УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13143 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
6 323 83

Інформація про участь СБУ в так званій вагнерівській спецоперації - звичайний фейк, - пресслужба відомства

Інформація про участь СБУ в так званій вагнерівській спецоперації - звичайний фейк, - пресслужба відомства

Дані про участь СБУ в так званій вагнерівській спецоперації є звичайним фейком. А його першоджерелом було російське видання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ в Facebook, коментуючи інформацію про участь СБУ в так званій "вагнерівській спецоперації".

"Служба безпеки не коментує чутки, не підтримує медійно інформаційні операції ворога та не бере участі в публічному обговоренні різних фантастичних сценаріїв. Тим більше, коли такі інформаційні "вкиди" мають на меті нанесення шкоди Україні.

Однак, як виняток, зазначаємо – дані стосовно участі СБУ у так званій "вагнерівській спецоперації" є звичайним фейком. А його першоджерелом, наголошуємо, більше тижня тому було саме російське видання", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Версія про те, що бойовиків "Вагнера" заманили в Білорусь СБУ і ГУР МОУ - дезінформація, - Єрмак

В СБУ також заявили, що " жоден співробітник Служби безпеки України не брав участі в розмовах бойовиків із вербувальником, які нібито зафіксовані на аудіозаписах. Тому титрування одного з учасників розмов, як "офіцер СБУ", є домислом та свідомою маніпуляцією".

"Ми розуміємо, що ініціатори таких інформаційних "вкидів" діють за логікою "кілька разів переказана брехня може комусь здатися правдою". Тож закликаємо українські ЗМІ та окремих лідерів суспільної думки в гонитві за сенсаціями більш уважно ставитися до інформаційної гігієни та не поширювати чуток на користь недружніх країн", - додали в пресслужбі СБУ.

Також читайте: Новий начальник ГУР Міноборони заявив, що СБУ не причетна до операції щодо вагнерівців у Білорусі. СБУ мовчить

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Новий керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заперечує причетність СБУ до затримання бойовиків ПВК "Вагнера" в Білорусі.

Інформація про участь СБУ в так званій вагнерівській спецоперації - звичайний фейк, - пресслужба відомства 01

Автор: 

