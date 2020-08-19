У Білорусі заявили про затримання озброєного пасажира автобуса "Київ-Мінськ", розшукуваного РФ

Прикордонний комітет Республіки Білорусь заявив, що на кордоні з Україною затримали нібито озброєного пасажира автобуса "Київ-Мінськ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву комітету.

"18 серпня в пункті пропуску "Нова Гута" при оформленні на в'їзд в нашу країну автобуса сполученням "Київ-Мінськ" прикордонники затримали 34-річного пасажира.

Під час проходження паспортного контролю з'ясувалося, що чоловік перебуває в міждержавному розшуку по країнах СНД (ініціатор - МВС Російської Федерації). Крім того, в його особистих речах було виявлено револьвер під дрібнокаліберний патрон і нiж довжиною клинка 18 см", - повідомили в комітеті.

Зазначається, що пасажир був переданий співробітникам міліції.

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