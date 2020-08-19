УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13070 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 627 9

Україна і Велика Британія проведуть військові навчання в Чорному морі

Україна і Велика Британія проведуть військові навчання в Чорному морі

Велика Британія направить у чорноморський регіон кораблі Королівського військово-морського флоту. Вони тренуватимуться там разом з українським ВМФ.

Про це заявив під час візиту до Києва міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я радий вдруге відвідати Україну з моменту мого призначення на посаду міністра оборони. "Ініціатива з морської підготовки" є черговим кроком до подальшого розвитку відносин Великої Британії та України в сфері оборони. Це є прикладом розширення нашої співпраці зі Збройними силами України в останні роки" , - сказав Воллес.

За словами міністра, Велика Британія вже провела підготовку тисяч українських військових із широким переліком навичок, від основ першої медичної допомоги до оперативного планування, що допомагало їм захищати територіальну цілісність своєї країни від підтримуваних Росією сил.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Маскування біля позицій противника, десантування та евакуацію відпрацьовують офіцери-авіанавідники на Чернігівщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Ініціатива з морської підготовки" уможливить ще тіснішу співпрацю між НАТО і збройними силами країн світу і дасть змогу збільшити переваги отриманого Україною статусу Партнера розширених можливостей НАТО", - додав глава міноборони Великої Британії.

Курси проводитимуть військовослужбовці Королівських ВМС, а також їхні колеги зі Швеції, Канади і Данії в таких дисциплінах, як навігація, оперативне планування, підготовка військових водолазів, спостереження за морською обстановкою, пожежогасіння і ремонт пошкоджень. Очікується, що найближчим часом до цієї ініціативи приєднаються більше країн.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Американські катери для ВМС ЗСУ планують оснастити протикарабельними ракетами Griffin. ФОТО

Автор: 

Велика Британія (5689) ВМС (1410) військові навчання (2786) Чорне море (1679)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Плани цих військових навчань вже "козирь" положив на стіл *****?
показати весь коментар
19.08.2020 11:09 Відповісти
Каже, що: «ето мнє нєізвєстно».
показати весь коментар
19.08.2020 11:16 Відповісти
Побились бы об заклад на пиво,- кто точнее попадет ракетой в кремль.
показати весь коментар
19.08.2020 11:11 Відповісти
Они будут тренироваться там вместе с украинским ВМФ.... У кацапсин опять пердаки подгорать будут...Україна і Велика Британія проведуть військові навчання в Чорному морі - Цензор.НЕТ 9072
показати весь коментар
19.08.2020 11:17 Відповісти
разговорт ниочем. англичане--фуфлыжники, без америкосов ничего не будет. зеля-клоун, втягивай америку в войну с кацапстаном,тогда победим.
показати весь коментар
19.08.2020 11:20 Відповісти
он хоть бы шмаркли свои втянул!
показати весь коментар
19.08.2020 11:48 Відповісти
Если бы Порошенко порвал с Россией соглашение об Азовском море, то сейчас англичане бы проводили учение с украинцами в азовском море, т.к. море было бы нейтральными водами.
показати весь коментар
19.08.2020 12:10 Відповісти
А кто или что мешало Порошенко порвать соглашение об Азовском море!?
показати весь коментар
19.08.2020 13:28 Відповісти
 
 