Білорусь (7987) розвідка (3896) СБУ (13070) ПВК Вагнер (1543)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+25
Ну если сценарист квартала сказал, то конечно правда. Представляю только как тем мужикам кто принимал участие в операции, все как у кацапов их там нет.
показати весь коментар
19.08.2020 12:27 Відповісти
+24
да-да-да.. верим...
============
Силовые ведомства давно являются филиалом 95 квартала.
показати весь коментар
19.08.2020 12:25 Відповісти
+20
Спец. операція відмаж віслюка розпочалася .....
показати весь коментар
19.08.2020 12:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
да-да-да.. верим...
============
Силовые ведомства давно являются филиалом 95 квартала.
показати весь коментар
19.08.2020 12:25 Відповісти
ЭТО ОН ЭТО ОН НАШ ОБРЕЗАННЫЙ ШПИОН !
Інформація про участь СБУ в так званій вагнерівській спецоперації - звичайний фейк, - пресслужба відомства - Цензор.НЕТ 8028
показати весь коментар
19.08.2020 12:36 Відповісти
Інформація про участь СБУ в так званій вагнерівській спецоперації - звичайний фейк, - пресслужба відомства - Цензор.НЕТ 9485
показати весь коментар
19.08.2020 12:38 Відповісти
Найгірше, що змінилося за рік - ні якій державній інституції вірити не можна, бо брешуть. Як і писакам і ґрантоїдам причетним до приходу зелені до влади. до
показати весь коментар
19.08.2020 13:14 Відповісти
в будь-якому випадку, така відповідь СЗР є очікуваною. Вір-не-вір, але є постулати таємної роботи.
За таку відповідь я би їх не засуджував.
показати весь коментар
19.08.2020 13:32 Відповісти
Отак от Бутусов тебе. А мы все переживаем и ломаем копья.
показати весь коментар
19.08.2020 12:26 Відповісти
Інформація про участь СБУ в так званій вагнерівській спецоперації - звичайний фейк, - пресслужба відомства - Цензор.НЕТ 8044
показати весь коментар
19.08.2020 12:34 Відповісти
Бутусов не один ,также нейтральная к НЕлоху УП должны поднять бучу и они это сделают .
показати весь коментар
19.08.2020 12:39 Відповісти
Ну если сценарист квартала сказал, то конечно правда. Представляю только как тем мужикам кто принимал участие в операции, все как у кацапов их там нет.
показати весь коментар
19.08.2020 12:27 Відповісти
конечно, они такие, да мы готовили операцию и обосрались по вине ермака и вавы. Кто же теперь признается
показати весь коментар
19.08.2020 12:28 Відповісти
Теперь все люди честные служивые среди всех силовых ведомств Украины, защищающие ее 6 лет в войне с рашистами должны провести открытую спецоперацию по разоблачению действий власти НЕлоха в угоду Рашистской империи - иначе у них нет будущего и у их детей нет будущего ...
показати весь коментар
19.08.2020 13:03 Відповісти
Спец. операція відмаж віслюка розпочалася .....
показати весь коментар
19.08.2020 12:29 Відповісти
Баканов не способен на такие операции. И вообще он больше по чертям.
показати весь коментар
19.08.2020 12:29 Відповісти
Спецоперація почалася більше року тому. Ще в 2019. Тому сумніваюсь, що цей зеленський сусід по парадняку і власник 95 кварталу, мав до неї якесь відношення.
показати весь коментар
19.08.2020 12:33 Відповісти
Вот, блин, интересно, откуда такие глубокие познания в деталях типа "совершенно секретной" операции?
показати весь коментар
19.08.2020 13:47 Відповісти
Или тебе тоже Ермак про нее рассказывал?
показати весь коментар
19.08.2020 13:49 Відповісти
У Бутусова всё подробно изложено.
показати весь коментар
19.08.2020 15:16 Відповісти
От и я о том же писал. Их уровень - душевно больной узбек - "террорист" с муляжом бомбы. И то с помощью аваковских спецов...
показати весь коментар
19.08.2020 12:36 Відповісти
а что мендель скажет по этому поводу?)
показати весь коментар
19.08.2020 12:30 Відповісти
Она временно беременна. Токсикоз.
показати весь коментар
19.08.2020 12:35 Відповісти
она не может сейчас говорить. Так сказать, забот полон рот. Ленки ж нет, с хозяйством как-то справляться надо.
показати весь коментар
19.08.2020 12:50 Відповісти
Так если бы СБУ и ГРУ сразу честно информировали про свои секретные операции, никаких фейков не было бы.
показати весь коментар
19.08.2020 12:31 Відповісти
Информировали про секретные операции? Вы в адеквате? Тогда бы они уже не были бы секретными и не было бы смысла их проводить!
показати весь коментар
19.08.2020 13:51 Відповісти
Оно и к лучшему, не обосрутся.
показати весь коментар
19.08.2020 14:10 Відповісти
Если операция секретная, то какие о ней могут быть фейки? Кто может судить, правда напечатана или нет, пока детально и официально все не будет рассекречено? Пакт Молотова Риббентропа был 50 лет фейком, а потом не совсем, так что глуповато категорически судить о версиях печати насчет секретных операций и договоренностей.
показати весь коментар
19.08.2020 14:17 Відповісти
Гарри, это ж любители петра. Что с них взять? Озлобленные, неумные существа.
показати весь коментар
19.08.2020 14:24 Відповісти
и при этом врунливые и подловатые, как кацапы. Если б не опыт на Цензоре, не подумал бы.
показати весь коментар
19.08.2020 18:02 Відповісти
Інформація про участь СБУ в так званій вагнерівській спецоперації - звичайний фейк, - пресслужба відомства - Цензор.НЕТ 6977
показати весь коментар
19.08.2020 12:33 Відповісти
Було би дивно, якби СБУ офіційно підтвердло свою участь в цій операції.
показати весь коментар
19.08.2020 12:33 Відповісти
И главное что это правда, поскольку операцию проводила не СБУ, а ГРУ МО Украины.
СБУ похоже помогало офису президента слить операцию, а сейчас помогает всех запутать
показати весь коментар
19.08.2020 12:34 Відповісти
Почему большинство тех, кто называет себя Патриотами, верит Комсомольской Правде и не верит Украинским силовикам???
показати весь коментар
19.08.2020 12:34 Відповісти
Якраз ми і віримо УКРАЇНСЬКИМ силовикам, а не фсбшним дермакам, та його підлеглим.

