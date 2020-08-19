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Новини Революція в Білорусі
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Лукашенко заявив, що в Гродні вже вивішують польські прапори: "Подібні речі будуть припинені кардинальним чином". ФОТО

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, наголошує, що "чинній владі" в Білорусі є на кого спертися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив сьогодні на засіданні Ради безпеки за участю по відеозв'язку керівників регіонів, передає БЕЛТА.

Лукашенко зазначив, що влада не сама.

"Ми абсолютно не самі", - сказав він.

Так, напередодні по країні пройшли мітинги на підтримку чинної влади, в яких взяли участь близько 100 тис. білоруських громадян.

"Я дуже добре обізнаний про ці акції. Люди заявляли свою позицію. Хочу ще раз підкреслити: якщо хтось думає, що тут влада нахилилася і захиталася, помиляєтеся. І хочу сказати, що владі є на кого спертися. Тому ми не піддамося. Ми свій шлях пройдемо так, як має бути", - підкреслив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко - Заходу: Не треба кивати на Білорусь, щоб відвести увагу від своїх проблем

"Ті, хто сьогодні, особливо за кордоном (це вже явно видно), шашки точить, отримає серйозну відсіч. Це не голослівно. Уже в Гродні вивішують польські прапори. Це неприпустимо. І подібні речі будуть припинені кардинальним чином", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, 18 серпня в Гродні відбулася чергова акція мирного протесту. Традиційно люди стяглися в центр. Головний посил: страйк - єдиний вихід. Безліч людей вийшли на вулиці з біло-червоно-білими прапорами, які вже стали одним з атрибутів мирних акцій і основним символом опозиційного руху в РБ.

Зазначимо, біло-червоно-білий прапор - один з історичних національних символів білорусів, в 1991-1995 роках був державним прапором Білорусі.

Лукашенко заявив, що в Гродні вже вивішують польські прапори: Подібні речі будуть припинені кардинальним чином 01

Лукашенко заявив, що в Гродні вже вивішують польські прапори: Подібні речі будуть припинені кардинальним чином 02
Лукашенко заявив, що в Гродні вже вивішують польські прапори: Подібні речі будуть припинені кардинальним чином 03
Лукашенко заявив, що в Гродні вже вивішують польські прапори: Подібні речі будуть припинені кардинальним чином 04
Лукашенко заявив, що в Гродні вже вивішують польські прапори: Подібні речі будуть припинені кардинальним чином 05
Фото: мирный протест в Гродно/Белсат

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2669) прапор (488)


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Топ коментарі
+44
У Лукашенко уже форменная истерика, это к психиатрам, дохимичился и дохитроумничался Пора к проФФесору, в Ростов
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19.08.2020 12:56 Відповісти
+24
Гродно взагалі колишня столиця ВКЛ. Як він опинивсь в засраному "срусском мірє" історичне збочення.
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19.08.2020 12:57 Відповісти
+24
У него уже с перепугу галлюцинации начинаются.
Каждый день новые
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19.08.2020 12:57 Відповісти
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Потому что он попутал БЧБ с Польским флагом. Ну ему простительно. Он же историк по образованию!
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19.08.2020 14:00 Відповісти
Кстати! Сравнение БЧБ с польским флагом-это старая и оооочень изъезженная тема кремлевских пропагандонов. На их форумах я это уже лет 5 читаю. То есть откуда ветер дует сразу ясно
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19.08.2020 14:01 Відповісти
лука подкармливает своих овец, то нато, то польские флаги.
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19.08.2020 14:02 Відповісти
Но ни разу ничего не показал и не доказал
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19.08.2020 14:03 Відповісти
Однако ж наш янык быстро слинял, за кресло так сильно не цеплялся. И тем самым как бы предотвратил кровавую бойню сразу после Майдана.
Но за него ***** подключилось и сделало свою грязную работу, устроив у нас войну.
А лука решил утопить страну в крови, лишь бы остаться у трона.
Тем более, теперь уже ему все равно придется отвечать перед законом: хоть за одну смерть, хоть за тысячи.
Асад, науськиваемый *****м, уже уничтожил сотни тысяч людей.
Жуть.
Жаль белорусов. И нас, украинцев ,жаль.
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19.08.2020 14:43 Відповісти
Быстро слинял? С 21 ноября по 21 февраля.
3 месяца - это, по-вашему, быстро?
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19.08.2020 23:18 Відповісти
Да, цвета одинаковые - белый и красный. Но с таким де успехом недолечившийся от ковида диктатор может своего кореша Кабаева предупредить, что в Москве уже голландские флаги вывешивают!
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19.08.2020 14:58 Відповісти
Самое страшное,что Беларусь может не выдержать русской агрессии.
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19.08.2020 15:21 Відповісти
А может они их будут встречать с цветами?...
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19.08.2020 16:07 Відповісти
Если рашн-скотобыдло рыпнется в РБ - то все предыдущие санкции покажутся им просто раем.
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19.08.2020 16:21 Відповісти
Бойсе не польских в Гродно , а аквафрешей в Минске !
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19.08.2020 16:24 Відповісти
Заявление чисто для ватников, которые не в курсе, что это за флаг.

У нас ЗЕ тоже постоянно уверенно сцыт в глаза дебилам.
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19.08.2020 17:28 Відповісти
А Рейстаг ще не горить?
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19.08.2020 17:38 Відповісти
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