У Росії заарештували блогера Пижа за "перевезення в Україну секретних даних про московське метро"

У кримінальній справі блогера Андрія Пижа, підозрюваного в незаконному доступі до державної таємниці, фігурують засекречені документи про станції московського метрополітену.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це ТАСС розповіло джерело в правоохоронних органах.

"Його звинувачують у провезенні на територію України даних, пов'язаних з лініями метрополітену в Москві, а також підземними транспортними спорудами мобілізаційного призначення, які охороняються законом і правоохоронними органами РФ. Ці відомості належать до держтаємниці", - заявив співрозмовник агентства.

6 серпня Андрія Пижа заарештував Міщанський суд Москви в рамках кримінальної справи за пунктом "д" частини 2 статті 283.1 КК РФ (незаконне отримання відомостей, що становлять держтаємницю, поєднане з її поширенням або переміщенням за кордон). Покарання за цією статтею передбачає від трьох до восьми років колонії.

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За версією слідства, на флешці, яку Пиж перевіз на Україну, були знайдені документи, що становлять держтаємницю. Адвокат блогера Олексій Хальзев повідомляв, що ці дані "пов'язані з якимось транспортом, але це не має стосунку до військових". Захисник також додав, що блогер не збирався торгувати цією інформацією.

Пиж частково визнав свою провину, стверджує Хальзев.

Андрій Пиж, що має громадянство Росії і України, веде ютьюб-канал urbanturizm, в якому викладає ролики з промислових об'єктів, в тому числі закритих. На його блог підписано 799 тисяч.