У першому півріччі зірвалося 44% тендерів Міноборони на суму 3,46 млрд грн

У першому півріччі зірвалося 44% тендерів Міноборони на сумарну очікувану вартість 3,46 млрд грн.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з даними проєкту "Марлін" на StateWatch у першому півріччі 2020 році Міністерством оборони України успішно завершені 158 конкурентних тендерів на загальну суму 5,1 млрд грн. За цей же період було скасовано 128 конкурентних тендерів або 44,7% від загальної кількості оголошених торгів на загальну очікувану вартість 3,46 млрд грн.

Зазначається, що відповідну інформацію проєкт "Марлін" отримав із системи Prozorro.

Усі тендери організовані Відділом підготовки та проведення закупівель у напрямку тилового забезпечення управління проведення закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони.

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З 128 скасованих конкурентних тендерів: 107 (83,6%) скасовано, тому що для участі було подано менше двох тендерних пропозицій. Ще 13 (10,2%) тендерів скасовані у зв'язку з відсутністю подальшої потреби у закупівлі товарів і послуг. І 8 (6,2%) тендерів - у зв'язку з неможливістю усунути порушення законодавства з питань державних закупівель.

Також наводиться перелік послуг, за якими були скасовані тендери на найбільшу очікувану вартість:

- Перевезення громадським залізничним транспортом на суму 699,4 млн грн.

- Індивідуальне обмундирування - 648,9 млн грн.

- Продукти харчування - 279 млн грн.

- Організація харчування - 241,02 млн грн.

- Кухонне приладдя - 212,02 млн грн.

- Ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів військового призначення - 154,7 млн ​​грн.

Крім того, аналітики проєкту "Марлін" зазначають, що з метою зниження ризику неуспішного закінчення закупівель, Міністерству оборони слід використовувати можливості організації консультацій з ринком, передбачених чинною редакцією Закону "Про державні закупівлі".

Для планування закупівель та підготовки до проведення закупівель замовник може проводити попередні ринкові консультації з метою аналізу ринку, в тому числі запитувати і отримувати рекомендації та інформацію від бізнесу. Це допоможе уникнути ризику формування заниженої очікуваної вартості і включення дискримінаційних вимог до тендерної документації.

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Деякі скасовані закупівлі Міноборони в Prozorro

Нагадаємо, раніше проєкт "Марлін" повідомляв, що на кінець 2019 року Мінфін почав перейматися проблемами, за якими Міноборони та інші силові структури не встигали освоювати виділені кошти на нацбезпеку.