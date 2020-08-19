Поліція затримала чоловіка, який погрожував гранатою і динамітом підірвати міст у Кривому Розі

Співробітники Національної поліції в місті Кривий Ріг затримали 33-річного чоловіка, який вночі в стані алкогольного сп'яніння заявив про мінування мосту.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає Цензор.НЕТ.

"19 серпня близько 2-ї ночі до поліції зателефонував чоловік та заявив, що за допомогою гранат і динаміту хоче підірвати міст у с. Лозоватка Криворізького району. Для перевірки повідомлення на місце події виїхали співробітники поліції, у тому числі працівники вибухотехнічної служби та кінологи, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що при огляді мосту та прилеглої території жодних вибухових пристроїв чи небезпечних предметів виявлено не було. Пізніше поліцейські встановили чоловіка, який залишив неправдиве повідомлення про мінування.

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"Ним виявився раніше судимий 33-річний місцевий мешканець, який перебував у стані алкогольного сп’яніння за місцем свого мешкання. Під час спілкування з правоохоронцями він поводився агресивно, погрожував оточуючим, а при затриманні намагався втекти", - додали в поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).

Порушника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років.