За добу в ЗСУ виявили 40 нових випадків COVID-19, хворіють 458 осіб, - Командування Медсил
Станом на 10:00 19 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 458 осіб.
Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
За даними командування, загалом за час пандемії одужали - 816 осіб, летальних випадків - 6.
На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 813 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція протягом найближчих трьох діб, - 195 осіб.
За минулу добу зареєстровано 40 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
З них у закладах охорони здоров’я перебуває 8 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 2 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 2 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України, Львівська обласна клінічна лікарня – 1 працівник ЗС України та міська клінічна лікарня м. Львів – 1 працівник ЗС України).
Зазначається, що стан здоров’я пацієнтів задовільний, вониотримують необхідне лікування.
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 32 особи (Київська область - 13 військовослужбовців та 5 працівників ЗС України, Львівська область – 7 військовослужбовців та 2 працівники ЗС України, Рівненська область – 1 військовослужбовець, Житомирська область – 1 працівник ЗС України, Івано-Франківська область – 1 військовослужбовець, Чернігівська область – 1 військовослужбовець та Хмельницька - 1 військовослужбовець): "Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання".
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