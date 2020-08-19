У Білорусі заявили про затримання озброєного пасажира автобуса "Київ-Мінськ", розшукуваного РФ
Прикордонний комітет Республіки Білорусь заявив, що на кордоні з Україною затримали нібито озброєного пасажира автобуса "Київ-Мінськ".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву комітету.
"18 серпня в пункті пропуску "Нова Гута" при оформленні на в'їзд в нашу країну автобуса сполученням "Київ-Мінськ" прикордонники затримали 34-річного пасажира.
Під час проходження паспортного контролю з'ясувалося, що чоловік перебуває в міждержавному розшуку по країнах СНД (ініціатор - МВС Російської Федерації). Крім того, в його особистих речах було виявлено револьвер під дрібнокаліберний патрон і нiж довжиною клинка 18 см", - повідомили в комітеті.
Зазначається, що пасажир був переданий співробітникам міліції.
Топ коментарі
+15 Александр Лихошва
показати весь коментар19.08.2020 11:55 Відповісти Посилання
+8 ALEX SUROVV
показати весь коментар19.08.2020 11:59 Відповісти Посилання
+5 patriotukrainy
показати весь коментар19.08.2020 11:53 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хотя - в рашке флобер - чистый огнестрел, возможно шо и у белорусов тоже.
А флобер - это вообще страшное оружие, почти килограм весу, если им по башне как следует вхерячить - покруче любого резинострела будет, даже убить можно на раз два.