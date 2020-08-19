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Новини Е-декларації держслужбовців
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Антикорупційний суд закрив справу про недостовірне декларування Омеляном у зв'язку із закінченням строків давності

Антикорупційний суд закрив справу про недостовірне декларування Омеляном у зв'язку із закінченням строків давності

Вищий антикорупційний суд 18 серпня закрив справу про недостовірне декларування ексміністром інфраструктури України Володимиром Омеляном у зв'язку із закінченням строків давності.

"Учора, 18 серпня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання колишнього міністра інфраструктури України та звільнила останнього від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації), у зв’язку із закінченням строків давності", - повідомляє пресслужба ВАКС, передає Цензор.НЕТ.

У суді зазначили, що кримінальне провадження стосовно обвинуваченого надійшло на розгляд Вищого антикорупційного суду 25 вересня 2019 року та, згідно з обвинувальним актом, містило обвинувачення у поданні колишнім міністром інфраструктури України декларацій за 2015 та 2016 роки із зазначенням недостовірної інформації на суму понад 3 млн грн і 8 млн грн відповідно.

"Строки давності за першим епізодом пред’явленого обвинувачення спливли 5 листопада 2019 року, а за другим - 30 березня 2020 року", - сказано в повідомленні.

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За даними суду, після закінчення зазначених термінів обвинуваченому двічі пояснювалося право на звільнення від кримінальної відповідальності, але він наполягав на продовженні судового розгляду, і 18 серпня звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Автор: 

юстиція (732) Омелян Володимир (1351) електронне декларування (1473) Антикорупційний суд ВАКС (2017)


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Топ коментарі
+6
ха-ха-ха ... рыли-рыли и ничего не нарыли ... а сколько было крику !!!!!!!!!!!
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19.08.2020 12:02 Відповісти
+6
А "забывчивость" величайшего лидера современности когда расследуют?
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19.08.2020 12:05 Відповісти
+6
Це абсолютно неправове рішення Антикорупційного суду. Чиновник зкоїв правопорушення - мав майно яке не задекларував, це майно не могло в нього з'явитись легальним шляхом, отже він отримав це майно як незаконну винагороду за корупційні оборудки і мав бути засуджений до ув'язнення! Такий Антикорупційний суд нам не потрібен!
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19.08.2020 12:12 Відповісти
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ха-ха-ха ... рыли-рыли и ничего не нарыли ... а сколько было крику !!!!!!!!!!!
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19.08.2020 12:02 Відповісти
Це абсолютно неправове рішення Антикорупційного суду. Чиновник зкоїв правопорушення - мав майно яке не задекларував, це майно не могло в нього з'явитись легальним шляхом, отже він отримав це майно як незаконну винагороду за корупційні оборудки і мав бути засуджений до ув'язнення! Такий Антикорупційний суд нам не потрібен!
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19.08.2020 12:12 Відповісти
А що можна було нарить, якщо він жив у маєтку свого брата бізнесмена і користувався його транспортом і житлом? Він що, повинен був декларувати чуже майно?
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19.08.2020 15:33 Відповісти
Можно просто подождать и всё закроется само собой.
#хуженебудет
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19.08.2020 12:05 Відповісти
Ну - надо же как-то "харчеваться" этому самому "антикоррупционному" суду!
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19.08.2020 12:05 Відповісти
А "забывчивость" величайшего лидера современности когда расследуют?
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19.08.2020 12:05 Відповісти
Так енто сплошь и рядом!!
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19.08.2020 12:13 Відповісти
Ложечки патом нашлись, но осадочек осталси...©
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19.08.2020 12:15 Відповісти
тяните время, не ходите в суд, пропадите на время....и все, вы свободны и не виноваты...УРА, товарищи, ДА ЗДРАВСТВУЕТ УКРАИНСКИЙ СУД - самый гуманный суд в мире....
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19.08.2020 12:23 Відповісти
Как всегда, засохло и отвалилось. Бгг!
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19.08.2020 12:50 Відповісти
Ехал на своей гиперсалупе чтоб побыстрей задекларировать. Эх, не успел! Ну, нет так нет!
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19.08.2020 13:20 Відповісти
"Сроки давности по первому эпизоду предъявленного обвинения истекли ... "
Злодійські закони, прийняті злодіями, під злодіїв ...
Воістину: " Я другой такой страны не знаю".
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19.08.2020 13:55 Відповісти
Так и будем жить: они воруют, а подкупленные суды затягивают процесс, затем дело закрывают за давностью времени.
Отлично жить коррупционерам в нашей стране. Воруй, убивай - наказания не будет.
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19.08.2020 14:17 Відповісти
Соросята, [19.08.20 14:09]
Вопрос полного закрытия уголовного дела против министра-гиперлупа Омеляна был всего лишь вопросом времени.

Материалы по Омеляну поступили в Антикоррупционный суд в сентябре прошлого года. Его обвиняли в том, что в декларациях за 2015 и 2016 годы он скрыл имущество на 3 и 8 млн гривен соответственно.

Но именно благодаря судье Екатерине Сикоре и ее коллегам, судебное заседание было назначено со странными интервалами, таким образом, что в итоге был упущен срок исковой давности.
И все


Тем временем на сайте, созданном Светой Залищук Чесно о Сикоре пишут, что не було знайдено інформацію, яка б відповідала до методології ЧЕСНО.

И стоит не забывать, что действующий судья Высшего антикоррупционного суда получает денежные выплаты от USAID?
Зато - в вышиванке. Омелян ее тоже очень любит одевать. Правда жену на роды почему-то отправляет в США
#ВАКС
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19.08.2020 14:45 Відповісти
Омелян був найбільш розумним і грамотним міністром. За це його зебіли і ненавидять.
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19.08.2020 15:35 Відповісти
 
 