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Новини Репресії в окупованому Криму
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Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" Гафаров розповів про погіршення здоров'я в СІЗО окупованого Сімферополя: Біль у грудях, судоми. Не докличешся ні фельдшера, ні лікаря

Фігурант

Дружина фігуранта другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір", політв'язня Джеміля Гафарова Роза побоюється за життя свого чоловіка, який вже понад рік перебуває в СІЗО окупованого Сімферополя. За її словами, стан Гафарова постійно погіршується.

Про погане самопочуття заарештований кримчанин повідомив рідним в останньому листі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Щоранку до полудня болить ліва частина грудей і не докличешся ні фельдшера, ні лікаря. Лікарі обходи не роблять, а щоб до них потрапити на прийом, то пишеш заяву, і протягом трьох днів тебе викличуть. Та й на самому виклику – міряють тиск і все. Сильно болять ноги, суглоби через наслідки хвороби нирок – подагра. Судоми від коліна до ступні через нирки бувають щодня. Тиск виміряти дуже важко", – опублікувала у Facebook рядки з листа чоловіка Роза Гафарова.

Вона зазначила, що "кожен день, проведений в ув'язненні, стає для Джеміля боротьбою за життя".

27 березня 2019 року російські силовики провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання "Кримська солідарність". Загалом було затримано 24 активісти за звинуваченням в участі забороненої в Росії та анексованому Криму організації "Хізб ут-Тахрір". Едем Яячиков – зник, його місцеперебування невідоме з 27 березня. Пізніше був затриманий ще один підозрюваний Раїм Айвазов.

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Російський правозахисний центр "Меморіал" визнав Джеміля Гафарова політв'язнем.

Автор: 

Крим (14203) репресії (1626) кримські татари (2005) Хізб ут-Тахрір (104)


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Крым совсем уже не тот -
Полигон новаций.
Закаленный тут народ-
А чего бояться?
Тут в больнице ходит Зам
С огромадной клизмой.
Что б понятней было вам -
Зам по … терроризму!

Потерявший зрение,
Родину и честь,
Остров невезения
В Черном море есть.
Островок терпения
Сделал не дурак.
Только вот у гения
Получился брак.

Задолбались жители
От крутых диет.
Мост у них похитили,
Потерялся свет.

Танки с пулеметами
И спецназ в «Артеке»
Были идиотами,
Стали просто зэки.

На проклятом острове
Нелегко болеть.
Легче взять две простыни,
Тихо умереть.

Тут законы новые -
Круче всяких клизм.
Здесь врачи суровые
Лечат … терроризм.

Тут судьбина злючая,
Тут Георгий злой,
Ленточкой колючею
Заманил домой.
Триколором в голову
Начался флешмоб.
Как же это здорово -
НАШ плавучий гроб!
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19.08.2020 11:33 Відповісти
Хизбутам не гоже жаловаться на состояние здоровья, ведь на всё воля Аллаха, милостливого и справедливого
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19.08.2020 12:48 Відповісти
 
 