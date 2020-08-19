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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ від опівночі не порушували режим тиші на Донбасі, - Міноборони

Найманці РФ від опівночі не порушували режим тиші на Донбасі, - Міноборони

У Міністерстві оборони України заявили, що найманці Російської Федерації не порушували режим тиші на сході України з початку поточної доби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Міноборони.

"З початку поточної доби до полудня на всіх ділянках відповідальності підрозділів зі складу Об'єднаних сил зберігалася тиша. Серед наших захисників немає військових втрат і поранень", - повідомив спікер Міноборони Михайло Шаравара в щоденному зведенні про обстановку в районі проведення ООС.

Зазначається, що підрозділи, залучені до проведення операції Об'єднаних сил продовжують дотримуватися умов режиму припинення вогню і готові реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

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Автор: 

Міноборони (7527) Донбас (22358) перемир’я (996) операція Об’єднаних сил (6725)


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19.08.2020 13:18 Відповісти
А чому недорос не гундосить про це? Така можливість пропіаритись.
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19.08.2020 13:19 Відповісти
Ок.
Теперь с 13:16 и до 00:00 - могут нарушать.
И в завтрашнем отчете Минобороны опять "с полуночи не нарушали режим тишины на Донбассе".
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19.08.2020 13:19 Відповісти
Отсыпаются ?
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19.08.2020 13:20 Відповісти
дурнуватий ішак скоро почне хвалити ту сторону, -яка вона хороша, хоч і забрала в нас частину країни, повбивала і покалічила тисячі людей, але режим тиші не порушує.
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19.08.2020 13:33 Відповісти
плата за здачу територій то розвал країни
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19.08.2020 13:41 Відповісти
А до начала тек суток значит нарушали?!!!
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19.08.2020 14:09 Відповісти
 
 