)


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Топ коментарі
+28
серьезный документ без боярышника не разберешься.
В России арестовали блогера Пыжа за "перевозку в Украину секретных данных о московском метро" - Цензор.НЕТ 5755
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19.08.2020 11:08 Відповісти
+16
Всем кто ездит в московском метро поднапрячь булки. Походу ***** хочет там устроить *рязанский сахар* чтобы обвинить Украину и НАТО.
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19.08.2020 11:12 Відповісти
+10
В России арестовали блогера Пыжа за "перевозку в Украину секретных данных о московском метро" - Цензор.НЕТ 1629
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19.08.2020 11:09 Відповісти
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Хорошо хоть не арестовали за то, шо ******** вымпел россии с Луны, который забросили в 1961 году.
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19.08.2020 11:04 Відповісти
Пыж,ну что за хрень? Ты же в "Правом секторе" состоишь заместителем директора. И так облажаться. Госдеп США недоволен.)
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19.08.2020 11:06 Відповісти
Срочно арестовать Дмитрия Глуховского за его "Метро 2033" !!!
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19.08.2020 11:06 Відповісти
Блогер нонеча пошёл необразованный, тёмный, флешками пользуется, про мессенджеры и шеринг дисков ничего не знает.
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19.08.2020 11:07 Відповісти
серьезный документ без боярышника не разберешься.
В России арестовали блогера Пыжа за "перевозку в Украину секретных данных о московском метро" - Цензор.НЕТ 5755
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19.08.2020 11:08 Відповісти
30 лет назад было в 2 раза меньше станций, да линий тоже.
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19.08.2020 11:25 Відповісти
с 1990 +50% - 80 шт.
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19.08.2020 11:35 Відповісти
30 лет назад и хрен у тебя стоял, в отличие от сейчас
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19.08.2020 11:47 Відповісти
Было наоборот.
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19.08.2020 13:09 Відповісти
Мда, понастроил ***** крысиных ходов. Недавно вошло в топ-5, уступая только китайцам.
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19.08.2020 11:30 Відповісти
В России арестовали блогера Пыжа за "перевозку в Украину секретных данных о московском метро" - Цензор.НЕТ 1629
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19.08.2020 11:09 Відповісти
Всем кто ездит в московском метро поднапрячь булки. Походу ***** хочет там устроить *рязанский сахар* чтобы обвинить Украину и НАТО.
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19.08.2020 11:12 Відповісти
"которую Пыж перевез на Украину"
заведите себе уже наконец редактора-то, сколько можно копипастами и автопереводами позориться??
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19.08.2020 11:14 Відповісти
Я уже забыл когда последний раз флешкой пользовался для хранения или переноса информации...
Систему восстановить или установить да нужна....а так уже прошлый век...
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19.08.2020 11:14 Відповісти
пришлось вспомнить 10.08.20, у многих не было нета, пришлось развозить информацию.
так что у кого есть флешки - не выбрасывайте, всякое может быть
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19.08.2020 11:20 Відповісти
ну вы поняли да? не удивлюсь, если что-то там у них произойдет, они свяжут все это с вот этим случаем. Думаю, что это информационная подготовка.
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19.08.2020 11:14 Відповісти
Как то тут хитро закручен сюжет....
В Украину он флешку преревез... а потом на ней нашли информацию типа о гос тайне..
Вопрос где нашли?? В Украине?? А сдал кто?? Ермак??
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19.08.2020 11:16 Відповісти
Лука привез из Мацквы сотрудников Соловьева для работы на государственном беларуском канале новостей. Местные же беларуские работники были уволены. Вот и началось. Лука расставляет на ключевые посты росийских агентов. Которые и будут кричать путен введи вайска.
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19.08.2020 11:17 Відповісти
Зеленський фуйлу "вагнеровців", а фуйло зеленському "метро- шпигуна". Чи хазяїн холопу нічого не винен?
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19.08.2020 11:17 Відповісти
К этой гостайне имеет доступ каждый работник метрополитена.
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19.08.2020 11:18 Відповісти
Эта гостайна на стекле каждого вагона метро нарисована....
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19.08.2020 11:19 Відповісти
А че " тьомный интернет" не попользовал??
Бред!!))
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19.08.2020 11:23 Відповісти
а зачем их через границы возить,эти данные? .создаешь левую эл.почту на любом левом компе-и отправляешь...
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19.08.2020 11:28 Відповісти
Так мова йде про фото надсекретних стратегічних туалетів для метробудівців у прогонах між станціями, які закладені в часи холодної війни. Таку інфу провозять через мокшанський кордон тільки на флешці із наклейкою "Ґостайна" ))))
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19.08.2020 11:37 Відповісти
опять флешки...Походу на питарасии не знают о других методах передачи данных )))
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19.08.2020 11:51 Відповісти
Кацапы недоделанные ублюдки
Почта и вайбер, какие в ачко флешки
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19.08.2020 11:52 Відповісти
Потусовался на свалке "вяличия" победобесного и легендарного совка.
Они даже не знают что у них наворочено за время холодной войны. Секретные ветки метро, бункеры. Может там еще какая-нибудь кузькина мать на несколько мегатонн спрятана. Только нет бабла это охранять. А если туда залезет террорист не из фсб то и вообще лисичка полная.
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19.08.2020 12:05 Відповісти
Карту метрополитена сдал украинцам. И сколько укры заплатили?
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19.08.2020 12:06 Відповісти
МШ нормальный адекватный человек и блогер, давно его смотрю. рашисткий фашизм в действии.
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19.08.2020 13:07 Відповісти
 
 