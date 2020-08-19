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МЗС Польщі про приведення армії Білорусі в бойову готовність: Це психологічна гра Лукашенка

МЗС Польщі про приведення армії Білорусі в бойову готовність: Це психологічна гра Лукашенка

Міністерстві закордонних справ Польщі заявляють, що з перспективи безпеки їхньої країни ніякої загрози з боку Білорусі немає.

Розміщення бойових частин армії Білорусі на західному кордоні і привид їх в повну бойову готовність - це внутрішня "психологічна гра" Олександра Лукашенка. Таку заяву зробив заступник голови Міністерства закордонних справ Польщі Марчин Пшидач, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми уважно аналізуємо і стежимо за всіма цими рухами <...> Але ніякої загрози з цієї перспективи для безпеки Польщі немає", - заявив Пшидач.

"Лукашенко розігрує психологічну гру, яка повинна ввести елемент страху і загрози в громадський діалог", - сказав він, уточнивши, що для цього Лукашенко використовує образ зовнішнього ворога і нібито загрози іноземної інтервенції. Метою таких дій, вважає Пшидач, є об'єднання суспільства навколо чинної влади.

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Автор: 

армія (3784) Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2669) Польща (8674) Пшидач Марцін (24)


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Топ коментарі
+5
У Білорусі затримали жителя України, якого розшукує Росія, опять сдали Мацкве украинца спецслужбы Беларуси (советское пространство,которое охватывает часть юго востока Украины),Украина 6 лет в войне с Россией,а у нас до сих пор рекламируют поездки автобусом в Мацкву и Питер,.
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19.08.2020 11:47 Відповісти
+3
Порвем всех, как тузик тряпку.

МИД Польши о приведении армии Беларуси в боевую готовность: Это психологическая игра Лукашенко - Цензор.НЕТ 5348
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19.08.2020 11:40 Відповісти
+2
Это Белорусия, детка

МИД Польши о приведении армии Беларуси в боевую готовность: Это психологическая игра Лукашенко - Цензор.НЕТ 7655
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19.08.2020 11:41 Відповісти
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Порвем всех, как тузик тряпку.

МИД Польши о приведении армии Беларуси в боевую готовность: Это психологическая игра Лукашенко - Цензор.НЕТ 5348
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19.08.2020 11:40 Відповісти
Это Белорусия, детка

МИД Польши о приведении армии Беларуси в боевую готовность: Это психологическая игра Лукашенко - Цензор.НЕТ 7655
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19.08.2020 11:41 Відповісти
Не психологическая игра, а психическое расстройство "мозаичная психопатия"
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19.08.2020 11:41 Відповісти
да успокойтесь ..
слили белорусы протест уже..
слили своим самолюбованием и бесконечными хождениями по улицам и стояниями на площадях..
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19.08.2020 11:44 Відповісти
а хіба то не філія кацапської армії..?
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19.08.2020 11:45 Відповісти
Це мінетчики кацапської армії Без роду і племені
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19.08.2020 11:57 Відповісти
У Білорусі затримали жителя України, якого розшукує Росія, опять сдали Мацкве украинца спецслужбы Беларуси (советское пространство,которое охватывает часть юго востока Украины),Украина 6 лет в войне с Россией,а у нас до сих пор рекламируют поездки автобусом в Мацкву и Питер,.
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19.08.2020 11:47 Відповісти
якщо НАТО захоче зайти, то армія яка ніколи не воювала буде волоти -***** введі нас ущимляють !
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19.08.2020 11:47 Відповісти
Да. Он четверть века на понтах держался...
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19.08.2020 11:58 Відповісти
Мудило Лукашеску хоче комусь показати що він ще ОГО-ОГО-ГО!!!
Комуняцька довбня! Хто тебе боїться?
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19.08.2020 12:51 Відповісти
Просто шура0%, развернулась к ***** сранным местом, задрало юбку и визжит: "путен введи!!!".
Думаю не более... =)
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19.08.2020 13:00 Відповісти
 
 