Но в скандале оказалось замешано высшее руководство страны. Начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба, который потребовал проверить на полиграфе главу Офиса президента Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, сразу после своего заявления был… уволен указом Зеленского! Таким образом, президент Украины этим увольнением скрыл высокопоставленных должностных лиц от прохождения проверки и уголовного производства. Цензор.НЕТ установил картину происшедшего, исходя из данных наших источников в правоохранительных органах и опубликованной информации в СМИ.Источник: https://censor.net/r3214128
показати весь коментар
19.08.2020 12:38 Відповісти
Это Бутусову лично Бурба рассказал? Или Ермак?
показати весь коментар
19.08.2020 13:55 Відповісти
Этот фейк нашептал во сне Комсомольской Правде (Бутусову) Беня Валерьевич?
показати весь коментар
19.08.2020 12:38 Відповісти
Ну так надо ж как-то зраду разгонять,а то поводов маловато😁
показати весь коментар
19.08.2020 13:53 Відповісти
ЛЕЙТЕНАНТЫ НЕ ВРУТ!
Ну кто бы сомневался в правдивости СБУ при таком начальнике!
показати весь коментар
19.08.2020 12:34 Відповісти
Я уже запутался. Сначала был 100% уверен что это раша-фейк, после статьи Бутусова поменял мнение, теперь вот опять...
Понятно только одно - кто-то нагло врет. Кто-то должен выйти и признаться - "я обосрался". Или Бутусов, или Ермак.
показати весь коментар
19.08.2020 12:35 Відповісти
Лейтенант Баканов.
показати весь коментар
19.08.2020 12:36 Відповісти
ну, для этого достаточно было бы, чтоб, скажем, уволенный Бурба сказал, мол, не было никакого совещания, проверять ермака на полиграфе я, упаси боже, не требовал.
Тогда стрелка переведется на Бутусова.
Но, уж больно много интересных подробностей и фактов, которых нет в Википедии, Бутусов привел...
показати весь коментар
19.08.2020 13:15 Відповісти
Первоисточник не он. Большая часть - перепечатка с кацапской комсомолки. Остальное - с сайта ОРД
показати весь коментар
19.08.2020 13:59 Відповісти
и откуда кацапская комсомолка знает про совещание у президента, про то, кто на нем присутствовал, что сказал и чего требовал?
показати весь коментар
19.08.2020 14:13 Відповісти
Странно было бы, если бы ведомство, возглавляемое детским другом и бизнес партнером Зеленского, (и его ставленником на должность в сбу), заявило бы что то против Зеленского/Ермака.

