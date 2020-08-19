У Росії заарештували блогера Пижа за "перевезення в Україну секретних даних про московське метро"
У кримінальній справі блогера Андрія Пижа, підозрюваного в незаконному доступі до державної таємниці, фігурують засекречені документи про станції московського метрополітену.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це ТАСС розповіло джерело в правоохоронних органах.
"Його звинувачують у провезенні на територію України даних, пов'язаних з лініями метрополітену в Москві, а також підземними транспортними спорудами мобілізаційного призначення, які охороняються законом і правоохоронними органами РФ. Ці відомості належать до держтаємниці", - заявив співрозмовник агентства.
6 серпня Андрія Пижа заарештував Міщанський суд Москви в рамках кримінальної справи за пунктом "д" частини 2 статті 283.1 КК РФ (незаконне отримання відомостей, що становлять держтаємницю, поєднане з її поширенням або переміщенням за кордон). Покарання за цією статтею передбачає від трьох до восьми років колонії.
За версією слідства, на флешці, яку Пиж перевіз на Україну, були знайдені документи, що становлять держтаємницю. Адвокат блогера Олексій Хальзев повідомляв, що ці дані "пов'язані з якимось транспортом, але це не має стосунку до військових". Захисник також додав, що блогер не збирався торгувати цією інформацією.
Пиж частково визнав свою провину, стверджує Хальзев.
Андрій Пиж, що має громадянство Росії і України, веде ютьюб-канал urbanturizm, в якому викладає ролики з промислових об'єктів, в тому числі закритих. На його блог підписано 799 тисяч.
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заведите себе уже наконец редактора-то, сколько можно копипастами и автопереводами позориться??
Систему восстановить или установить да нужна....а так уже прошлый век...
так что у кого есть флешки - не выбрасывайте, всякое может быть
В Украину он флешку преревез... а потом на ней нашли информацию типа о гос тайне..
Вопрос где нашли?? В Украине?? А сдал кто?? Ермак??
Бред!!))
Почта и вайбер, какие в ачко флешки
Они даже не знают что у них наворочено за время холодной войны. Секретные ветки метро, бункеры. Может там еще какая-нибудь кузькина мать на несколько мегатонн спрятана. Только нет бабла это охранять. А если туда залезет террорист не из фсб то и вообще лисичка полная.