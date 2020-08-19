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Новини Революція в Білорусі
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Лукашенко - Заходу: Не треба кивати на Білорусь, щоб відвести увагу від своїх проблем

Лукашенко - Заходу: Не треба кивати на Білорусь, щоб відвести увагу від своїх проблем

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, закликає керівництво західних країн, які збираються і обговорюють ситуацію в Білорусі, перш за все звернути увагу на проблемні питання у своїх країнах.

Про це він заявив сьогодні на засіданні Ради безпеки за участю по відеозв'язку керівників регіонів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Лукашенко заявив, що нібито триває фінансування "вуличних акцій і заворушень". "Західні держави вже безпосередньо, не приховуючи, відкрито заявляють про збір коштів і спрямування їх в Білорусь. Ми це бачимо. Звичайно, ми не можемо відстежити всі кошти, які сюди надходять. Тому що дуже багато коштів надходять готівкою. Але ми це знаємо і на цьому питанні сконцентруємося", - сказав він.

"Керівники західних держав пропонують нам переговори, розмови. А в цей час продовжують гнути свою лінію. Ми теж це бачимо, розуміємо, але не сприймаємо. Я хочу, щоб це почули. Вони збираються провести сьогодні або завтра нараду на рівні чи то МЗС , то чи керівників Європейського Союзу, - зазначив Лукашенко. - Я б просто їм порадив: перш ніж тикати пальцем у нас, внести до порядку денного своїх нарад питання "жовтих жилетів" у Франції, жахливих заворушень в США. Я б хотів, щоб вони перш за все розглянули протести проти коронавірусної ізоляції в Німеччині, інших країнах Європи".

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"Я натякаю на те, що дуже багато проблем у них. І не треба сьогодні кивати на Білорусь, щоб відвести увагу від тих проблем, які існують у Франції, США, Німеччини і так далі", - підкреслив захопив владу в Білорусі "президент" .

Він додав, що вже потім, після розгляду своїх питань, шостим або сьомим пунктом можна було б внести до порядку і питання Білорусі. "Мені здається, що у цих панів колода в оці. Але вони цього не бачать. Господь з ними", - сказав "президент", який захопив владу в Білорусі.

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Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, котрий перебуває на посаді з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними результатами. Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарень потрапили не менше 250 людей, повідомлялося про декількох загиблих.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за Світлану Тіхановську  - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, при підрахованих голосах на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційні підсумки голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2669) революція (312)


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Топ коментарі
+16
Забиваемые в застенках Беларуси граждане--это проблема Запада?
У деда совсем крыша поехала...
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19.08.2020 12:39 Відповісти
+13
Да кому твоя Белоруссия нахер нужена, кроме *****. Поц
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19.08.2020 12:43 Відповісти
+11
БАЦЬКА
Лукашенко - Западу: Не надо кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от своих проблем - Цензор.НЕТ 1900
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19.08.2020 12:39 Відповісти
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19.08.2020 12:39 Відповісти
Да кому твоя Белоруссия нахер нужена, кроме *****. Поц
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19.08.2020 12:43 Відповісти
Лукашенко - Западу: Не надо кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от своих проблем - Цензор.НЕТ 2395
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19.08.2020 12:45 Відповісти
Лукашенко звинувачує Захід, ЄС та НАТО, але насправді його слова адресовані путіну!
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19.08.2020 12:48 Відповісти
БАЦЬКА
Лукашенко - Западу: Не надо кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от своих проблем - Цензор.НЕТ 1900
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19.08.2020 12:39 Відповісти
Забиваемые в застенках Беларуси граждане--это проблема Запада?
У деда совсем крыша поехала...
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19.08.2020 12:39 Відповісти
Своих налогоплатильщиков бей смертным боем до посинения, чтобы НАТА боялась даже и подумать о танковых клиньях в болотах Синеокой и поганых гейропейских сапогах в бурьянах Смоленщины
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19.08.2020 12:47 Відповісти
Самозваний ************.
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19.08.2020 12:39 Відповісти
Загалом все зрозуміло...валиться економіка Россії - валиться економіка Білоруссії...але ж треба це якось обставити...
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19.08.2020 12:40 Відповісти
Маразм кріпчає.....
Далі буде.
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19.08.2020 12:40 Відповісти
Этой бешеной собаке после 26 лет при власти, уйти - смерти подобно.
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19.08.2020 14:09 Відповісти
Ой картобатька.....
Тебе бы проблемы Европы......
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19.08.2020 12:40 Відповісти
о - дурное! огрызается!
но штаны то уже мокрые...
и глазки бегають...
и усы топорщаться...
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19.08.2020 12:40 Відповісти
Идите работать, занимайтесь своими проблемами, не мешайте мне захватить власть против воли народа)
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19.08.2020 12:41 Відповісти
если зайти на кухню и хлопать в ладошки, тараканы не исчезнут....
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19.08.2020 12:43 Відповісти
У запада одна проблема, это Путин и ты
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19.08.2020 12:44 Відповісти
Лукашенко - Западу: Не надо кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от своих проблем - Цензор.НЕТ 8567
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19.08.2020 12:47 Відповісти
Из и колхозник, обвиняет других в том что сам делает, типичная тактика фсб
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19.08.2020 12:48 Відповісти
Дуже цікаво.Самозванець лука-дояр,а проблеми у Заходу.
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19.08.2020 12:49 Відповісти
у этого дегенерата луки реально крыша поехала. чувак узурпировал власть и пытается пропетлять между капелек. похоже все это не закончится мирными перевыборами. эта мразь лука может утопить страну в крови. ни чему этого коммунодегенерата не учит история.
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19.08.2020 12:52 Відповісти
Лукашенко--психбольной.