Вчера они пол дня готовились, и вот сегодня с утра пошли опровержения, одно за другим.
Ведомства вроде бы разные а люди все из одной компашки....
показати весь коментар
19.08.2020 12:35 Відповісти
Почитайте К.Сазонова - реально вагнеры=ВСРФ, так что навербовать их х.з. куда ехать..... ну не верю.
показати весь коментар
19.08.2020 12:35 Відповісти
То пресса их назвала вагнеровцами. Обычные наёмники, которые сбивали украинские сушки и вертушки, чем и хвастались когда их "нанимали", также хвастались, что их Сурков лично награждал.
Авдиозапись уже есть на цензоре.
показати весь коментар
19.08.2020 15:23 Відповісти
слушал, но "оперативник" столько раз сказал "я понял", что я будь на месте боевика, навел бы контакты - кто именно звонит.
нету такого шо по телефону фсе(х) сдает опытный боевик.
показати весь коментар
19.08.2020 15:37 Відповісти
Ведомство лучшего дружбана НЕлоха , получившего звание по этом у поводу и главное место ЗАЩИТНИКА УКРАИНЫ на невидимом внутреннем фронте -СУКИ ОНИ ПЛЮЮТ В ЛИЦО СВОЕЙ РОДИНЫ!
показати весь коментар
19.08.2020 12:37 Відповісти
http://argumentua.com/stati/predateli-na-samom-verkhu-spaset-li-zelenskii-ermaka-ot-gneva-tsru-i-fbr Предатели на самом верху. Спасет ли Зеленский Ермака от гнева ЦРУ и ФБР
показати весь коментар
19.08.2020 12:38 Відповісти
А поверили... Как легко вами манипулировать. Очень легко.
Верить в спецоперацию- то же самое верить,что Северная Корея на Марсе высадилась. Верьте и дальше...
И да, заспамить не забудьте.
показати весь коментар
19.08.2020 12:38 Відповісти
в спецоперацию верить, конечно, нельзя.
Верить можно только в то, что еврей-недоучка, торгующий лицом, сможет руководить второй по величине страной в Европе с православными гражданами, назначив продюсера руководить СБУ, алкаша - своим советником, а российского агента "козыря" - руководить своим "офисом". И прочая, и прочая...
Верьте и дальше...
показати весь коментар
19.08.2020 13:26 Відповісти
Если следовать версии "операции", то после всего : - "вагнеровцы" оправданы ,а Украина в дерьме. Сразу убивают два зайца...как версия.
показати весь коментар
19.08.2020 12:38 Відповісти
Они там одна шайка СБУ и ОП. А шо на это скажет уволенный начальник ГРУ?
показати весь коментар
19.08.2020 12:39 Відповісти
Інформація про участь СБУ в так званій вагнерівській спецоперації - звичайний фейк, - пресслужба відомства - Цензор.НЕТ 136
показати весь коментар
19.08.2020 12:39 Відповісти
Якщо це фейк то за що тоді зняли з посади того хлопця з дбр який закликав до розслідування?
показати весь коментар
19.08.2020 12:42 Відповісти
современная журналистика - грязь, фэйки, вбросы(( не вижу совсем никакого смысла для СБУ участвовать в этой мутке. копайте в сторону луки и путена.
показати весь коментар
19.08.2020 12:43 Відповісти
Да сразу было понятно что эта лажа, кроме конечно людей с соей вместо мозга.
показати весь коментар
19.08.2020 12:44 Відповісти
Глава СБУ Иван Бакланов был назначен на должно в мае 2019 президентом Зеленским,
глава ГРУ Василий Бурба был назначен в октябре 2015 президентом Порошенко.
Разницу улавливаешь?
показати весь коментар
19.08.2020 13:07 Відповісти
Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий:
1. 24 июля начальник ГУР МО Василий Бурба совместно с первым зампредом СБУ Русланом Баранецким прибыли к президенту для доклада о проведении финальной части операции и скором вылете террористов из Минска. В кабинете на совещании вместе с Зеленским присутствовали: глава Офиса президента Андрея Ермака, первый заместитель секретаря СНБО - глава комитета по разведке Руслан Демченко, заместитель главы ОП по вопросам обороны Роман Машовец, секретарь президента Мария Левченко.
