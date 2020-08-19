Антикорупційний суд закрив справу про недостовірне декларування Омеляном у зв'язку із закінченням строків давності
Вищий антикорупційний суд 18 серпня закрив справу про недостовірне декларування ексміністром інфраструктури України Володимиром Омеляном у зв'язку із закінченням строків давності.
"Учора, 18 серпня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання колишнього міністра інфраструктури України та звільнила останнього від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації), у зв’язку із закінченням строків давності", - повідомляє пресслужба ВАКС, передає Цензор.НЕТ.
У суді зазначили, що кримінальне провадження стосовно обвинуваченого надійшло на розгляд Вищого антикорупційного суду 25 вересня 2019 року та, згідно з обвинувальним актом, містило обвинувачення у поданні колишнім міністром інфраструктури України декларацій за 2015 та 2016 роки із зазначенням недостовірної інформації на суму понад 3 млн грн і 8 млн грн відповідно.
"Строки давності за першим епізодом пред’явленого обвинувачення спливли 5 листопада 2019 року, а за другим - 30 березня 2020 року", - сказано в повідомленні.
За даними суду, після закінчення зазначених термінів обвинуваченому двічі пояснювалося право на звільнення від кримінальної відповідальності, але він наполягав на продовженні судового розгляду, і 18 серпня звернувся до суду з відповідним клопотанням.
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#хуженебудет
Злодійські закони, прийняті злодіями, під злодіїв ...
Воістину: " Я другой такой страны не знаю".
Отлично жить коррупционерам в нашей стране. Воруй, убивай - наказания не будет.
Вопрос полного закрытия уголовного дела против министра-гиперлупа Омеляна был всего лишь вопросом времени.
Материалы по Омеляну поступили в Антикоррупционный суд в сентябре прошлого года. Его обвиняли в том, что в декларациях за 2015 и 2016 годы он скрыл имущество на 3 и 8 млн гривен соответственно.
Но именно благодаря судье Екатерине Сикоре и ее коллегам, судебное заседание было назначено со странными интервалами, таким образом, что в итоге был упущен срок исковой давности.
И все
Тем временем на сайте, созданном Светой Залищук Чесно о Сикоре пишут, что не було знайдено інформацію, яка б відповідала до методології ЧЕСНО.
И стоит не забывать, что действующий судья Высшего антикоррупционного суда получает денежные выплаты от USAID?
Зато - в вышиванке. Омелян ее тоже очень любит одевать. Правда жену на роды почему-то отправляет в США
#ВАКС