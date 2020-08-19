Найманці РФ від опівночі не порушували режим тиші на Донбасі, - Міноборони

У Міністерстві оборони України заявили, що найманці Російської Федерації не порушували режим тиші на сході України з початку поточної доби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Міноборони.

"З початку поточної доби до полудня на всіх ділянках відповідальності підрозділів зі складу Об'єднаних сил зберігалася тиша. Серед наших захисників немає військових втрат і поранень", - повідомив спікер Міноборони Михайло Шаравара в щоденному зведенні про обстановку в районі проведення ООС.

Зазначається, що підрозділи, залучені до проведення операції Об'єднаних сил продовжують дотримуватися умов режиму припинення вогню і готові реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

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