По данным источников Цензор.НЕТ, на совещании глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что операцию проводить нельзя. Ермак сослался на переговоры с Дмитрием Козаком, помощником президента РФ Путина, что задержание террористов помешает началу очередного перемирия на Донбассе 27 июля и потребовал перенести начало операции.
Руководители спецслужб сказали, что террористы уже в пути, зарегистрированы на рейс, и приостановка операции может привести к полному провалу. Операция готовилась больше года и связана с задержанием террористов, которые находились в розыске в Украине и представляют интерес для правосудия Нидерландов, что никак не связано с Минским процессом. Однако Зеленский поддержал Ермака и дал приказ СБУ и ГУР МО захват террористов приостановить, а операцию перенести на 30 июля, чтобы было удобней объясняться с Москвой.
2. 25 июля на рейс Минск-Стамбул не явилось сразу 33 зарегистрированных пассажира. Они заселились в один из санаториев с приказом ждать нового вылета.
3. Вылет был назначен на 30 июля. Однако 29 июля спецслужбы Беларуси внезапно задержали всю группу накануне вылета. Действовавший на тот момент президент Лукашенко заявил, что цель группы - участие в массовых беспорядках на выборах в Беларуси 9 августа.
4. 31 июля Генпрокуратура Украины направляет представление прокуратуре Беларуси с просьбой об экстрадиционном аресте задержанных и выдаче их в Украину. Однако никакого ответа из Беларуси не пришло.
5. 3 августа в понедельник Зеленский снова собрал на совещание ту же группу лиц. Начальник ГУР МО Бурба заявил о провале дорогостоящей операции по захвату террористов, и что причина - предательство. Бурба потребовал начать проверку всех, у кого была информация об операции, и провести проверку на полиграфе себя, Ермака, Демченко и Машовца. Ермак высказал неудовольствие, что информация о провале появилась у наших партнеров из США. Однако никаких решений о проведении проверки по случаю провала президент Зеленский не принял.
6. 5 августа - без каких-либо предупреждений и обсуждений президент Зеленский издает указ об увольнении Бурбы и назначении нового начальника ГУР МО Кирилла Буданова. Расследование провала дорогостоящей операции по захвату террористов так и не было начато. Президент Зеленский проводит переговоры с Лукашенко о выдаче террористов, по крайне мере, тех девяти, которые являются гражданами Украины и используют украинские паспорта.
7. 7 августа Путин проводит переговоры с Лукашенко о выдаче всей группы террористов в РФ.
8. 14 августа Генпрокуратура РФ заявляет, что все задержанные в Беларуси террористы выданы в Россию.
Что стало причиной провала спецоперации?
1. Произошла преднамеренная утечка информации, с целью привлечь внимание спецслужб Беларуси к террористам, чтобы спровоцировать их задержание и расшифровку целей их полета. Группа должна была вылететь новым рейсом 30 июля, то есть за 9 дней до момента проведения выборов в Беларуси, то есть не могла представлять угрозы для спецслужб Беларуси. Никакого оружия, никаких контактов с политическими движениями, которые могли бы привести сами по себе к такой масштабной операции, не было.
2. Учитывая тесное сотрудничество между Беларусью и Россией в сфере спецслужб, очевидно, что если бы у них была изначально агентурная информация, они бы не допустили выезда террористов в Минск и регистрации на рейсе. Либо постарались бы использовать ситуацию в своих целях - например, записали бы видео с задержанными. Очевидно, что беларусы и россияне не располагали точной информацией об обстановке, их действия были спонтанными.
3. Утечка информации произошла из Украины, и наиболее вероятно, из тех кругов, которые работают на сближение с Россией ценой любых уступок, и имеют доступ к совершенно секретной информации самого высокого допуска.
Кто провалил операцию по захвату террористов?
