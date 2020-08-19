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У Білорусі заявили про затримання озброєного пасажира автобуса "Київ-Мінськ", розшукуваного РФ

У Білорусі заявили про затримання озброєного пасажира автобуса

Прикордонний комітет Республіки Білорусь заявив, що на кордоні з Україною затримали нібито озброєного пасажира автобуса "Київ-Мінськ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву комітету.

"18 серпня в пункті пропуску "Нова Гута" при оформленні на в'їзд в нашу країну автобуса сполученням "Київ-Мінськ" прикордонники затримали 34-річного пасажира.

Під час проходження паспортного контролю з'ясувалося, що чоловік перебуває в міждержавному розшуку по країнах СНД (ініціатор - МВС Російської Федерації). Крім того, в його особистих речах було виявлено револьвер під дрібнокаліберний патрон і нiж довжиною клинка 18 см", - повідомили в комітеті.

Зазначається, що пасажир був переданий співробітникам міліції.

Дивіться також: 17 іноземним журналістам відмовили у в'їзді в Білорусь через відсутність акредитації, - Держприкордонкомітет. ФОТОрепортаж

Автор: 

Білорусь (7987) затримання (4357) прикордонники (1115)


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Топ коментарі
+15
Официальный Минск сейчас что хочешь может сообщить, хорошо что в этом автобусе нато не ехало
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19.08.2020 11:55 Відповісти
+8
инициатор - МВД Российской Федерации - все что нужно знать о Беларашке. Там уже полным ходом работают росийские спецслужбы. А вы продолжаете верить что пусть будет лучше Лука иначе Рашка захватит Беларусь. Да она уже захвачена.
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19.08.2020 11:59 Відповісти
+5
Небось, какой-то бИндерАвец с визиткой Яроша.
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19.08.2020 11:53 Відповісти
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Небось, какой-то бИндерАвец с визиткой Яроша.
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19.08.2020 11:53 Відповісти
В Белорусь сейчас не стоит ездить.Усатый таракан не любит Украину.
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19.08.2020 11:53 Відповісти
И не только сейчас. Там и новая т.н. "оппозиция" -- ставленники *****.
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19.08.2020 13:15 Відповісти
Официальный Минск сейчас что хочешь может сообщить, хорошо что в этом автобусе нато не ехало
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19.08.2020 11:55 Відповісти
"Якобы Пограничный комитет Республики Беларусь якобы заявил, что на якобы границе якобы с Украиной якобы задержали якобы вооруженного якобы пассажира якобы автобуса "Киев-Минск"Источник: https://censor.net/n3214658"
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19.08.2020 11:56 Відповісти
ну и прекрасно, туда ему и дорога, на одного идиота у нас меньше.
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19.08.2020 11:58 Відповісти
Под ОЧЕНЬ мелкокалиберный патрон.
Хотя - в рашке флобер - чистый огнестрел, возможно шо и у белорусов тоже.
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19.08.2020 11:59 Відповісти
ОЧЕНЬ мелкокалиберный?...Сядристий?...
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19.08.2020 12:37 Відповісти
Флобер вообще то не огнестрельное оружие. Там метательная сила просто воздух. Капсюль - инициатор возникновения повышенного давления. Но это не пороховые газы создающие выталкивающее воздействие на метаемый предмет.
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19.08.2020 13:00 Відповісти
инициатор - МВД Российской Федерации - все что нужно знать о Беларашке. Там уже полным ходом работают росийские спецслужбы. А вы продолжаете верить что пусть будет лучше Лука иначе Рашка захватит Беларусь. Да она уже захвачена.
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19.08.2020 11:59 Відповісти
Беларусь действительно независимая страна от Мордора как писал в фб наш гидрант?
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19.08.2020 12:00 Відповісти
А як же ж!)) Не зря же бульбоед набрался в свое время столько кредитов и подачек от накацапии.
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19.08.2020 12:07 Відповісти
А "визитки Яроша" при нем не было???
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19.08.2020 12:08 Відповісти
Не было. Да и в самой Украине о Яроше шесть лет ни слуху ни духу, не то что визиток.
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19.08.2020 12:52 Відповісти
Та нет, недавно напомнил о себе
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19.08.2020 14:01 Відповісти
Синие шлепанцы в кадр не попали?
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19.08.2020 12:22 Відповісти
Може то був "Максим Плохой" ?
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19.08.2020 12:23 Відповісти
Братній народ поверне громадянина в Україну,***** ж повернув аж 32 розшукуваних в Україні?
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19.08.2020 13:03 Відповісти
Чувак с флобером и сувенирным ножом из эпицентра-диверсант? Я так понимаю, к своему шкафу лучше никого не подпускать, а то скажут, что я американский *********!
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19.08.2020 13:08 Відповісти
Ничо он не сувенирный, а очень даже железный кЕтаец типа Коламбии или Грандвея, и зарезать ним Бацьку можно аж бигом.
А флобер - это вообще страшное оружие, почти килограм весу, если им по башне как следует вхерячить - покруче любого резинострела будет, даже убить можно на раз два.
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19.08.2020 14:31 Відповісти
Короче так с ножом для сыра и молотком могут терористом объявить!
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19.08.2020 14:48 Відповісти
Терроризм есть не владение средствАми массового поражения, а запугивание культурных граждан угрозами внезапного массового убийства, так шо даже нож для сыра и молоток необязательны, достаточно шоб сам террорист был в наличии и мог разговаривать (а в идеале - шоб у него ещё и мобильный телефон был).
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19.08.2020 14:53 Відповісти
да ху на него, тысячами едут кто в беларусь, кто на московию, нех шастать под боком кгб ссср.
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19.08.2020 14:10 Відповісти
Може Яценюка замкнули.
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19.08.2020 15:02 Відповісти
Короче, каждый из нас! Ну кто из нас не хотел асех вокруг поубивать?!
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19.08.2020 15:24 Відповісти
у старого фюрера мозг заклинил.. вообще качаны забуксовали ..берега попутал...
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19.08.2020 16:34 Відповісти
 
 