В 1994 году, перед вторым туром президентских выборов в Беларуси из архива Могилевской областной психиатрической больницы была похищена медицинская карта А. Г. Лукашенко, наблюдавшегося здесь с середины 70-х годов.

Впервые Лукашенко попал в поле зрения психиатров после окончания пединститута, когда, явившись на прием к первому секретарю обкома партии Леонову, упорно просил, чтобы тот назначил его председателем колхоза. Лукашенко был направлен на освидетельствование, и ему был поставлен диагноз "мозаичная психопатия". В 1978 году директор Могилевского облпищеторга, где Лукашенко работал секретарем ВЛКСМ, обратился к начмеду больницы с просьбой о его психиатрическом освидетельствовании в связи с неадекватным поведением. В 1982 году Лукашенко был комиссован из армии с тем же диагнозом "мозаичная психопатия".
...
В 2001 году минский психиатр Дмитрий Щигельский, дополнив своими наблюдениями выводы коллег, опубликовал "Историю болезни Александра Григорьевича Лукашенко".
"Анализ личности Лукашенко обнаруживает ряд признаков, характерных как для параноидного, так и для диссоциального расстройств личности при наличии стержневой сверхценной идеи собственной значимости, аффективной логики, склонности объяснять события в мире исходя из "заговорщицких" намерений без достаточных на то оснований, подозрительности, равнодушия к чувствам других людей, склонности к манипулированию ими, низкой толерантности к фрустрации и низкого порога агрессивного поведения, включая насилие, неспособности к переживанию вины и извлечению пользы из неблагоприятного опыта. Указанные особенности тотальны и определяют весь психический облик данной личности".
...
- Какой диагноз Сталину поставил Бехтерев? Параноик. И здесь мы имеем параноидное расстройство личности, то есть фактически это один и тот же диагноз. Если бы Сталин не избавился от всех конкурентов, он бы никогда не смог сконцентрировать такую власть в своих руках. С Лукашенко та же история. Мы сейчас смотрим на Лукашенко в 2020-м, но нужно вспоминать Лукашенко 1994-го, когда у него и близко не было такой власти. Был Верховный совет, была независимая судебная система, был Центризбирком.
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19.08.2020 12:52 Відповісти
Samozvanec idti v otstavku i ne govori slova mi za Belorus narod .Ti uze nikto,po drugomu Tichanovku zapad priznajet prezidentom
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19.08.2020 12:52 Відповісти
Спіч луки в стилі: "Це моя корова і тіко я її доїти буду". Але паркани ставить тіко віз Європи, а від московії отримує літаки з "гуманітарною допомогою"... Чекаємо сирійський сценарій - іхтамнєти квапляться на допомогу "законній владі" проти зла всього світу в особі цивілізованого світу.
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19.08.2020 12:53 Відповісти
Это уже не его корова.
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19.08.2020 13:22 Відповісти
Ага, "сам дурак"... ну, это нормально...
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19.08.2020 12:54 Відповісти
тим часом близько 20-ти пенсів-зажопів проведи сьогодні "акцию протесто в поддержку Лукашенка" біля білоруського посольства в Києві...
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19.08.2020 12:55 Відповісти
Справедливость восторжествовала!
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19.08.2020 12:55 Відповісти
Звісна річ- звалити з зовсім , безнадійо, хворої голови на
ще притомну..
Вскрився ************!!
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19.08.2020 12:56 Відповісти
Стрєлочнік..))
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19.08.2020 12:57 Відповісти
восстание рабов подавили награжденные 300спартанцев-лукашей))) битва за правду миролюбивых белорусов закончилась ничем.Умные должны паковать чемоданы и валить пока ворота приоткрыты. Фашистская хунта продолжит рулить, на запад надеяться нечего, печалька.
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19.08.2020 13:00 Відповісти
Кивать !!!! Наглый , мерзкий - преступник!!!! Не более!!!!!
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19.08.2020 13:11 Відповісти
Клинический урод.
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19.08.2020 13:14 Відповісти
 
 