1. Источником провала захвата террористов является, прежде всего, незапланированный перенос сроков вылета террористов. Решение принято главой ОП Ермаком и одобрено президентом Зеленским. Мотивы Ермака сорвать операцию он озвучил сам - Ермак не хочет испортить свои отношения с Козаком - помощником Путина.
2. 16 июня президент Зеленский назначил первым заместителем секретаря СНБО и главой комитета по разведке Руслана Демченко. Руслан Демченко - это один из авторов печально знаменитых Харьковских соглашений 2012 года, которые узаконили оккупацию Крыма и дали России свободу действий для быстрого захвата Крыма в 2014-м. По сути, Демченко способствовал оккупации и войне, он был при Януковиче заместителем министра, затем первым замминистра, поддерживал Януковича до конца, он является известным русофилом. При Порошенко Демченко был включен в Трехстороннюю контактную группу, как удобная для России фигура в качестве советника - очевидно, Порошенко поддался на уступки России в данном вопросе, и внедрил их человека в переговорный процесс. А Зеленский поднял Демченко на самый верх власти. Во время войны с Россией Зеленский передал стороннику России контроль за всей украинской разведкой и доступ ко всей совсекретной информации, всем операциям украинских спецслужб против РФ! Причем Демченко назначен Зеленским на этот пост незаконно, поскольку подлежит люстрации - но видно, очень кто-то просил отдать ему под контроль нашу разведку. Демченко, по данным Цензор.НЕТ, в Трехсторонней контактной группе известен тем, что неоднократно в 2019-20-м годах обвинял украинских военных в нарушении условий перемирия, передавал Зеленскому российские графики обстрелов на фронте, просто позорно отрабатывал российскую повестку. Допуск Демченко на пост главы комитета по разведке - это прямая угроза национальной безопасности Украины.
https://images.cnscdn.com/images/e/8/0/0/e80004818e0969f75bc29713bd69600a/original.jpg
Руслан Демченко
Выводы:
1. Президент Зеленский обязан немедленно начать проверку предательства в своем кабинете, все без исключения участники совещания, в том числе президент, обязаны пройти проверку на полиграфе, СБУ должна открыть уголовное производство по госизмене.
2. Зеленский должен немедленно уволить Демченко из комитета по разведке, СБУ должна лишить Демченко допуска к государственной тайне.
3. Верховная Рада должна создать следственную комиссию по контролю расследования, участники совещания должны дать показания перед народными депутатами. Необходимо изучить, насколько широкий объем информации утекает из президентского кабинета, какие еще операции разведки могли быть засвечены.
4. В случае неисполнения президентом Зеленским элементарных требований по защите безопасности страны, необходима мобилизация гражданского общества. Этот провал не может остаться безнаказанным.
5. Украина должна начать суд по обстоятельствам захвата Крыма в 2014 году. Предатели, сдавшие украинские земли и способствовавшие агрессии Путина, высокопоставленные подручные Януковича, имеют право быть во власти только в качестве подследственных.
показати весь коментар
19.08.2020 12:44 Відповісти
А ну тогда точно не фейк, просто обосрались зелёные
показати весь коментар
19.08.2020 12:45 Відповісти
Фейк или не фейк, но какого черта там делал Ермак? Он всего лишь глава офиса!
В его функциональные обязанности вряд ли входит совать свой нос в такие дела.
И почему през разрешает ему в таких делах участвовать?
Пусть хоть это объяснят
показати весь коментар
19.08.2020 12:49 Відповісти
попробовал бы он не разрешить. Это все равно что твой попугай попробует тебе запретить курить в доме
показати весь коментар
19.08.2020 12:52 Відповісти
Эта спецоперация спланирована и разработана другим ведомством. СБУ действительно никакого отношения к этой спецоперации не имеет. Более того, почти все последние "громкие" спецоперации СБУ были спланированы еще при В. Грицаке, при дурачке Баканове они были лишь реализованы.

