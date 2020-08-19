Визнати Тіхановську президентом Білорусі проблематично. Потрібні нові вибори, - глава МЗС Латвії Рінкевич

Визнати Світлану Тіхановську переможцем виборів президента Білорусі проблематично з юридичної і політичної точок зору. Найкращим сценарієм виходу із ситуації, що склалася, будуть нові вибори.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в інтерв'ю Латвійському радіо заявив міністр закордонних справ Едгар Рінкевич, передає lsm.lv.

За його словами, нові вибори є єдиним способом без фальсифікації зрозуміти, хто має довіру білоруського суспільства.

"У найкращому разі ми не знаємо на цей момент, який реальний розподіл голосів", - заявив Рінкевич.

Він підкреслив, що Центральна виборча комісія Білорусі "втратила віру в очах самих білорусів, а також міжнародного співтовариства". Необхідно сформувати новий склад ЦВК, до якого увійдуть представники опозиції, різних суспільних груп і чинної влади.

"Не будемо забувати, що це не так просто, як ми іноді думаємо зі сторони, - всі пішли, і відразу ж починається нове життя. Це також певний еволюційний процес", - додав Рінкевич.

При цьому, на його думку, слід враховувати найгірший сценарій російської інтервенції.

Раніше сама Тіхановська закликала Європу не визнавати перемоги Олександра Лукашенка. Вона заявила, що вибори не були чесними, результати сфальсифікували. Екскандидатка нагадала, що ініціювала створення Національної координаційної ради Білорусі, щоб сприяти мирному трансферу влади.

Президент Литви Гітанас Науседа заявляв, що Латвія, Литва і Польща розробили план допомоги Білорусі щодо виходу з політичної кризи.

За офіційними даними, Лукашенко набрав 80% голосів, Тіхановська - 10%. По всій Білорусі другий тиждень тривають масові протести.