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Новини Коронавірус і карантин
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Додаткові ліжка для пацієнтів із COVID-19 розгорнуто в Києві та шести областях України, - Ляшко

Додаткові ліжка для пацієнтів із COVID-19 розгорнуто в Києві та шести областях України, - Ляшко

У Києві та шести областях України високий рівень завантаженості ліжок хворими на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомив головний санлікар України Віктор Ляшко під час онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Додатково було розглянуто стан справ із заповненням ліжок, відведених для госпіталізації хворих на коронавірус. ... Ми побачили значну завантаженість ліжок у 6 регіонах країни, тому також додатково вводяться нові лікарні до переліку закладів охорони здоров'я, в яких відбуватиметься госпіталізація хворих на коронавірус. Зокрема, це місто Київ, Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська та Рівненська області. Саме в цих областях сьогодні будуть введені додаткові лікарні до переліку лікарень, які надають допомогу хворим на коронавірус, будуть розгорнуті додаткові ліжка", - зазначив Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колективний імунітет не допоможе побороти коронавірус, - ВООЗ

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Та заспокойся ти вже! Ти в кожній темі про COVID це пишеш. Тебе затягували в лікарню не тому, що ти хворий на коронавірус, а тому що хворий на голову.
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19.08.2020 12:11 Відповісти
+4
А что там в Белоруссии? Митинги по 150 тысяч и где горы трупов? Хватит Ляшко нести бред про вирус, все уже поняли, что вирус - фэйк
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19.08.2020 12:22 Відповісти
+2
Ешьте три головки чеснока в день. Может, от коронавируса это и не поможет, но люди будут держаться от вас подальше..
👺
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19.08.2020 12:21 Відповісти
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Власть затягивает людей силой в больницы, а придурки пишут что этого не может быть.
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19.08.2020 12:04 Відповісти
Та заспокойся ти вже! Ти в кожній темі про COVID це пишеш. Тебе затягували в лікарню не тому, що ти хворий на коронавірус, а тому що хворий на голову.
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19.08.2020 12:11 Відповісти
Як же нечисть боїться правди.
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19.08.2020 12:25 Відповісти
А чому це ти на українській мові заговорив? В кацапській методичці хіба на українській мові щось написано?
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19.08.2020 12:38 Відповісти
Це в тебе методичка від путіна.
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19.08.2020 12:42 Відповісти
від Х@@ла, а не від путіна... правильно писати "від Х@@ла"
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19.08.2020 12:44 Відповісти
Хочеш приховати свого боса. Не соромся, Всі знають що путінська ...
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19.08.2020 12:46 Відповісти
Максиме, я хочу тільки приховати тебе від "врачєй-паразітав". Твого боса я "х@@лом" називаю.
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19.08.2020 12:56 Відповісти
Насправді українські лікарі не знають, як зробити паркан сечі чи тин крові. Так?
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19.08.2020 15:01 Відповісти
Чий є Крим?
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19.08.2020 13:01 Відповісти
Нажаль, він поки що окупований.
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19.08.2020 15:33 Відповісти
Ні, кацапчику, тре писати Крим - це Україна. В нас так.
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19.08.2020 15:35 Відповісти
Так чому ж тоді твої співвітчизники не віддають Крим, якщо він український?
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19.08.2020 16:40 Відповісти
птн пнх
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19.08.2020 18:15 Відповісти
"Если я заболею,
То к врачам обращаться не стану..."
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19.08.2020 12:24 Відповісти
Читай внимательно. Они сами обращаются, даже если ты их не хочешь. Врачи паразиты, они служат Зеленскому, а не пациенту.
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19.08.2020 12:27 Відповісти
"Врачі-паразіти звонят мнє в двєрь, по тєлєфону, по дамафону і крічат: "Макс, вихаді лечітса і дєньгі вазьмі"
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19.08.2020 12:40 Відповісти
твій путін тобі мало дєнєг даст.
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19.08.2020 12:43 Відповісти
"Х@@ло", а не "путін". Пиши краще так. Так більш правдиво, що ти не з Мокшандії.

"Міша, у тєбя скучноє ліцо, тєбє нікто дєнєг нє даст".
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19.08.2020 12:46 Відповісти
ти навіть читати не вмієш.
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19.08.2020 12:44 Відповісти
Да ты просто Пол Пот и Иенг Сари в одном флаконе!
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19.08.2020 12:41 Відповісти
"Самолечение опасно для Вашего здоровья!"
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19.08.2020 12:28 Відповісти
"Самолечение опасно для кошелька врачей-паразитов!" Кого же они будут тогда рятовать.
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19.08.2020 12:32 Відповісти
В аптеку не ходи! Там тебя вааабче сажрут!
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19.08.2020 12:42 Відповісти
Дивіться в кінотеатрах України: блокбастер - "Спасті рядового Атаманюка ат врачєй-паразітав"
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19.08.2020 12:43 Відповісти
Разворачивайте во дворце Украина - может хватит места...
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19.08.2020 12:06 Відповісти
ну понятно - сперва паниковали, потом снимали карантин, потом трубили о "стабильности", а сейчас обосрались.
Ляшку надо "заболеть" еще шоп все ужаснулись и склонили колени перед "мастерами спирта по борьбе с вирусами"
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19.08.2020 12:13 Відповісти
Ешьте три головки чеснока в день. Может, от коронавируса это и не поможет, но люди будут держаться от вас подальше..
👺
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19.08.2020 12:21 Відповісти
А что там в Белоруссии? Митинги по 150 тысяч и где горы трупов? Хватит Ляшко нести бред про вирус, все уже поняли, что вирус - фэйк
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19.08.2020 12:22 Відповісти
В Білорусі просто проблеми з підрахунками. Там підрахуї сидять одні й ті самі на бюлетенях та статистиці по COVID-19.
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19.08.2020 12:58 Відповісти
якщо коронавірус фейк, то чому ти ще не вилизуєш туалети в Александрівській лікарні? Тільки так ти зможеш нам усім доказати, що коронавіруса не існує. Тільки так.
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19.08.2020 12:59 Відповісти
https://bykvu.com/ru/bukvy/bez-masok-ta-distancii-v-akvaparku-uhanja-proshla-masshtabna-vechirka-foto-video/ - пандемія, кажете?!

де тоді різке збільшення хворих?
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19.08.2020 12:30 Відповісти
Главное - нет ни одного человека в маске! И что на это скажут распространители мифа о любви всех китайцев к повседневному ношению масок?
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19.08.2020 15:50 Відповісти
 
 