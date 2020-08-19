У першому півріччі зірвалося 44% тендерів Міноборони на суму 3,46 млрд грн
У першому півріччі зірвалося 44% тендерів Міноборони на сумарну очікувану вартість 3,46 млрд грн.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з даними проєкту "Марлін" на StateWatch у першому півріччі 2020 році Міністерством оборони України успішно завершені 158 конкурентних тендерів на загальну суму 5,1 млрд грн. За цей же період було скасовано 128 конкурентних тендерів або 44,7% від загальної кількості оголошених торгів на загальну очікувану вартість 3,46 млрд грн.
Зазначається, що відповідну інформацію проєкт "Марлін" отримав із системи Prozorro.
Усі тендери організовані Відділом підготовки та проведення закупівель у напрямку тилового забезпечення управління проведення закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони.
З 128 скасованих конкурентних тендерів: 107 (83,6%) скасовано, тому що для участі було подано менше двох тендерних пропозицій. Ще 13 (10,2%) тендерів скасовані у зв'язку з відсутністю подальшої потреби у закупівлі товарів і послуг. І 8 (6,2%) тендерів - у зв'язку з неможливістю усунути порушення законодавства з питань державних закупівель.
Також наводиться перелік послуг, за якими були скасовані тендери на найбільшу очікувану вартість:
- Перевезення громадським залізничним транспортом на суму 699,4 млн грн.
- Індивідуальне обмундирування - 648,9 млн грн.
- Продукти харчування - 279 млн грн.
- Організація харчування - 241,02 млн грн.
- Кухонне приладдя - 212,02 млн грн.
- Ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів військового призначення - 154,7 млн грн.
Крім того, аналітики проєкту "Марлін" зазначають, що з метою зниження ризику неуспішного закінчення закупівель, Міністерству оборони слід використовувати можливості організації консультацій з ринком, передбачених чинною редакцією Закону "Про державні закупівлі".
Для планування закупівель та підготовки до проведення закупівель замовник може проводити попередні ринкові консультації з метою аналізу ринку, в тому числі запитувати і отримувати рекомендації та інформацію від бізнесу. Це допоможе уникнути ризику формування заниженої очікуваної вартості і включення дискримінаційних вимог до тендерної документації.
Деякі скасовані закупівлі Міноборони в Prozorro
Нагадаємо, раніше проєкт "Марлін" повідомляв, що на кінець 2019 року Мінфін почав перейматися проблемами, за якими Міноборони та інші силові структури не встигали освоювати виділені кошти на нацбезпеку.
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И сколько хат и авто они напилили с несостоявшихся закупок, о которых говорится в статье?
Правда, с задержками.
Поэтому в цену предложения закладывается цена денег на период задержки
А навіщо другому учаснику вовтузитись із тендером, якщо виграє його тільки один?..
> 83,6% отменены, потому что для участия было подано менее двух тендерных предложений.
Допустим, по ЖД перевозкам (699,4 млн грн отмененных), единственный подающийся - Укрзалізниця.
А вот остальные - это интересно. МОУ запрашивала такие экономцены, что желающих податься не было?
И никого не расстреляют за это?
Ця тупа норма про два учасники зберіглася ще з допрозорих часів, ніякого практичного сенсу вона не має.
Абромавичус - на выход
Глава Укорборонпрома Айварас Абромавичус решился уходить с должности. Коллеги пишут - это, чтобы довести до ума свой инвестиционный проект в Риге, который чуть было не рухнул.
В 2017 году его фирма PN Project в связке с литовским инвестфондом Lords LB Asset Management собрали с трех десятков западных инвесторов 450 млн евро под перестройку бывшего Дома печати в пятизвездочную гостиницу Holliday in.
Инвесторам обещали, что строительство гостиницы начнется в первом квартале 2020 года. Но денег не хватило и в начале года проект заморозили. Удалось собрать еще немного и в июле процесс сдвинулся с мертвой точки. Во всяком случае, так убеждают инвесторов.
Абромавичус разрывается между своим бизнесом и вопросами Укроборонпрома.
От ухода Айвараса пострадают его заместители по кадрам Роман Бондарь и по правовым вопросам Мустафа Найем. Юрфирме его брата Маси Найема больше не обломятся заказы от Укроборонпрома.
Важно не забывать, что Абромавичус сам попросился в Укроборонпром - у него были планы продать привлекательные предприятия через свою инвесткомпанию. Потом акцент сместился на землю, которая высвободится после переформатирования Укроборонпрома в шесть корпораций.
В итоге успели распилить только казённые и грантовые деньги на аудиты. Собрали немало. Одни французы дали 900 тыс евро. Важную роль в этом сыграла https://t.me/shadow_anonymous_insights/1149 Елена Трегуб, которую Абромавичус привез из США в МЭРТ (). Трегуб возглавляет Независимый антикоррупционный комитет по вопросам обороны (НАКО) созданный на деньги фонда Сороса как часть Transparency International и его филиала по безопасности в Великобритании.
С ней дружит Севгиль Мусаева из Украинской правды. Курирует девочек Чарль Винтер, бывший Министр военно-морских сил и его человек в набсовете Укроборонпрома Энтони Тетер, из DARPA.