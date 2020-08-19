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Новини Революція в Білорусі
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Хочу попросити робітників не ховати очі в асфальт: з цими учасниками мітингу ми розберемося, - Лукашенко

Хочу попросити робітників не ховати очі в асфальт: з цими учасниками мітингу ми розберемося, - Лукашенко

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що в країні складна суспільно-політичної ситуація.

Про це Лукашенко заявив сьогодні на засіданні Ради безпеки за участю по відеозв'язку і керівників регіонів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Попри те, що вся країна в принципі здебільшого зайнята роботою, проте, складності в плані суспільно-політичної ситуації залишаються. Ми це бачимо, - зазначив "президент", який захопив владу, - Як я вчора говорив, заспокоюватися не можна. Ті, хто хочуть нас заколисати, не вийде".

Лукашенко заявив, що нібито основними загрозами, які викликають занепокоєння, є те, що нібито постійно тривають погрози на адресу сімей військових, міліції, спецслужб, державних службовців, працівників ЗМІ. "Робляться навіть атаки на членів уряду. Ви бачили поведінку окремих учасників мітингу проти міністра охорони здоров'я", - навів приклад Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заявив, що в Гродні вже вивішують польські прапори: "Подібні речі будуть припинені кардинальним чином". ФОТО

"Загрози і атаки (це теж нас турбує), на робочих заводів і фабрик, керівників підприємств. Їх перед і після робочого дня пропускають на прохідній через коридор агресивної юрби. Як гестапо. Я просто хочу сказати робітникам, висловити їм велику подяку і попросити, щоб вони не ховали очі в асфальт. Ви, робочі, господарі на цьому заводі, а з цими учасниками мітингу, які вас зустрічають на прохідній, ми розберемося", - підкреслив глава держави.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими переміг  Олександр Лукашенко. Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними результатами. Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарень потрапили не менше 250 людей, повідомлялося про декількох загиблих.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, при підрахованих голосах на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційні підсумки голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2669) революція (312)


