Визнати Тіхановську президентом Білорусі проблематично. Потрібні нові вибори, - глава МЗС Латвії Рінкевич
Визнати Світлану Тіхановську переможцем виборів президента Білорусі проблематично з юридичної і політичної точок зору. Найкращим сценарієм виходу із ситуації, що склалася, будуть нові вибори.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в інтерв'ю Латвійському радіо заявив міністр закордонних справ Едгар Рінкевич, передає lsm.lv.
За його словами, нові вибори є єдиним способом без фальсифікації зрозуміти, хто має довіру білоруського суспільства.
"У найкращому разі ми не знаємо на цей момент, який реальний розподіл голосів", - заявив Рінкевич.
Він підкреслив, що Центральна виборча комісія Білорусі "втратила віру в очах самих білорусів, а також міжнародного співтовариства". Необхідно сформувати новий склад ЦВК, до якого увійдуть представники опозиції, різних суспільних груп і чинної влади.
"Не будемо забувати, що це не так просто, як ми іноді думаємо зі сторони, - всі пішли, і відразу ж починається нове життя. Це також певний еволюційний процес", - додав Рінкевич.
При цьому, на його думку, слід враховувати найгірший сценарій російської інтервенції.
Раніше сама Тіхановська закликала Європу не визнавати перемоги Олександра Лукашенка. Вона заявила, що вибори не були чесними, результати сфальсифікували. Екскандидатка нагадала, що ініціювала створення Національної координаційної ради Білорусі, щоб сприяти мирному трансферу влади.
Президент Литви Гітанас Науседа заявляв, що Латвія, Литва і Польща розробили план допомоги Білорусі щодо виходу з політичної кризи.
За офіційними даними, Лукашенко набрав 80% голосів, Тіхановська - 10%. По всій Білорусі другий тиждень тривають масові протести.
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"От имени народа"
Поєтому Россия могла потерять его навсегда... https://www.facebook.com/100010422318054/videos/1247612915596107/?t=36
https://www.facebook.com/100010422318054/videos/1247612915596107/?t=36 Свеженазначеный зебил Фокин на 112 канале пробивает дно.
Это Украина пробивает дно.
1. Выхлоп протеста. Беларусский протест шел по затухающей. Сначала его нагревали, потом выплеск после выборов, а сейчас всё слабее и слабее.
2. Адаптация власти. Лукашенко хорошо адаптировался к протесту и сейчас его адаптация будет только увеличиваться.
3. Протестный элемент сам по себе конечен, если он не вовлекает новых членов. Изначально беларуский протест выглядел непривлекательным, оттого он быстро выгорает.
Лукашенко использует Беларусь как свое царство.
Рядом находится Евросоюз, который временами подкидывает Беларуси деньжат.
Россия тоже
Кроме того, есть Китай, который имеет какие-то финансовые интересы в Беларуси.
Сейчас Евросоюз оттолкнули на годик-два, так что усилилось влияние России. Не знаю насколько силен Китай, но если Лука найдет помощь от Китая, то Путин его не будет трогать. Но в любом случае для него профит. Лучший сценарий России это как у нас в ДНР. Сначала народный губернатор Губарев-Тихановская, потом какие-то псевдолидеры как Захараченко, а в конце свои курируемые из ФСБ карманные политики с минимальным рейтингом - Пушилин или Гоблин в Крыму. Эта стратегия России. Ту же идею они сейчас проворачивают и в Украине в который раз.
Иначе говоря, поглощение Беларуси будет происходить не сразу после свержения Луки, а постепенно.
Россия действует по плану. Шаг за шагом. Не получилось сегодня - можно попробывать завтра и так дальше. Раньше или позже Беларусь упадет в руки Кремля. Тоже самое и с Украиной и т.д. Если мы сами не начнем двигаться в ином направлении.
Вот те кто изучал ту самую Руину как Российское царство сожрало козаччину могли это прочитать. По кусочкам, выбирая себе карманных гетьманов, используя зависть, продажность козацкой старшины и науськивая их друг против друга. Тоже самое они делают и сейчас.
Можно устроить всесоюзную забастовку - это действительно сработает. Но отдельные страйки они бесполезны.
- Вагнеровцев (и других преступников типа Цемаха) он практически систематически и спокойно сдаёт русским;
- С Лукашенко он уже был готов побрататься на следующий день после "выборов";
- На внешнеполитические должности назначает полных русских ватников;
- Даёт возможность русским перегруппироваться на наших террториях во время т.н. "перемирия" после непонятных договорняков в Омане и на даче;
- Экономику убивает своим псевдоменеджментом;
- Генеральный прокурор (его назначение) - классический рыговский реакционер;
- Репрессии против патриотов;
- Церковь украинская или московская - какая разница
- ОП состоит из одних прорусских рыгов;
- Страной управляют портновы, ермаки и остальные кремлёвские агенты
Я что-то пропусил?
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А я бы признал. И вручил бы ей золотой запас из Форт Нокс. Пусть правит.
тому створюються Комітети Національного Порятунку,Тимчасові уряди..
а от в.о Президента Тихановську призначити можливо.
просто "щоб була" )