Полиция задержала в Киеве мужчину, стрелявшего в патрульный автомобиль
В Соломенском районе Киева 44-летний мужчина стрелял в автомобиль патрульной полиции.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на патрульную полицию Киева, инцидент произошел утром 19 августа. Полицейские задержали злоумышленника.
Инцидент произошел, когда патрульный автомобиль проезжал мимо остановки "Смелянская". Мужчина внезапно подошел к дороге и выстрелил по автомобилю. У задержанного изъяли похожий на пистолет предмет и блокнот с подозрительными контактами.
"Патрульные вызвали задержанному медиков, поскольку его поведение казалось странным и следственно-оперативную группу для изъятия предмета и предоставления правовой квалификации действиям гражданина", - отметили в полиции.
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Путин, прием., код "Х*йло1377" тчк., щас постреляю в патрульку, готовь 10к. "зелени" и костюм с надливом с билетом в Одессу.(из записи в блокноте)
теперь будет платить за развороченный выстрелом передний бампер полиц машины
А в ментов низзя?