Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" Гафаров розповів про погіршення здоров'я в СІЗО окупованого Сімферополя: Біль у грудях, судоми. Не докличешся ні фельдшера, ні лікаря
Дружина фігуранта другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір", політв'язня Джеміля Гафарова Роза побоюється за життя свого чоловіка, який вже понад рік перебуває в СІЗО окупованого Сімферополя. За її словами, стан Гафарова постійно погіршується.
Про погане самопочуття заарештований кримчанин повідомив рідним в останньому листі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Щоранку до полудня болить ліва частина грудей і не докличешся ні фельдшера, ні лікаря. Лікарі обходи не роблять, а щоб до них потрапити на прийом, то пишеш заяву, і протягом трьох днів тебе викличуть. Та й на самому виклику – міряють тиск і все. Сильно болять ноги, суглоби через наслідки хвороби нирок – подагра. Судоми від коліна до ступні через нирки бувають щодня. Тиск виміряти дуже важко", – опублікувала у Facebook рядки з листа чоловіка Роза Гафарова.
Вона зазначила, що "кожен день, проведений в ув'язненні, стає для Джеміля боротьбою за життя".
27 березня 2019 року російські силовики провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання "Кримська солідарність". Загалом було затримано 24 активісти за звинуваченням в участі забороненої в Росії та анексованому Криму організації "Хізб ут-Тахрір". Едем Яячиков – зник, його місцеперебування невідоме з 27 березня. Пізніше був затриманий ще один підозрюваний Раїм Айвазов.
Російський правозахисний центр "Меморіал" визнав Джеміля Гафарова політв'язнем.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Полигон новаций.
Закаленный тут народ-
А чего бояться?
Тут в больнице ходит Зам
С огромадной клизмой.
Что б понятней было вам -
Зам по … терроризму!
Потерявший зрение,
Родину и честь,
Остров невезения
В Черном море есть.
Островок терпения
Сделал не дурак.
Только вот у гения
Получился брак.
Задолбались жители
От крутых диет.
Мост у них похитили,
Потерялся свет.
Танки с пулеметами
И спецназ в «Артеке»
Были идиотами,
Стали просто зэки.
На проклятом острове
Нелегко болеть.
Легче взять две простыни,
Тихо умереть.
Тут законы новые -
Круче всяких клизм.
Здесь врачи суровые
Лечат … терроризм.
Тут судьбина злючая,
Тут Георгий злой,
Ленточкой колючею
Заманил домой.
Триколором в голову
Начался флешмоб.
Как же это здорово -
НАШ плавучий гроб!