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Топ коментарі
+26
Хочу попросить рабочих не прятать глаза в асфальт: с этими митингующими мы разберемся, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6428
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19.08.2020 13:20 Відповісти
+19
Сябра! Да даже не это главное! Действительно живут люди где то и беднее. Но только у нас и в парашке ты живешь с устойчивым ощущением что живешь-пока это кто то позволяет! В прямом смысле.
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19.08.2020 13:29 Відповісти
+18
Лукашенко на выступлении перед рабочими МТЗ:
Хочу попросить рабочих не прятать глаза в асфальт: с этими митингующими мы разберемся, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2281
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19.08.2020 13:21 Відповісти
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Сторінка 2 з 2
Якщо до кінця серпня, максимум до середини вересня серед білорусів не знайдеться хоча б півтори сотні війчайдух, здатних на збройне протистояння владі, протест зільється в каналізацію. Мирна хода, крики "уході" зі знімання взуття перед сходження на лаву для сидіння Луку з місця не здвине. Надії на "пробудження совісті" у "бацьки" дуже смішні.
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19.08.2020 13:39 Відповісти
Еще раз спасибо за поддержку, братья-украинцы! Ощущение что вам это более важно чем нам самим. И постомель быстро определяете в спам. Но откуда их тут так много? На Хартии их нет от слова совсем. Может один-два за день мелькнут и под лавку.
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19.08.2020 13:39 Відповісти
Так здесь же нет цензуры. А на Хартии она ЕСТЬ. Они сами об этом говорили когда-то
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19.08.2020 14:14 Відповісти
нет на Хартии цензуры
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19.08.2020 14:26 Відповісти
Да есть же. Мои комментарии удаляют постоянно. Определяют компьютер по номеру материнской платы.
Кроме того, Наталья Радина когда-то говорила на сайте Хартии, что что основная задача редакции "не пропускать провластные комментарии".
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19.08.2020 20:16 Відповісти
Лукаш совсем потерял навыки уличного общения. Навыки митингового оратора. Привык что в кабинете он доминирует. А когда вышел на равных-его умыли. Думаю больше не выйдет. Будет грозить с телеэкранов или только на провластных тусовках.
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19.08.2020 13:40 Відповісти
Ох, Александр Грыгорыч, ты теперь даже собственной судьбой управлять не можешь, с чем или с кем ты там разберёшься?
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19.08.2020 13:42 Відповісти
К МТЗ сегодня с утра ОМОН пригнали
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19.08.2020 13:46 Відповісти
У белорусов два пути: или они дожимают этого упыря, или он начнет их преследование после протестов, по-тихому их перемелят.
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19.08.2020 13:52 Відповісти
Без оружия это практически не реально
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19.08.2020 13:55 Відповісти
Войовничий ти хлопче .
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19.08.2020 14:10 Відповісти
Я просто констатирую факт. Грудью на автоматы это очень героично конечно, но ни фига не эффективно.
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19.08.2020 14:15 Відповісти
Ребята мы из соседней страны , которая воюет не с ОРДЛО а Парашей . Вы хотите оружие ? Штурмуйте полицейские участки . Потом будут " Пионы " с грядок картопли и "Грады " с огурцовых посадок .
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19.08.2020 14:58 Відповісти
Тут было много о том, что можно использовать как оружие, но... Если бы у вас даже было самое настоящее оружие, вы бы нам рассказали, почему его никак нельзя применить.
Когда созреете - для вас даже пачка мороженого станет оружием.
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19.08.2020 17:09 Відповісти
Дай Боже !
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19.08.2020 14:13 Відповісти
Лукашенко сам нікуди не піде, йому байдуже на всі протести.
Він діє "copy paste" як Вітька - овощ. Закінчить тим же. Якщо не зараз, то після наступних «виборів».
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19.08.2020 13:59 Відповісти
Не доживет он до следующих. Здоровья нет. И по слухам его судьба уже решена сильными мира сего. Ему дали год на сбор вещей и передачу дел.
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19.08.2020 14:02 Відповісти
Ні на кого не сподівайтеся. Лёс Рыгоравіча може визначити тільки білоруський народ.
Вам буде, певно, навіть важче, ніж нам, - бо занадто багато прокацаплених совків. У нас таких трохи менше.
Але, - "дорогу осилит идущий".
Жыве Беларусь!
