Лукашенко - Заходу: Не треба кивати на Білорусь, щоб відвести увагу від своїх проблем

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, закликає керівництво західних країн, які збираються і обговорюють ситуацію в Білорусі, перш за все звернути увагу на проблемні питання у своїх країнах.

Про це він заявив сьогодні на засіданні Ради безпеки за участю по відеозв'язку керівників регіонів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Лукашенко заявив, що нібито триває фінансування "вуличних акцій і заворушень". "Західні держави вже безпосередньо, не приховуючи, відкрито заявляють про збір коштів і спрямування їх в Білорусь. Ми це бачимо. Звичайно, ми не можемо відстежити всі кошти, які сюди надходять. Тому що дуже багато коштів надходять готівкою. Але ми це знаємо і на цьому питанні сконцентруємося", - сказав він.

"Керівники західних держав пропонують нам переговори, розмови. А в цей час продовжують гнути свою лінію. Ми теж це бачимо, розуміємо, але не сприймаємо. Я хочу, щоб це почули. Вони збираються провести сьогодні або завтра нараду на рівні чи то МЗС , то чи керівників Європейського Союзу, - зазначив Лукашенко. - Я б просто їм порадив: перш ніж тикати пальцем у нас, внести до порядку денного своїх нарад питання "жовтих жилетів" у Франції, жахливих заворушень в США. Я б хотів, щоб вони перш за все розглянули протести проти коронавірусної ізоляції в Німеччині, інших країнах Європи".

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"Я натякаю на те, що дуже багато проблем у них. І не треба сьогодні кивати на Білорусь, щоб відвести увагу від тих проблем, які існують у Франції, США, Німеччини і так далі", - підкреслив захопив владу в Білорусі "президент" .

Він додав, що вже потім, після розгляду своїх питань, шостим або сьомим пунктом можна було б внести до порядку і питання Білорусі. "Мені здається, що у цих панів колода в оці. Але вони цього не бачать. Господь з ними", - сказав "президент", який захопив владу в Білорусі.

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Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, котрий перебуває на посаді з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними результатами. Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарень потрапили не менше 250 людей, повідомлялося про декількох загиблих.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, при підрахованих голосах на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційні підсумки голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.