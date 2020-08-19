МЗС Польщі про приведення армії Білорусі в бойову готовність: Це психологічна гра Лукашенка

Міністерстві закордонних справ Польщі заявляють, що з перспективи безпеки їхньої країни ніякої загрози з боку Білорусі немає.

Розміщення бойових частин армії Білорусі на західному кордоні і привид їх в повну бойову готовність - це внутрішня "психологічна гра" Олександра Лукашенка. Таку заяву зробив заступник голови Міністерства закордонних справ Польщі Марчин Пшидач, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми уважно аналізуємо і стежимо за всіма цими рухами <...> Але ніякої загрози з цієї перспективи для безпеки Польщі немає", - заявив Пшидач.

"Лукашенко розігрує психологічну гру, яка повинна ввести елемент страху і загрози в громадський діалог", - сказав він, уточнивши, що для цього Лукашенко використовує образ зовнішнього ворога і нібито загрози іноземної інтервенції. Метою таких дій, вважає Пшидач, є об'єднання суспільства навколо чинної влади.

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