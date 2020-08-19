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Новини
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Поліція затримала чоловіка, який погрожував гранатою і динамітом підірвати міст у Кривому Розі

Поліція затримала чоловіка, який погрожував гранатою і динамітом підірвати міст у Кривому Розі

Співробітники Національної поліції в місті Кривий Ріг затримали 33-річного чоловіка, який вночі в стані алкогольного сп'яніння заявив про мінування мосту.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає Цензор.НЕТ.

"19 серпня близько 2-ї ночі до поліції зателефонував чоловік та заявив, що за допомогою гранат і динаміту хоче підірвати міст у с. Лозоватка Криворізького району. Для перевірки повідомлення на місце події виїхали співробітники поліції, у тому числі працівники вибухотехнічної служби та кінологи, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що при огляді мосту та прилеглої території жодних вибухових пристроїв чи небезпечних предметів виявлено не було. Пізніше поліцейські встановили чоловіка, який залишив неправдиве повідомлення про мінування.

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"Ним виявився раніше судимий 33-річний місцевий мешканець, який перебував у стані алкогольного сп’яніння за місцем свого мешкання. Під час спілкування з правоохоронцями він поводився агресивно, погрожував оточуючим, а при затриманні намагався втекти", - додали в поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).

Порушника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Автор: 

Кривий Ріг (1371) мінування (1218) Нацполіція (15329)


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Топ коментарі
+4
Шо, опять?

Полиция задержала мужчину, который угрожал гранатой и динамитом подорвать мост в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 3958
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19.08.2020 13:08 Відповісти
+1
юзик? или братик самого?
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19.08.2020 13:00 Відповісти
+1
Зеля обкурився айкосів?
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19.08.2020 13:01 Відповісти
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юзик? или братик самого?
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19.08.2020 13:00 Відповісти
двоюродный какой-нить...уродный ))))
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19.08.2020 13:28 Відповісти
Зеля обкурився айкосів?
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19.08.2020 13:01 Відповісти
У вас там що, в "Кривому Бивні", щось "пороблено"? Кожне друге лайно в України, з ним пов"язане...
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19.08.2020 13:02 Відповісти
И это без АваковПродакшн.
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19.08.2020 13:08 Відповісти
Шо, опять?

Полиция задержала мужчину, который угрожал гранатой и динамитом подорвать мост в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 3958
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19.08.2020 13:08 Відповісти
Перепутал Кривой Рог с Запорожьем!
Объект в последнем городе сегодня...
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19.08.2020 13:12 Відповісти
Не получится, не тот калибр решил применить.
Поліція затримала чоловіка, який погрожував гранатою і динамітом підірвати міст у Кривому Розі - Цензор.НЕТ 3538
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19.08.2020 13:16 Відповісти
надоела свобода - захотелось в дом родной
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19.08.2020 13:17 Відповісти
Стоит статуя. В лучах заката. Совсем без х...я. В руке граната!
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19.08.2020 13:19 Відповісти
вред паленой водки
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19.08.2020 13:25 Відповісти
Зегнида продолжает мусорской цирк
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19.08.2020 14:03 Відповісти
Так динамитом , или Гранатой?. Если динамитом , - За Экстремизм , а если Гранатой , - То в Дурку.
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19.08.2020 14:30 Відповісти
 
 