При дурачке Баканове вообще бессмысленно что-либо планировать круче чем задержание за "на хабаре", тем более в отношении страны 01 - это тупое животное все равно все сольет если не через ватсапик, то при личных встречах.
показати весь коментар
19.08.2020 12:55 Відповісти
Сейчас еще подождем чуть-чуть пока все "заинтересованные лица" выскажутся, а потом....=)
показати весь коментар
19.08.2020 12:55 Відповісти
Кто их них попугай?
показати весь коментар
19.08.2020 12:55 Відповісти
Звичайно ні, а як би ви хотіли, щоб вони визнали що спецоперацію злили перші особи держави, і що потім , згідно закону їх потрібно буде садити за держзраду. Питання хто це буде робити. На 100 % свої, з подальшим ланцюжком всіх змін...
показати весь коментар
19.08.2020 12:56 Відповісти
Вся эта история правда! И исход ее просто супер!!! Что имеем по факту?
1) мокнутая в дерьмо ФСБ, поскольку у них под носом из страны выманили 30 орков
2) вскрытая агентурная сеть на Банковой
3) привет писюнисту. Я не юрист, но чует мое сердце, что состав в этой истории имеется с избытком
показати весь коментар
19.08.2020 13:01 Відповісти
Осталось не молчать патриотам в спецслужбах
показати весь коментар
19.08.2020 13:04 Відповісти
Я боюсь даже спросить кто в Украине главный фейкометатель.
Надо провести голосование.
показати весь коментар
19.08.2020 13:09 Відповісти
Уже провели и он 73% набрал.
показати весь коментар
19.08.2020 13:37 Відповісти
Вялая и неубедительная брехня. Не Бутусова...
показати весь коментар
19.08.2020 13:19 Відповісти
А увольнение Бурбы за эту историю тоже фейк?
показати весь коментар
19.08.2020 13:30 Відповісти
Історія відбулась, подобається це комусь чи ні. Зараз, некомпетентні дебіли, котрі випадково попали у владу розмазують гівно розповідаючи, що вони просто бзднули, а не конкретно всрались.
показати весь коментар
19.08.2020 13:31 Відповісти
Така зрада зірвалась! Хоча те, що це транслювала Соколова вже вказувало на фейковість новини. Але фейєрверк казкових сідниць приголомшує!))))))))))))
показати весь коментар
19.08.2020 13:33 Відповісти
т.е даже надежду убили, что такая лихая спец.операция могла зародиться в головах, забитых зелеными соплями... рожденный квакать - орлом не взлетит...
показати весь коментар
19.08.2020 13:45 Відповісти
Вы, суки позорные зелёные, уже настолько забрехались, что верить вам могут только абсолютные идиоты.
показати весь коментар
19.08.2020 13:55 Відповісти
такое же мнение у меня сложилась о порошенко и порохоботах за год до выборов.
Выборы показали, что такого же мнения и 73% украинцев. Я рад, что я с ними.
показати весь коментар
19.08.2020 18:15 Відповісти
Фейк или нет, но оригинальный план действительно выглядел наивным. Я сначала даже не понял, как это СБУ будет кого-то там захватывать на территории Беларуси. Затем Бутусов выдал это "откуда они должны были 25 июля вылететь рейсом Минск - Стамбул в Турцию. Самолет по определенным причинам приземлился бы в Украине, террористы были бы задержаны, а пассажиры и экипаж смогли бы быстро продолжить полет".
Не думаю, что какая-либо авикомпания будет рисковать своей репутацией и "по определенным причинам" приземлять самолет, что услужить СБУ (чай это не ЦРУ с Госдепом).Источник: https://censor.net/n3214447"
показати весь коментар
19.08.2020 14:01 Відповісти
тот «агент СБУ», который, по словам Шевченко, в самолете с «вагнеровцами» должен был изобразить «эпилептический припадок или что еще похуже», - «был не совсем сотрудником СБУ. Но сотрудником серьезной спецслужбы США. И он был не один. И, естественно, раскрытие спецоперации СБУ, над которой работали и американские спецслужбы, - было расценено этими спецслужбами как предательство и откровенный плевок в лицо. И Ермаку стоит ожидать серьезных последствий за свое предательство».

http://argumentua.com/stati/predateli-na-samom-verkhu-spaset-li-zelenskii-ermaka-ot-gneva-tsru-i-fbr
показати весь коментар
19.08.2020 14:01 Відповісти
Кира Булычёва подключили к написанию сцeнaриев, порохоботы? Так и он из гебявых, как оказалось.
показати весь коментар
19.08.2020 18:13 Відповісти
Якраз той випадок коли СБУ краще було б промовчати. Навіть якщо це деза ,то в ній СБУ є супер герої. А перевірити на співробітництво з ворогом увесь ОП та оточення Зеленського (його також) - то є обов'язок СБУ і не тільки.
показати весь коментар
19.08.2020 18:33 Відповісти
репетиція подібного сценарію була успішно зроблена блогерами України. Кому цікаво- знайдете в ютубі ще рік півтора тому.
показати весь коментар
19.08.2020 18:35 Відповісти
 
 