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19.08.2020 18:26 Відповісти
Говёный подонок
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19.08.2020 14:02 Відповісти
Наглый!!!!
Это не самое страшное , что он может!!!
Это зверь!!!!! И зверь не местный-он со своим омоном особенный - ОНИ ИЗБРАННЫЕ!!!!!
МЕНЬШЕ С НИМИ РАЗГОВАРИВАЙТЕ!!! и аккуратнее ребята!!!!!!
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19.08.2020 14:11 Відповісти
http://www.radikal.ru Хочу попросити робітників не ховати очі в асфальт: з цими учасниками мітингу ми розберемося, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1247
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19.08.2020 14:16 Відповісти
Ой беда,проsрут бульбаши страну. Не ведают что творят. Не учатся на чужих ошибках. Жаль Беларусь, хорошая была страна... чистенькая, уютная, спокойная, жили они как у Христа за пазухой, и предали, как Иуды, и ведь даже не за серебренники, а за химеры и лозунги)))
Вас ждёт хаос, упадок, беззаконие, бандитизм, обнищание населения, развал экономики, уничтожение промышленности, безработица, вырубка лесов, загрязнение водоемов, продажа за бесценок земли иностранцам...увы и ах)))
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19.08.2020 14:21 Відповісти
Мы не хотим чтоб у нас было как в россии, бот!
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19.08.2020 14:29 Відповісти
В Украине все в порядке. Менты в людей на улицах не стреляют и в изоляторах им задницы дубинкой не разрывают. Президента выбирают. Это главное. А остальное-дело наживное. Если же ты готова садиться на бутылку за кусок соевой колбасы-хай щастить! На московии.
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19.08.2020 14:43 Відповісти
И нам и им нужно делать, как в Польше или в Чехии.
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19.08.2020 14:44 Відповісти
Та да, понятно, "об чём речь", хотите как в Украине, так получите, я об этом и написала тебе, НЕ боту, думала мозг у тебя есть. Хай щастить!
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19.08.2020 14:44 Відповісти
В Украине все в порядке. Менты в людей на улицах не стреляют и в изоляторах им задницы дубинкой не разрывают. Президента выбирают. Это главное. А остальное-дело наживное. Если же ты готова садиться на бутылку за кусок соевой колбасы-хай щастить! На московии.
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19.08.2020 14:53 Відповісти
У нас, конечно, дурдом из телевизора, но зачем писать, что "в Украине все в порядке", Вы что новости местные не читаете?
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19.08.2020 16:43 Відповісти
Был бы мозг, понимала, бы, что дело в олигархической системе, а не в Майданах, которые эту систему хотели изменить.
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19.08.2020 14:58 Відповісти
Мозга у тебя нет! Они приведут к власти олигархов,как это случилось у нас!!!!
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19.08.2020 15:55 Відповісти
Так хто привів до влади олігархів, які вперше з'явилися при Кучмі?
За Кучму голосували совки, - от і отримали олігархів-бандитів.
Зек, Бджоляр, Порошенко і Зєля, - то вже продукти різного роду токсичності олігархічної системи Кучми.
А ви ж колись за Кучму й голосували,- даже к бабкє нє ході!
Так шо, їжте, не обляпайтесь.
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19.08.2020 19:03 Відповісти
Вы знаете на чём держится их показное благополучие? Сами белорусы не очень довольны жизнью. Вы рассуждает с совковых позиций, для вас главное холодильник, а такое понятия, как свобода, вам чуждо.
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19.08.2020 14:34 Відповісти
при этом они очень любят порассуждать о духовности. Когда им выгодно.
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19.08.2020 14:44 Відповісти
Когда их холодильники опустеют, не будет работы, не будет чем кормить детей, тогда и послушаем что они запоют.
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19.08.2020 14:50 Відповісти
Это все и происходит при луке, бот! Вечно жить на рашанских кредитах не получилось. Рано или поздно предъявляют счет. И придется отдать страну за долги. Вот и сдулся весь твой пафос, голодающее поволжье!
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19.08.2020 14:55 Відповісти
Когда человек имеет свободу, то он обеспечит холодильник. И в странах ,,ужасного капитализма" люди имеют зачастую более высокую социальную защиту. В Европе я не боюсь потерять работу, завтра же найду другую, полицию не боюсь, знаю, что не будут издеваться, при моей средней зарплате, я в продуктах и еде себя не ограничиваю,это меня не напрягает. Жильё дорогое, это да, но не критично.
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19.08.2020 15:05 Відповісти
Свобода без власти это бардак и хаос
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19.08.2020 15:56 Відповісти
Свобода без власти это бардак и хаос

