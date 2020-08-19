Україна і Велика Британія проведуть військові навчання в Чорному морі

Велика Британія направить у чорноморський регіон кораблі Королівського військово-морського флоту. Вони тренуватимуться там разом з українським ВМФ.

Про це заявив під час візиту до Києва міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я радий вдруге відвідати Україну з моменту мого призначення на посаду міністра оборони. "Ініціатива з морської підготовки" є черговим кроком до подальшого розвитку відносин Великої Британії та України в сфері оборони. Це є прикладом розширення нашої співпраці зі Збройними силами України в останні роки" , - сказав Воллес.

За словами міністра, Велика Британія вже провела підготовку тисяч українських військових із широким переліком навичок, від основ першої медичної допомоги до оперативного планування, що допомагало їм захищати територіальну цілісність своєї країни від підтримуваних Росією сил.

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"Ініціатива з морської підготовки" уможливить ще тіснішу співпрацю між НАТО і збройними силами країн світу і дасть змогу збільшити переваги отриманого Україною статусу Партнера розширених можливостей НАТО", - додав глава міноборони Великої Британії.

Курси проводитимуть військовослужбовці Королівських ВМС, а також їхні колеги зі Швеції, Канади і Данії в таких дисциплінах, як навігація, оперативне планування, підготовка військових водолазів, спостереження за морською обстановкою, пожежогасіння і ремонт пошкоджень. Очікується, що найближчим часом до цієї ініціативи приєднаються більше країн.

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