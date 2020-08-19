Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" Гафаров розповів про погіршення здоров'я в СІЗО окупованого Сімферополя: Біль у грудях, судоми. Не докличешся ні фельдшера, ні лікаря

Дружина фігуранта другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір", політв'язня Джеміля Гафарова Роза побоюється за життя свого чоловіка, який вже понад рік перебуває в СІЗО окупованого Сімферополя. За її словами, стан Гафарова постійно погіршується.

Про погане самопочуття заарештований кримчанин повідомив рідним в останньому листі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Щоранку до полудня болить ліва частина грудей і не докличешся ні фельдшера, ні лікаря. Лікарі обходи не роблять, а щоб до них потрапити на прийом, то пишеш заяву, і протягом трьох днів тебе викличуть. Та й на самому виклику – міряють тиск і все. Сильно болять ноги, суглоби через наслідки хвороби нирок – подагра. Судоми від коліна до ступні через нирки бувають щодня. Тиск виміряти дуже важко", – опублікувала у Facebook рядки з листа чоловіка Роза Гафарова.

Вона зазначила, що "кожен день, проведений в ув'язненні, стає для Джеміля боротьбою за життя".

27 березня 2019 року російські силовики провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання "Кримська солідарність". Загалом було затримано 24 активісти за звинуваченням в участі забороненої в Росії та анексованому Криму організації "Хізб ут-Тахрір". Едем Яячиков – зник, його місцеперебування невідоме з 27 березня. Пізніше був затриманий ще один підозрюваний Раїм Айвазов.

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Російський правозахисний центр "Меморіал" визнав Джеміля Гафарова політв'язнем.