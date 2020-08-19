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Новини Оборона
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У першому півріччі зірвалося 44% тендерів Міноборони на суму 3,46 млрд грн

У першому півріччі зірвалося 44% тендерів Міноборони на суму 3,46 млрд грн

У першому півріччі зірвалося 44% тендерів Міноборони на сумарну очікувану вартість 3,46 млрд грн.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з даними проєкту "Марлін" на StateWatch у першому півріччі 2020 році Міністерством оборони України успішно завершені 158 конкурентних тендерів на загальну суму 5,1 млрд грн. За цей же період було скасовано 128 конкурентних тендерів або 44,7% від загальної кількості оголошених торгів на загальну очікувану вартість 3,46 млрд грн.

Зазначається, що відповідну інформацію проєкт "Марлін" отримав із системи Prozorro.

Усі тендери організовані Відділом підготовки та проведення закупівель у напрямку тилового забезпечення управління проведення закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони.

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З 128 скасованих конкурентних тендерів: 107 (83,6%) скасовано, тому що для участі було подано менше двох тендерних пропозицій. Ще 13 (10,2%) тендерів скасовані у зв'язку з відсутністю подальшої потреби у закупівлі товарів і послуг. І 8 (6,2%) тендерів - у зв'язку з неможливістю усунути порушення законодавства з питань державних закупівель.

Також наводиться перелік послуг, за якими були скасовані тендери на найбільшу очікувану вартість:

- Перевезення громадським залізничним транспортом на суму 699,4 млн грн.

- Індивідуальне обмундирування - 648,9 млн грн.

- Продукти харчування - 279 млн грн.

- Організація харчування - 241,02 млн грн.

- Кухонне приладдя - 212,02 млн грн.

- Ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів військового призначення - 154,7 млн ​​грн.

Крім того, аналітики проєкту "Марлін" зазначають, що з метою зниження ризику неуспішного закінчення закупівель, Міністерству оборони слід використовувати можливості організації консультацій з ринком, передбачених чинною редакцією Закону "Про державні закупівлі".

Для планування закупівель та підготовки до проведення закупівель замовник може проводити попередні ринкові консультації з метою аналізу ринку, в тому числі запитувати і отримувати рекомендації та інформацію від бізнесу. Це допоможе уникнути ризику формування заниженої очікуваної вартості і включення дискримінаційних вимог до тендерної документації.

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У першому півріччі зірвалося 44% тендерів Міноборони на суму 3,46 млрд грн 01
Деякі скасовані закупівлі Міноборони в Prozorro

Нагадаємо, раніше проєкт "Марлін" повідомляв, що на кінець 2019 року Мінфін почав перейматися проблемами, за якими Міноборони та інші силові структури не встигали освоювати виділені кошти на нацбезпеку.

У першому півріччі зірвалося 44% тендерів Міноборони на суму 3,46 млрд грн 02

Автор: 

Міноборони (7527) оборона (4858) тендер (2438) Канєвський Гліб (20)


