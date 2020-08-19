Хочу попросити робітників не ховати очі в асфальт: з цими учасниками мітингу ми розберемося, - Лукашенко

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що в країні складна суспільно-політичної ситуація.

Про це Лукашенко заявив сьогодні на засіданні Ради безпеки за участю по відеозв'язку і керівників регіонів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Попри те, що вся країна в принципі здебільшого зайнята роботою, проте, складності в плані суспільно-політичної ситуації залишаються. Ми це бачимо, - зазначив "президент", який захопив владу, - Як я вчора говорив, заспокоюватися не можна. Ті, хто хочуть нас заколисати, не вийде".

Лукашенко заявив, що нібито основними загрозами, які викликають занепокоєння, є те, що нібито постійно тривають погрози на адресу сімей військових, міліції, спецслужб, державних службовців, працівників ЗМІ. "Робляться навіть атаки на членів уряду. Ви бачили поведінку окремих учасників мітингу проти міністра охорони здоров'я", - навів приклад Лукашенко.

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"Загрози і атаки (це теж нас турбує), на робочих заводів і фабрик, керівників підприємств. Їх перед і після робочого дня пропускають на прохідній через коридор агресивної юрби. Як гестапо. Я просто хочу сказати робітникам, висловити їм велику подяку і попросити, щоб вони не ховали очі в асфальт. Ви, робочі, господарі на цьому заводі, а з цими учасниками мітингу, які вас зустрічають на прохідній, ми розберемося", - підкреслив глава держави.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними результатами. Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарень потрапили не менше 250 людей, повідомлялося про декількох загиблих.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, при підрахованих голосах на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційні підсумки голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.