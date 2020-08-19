Додаткові ліжка для пацієнтів із COVID-19 розгорнуто в Києві та шести областях України, - Ляшко

У Києві та шести областях України високий рівень завантаженості ліжок хворими на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомив головний санлікар України Віктор Ляшко під час онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Додатково було розглянуто стан справ із заповненням ліжок, відведених для госпіталізації хворих на коронавірус. ... Ми побачили значну завантаженість ліжок у 6 регіонах країни, тому також додатково вводяться нові лікарні до переліку закладів охорони здоров'я, в яких відбуватиметься госпіталізація хворих на коронавірус. Зокрема, це місто Київ, Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська та Рівненська області. Саме в цих областях сьогодні будуть введені додаткові лікарні до переліку лікарень, які надають допомогу хворим на коронавірус, будуть розгорнуті додаткові ліжка", - зазначив Ляшко.

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