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Топ коментарі
+8
В первом полугодии сорвалось 44% тендеров Минобороны на сумму 3,46 млрд грн - Цензор.НЕТ 1412
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19.08.2020 13:24 Відповісти
+4
Приклади, будьте ласкаві. І не забудьте, при цьому, порівняти забезпечення армії з 2014 по 2019, і останні півтора роки.
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19.08.2020 13:27 Відповісти
+4
Отвечу как практик - не платят денег за поставленное без откатов. Это почему-то не всем нравится...
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19.08.2020 13:48 Відповісти
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В первом полугодии сорвалось 44% тендеров Минобороны на сумму 3,46 млрд грн - Цензор.НЕТ 1412
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19.08.2020 13:24 Відповісти
"Тендеры" - такое манящее слово для целой когорты решальщиков и чиновничков. Сколько же напиленно за последние годы: хат, земельных участков, авто
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19.08.2020 13:25 Відповісти
Приклади, будьте ласкаві. І не забудьте, при цьому, порівняти забезпечення армії з 2014 по 2019, і останні півтора роки.
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19.08.2020 13:27 Відповісти
Открою вам секретную тайну, армия у нас была и до 2014 года, и основные политики нынче и тогда, одни и те же лица, за исключением зелёных. Кого интересовала та армия например с 2000 по 2014? В каких "штурмовых" батальонах были Кучма,Ющенко,Порох,Йуля,Турчинов,Луценко,Мороз,Бойко,Медведчук и ещё несколько СОТЕН гавно-топов нашей "политики"?
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19.08.2020 13:35 Відповісти
А в каком "штурмовом" бате ты служил? Можно подробности?
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19.08.2020 13:53 Відповісти
Не было у нас армии до 2014г. Малоросы, такие как рыгоаналы, опзж и им подобные на подтанцавке у ***** планомерно ее уничтожали. И чтобы вы не п#..дели , а порох с кровавым пастором ее восстановили! А в каком "штурмовом " батальоне служил четырежды уклонист ЗЕосел ?
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19.08.2020 14:09 Відповісти
Путин на рашке армию восстановил, а Порошенко с Турчиновым, этим весёлым комсомольцем аж с 1987 года, уже украинскую армию восстановили. Не находите параллели в упоротости? Напоминаю, воевали ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ людей и гибли тысячами они же, а НЕСКОЛЬКО МИЛЛИОНОВ налогоплатильщиков финансировали, и не ОДИН из наших топ-"госдеятелей" или их деток, не пострадал. Зато целых 2 дня на Цензоре мусолили до посинения высер "штурмовика" Крыма Кровавого пастора, пиз...еть, не мешки ворочать
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19.08.2020 14:20 Відповісти
Нахожу упоротость таких ватников как вы, в вечном восхвалении Путина и рашки. И гибли тысячи как раз потому что армия была колхозом, а еще вами любимое ***** и ватники самые конченные мрази Илловайск и не только это доказал! Подозреваю, что и в армии вы то не служили, как и ваш кумир- уклонист.
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19.08.2020 14:32 Відповісти
Мгновенное навешивание ярлыков и категоричность в суждениях в отношении совершенно незнакомых людей - неотъемлемый атрибут местных борцунов с "Зелёным Режимом" и псевдо-поцреотов
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19.08.2020 14:36 Відповісти
Э-э... то, что 83,6% отмен по причине "продавцы не пришли" - это тоже напил решальщиков и чиновников?
И сколько хат и авто они напилили с несостоявшихся закупок, о которых говорится в статье?
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19.08.2020 13:41 Відповісти
А почему продавцы не пришли? Почему закупки не состоялись? Цена не устраивает или что-то другое? Или кто-то тендер специально хочет сорвать?
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19.08.2020 13:44 Відповісти
Отвечу как практик - не платят денег за поставленное без откатов. Это почему-то не всем нравится...
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19.08.2020 13:48 Відповісти
Вот именно: откат, свои фирмы, игра с ценами и сроками
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19.08.2020 13:51 Відповісти
А нам почему-то платят
Правда, с задержками.
Поэтому в цену предложения закладывается цена денег на период задержки
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19.08.2020 16:03 Відповісти
Тому що в нас є тупорилий закон, що в тендері має брати участь не менше двох учасників.
А навіщо другому учаснику вовтузитись із тендером, якщо виграє його тільки один?..
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19.08.2020 18:45 Відповісти
Немає слів. Все через "Ж".
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19.08.2020 13:25 Відповісти
Це діверсія.
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19.08.2020 13:34 Відповісти
Вот это интересно:
> 83,6% отменены, потому что для участия было подано менее двух тендерных предложений.
Допустим, по ЖД перевозкам (699,4 млн грн отмененных), единственный подающийся - Укрзалізниця.
А вот остальные - это интересно. МОУ запрашивала такие экономцены, что желающих податься не было?
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19.08.2020 13:39 Відповісти
Будет недооборона Украины на 44% ?
И никого не расстреляют за это?
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19.08.2020 13:41 Відповісти
Не "сорвалось" (само по себе), а сорвали!
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19.08.2020 13:45 Відповісти
Зеленожопые еще та манагеры
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19.08.2020 14:02 Відповісти
Меньше 2. Это 1 или 0. Если 1, то что? Отменили? Например, Южный. Разве ему есть конкурент?
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19.08.2020 14:14 Відповісти
Якщо один, то буде повторний тендер. І якщо він знов не відбудеться, то можна провести закупівлю за переговорною процедурою, тобто укласти прямий договір з єдиним постачальником.
Ця тупа норма про два учасники зберіглася ще з допрозорих часів, ніякого практичного сенсу вона не має.
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19.08.2020 18:47 Відповісти
неправда, це теж фейк, як з вагнерівцями. В уряді немає зрадників і мокшанських шлюх, одні укрофашисти....один єрмак із шмарклею чого варті.
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19.08.2020 14:19 Відповісти
Соросята, [19.08.20 08:47]
Абромавичус - на выход

Глава Укорборонпрома Айварас Абромавичус решился уходить с должности. Коллеги пишут - это, чтобы довести до ума свой инвестиционный проект в Риге, который чуть было не рухнул.
В 2017 году его фирма PN Project в связке с литовским инвестфондом Lords LB Asset Management собрали с трех десятков западных инвесторов 450 млн евро под перестройку бывшего Дома печати в пятизвездочную гостиницу Holliday in.
Инвесторам обещали, что строительство гостиницы начнется в первом квартале 2020 года. Но денег не хватило и в начале года проект заморозили. Удалось собрать еще немного и в июле процесс сдвинулся с мертвой точки. Во всяком случае, так убеждают инвесторов.
Абромавичус разрывается между своим бизнесом и вопросами Укроборонпрома.
От ухода Айвараса пострадают его заместители по кадрам Роман Бондарь и по правовым вопросам Мустафа Найем. Юрфирме его брата Маси Найема больше не обломятся заказы от Укроборонпрома.
Важно не забывать, что Абромавичус сам попросился в Укроборонпром - у него были планы продать привлекательные предприятия через свою инвесткомпанию. Потом акцент сместился на землю, которая высвободится после переформатирования Укроборонпрома в шесть корпораций.
В итоге успели распилить только казённые и грантовые деньги на аудиты. Собрали немало. Одни французы дали 900 тыс евро. Важную роль в этом сыграла https://t.me/shadow_anonymous_insights/1149 Елена Трегуб, которую Абромавичус привез из США в МЭРТ (). Трегуб возглавляет Независимый антикоррупционный комитет по вопросам обороны (НАКО) созданный на деньги фонда Сороса как часть Transparency International и его филиала по безопасности в Великобритании.

С ней дружит Севгиль Мусаева из Украинской правды. Курирует девочек Чарль Винтер, бывший Министр военно-морских сил и его человек в набсовете Укроборонпрома Энтони Тетер, из DARPA.
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19.08.2020 14:43 Відповісти
 
 