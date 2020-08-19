Хочу попросити робітників не ховати очі в асфальт: з цими учасниками мітингу ми розберемося, - Лукашенко
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що в країні складна суспільно-політичної ситуація.
Про це Лукашенко заявив сьогодні на засіданні Ради безпеки за участю по відеозв'язку і керівників регіонів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
"Попри те, що вся країна в принципі здебільшого зайнята роботою, проте, складності в плані суспільно-політичної ситуації залишаються. Ми це бачимо, - зазначив "президент", який захопив владу, - Як я вчора говорив, заспокоюватися не можна. Ті, хто хочуть нас заколисати, не вийде".
Лукашенко заявив, що нібито основними загрозами, які викликають занепокоєння, є те, що нібито постійно тривають погрози на адресу сімей військових, міліції, спецслужб, державних службовців, працівників ЗМІ. "Робляться навіть атаки на членів уряду. Ви бачили поведінку окремих учасників мітингу проти міністра охорони здоров'я", - навів приклад Лукашенко.
"Загрози і атаки (це теж нас турбує), на робочих заводів і фабрик, керівників підприємств. Їх перед і після робочого дня пропускають на прохідній через коридор агресивної юрби. Як гестапо. Я просто хочу сказати робітникам, висловити їм велику подяку і попросити, щоб вони не ховали очі в асфальт. Ви, робочі, господарі на цьому заводі, а з цими учасниками мітингу, які вас зустрічають на прохідній, ми розберемося", - підкреслив глава держави.
Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними результатами. Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.
З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарень потрапили не менше 250 людей, повідомлялося про декількох загиблих.
ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, при підрахованих голосах на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційні підсумки голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.
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Кроме того, Наталья Радина когда-то говорила на сайте Хартии, что что основная задача редакции "не пропускать провластные комментарии".
Когда созреете - для вас даже пачка мороженого станет оружием.
Він діє "copy paste" як Вітька - овощ. Закінчить тим же. Якщо не зараз, то після наступних «виборів».
Вам буде, певно, навіть важче, ніж нам, - бо занадто багато прокацаплених совків. У нас таких трохи менше.
Але, - "дорогу осилит идущий".
Жыве Беларусь!
Это не самое страшное , что он может!!!
Это зверь!!!!! И зверь не местный-он со своим омоном особенный - ОНИ ИЗБРАННЫЕ!!!!!
МЕНЬШЕ С НИМИ РАЗГОВАРИВАЙТЕ!!! и аккуратнее ребята!!!!!!
Вас ждёт хаос, упадок, беззаконие, бандитизм, обнищание населения, развал экономики, уничтожение промышленности, безработица, вырубка лесов, загрязнение водоемов, продажа за бесценок земли иностранцам...увы и ах)))
За Кучму голосували совки, - от і отримали олігархів-бандитів.
Зек, Бджоляр, Порошенко і Зєля, - то вже продукти різного роду токсичності олігархічної системи Кучми.
А ви ж колись за Кучму й голосували,- даже к бабкє нє ході!
Так шо, їжте, не обляпайтесь.
********
А власть без свободи, - ето мєнтовська дубінка в анальном отвєрствії.
Впрочєм, любітєлі садо-мазо вєсьма довольни, як я бачу з деяких коментарів.
Проблема тільки в тому, що далеко не всім подобаються ваші анальниє прєдпочтєнія.
У вас діти є? Їм в жопу ше нічого не засовували?
Нє? - То вирушайте на анально-мєнтовські пріключєнія в Бєларусь.
Потім напишете про свої "ашчушчєнія".
https://pikabu.ru/story/nalogi_kotoryie_platili_v_sssr_6681841
а то совкодрочери вважають, що податків в сесесере не було.
Так что да, последуйте призыву бацьки, не прячьте глаза
У тебя тоже идеологически очень "правильный" . Такой прям очень украинский. Как Василий Петров у русаков. Но я же не выкатывал претензий что ты лахтинский. Ругаться не хочу. Понимаю что в гостях.
тут два варианта, либо дожимать луку и новые прозрачные выборы, либо он вас всех на нуль помножит. третьего не дано. вся правящая мразота, кгб, мусорня работает на него. вас держат за быдло. никого вы не интересуете как граждане , а вот как рабы, да . Жыве Беларусь!
Так він же ж подох, як собака, пару років тому.
Петро Мельник побудував 3 маєтки у с. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Дмитрівці під https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києвом : для себе, сина Максима та тещі, але записав їх усі на родичів. Є припущення, що він є власником ще й будинку в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%8C Ірпені https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-43 [43] та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литві https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-tsn.ua20130917-1 [1] .