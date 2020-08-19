Словаччина дала зелене світло для відновлення роботи аеропорту "Ужгород", - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що погодив з прем'єр-міністром Словаччини Ігорем Матовичем відновлення роботи аеропорту "Ужгород".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Шмигаля у Twitter.

Прем'єр розповів, що спілкувався на цю тему зі словацьким колегою.

"Обговорили актуальні питання з прем'єр-міністром Словаччини Ігорем Матовичем. Сьогодні дали зелене світло для відновлення роботи аеропорту "Ужгород". Залишилося підписати міжурядові угоди", - повідомив Шмигаль.

Як повідомлялося, для повноцінної роботи аеропорту "Ужгород" необхідна міжурядова угода між Україною і Словацькою Республікою.

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