********
А власть без свободи, - ето мєнтовська дубінка в анальном отвєрствії.
Впрочєм, любітєлі садо-мазо вєсьма довольни, як я бачу з деяких коментарів.
Проблема тільки в тому, що далеко не всім подобаються ваші анальниє прєдпочтєнія.
У вас діти є? Їм в жопу ше нічого не засовували?
Нє? - То вирушайте на анально-мєнтовські пріключєнія в Бєларусь.
Потім напишете про свої "ашчушчєнія".
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19.08.2020 19:13 Відповісти
У тебя он что пустой? )))) или дурой прикидываешься?...)))))))
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19.08.2020 22:28 Відповісти
Он это и сделал. И не раз. Но что то ни свободы ни демократии не появилось
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19.08.2020 14:28 Відповісти
Он это и сделал. И не раз. Но что то ни свободы ни демократии не появилось
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19.08.2020 14:29 Відповісти
О... еще одна лаптеногая. Так в чем проблема, собрала шмотки купленные на привозе и нах...й в родные мокшанские *****.
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19.08.2020 14:33 Відповісти
Податки в сересер:
https://pikabu.ru/story/nalogi_kotoryie_platili_v_sssr_6681841

а то совкодрочери вважають, що податків в сесесере не було.
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19.08.2020 14:51 Відповісти
Не покидает ощущение что его приближенные никак не препятствуют чтобы он показывал себя полным идиотом.
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19.08.2020 14:17 Відповісти
Хочу попросити робітників не ховати очі в асфальт: з цими учасниками мітингу ми розберемося, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1015
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19.08.2020 14:20 Відповісти
Малыш! Они замышляют зловещее преступление на крыше!!! уууу!!! Тебе страшно? Мне-нет!
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19.08.2020 14:33 Відповісти
Сегодня спрячите глаза в асфальт, завтра лица ваших детей в асфальт втопчут сапогом.
Так что да, последуйте призыву бацьки, не прячьте глаза
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19.08.2020 14:23 Відповісти
Паскуда сиплая уходи , не будет тебе спокойствия более . даже если тебя не дожмут .
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19.08.2020 14:46 Відповісти
Ну и пургу понес усатый хоккеист! Оно точно от Ковида излечилось? Или на мозги папеКоли дало осложнение?
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19.08.2020 14:55 Відповісти
Приехали рашанские штрейкбрехеры-телевизионщики со своим видением мира.
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19.08.2020 14:58 Відповісти
Не получилось у путака заполучить Беларусь де-юре, может заполучить де-факто. С нашим убийцей теперь никто даже здороваться не захочет, не то что дела вести. Даже сам путак. Будет засылать ему мурз из орды с ярлыками. Сам даже мараться не будет. Вот и получится что луй-губернатор северо-западного края.
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19.08.2020 14:57 Відповісти
Хорошо звенишь . Хлопче . Не мусарок ли ты случайно .?
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19.08.2020 15:00 Відповісти
Обоснуй
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19.08.2020 15:01 Відповісти
Напиши произвольно , любой текст на родном языке .
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19.08.2020 15:06 Відповісти
большинство не знают беларусский
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19.08.2020 15:14 Відповісти
Извини если шо не так .
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19.08.2020 15:08 Відповісти
Я владею белорусским, поверь. Но не выполню твою просьбу. Знаешь почему? А это ни разу не доказательство. Любой бот может перегнать с русского на белорусский через гугл-переводчик. Тут намедни один чудак на русском форуме тоже обозвал меня хохлом и предложил назвать хоть какой то белорусский город в доказательство. Ну не лажа ли?
У тебя тоже идеологически очень "правильный" . Такой прям очень украинский. Как Василий Петров у русаков. Но я же не выкатывал претензий что ты лахтинский. Ругаться не хочу. Понимаю что в гостях.
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19.08.2020 15:13 Відповісти
* правильный ник имелось ввиду
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19.08.2020 15:16 Відповісти
Штрейкбрекеров надо подлавливать не у ворот завода, а за гаражами, и давать им там хорошей писты!
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19.08.2020 15:13 Відповісти
За 2000 долларов они стерпят
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19.08.2020 15:16 Відповісти
Хахахаха! Похоже ты даже не представляешь, что это за сумма!!! Две косых можно заплатить десяти, двадцати, но не половине страны...
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19.08.2020 15:19 Відповісти
А я то тут причем? Инфа с известного белорусского сайта. Со ссылкой на уволенных сотрудников. Россиянам обещали такую сумму. Да и разве поехали бы они за меньшую?
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19.08.2020 15:27 Відповісти
речь о телевизионщиках а не токарях
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19.08.2020 15:31 Відповісти
На телевизионщиков насрать, один хрен им никто не верит, а вот промышленность надо останавливать всюду или вилы брать, иначе он вас там загнобит. Его надо было замочить на заводе, толпой накинуться - ой мы не хотели, всем бы легче сразу стало! ****, шо натворил падлюка!!!
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19.08.2020 15:47 Відповісти
сябры, лука это редкостная мразь, взывать к его совести , это как в воду перд*ть )))
тут два варианта, либо дожимать луку и новые прозрачные выборы, либо он вас всех на нуль помножит. третьего не дано. вся правящая мразота, кгб, мусорня работает на него. вас держат за быдло. никого вы не интересуете как граждане , а вот как рабы, да . Жыве Беларусь!
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19.08.2020 15:46 Відповісти
http://www.radikal.ru Хочу попросити робітників не ховати очі в асфальт: з цими учасниками мітингу ми розберемося, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7579
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19.08.2020 16:05 Відповісти
А ты барин теперь ходи, да оглядывайся, не ровен час, по башке и колом получить можно...
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20.08.2020 08:37 Відповісти
http://www.radikal.ru Хочу попросити робітників не ховати очі в асфальт: з цими учасниками мітингу ми розберемося, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7178
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19.08.2020 17:13 Відповісти
Цитуєте Петра Мельника, - колишнього риго-депутата з корупційним шлейфом?
Так він же ж подох, як собака, пару років тому.

Петро Мельник побудував 3 маєтки у с. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Дмитрівці під https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києвом : для себе, сина Максима та тещі, але записав їх усі на родичів. Є припущення, що він є власником ще й будинку в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%8C Ірпені https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-43 [43] та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литві https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-tsn.ua20130917-1 [1] .

Хочу попросити робітників не ховати очі в асфальт: з цими учасниками мітингу ми розберемося, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8251
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19.08.2020 19:33 Відповісти
А до того бесплатно было?
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20.08.2020 08:38 Відповісти
ПСЕВДО КОММУНЯКУ НА СПРАВЖНЮ ГІЛЛЯКУ !!!
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19.08.2020 22:18 Відповісти
ПОРА ДОКАЗАТЬ !!! ЧТО ВСЕ ВОЙНЫ ЗАТЕВАЮТ БОГАТЫЕ И ПРИВЛАСТНЫЕ ЛЮДИ !!!
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19.08.2020 22:19 Відповісти
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