Лукашенко заявив, що в Гродні вже вивішують польські прапори: "Подібні речі будуть припинені кардинальним чином". ФОТО

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, наголошує, що "чинній владі" в Білорусі є на кого спертися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив сьогодні на засіданні Ради безпеки за участю по відеозв'язку керівників регіонів, передає БЕЛТА.

Лукашенко зазначив, що влада не сама.

"Ми абсолютно не самі", - сказав він.

Так, напередодні по країні пройшли мітинги на підтримку чинної влади, в яких взяли участь близько 100 тис. білоруських громадян.

"Я дуже добре обізнаний про ці акції. Люди заявляли свою позицію. Хочу ще раз підкреслити: якщо хтось думає, що тут влада нахилилася і захиталася, помиляєтеся. І хочу сказати, що владі є на кого спертися. Тому ми не піддамося. Ми свій шлях пройдемо так, як має бути", - підкреслив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко - Заходу: Не треба кивати на Білорусь, щоб відвести увагу від своїх проблем

"Ті, хто сьогодні, особливо за кордоном (це вже явно видно), шашки точить, отримає серйозну відсіч. Це не голослівно. Уже в Гродні вивішують польські прапори. Це неприпустимо. І подібні речі будуть припинені кардинальним чином", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, 18 серпня в Гродні відбулася чергова акція мирного протесту. Традиційно люди стяглися в центр. Головний посил: страйк - єдиний вихід. Безліч людей вийшли на вулиці з біло-червоно-білими прапорами, які вже стали одним з атрибутів мирних акцій і основним символом опозиційного руху в РБ.

Зазначимо, біло-червоно-білий прапор - один з історичних національних символів білорусів, в 1991-1995 роках був державним прапором Білорусі.









Фото: мирный протест в Гродно/Белсат